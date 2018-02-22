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фондовый рынок 22.02.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 22.02.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Чет 22 лют, 2018 13:38 Итоги: Мировой фондовый рынок 22.02.18 США



Фондовый рынок в США в среду на закрытие снизился, после выхода протокола заседания FOMC в январе, при росте доходности 10-летних казначейских облигаций США до четырехлетнего максимума.



После того, как ФРС оставила процентную ставку без изменений на заседании в январе, протокол показал, что FOMC стал более уверенным в необходимости продолжения повышений процентных ставок, при этом большинство верило, что инфляция повысится на фоне улучшения состояния экономики. Члены FOMC не были слишком обеспокоены в отношении инфляции.



Акции первоначально отреагировали на выход протокола заседания FOMC позитивно, основные индексы достигли максимумов сессии. Акции, однако, начали сокращать рост, так как доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до четырехлетнего максимума 2,957%, из-за вероятности дальнейших повышения ставки ФРС в этом году.

После заседания в январе вышли сильные данные по занятости, средняя часовая оплата труда выросла, вышли цифры индекса потребительских цен, и они также показали, что будет уместно повышать ставки.



Оценка рынком вероятности повышения ставки ФРС на 0,25% на заседании в марте сейчас 93,5%. ФРС прогнозировал три повышения ставки в 2018 г.



После того, как опасения, связанные с инфляцией, привели к снижению S&P 500 на более чем 10% с максимума 26 января, акции восстановились в последние сессии, так как доходность 10-летних казначейских облигаций стабилизировалась около 2,9%.



Даже при недавнем ралли, индекс был неспособен убедительно держаться выше 50-дневной средней, рассматриваемой как ключевой уровень поддержки.

Отношение числа снизившихся акций к выросшим на NYSE 1,17 к 1, на Nasdaq 1,24 к 1 в сторону выросших.

Объем торговли на биржах США был 6,96 млрд. акций, по сравнению с 8,49 млрд. в среднем за последние 20 торговых дней.



Промышленный индекс Dow Jones просел на 166,97 пунктов или на 0,67% до 24 797,78 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 понизился по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 14,93 пункта или на 0,55% и составил 2 701,33 пункта.



Высокотехнологичный Nasdaq опустился на 16,08 пункта или на 0,22% до 7 218,23 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в среду преимущественно ростом ключевых индикаторов. Европейский фондовые индексы закрылись разнонаправленно.



Германский фондовый рынок в среду снизился, но другие европейские индексы в большинстве выросли. Инвесторы отреагировали на данные по активности в промышленности и сфере услуг еврозоны.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,16%.



Рынки акций в Европе открылись со снижением, предварительные данные по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг Франции были хуже ожиданий.



За этим последовали данные по индексам активности от Markit — индекс активности в промышленности Германии оказался на шестимесячном минимуме 60,3. Индекс активности в еврозоне в целом снизился с достигнутого ранее максимума за почти 12 лет.



Экономические данные:

Уровень безработицы в Великобритании неожиданно вырос — это произошло впервые за два года, до 4,4% в четвёртом квартале 2017 г. Зарплаты за октябрь-декабрь выросли в среднем на 2,5% (это немного выше 2,4% в предыдущем периоде). Однако темп роста зарплат по-прежнему отстаёт от инфляции, которая находится на уровне 3%.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,16%.



Британский FTSE 100 вырос на 0,48% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 281,57 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,14%, до 12 470,49 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,23% — на отметке 5 302,17 пункта.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам четверга закрылись разнонаправленно на фоне новостей из США и возобновления торгов в Китае после продолжительных праздников.



По итогам торгов четверга японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,07%, до 21736,44 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,17%, до 3268,56 пункта.

Это самый высокий рост показателя за одну торговую сессию с августа 2016 года.



Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite увеличился на 1,89%, до 1771,97 пункта, гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,48% - до 30965,68 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,12%, до 5950,9 пункта, корейский KOSPI снизился на 0,63%, до 2414,28 пункта.



Инвесторы в Азии отреагировали на публикацию протокола январского заседания FOMC ФРС США.

Согласно документу, члены Комитета по открытым рынкам на последней встрече пришли к мнению о целесообразности дальнейшего ужесточения политики с учетом роста американской экономики. Участники рынка восприняли данные протокола как сигнал того, что регулятор может повысить базовую процентную ставку более чем три раза в текущем году.



Рынок оценивает вероятность ужесточения денежной политики ФРС с течением времени.



В то же время биржи Китая отметились ростом, открывшись после праздников с связи с Новым годом по лунному календарю. Китайские инвесторы отыгрывали рост на мировых фондовых биржах, зафиксированный в этот период.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС на закрытии торгов в среду выросли. Индекс Мосбиржи по итогам торгов увеличился на 2,21% - до 2320,32 пункта.

В свою очередь индекс РТС подрос на 2,1% и составил 1291,19 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,2% - до $65,1 за баррель.



Бумаги Сбербанка подорожали на 4,48%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,72%, «Газпрома» — на 1,9%, «АЛРОСы» — на 1,16%, Московской биржи — на 2,54%.



Российские индексы рвутся вверх. Индекс Мосбиржи 21-го поднялся к трехнедельным пикам, в область 2 300 пунктов. Сопротивление на уровне 2 275 пунктов было пробито с первой же попытки, и дальше «быков» уже ничто не сдерживало. Для индекса РТС, который в среду тоже вернулся к уровням от 02 февраля, ближайшей «бычьей» целью является рубеж 1 280 пунктов.



Основной драйвер такого «бычьего» разгула — ожидание публикации 23 февраля пересмотренного инвестиционного российского рейтинга от агентства S&P. Реализуется самый старый трейдерский подход: «Покупай на слухах, продавай на фактах». Сейчас как раз первая стадия.



На нефтяном рынке временное затишье, цены к вечеру среды удерживаются на уровне, близком к $65. Представители ОПЕК+ как на прошлой, так и на этой неделе активно «сглаживали» новостной фон умеренными вербальными интервенциями.

Наиболее примечательным моментом в их комментариях можно считать заявления главы Минэнерго ОАЭ, который первым из картеля оговорился о возможном согласии на «вечное» действие пакта ОПЕК+.

Уже сегодня на нефтерынке существует мнение о том, что картелю, а также странам - участникам вне ОПЕК, не выгодно полностью сворачивать сделку в конце 2018 года, даже в том случае если их главная цель в виде снижения мировых запасов до пятилетних средних уровней будет выполнена на 100%. Такого рода высказывания оказывают естественную поддержку настроениям инвесторов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 21 февраля, повысился на 0,03 пункта или 0,01% до уровня 335,94 пунктов.



Объем торгов за день составил 950,17 млн. грн., акциями наторговали 0,37 млн. грн.



Как сообщалось во вторник 20 февраля, ПФТС-индекс повысился на 0,04 пункта или 0,01% до уровня 335,91 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 20,88 пунктов или на 6,63% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 21 февраля, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду не демонстрируют единой динамики, давление на биржи оказывает снижение американских индексов, при этом трейдеры ожидают публикации протокола последнего заседания FOMC ФРС США.



По состоянию на 06.45 Киева гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,91% - до 31153,39 пункта, корейский KOSPI - на 0,23%, до 2420,59 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,02%, до 5939,7 пункта, Nikkei 225 - на 0,16%, до 21888,03 пункта.



Биржи Китая по-прежнему закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. По итогам среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,45%, до 3199,16 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,48%, до 1739,15 пункта.



Во вторник индексы США закрылись снижением, при этом промышленный индекс Dow Jones опустился на 1,01% на фоне падения стоимости акций американского ритейлера Walmart Inc. Во вторник компания сообщила о падении чистой прибыли по итогам 2017-2018 финансового года на 26,4% в годовом выражении. Акции Walmart подешевели на 10,2%. Негативная динамика бирж США оказала давление на рынки Азии.



«Нестабильность рынка, скорее всего, сохранится до заседания FOMC Федрезерва США 21 марта», - таково мнение старшего рыночного стратега Saxo Bank Securities в Токио Хироаки Курамоси.



Ближайшее заседание FOMC ФРС запланировано на 20-21 марта. По данным CME Group, 83,1% экспертов считают, что на мартовском заседании регулятора базовая ставка будет повышена до 1,5-1,75% годовых.



Позднее в среду инвесторы ожидают публикации протокола последнего заседания FOMC ФРС США, которое прошло в конце января. Участники рынка ожидают получить подсказки по дальнейшей политике повышения ставок, а также комментарии Федрезерва по инфляции в США.



Во-вторых, фондовые площадки Азии завершили торги среды положительной динамикой ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 вырос на 0,21% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 21 970,81 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index повысился на 1,81%, до 31 431,89 пункта.



Сингапурский Straits Times Index поднялся на 1,14% — до отметки 3 516,23 пункта.



Южнокорейский KOSPI показал рост на 0,6%, до 2 429,65 пункта.



Торгов в Китае в среду не было.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в среду в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.20 Киева просел на 0,18% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 233,9 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,79% и был равен 12 388,89 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,42%, находился на отметке 5 267,44 пункта.



Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в среду еще немного подросли: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,9% - до 1477,46 пункта, индекс ПФТС - на 0,01%, до 335,94 пункта.



Объем торгов на УБ составил 58,3 млн. грн., в том числе акциями - 6 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 950,17 млн. грн., в том числе акциями - 0,37 млн. грн.

Все индексные акции УБ завершили торги в «зеленой зоне». Больше всех подорожали бумаги Донбассэнерго (+4,49%), Райффайзен Банка Аваль (+1,03%) и Центрэнерго (+0,72%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,79%) и Мотор Сичи (+0,44%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,49% - до 501,93 пункта при объеме торгов 2,76 млн. злотых (22 млн. грн.).



В «индексной корзине» с отрицательной динамикой лидировали бумаги агрохолдинга ИМК (-2,63%), KSG Agro (-1,79%) и «Милкиленда» (-1,43%).

Дорожали только акции «Агротона» (+1,26%).



К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в четверг разнонаправленно, китайские индексы растут после недельных праздников, остальные биржи снижаются вслед за динамикой американских торгов днем ранее.



По состоянию на 06.45 Киева японский индекс Nikkei 225 снижался на 1,17%, до 21712,93 пункта.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,95%, до 3261,55 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,76%, до 1769,8 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опускался на 1,07% - до 31095,77 пункта, корейский KOSPI - на 0,6%, до 2415,18 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 0,18%, до 5954,3 пункта.



В среду биржи США закрылись в «минусе» после публикации протокола январского заседания FOMC Федрезерва США. Согласно документу, члены Комитета по открытым рынкам на встрече 30-31 января пришли к мнению о целесообразности дальнейшего ужесточения политики с учетом роста американской экономики.



Члены ФРС отметили, что ситуация на рынке труда в США продолжает улучшаться, уровень безработицы остается низким, потребительские расходы растут, а экономическая активность стабильно увеличивается. Целевой показатель инфляции на уровне 2% подтвержден и будет достигнут в 2020 году, отмечено в протоколе.

Следовательно, инвесторы интерпретировали данные протокола как вероятность того, что регулятор планирует увеличить базовую процентную ставку более чем три раза в текущем году.



Несмотря на то что «минутки» (протокол) продемонстрировали, что необходимы будут дальнейшие повышения ставки, члены ФРС не объяснили, что это значит.

При этом китайские биржи растут в четверг, открывшись после длительных праздников. Индексы шанхайской и шэньчжэньской фондовых бирж были закрыты с конца прошлой недели на празднование Нового года по лунному календарю.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам четверга закрылись разнонаправленно на фоне новостей из США и возобновления торгов в Китае после продолжительных праздников.



По итогам торгов четверга японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,07%, до 21736,44 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,17%, до 3268,56 пункта.

Это самый высокий рост показателя за одну торговую сессию с августа 2016 года.



Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite увеличился на 1,89%, до 1771,97 пункта, гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,48% - до 30965,68 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,12%, до 5950,9 пункта, корейский KOSPI снизился на 0,63%, до 2414,28 пункта.



Инвесторы в Азии отреагировали на публикацию протокола январского заседания FOMC ФРС США.

Согласно документу, члены Комитета по открытым рынкам на последней встрече пришли к мнению о целесообразности дальнейшего ужесточения политики с учетом роста американской экономики. Участники рынка восприняли данные протокола как сигнал того, что регулятор может повысить базовую процентную ставку более чем три раза в текущем году.



Рынок оценивает вероятность ужесточения денежной политики ФРС с течением времени.



В то же время биржи Китая отметились ростом, открывшись после праздников с связи с Новым годом по лунному календарю. Китайские инвесторы отыгрывали рост на мировых фондовых биржах, зафиксированный в этот период.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в четверг в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.15 Киева просел на 0,91% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 215,69 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,81% и был равен 12 367,88 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,48%, находился на отметке 5 276,5 пункта.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Фондовый рынок в США в среду на закрытие снизился, после выхода протокола заседания FOMC в январе, при росте доходности 10-летних казначейских облигаций США до четырехлетнего максимума.После того, как ФРС оставила процентную ставку без изменений на заседании в январе, протокол показал, что FOMC стал более уверенным в необходимости продолжения повышений процентных ставок, при этом большинство верило, что инфляция повысится на фоне улучшения состояния экономики. Члены FOMC не были слишком обеспокоены в отношении инфляции.Акции первоначально отреагировали на выход протокола заседания FOMC позитивно, основные индексы достигли максимумов сессии. Акции, однако, начали сокращать рост, так как доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до четырехлетнего максимума 2,957%, из-за вероятности дальнейших повышения ставки ФРС в этом году.После заседания в январе вышли сильные данные по занятости, средняя часовая оплата труда выросла, вышли цифры индекса потребительских цен, и они также показали, что будет уместно повышать ставки.Оценка рынком вероятности повышения ставки ФРС на 0,25% на заседании в марте сейчас 93,5%. ФРС прогнозировал три повышения ставки в 2018 г.После того, как опасения, связанные с инфляцией, привели к снижению S&P 500 на более чем 10% с максимума 26 января, акции восстановились в последние сессии, так как доходность 10-летних казначейских облигаций стабилизировалась около 2,9%.Даже при недавнем ралли, индекс был неспособен убедительно держаться выше 50-дневной средней, рассматриваемой как ключевой уровень поддержки.Отношение числа снизившихся акций к выросшим на NYSE 1,17 к 1, на Nasdaq 1,24 к 1 в сторону выросших.Объем торговли на биржах США был 6,96 млрд. акций, по сравнению с 8,49 млрд. в среднем за последние 20 торговых дней.Фондовые торги в Европе завершились в среду преимущественно ростом ключевых индикаторов. Европейский фондовые индексы закрылись разнонаправленно.Германский фондовый рынок в среду снизился, но другие европейские индексы в большинстве выросли. Инвесторы отреагировали на данные по активности в промышленности и сфере услуг еврозоны.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,16%.Рынки акций в Европе открылись со снижением, предварительные данные по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг Франции были хуже ожиданий.За этим последовали данные по индексам активности от Markit — индекс активности в промышленности Германии оказался на шестимесячном минимуме 60,3. Индекс активности в еврозоне в целом снизился с достигнутого ранее максимума за почти 12 лет.Экономические данные:Уровень безработицы в Великобритании неожиданно вырос — это произошло впервые за два года, до 4,4% в четвёртом квартале 2017 г. Зарплаты за октябрь-декабрь выросли в среднем на 2,5% (это немного выше 2,4% в предыдущем периоде). Однако темп роста зарплат по-прежнему отстаёт от инфляции, которая находится на уровне 3%.Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам четверга закрылись разнонаправленно на фоне новостей из США и возобновления торгов в Китае после продолжительных праздников.Инвесторы в Азии отреагировали на публикацию протокола январского заседания FOMC ФРС США.Согласно документу, члены Комитета по открытым рынкам на последней встрече пришли к мнению о целесообразности дальнейшего ужесточения политики с учетом роста американской экономики. Участники рынка восприняли данные протокола как сигнал того, что регулятор может повысить базовую процентную ставку более чем три раза в текущем году.Рынок оценивает вероятность ужесточения денежной политики ФРС с течением времени.В то же время биржи Китая отметились ростом, открывшись после праздников с связи с Новым годом по лунному календарю. Китайские инвесторы отыгрывали рост на мировых фондовых биржах, зафиксированный в этот период.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,2% - до $65,1 за баррель.Бумаги Сбербанка подорожали на 4,48%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,72%, «Газпрома» — на 1,9%, «АЛРОСы» — на 1,16%, Московской биржи — на 2,54%.Российские индексы рвутся вверх. Индекс Мосбиржи 21-го поднялся к трехнедельным пикам, в область 2 300 пунктов. Сопротивление на уровне 2 275 пунктов было пробито с первой же попытки, и дальше «быков» уже ничто не сдерживало. Для индекса РТС, который в среду тоже вернулся к уровням от 02 февраля, ближайшей «бычьей» целью является рубеж 1 280 пунктов.Основной драйвер такого «бычьего» разгула — ожидание публикации 23 февраля пересмотренного инвестиционного российского рейтинга от агентства S&P. Реализуется самый старый трейдерский подход: «Покупай на слухах, продавай на фактах». Сейчас как раз первая стадия.На нефтяном рынке временное затишье, цены к вечеру среды удерживаются на уровне, близком к $65. Представители ОПЕК+ как на прошлой, так и на этой неделе активно «сглаживали» новостной фон умеренными вербальными интервенциями.Наиболее примечательным моментом в их комментариях можно считать заявления главы Минэнерго ОАЭ, который первым из картеля оговорился о возможном согласии на «вечное» действие пакта ОПЕК+.Уже сегодня на нефтерынке существует мнение о том, что картелю, а также странам - участникам вне ОПЕК, не выгодно полностью сворачивать сделку в конце 2018 года, даже в том случае если их главная цель в виде снижения мировых запасов до пятилетних средних уровней будет выполнена на 100%. Такого рода высказывания оказывают естественную поддержку настроениям инвесторов.Как сообщалось во вторник 20 февраля, ПФТС-индекс повысился на 0,04 пункта или 0,01% до уровня 335,91 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 20,88 пунктов или на 6,63% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 21 февраля, сессия в ПФТС.К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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