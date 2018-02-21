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фондовый рынок 21.02.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 21.02.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Сер 21 лют, 2018 13:25 Итоги: Мировой фондовый рынок 21.02.18 США



Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник резко снизился, что было связано с историческим снижением акций компании Walmart Inc., которые снизились примерно на 10,2%, или $10,67, до уровня $94,11, показав худшее дневное снижение пунктах в истории и худшее процентное снижение с 1988 года.



Это снижение сильно повлияло на индекс Dow, обеспечив ему потерю более чем 70 пунктов. Движение в $ 1 в любом из 30 компонентов Dow равно движению в 6,89 пункта.

Снижение акций Walmart Inc. началось после выхода скорректированной прибыли на 1 акцию по итогам IV квартала, которая оказалась слабее, чем прогноз. Большая часть падения индекса Dow на 254 пункта, или 1%, до 24 964 пунктов была привязана к снижению акций Walmart.

Пара других компонентов индекса Dow - компании UnitedHealth Group Inc. (-1,18%) и Goldman Sachs Group Inc. (-1.02%) - также нанесли удар по индексу.



Индекс S&P500 отступил на 0,6% до 2 716 пунктов, тогда как индекс Nasdaq Composite закончил торги почти безубыточно, потеряв менее 0,1% до 7,234 пунктов.



Рост доходности гособлигаций США с начала февраля вызван данными об увеличении заработной платы в стране, что было воспринято инвесторами как индикатор ускорения инфляции. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) вечером во вторник растет на 0,013 базисного пункта, до отметки в 2,888%, при этом ранее в ходе торгов показатель достигал уровня 2,926%. Возможное ускорение инфляции в США также повысило ожидания трейдеров относительно подъема процентной ставки Федрезервом страны.

Участники рынка ждут публикации в среду протокола последнего заседания регулятора, которое состоялось 30-31 января, чтобы получить подсказку о дальнейших планах Федрезерва по монетарной политике.



Ранее во вторник крупнейшая в мире розничная торговая сеть, американская Wal-Mart Stores Inc., сообщила, что ее консолидированная чистая прибыль по итогам 2017-2018 финансового года (завершился 31 января) уменьшилась на 26,4% в годовом выражении, до $10,523 миллиарда. Разводненная чистая прибыль Wal-Mart в пересчете на одну акцию по итогам года составила $3,28 против $4,38 по итогам прошлого фингода.



Также участники рынка следят за новыми подробностями сделки между одним из крупнейших мировых производителей компонентов для мобильных устройств Qualcomm Inc и нидерландским производителем полупроводников NXP Semiconductors. Qualcomm повысил цену покупки NXP Semiconductors до $127,5 за акцию с сообщавшихся ранее $110 за акцию. Общая стоимость сделки поднялась теперь до $44 миллиарда с ожидавшихся ранее $38 миллиардов.



Кроме того, чистая прибыль торгующейся в США HSBC Holdings plc по итогам 2017 года выросла в 3,5 раза по сравнению с 2016 годом - до $11,879 миллиарда, а по итогам IV квартала банк зафиксировал чистую прибыль в размере $326 миллионов долларов против убытка в $4,017 миллиарда годом ранее. «Рыночные оценки не слишком низкие, но и не высокие с учетом прибылей, где рост происходит как органически, так и благодаря налоговым изменениям», - сказал

президент Stewart Capital Advisors Малкольм Полли.



Промышленный индекс Dow Jones просел на 254,63 пунктов или на 1,01% до 24 964,75 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 понизился по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 15,96 пункта или на 0,58% и составил 2 716,26 пункта.



Высокотехнологичный Nasdaq опустился на 5,16 пункта или на 0,07% до 7 234,31 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились во вторник преимущественно ростом ключевых индикаторов.



Европейский фондовый рынок во вторник вырос, чему помог откат евро на новостях о потенциально благоприятном развитии для Великобритании переговоров по Brexit.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,60%. В понедельник индекс снизился на 0,6%.



Business Insider сообщил, что европейские законодатели готовы разойтись с позицией переговорщиков по Brexit от ЕС.



Европейский парламент готовит резолюцию, которая может призвать к тому, чтобы Великобритания имела доступ на единый рынок.



Экономические данные:

Индекс экономического настроения в Германии в феврале, по данным опроса ZEW, был на 20,4, что ниже 20,4 в январе, но выше прогноза 16.

«Около 2/3 участников опроса ожидают, что уровень инфляции в Германии и в целом в еврозоне вырастет в следующие шесть месяцев», - отмечает в заявлении президент ZEW Ахим Вамбах.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,60%. В понедельник индекс снизился на 0,6%.



Британский FTSE 100 просел на 0,01% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 246,77 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,83%, до 12 487,9 пунктов.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,64% — на отметке 5 289,86 пункта.



Азия



Фондовые площадки Азии завершили торги среды положительной динамикой ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 вырос на 0,21% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 21 970,81 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index повысился на 1,81%, до 31 431,89 пункта.



Сингапурский Straits Times Index поднялся на 1,14% — до отметки 3 516,23 пункта.



Южнокорейский KOSPI показал рост на 0,6%, до 2 429,65 пункта.



Торгов в Китае в среду не было.





Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию торговой сессии. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,67% - до 2270,12 пункта, РТС - на 0,45%, до 1264,68 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,73% - до $65,19 за баррель.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева прибавил 0,16%, поднявшись до 56,55 RUB/USD, евро опустился на 0,38%, до 69,8 RUB/EUR.



Бумаги Сбербанка подорожали на 0,14%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,78%, «Газпрома» — на 2,18%, «АЛРОСы» — на 0,1%, Московской биржи — на 0,76%.



Российский фондовый рынок во вторник продолжил покупать, но чем дальше, тем сомнительнее выглядит потенциал у «быков». Индекс Мосбиржи балансирует в том же проторгованном диапазоне 2 250—2 275 пунктов, для прохода к 2 290—2 300 пунктам нужно хотя бы закрепиться выше 2 275 пунктов. Но об этом речь пока не идет.



Судя по заокеанской динамике, больше шансов вернуться к тесту области 2 220—2 235 пунктов в ближайшее время. Индекс РТС пока смотрится нейтрально в диапазоне 1 260—1 270 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 20 февраля, повысился на 0,04 пункта или 0,01% до уровня 335,91 пунктов.



Объем торгов за день составил 0,38 млн. грн., акциями наторговали 0,38 млн. грн.



Как сообщалось в понедельник 19 февраля, ПФТС-индекс повысился на 0,08 пункта или 0,02% до уровня 335,87 пунктов.

С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 20,85 пунктов или на 6,62% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 20 февраля, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются во вторник на фоне низких объемов торгов, а также следуя динамике европейских бирж накануне.



По состоянию на 06.40 Киева японский индекс Nikkei 225 опускался на 1,01%, до 21925,80 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index повышался на 0,12% - до 31151,65 пункта.



Корейский KOSPI уменьшался на 0,84%, до 2422,19 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,08%, до 5936,6 пункта.



Биржи Шанхая и Вьетнама по-прежнему закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.



В понедельник основные европейские индексы закрылись снижением. По итогам торгов немецкий DAX опустился на 0,53% - до 12385,6 пункта, французский CAC 40 - на 0,48% - до 5256,18 пункта, британский FTSE 100 - на 0,64% - до 7247,66 пункта.



Как считает начальник отдела продаж по региону АТР в Saxo Capital Markets Эндрю Брэслер, на фоне закрытия китайских бирж до четверга на этой неделе не стоит пытаться объяснить динамику на рынках, так как объемы торгов «очень, очень низкие».



По словам стратега по фондовым биржам в Daiwa Capital Markets Пола Китни, несмотря на продолжение сезона отчетностей, особенно в Австралии, трейдеры уже анализируют другие факторы, в частности неопределенность на фондовых биржах, которая наблюдалась ранее в этом месяце.



Во-вторых, японский индекс Nikkei по итогам торгов вторника снизился на 1% из-за стремления инвесторов зафиксировать прибыль после ощутимого роста показателя днем ранее.



По итогам торгов вторника японский индекс Nikkei 225 просел на 1,01%, до 21925,1 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,01%, до 5940,9 пункта, корейский KOSPI - 1,13%, до 2415,12 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index сократился на 0,79% - до 30869,53 пункта.



Биржи Китая остаются закрытыми с конца прошлой недели в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. На этом фоне объем торгов на рынках Азии остается сниженным.



На рынке Японии во вторник преобладали коррекционные настроения после того, как днем ранее основной фондовый индекс вырос на 2% на фоне ослабления курса иены к доллару.



Кроме того, в понедельник в связи с национальным праздником были закрыты биржи США, что лишило рынки дополнительных факторов, на которые можно обратить внимание.



«Возможность рынков продолжать восстановление в значительной степени зависит от динамики американских фондовых бирж», - считает старший стратег Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Ичикава.



В Австралии инвесторы обратили внимание на корпоративные новости. Так, крупнейшая в мире горнодобывающая компания, австралийская BHP Billiton Ltd, сообщила, что по итогам первого полугодия 2017-2018 финансового года, завершившегося 31 декабря, получила чистую прибыль в размере $2,015 миллиарда, что на 37% ниже показателя годичной давности. На этом фоне акции компании подешевели на 0,4%.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят во вторник преимущественно в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.15 Киева просел на 0,35% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 223,44 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,06% и был равен 12 378,7 пункта.



Французский САС 40, прибавив 0,11%, находился на отметке 5 262,19 пункта.



Отечественный рынок акций завершил торги во вторник умеренным ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,27% - до 1464,28 пункта, индекс ПФТС - на 0,01%, до 335,91 пункта.



Объем торгов на УБ составил 76,8 млн. грн., в том числе акциями - 6,4 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 0,38 млн. грн. и весь был сгенерирован сделками с акциями.



Среди индексных акций УБ больше всех подорожали бумаги Донбассэнерго (+2,59%), Райффайзен Банка Аваль (+0,91%) и Укрнафты (+0,28%).

Снизились в цене только акции Мотор Сичи (-0,82%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,46%) и Мотор Сичи (-0,39%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,03% - до 504,25 пункта при объеме торгов 1,77 млн. злотых (14,16 млн. грн.).



Среди индексных акций с отрицательной динамикой лидировали бумаги KSG Agro (-4%), «Милкиленда» (-2,78%) и агрохолдинга ИМК (-0,75%).

Выросли в цене только акции «Астарты» (+0,75%).



К полудню среды для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду не демонстрируют единой динамики, давление на биржи оказывает снижение американских индексов, при этом трейдеры ожидают публикации протокола последнего заседания FOMC ФРС США.



По состоянию на 06.45 Киева гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,91% - до 31153,39 пункта, корейский KOSPI - на 0,23%, до 2420,59 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,02%, до 5939,7 пункта, Nikkei 225 - на 0,16%, до 21888,03 пункта.



Биржи Китая по-прежнему закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. По итогам среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,45%, до 3199,16 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,48%, до 1739,15 пункта.



Во вторник индексы США закрылись снижением, при этом промышленный индекс Dow Jones опустился на 1,01% на фоне падения стоимости акций американского ритейлера Walmart Inc. Во вторник компания сообщила о падении чистой прибыли по итогам 2017-2018 финансового года на 26,4% в годовом выражении. Акции Walmart подешевели на 10,2%. Негативная динамика бирж США оказала давление на рынки Азии.



«Нестабильность рынка, скорее всего, сохранится до заседания FOMC Федрезерва США 21 марта», - таково мнение старшего рыночного стратега Saxo Bank Securities в Токио Хироаки Курамоси.



Ближайшее заседание FOMC ФРС запланировано на 20-21 марта. По данным CME Group, 83,1% экспертов считают, что на мартовском заседании регулятора базовая ставка будет повышена до 1,5-1,75% годовых.



Позднее в среду инвесторы ожидают публикации протокола последнего заседания FOMC ФРС США, которое прошло в конце января. Участники рынка ожидают получить подсказки по дальнейшей политике повышения ставок, а также комментарии Федрезерва по инфляции в США.



Во-вторых, фондовые площадки Азии завершили торги среды положительной динамикой ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 вырос на 0,21% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 21 970,81 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index повысился на 1,81%, до 31 431,89 пункта.



Сингапурский Straits Times Index поднялся на 1,14% — до отметки 3 516,23 пункта.



Южнокорейский KOSPI показал рост на 0,6%, до 2 429,65 пункта.



Торгов в Китае в среду не было.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в среду в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.20 Киева просел на 0,18% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 233,9 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,79% и был равен 12 388,89 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,42%, находился на отметке 5 267,44 пункта.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , http://www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.rian.ru , http://www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , http://www.ukranews.com , Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник резко снизился, что было связано с историческим снижением акций компании Walmart Inc., которые снизились примерно на 10,2%, или $10,67, до уровня $94,11, показав худшее дневное снижение пунктах в истории и худшее процентное снижение с 1988 года.Это снижение сильно повлияло на индекс Dow, обеспечив ему потерю более чем 70 пунктов. Движение в $ 1 в любом из 30 компонентов Dow равно движению в 6,89 пункта.Снижение акций Walmart Inc. началось после выхода скорректированной прибыли на 1 акцию по итогам IV квартала, которая оказалась слабее, чем прогноз. Большая часть падения индекса Dow на 254 пункта, или 1%, до 24 964 пунктов была привязана к снижению акций Walmart.Пара других компонентов индекса Dow - компании UnitedHealth Group Inc. (-1,18%) и Goldman Sachs Group Inc. (-1.02%) - также нанесли удар по индексу.Индекс S&P500 отступил на 0,6% до 2 716 пунктов, тогда как индекс Nasdaq Composite закончил торги почти безубыточно, потеряв менее 0,1% до 7,234 пунктов.Рост доходности гособлигаций США с начала февраля вызван данными об увеличении заработной платы в стране, что было воспринято инвесторами как индикатор ускорения инфляции. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) вечером во вторник растет на 0,013 базисного пункта, до отметки в 2,888%, при этом ранее в ходе торгов показатель достигал уровня 2,926%. Возможное ускорение инфляции в США также повысило ожидания трейдеров относительно подъема процентной ставки Федрезервом страны.Участники рынка ждут публикации в среду протокола последнего заседания регулятора, которое состоялось 30-31 января, чтобы получить подсказку о дальнейших планах Федрезерва по монетарной политике.Ранее во вторник крупнейшая в мире розничная торговая сеть, американская Wal-Mart Stores Inc., сообщила, что ее консолидированная чистая прибыль по итогам 2017-2018 финансового года (завершился 31 января) уменьшилась на 26,4% в годовом выражении, до $10,523 миллиарда. Разводненная чистая прибыль Wal-Mart в пересчете на одну акцию по итогам года составила $3,28 против $4,38 по итогам прошлого фингода.Также участники рынка следят за новыми подробностями сделки между одним из крупнейших мировых производителей компонентов для мобильных устройств Qualcomm Inc и нидерландским производителем полупроводников NXP Semiconductors. Qualcomm повысил цену покупки NXP Semiconductors до $127,5 за акцию с сообщавшихся ранее $110 за акцию. Общая стоимость сделки поднялась теперь до $44 миллиарда с ожидавшихся ранее $38 миллиардов.Кроме того, чистая прибыль торгующейся в США HSBC Holdings plc по итогам 2017 года выросла в 3,5 раза по сравнению с 2016 годом - до $11,879 миллиарда, а по итогам IV квартала банк зафиксировал чистую прибыль в размере $326 миллионов долларов против убытка в $4,017 миллиарда годом ранее. «Рыночные оценки не слишком низкие, но и не высокие с учетом прибылей, где рост происходит как органически, так и благодаря налоговым изменениям», - сказалпрезидент Stewart Capital Advisors Малкольм Полли.Фондовые торги в Европе завершились во вторник преимущественно ростом ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок во вторник вырос, чему помог откат евро на новостях о потенциально благоприятном развитии для Великобритании переговоров по Brexit.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,60%. В понедельник индекс снизился на 0,6%.Business Insider сообщил, что европейские законодатели готовы разойтись с позицией переговорщиков по Brexit от ЕС.Европейский парламент готовит резолюцию, которая может призвать к тому, чтобы Великобритания имела доступ на единый рынок.Экономические данные:Индекс экономического настроения в Германии в феврале, по данным опроса ZEW, был на 20,4, что ниже 20,4 в январе, но выше прогноза 16.«Около 2/3 участников опроса ожидают, что уровень инфляции в Германии и в целом в еврозоне вырастет в следующие шесть месяцев», - отмечает в заявлении президент ZEW Ахим Вамбах.Фондовые площадки Азии завершили торги среды положительной динамикой ключевых индикаторов.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева прибавил 0,16%, поднявшись до 56,55 RUB/USD, евро опустился на 0,38%, до 69,8 RUB/EUR.Бумаги Сбербанка подорожали на 0,14%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,78%, «Газпрома» — на 2,18%, «АЛРОСы» — на 0,1%, Московской биржи — на 0,76%.Российский фондовый рынок во вторник продолжил покупать, но чем дальше, тем сомнительнее выглядит потенциал у «быков». Индекс Мосбиржи балансирует в том же проторгованном диапазоне 2 250—2 275 пунктов, для прохода к 2 290—2 300 пунктам нужно хотя бы закрепиться выше 2 275 пунктов. Но об этом речь пока не идет.Судя по заокеанской динамике, больше шансов вернуться к тесту области 2 220—2 235 пунктов в ближайшее время. Индекс РТС пока смотрится нейтрально в диапазоне 1 260—1 270 пунктов.Как сообщалось в понедельник 19 февраля, ПФТС-индекс повысился на 0,08 пункта или 0,02% до уровня 335,87 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 20,85 пунктов или на 6,62% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 20 февраля, сессия в ПФТС.К полудню среды для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 61769 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3658 раз. Подякували: 6977 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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