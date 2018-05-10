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на тему Як заощаджувати та економити

#<12 Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:06 Бурик З. М. ~ Зоряна Бурик:



Особисто для мене дуже корисною виявилась порада ділити заробітну плату: половину залишати на карточці, а половину - знімати готівкою. І, наприклад, для купівлі продуктів використовувати тільки готівку, або тільки карточку. Так можна краще контролювати покупки і бачити на що йдуть кошти. Ще класний спосіб – планувати покупки (особливо якісь великі), і дотримуватись плану. Також можна визначити людей з якими ви переважно тратите найбільше грошей і постаратись чітко обмежити ваше спілкування, але якщо це ваша сім*я, то навряд чи такий лайфхак спрацює)) Zoryana_Buryk Повідомлень: 7 З нами з: 14.01.16 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 кві, 2018 15:18 Re: Способы экономии денег. Для того, чтоб их экономить, нужно немного себя ограничить в чём то, покупать на распродажах. Надеждачка Повідомлень: 87 З нами з: 07.10.16 Подякував: 1 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:57 Re: Способы экономии денег. Мне нравится совет из книги Дэвида Баха "Миллионер - автоматически". Там он дает распоряжение банку переводить (допустим) 10% от всех поступлений на отдельный счет. Вроде в Привате есть Копилка.

И не трогать эти деньги. У нас накопленное за год можно перевести в стабильную валюту и тоже в Копилку.

Смысл в том, что маленькие суммы за большой срок дают большие суммы ).

После этого вычета тратиться только то, что остается, и не страшно, что потратится все. Короче - очень рекомендую книгу. Она написана давно, страниц двести, но вторую половину можно почти пропустить, т.к. там об американских условиях. Но мне она помогла. Очень советую прочесть, а пользоваться или нет - каждый решает сам. Hella Повідомлень: 780 З нами з: 25.08.09 Подякував: 49 раз. Подякували: 26 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 тра, 2018 20:12 Hella



Не хочу рекламировать Приватовский продукт "Копилка", но если поставить 2 процента (ну, или 4) от покупок, и 10 от поступлений как свой взнос, довольно быстро что-то да набегает. Другое дело, что в условиях нашей страны уместно эту сумму не в грн накапливать, а в уе хотя бы (о голде молчу, там минимальный депо вряд ли меньше унции). И да - несите зелень на депо. Опять-таки, не рекламирую, но у "Укргазбанка" 3 процента годовых по карточному (свободный доступ) депо в зелени. Учитывая, что там драконовские комиссии за снятие и расчеты в торгово-сервисной сети, будете трижды думать, прежде чем с долларовой карты купить да хоть поллитра пепси-колы.



П. С. Пользуйтесь картами с кешбеком. Очень даже себя оправдывает, особенно если работаете официально, и банк (тот же Универсал в виде "Монобанка") дает Вам кредитный лимит (вот мне не дает - у меня туева хуча недвиги и депозитов, авто вот-вот прибудет, но работы типа нет) max_us_ua Повідомлень: 2806 З нами з: 17.11.08 Подякував: 550 раз. Подякували: 290 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<12 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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