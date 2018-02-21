Итоги: Энергетика 21.02.18

Додано: Сер 21 лют, 2018 13:17

На прошлой неделе в пятницу показатель опускался до минимальной отметки с декабря 2014 года в 88,25 пункта.



Трейдеры полагают, что снижение стоимости нефти было вызвано восстановлением доллара с минимумов прошлой недели. Укрепление доллара негативно сказывается на спросе на топливо, так как делает его импорт дороже в страны с другой валютой.



«Американский доллар продолжает находить факторы для роста», - таково мнение аналитика торгов в АТР в OANDA Стивена Иннеса.

Сужение спреда между двумя сортами нефти в значительной степени отражает то, что происходит в Кушинге, штат Оклахома, центре доставки Nymex для фьючерсов WTI. Согласно данным Управления энергетической информации, опубликованным 14 февраля, запасы нефти в Кушинге упали до 32,7 млн. баррелей за неделю, закончившуюся 9 февраля, с 36,3 млн. на предыдущей неделе.



По мнению аналитиков, основными проблемами были проблемы с трубопроводами.



«С одной стороны, меньше нефти транспортируется из Канады в Кушинг из-за ограниченной пропускной способности трубопровода Keystone. А с другой, состояние трубопровода означает, что больше нефти уходит из Кушинга», - отмечают аналитики Commerzbank.



Тем не менее, нефть получила поддержку на прошлой неделе после того, как Саудовская Аравия подтвердила свое партнерство с Организацией стран-экспортеров нефти и внешними производителями, такими как Россия, в усилиях по ликвидации около 2% мирового предложения.

Цены на нефть закрылись на недельном максимуме в пятницу после того, как в первые недели февраля упали более чем на 12% на фоне опасений, что рост добычи в США перекроет прогноз спроса, прогнозируемого Международным энергетическим агентством.



ОПЕК и другие игроки издали разные мнения по выводам МЭА. Некоторые аналитики говорят, что добычи сланца может быть недостаточно для удовлетворения будущего спроса.



«Нефтяная промышленность коллективно нуждается в не менее $10 трлн. новых инвестиций к 2040 году, чтобы заменить уменьшающиеся месторождения и обеспечить достаточное предложение для удовлетворения спроса со стороны растущего населения мира», - сказал министр энергетики ОАЭ Сухайл бин Мохаммед аль-Мазруи во вторник.

Нефть в среду утром снижается в стоимости на фоне роста индекса доллара.Нефть во вторник показала смешанную ценовую динамику.Объем добычи сланцевой нефти в США ставит новые рекорды.По прогнозу Rystad Energy, объем добычи нефти в Пермском бассейне США в феврале вырастет одиннадцатый месяц подряд и достигнет свежего исторического максимума в 3,1 млн. б/д с лишним. Таким образом, за последние два года добыча в этом регионе выросла почти на 60% благодаря восстановлению цен на черное золото, и, если бы Пермский бассейн был членом ОПЕК, он занял бы четвертое место в списке ее крупнейших производителей, уступив лишь Саудовской Аравии, Ирану и Ираку.Похоже, что в обозримом будущем замедления активности в этом регионе ждать не стоит. В январе Exxon Mobil объявила о планах к 2025 году утроить объем местной добычи до 0,6 млн. б/д с лишним. По прогнозу Минэнерго США, в марте американские сланцевики будут в среднем добывать 6,76 млн. б/д, что на 1,3 млн. б/д выше аналогичного показателя прошлого года.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: