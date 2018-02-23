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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: П'ят 23 лют, 2018 13:38 Итоги: Валюта 23.02.18



На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в апреле торгуются по цене $1328,80 за унцию, опустившись на 0,29%.



Фьючерс на серебро с поставкой в марте снизился на 0,31%, достигнув отметки $16,535 за унцию.



На 07.00 Киева золото нашло поддержку на уровне $1322,90 и сопротивление - на $1354,00.



Фьючерс на индекс USDX, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,22% и торгуется на отметке 89,86 пунктов.



Иена выросла в цене в пятницу утром в ходе азиатской торговой сессии, после того как в Японии появился индекс потребительских цен.



Индекс доллара США USDX, показывающий силу доллара относительно взвешенной по торговле корзины из шести ведущих валют, вырос на 0,23% до 89,87 пункта.



Иена укрепилась на 0,22% до ¥106,99, после того как стало известно, что в Японии национальный индекс потребительских цен вырос на 0,9% в годовом исчислении вместо 0,8%. Инфляция все еще медленно растет и держится далеко от цели Банка Японии в 2%.



Евро снизился против доллара США в пятницу утром.



На 07.00 Киева пара евро-доллар торгуется на уровне $1,2305, потеряв 0,20%.



Меж тем курс евро снизился против британского фунта и японской иены.



Пара евро-фунт, потеряв 0,17%, достигла уровня £0,8823, а евро-иена, опустившись на 0,01%, достигла отметки ¥131,61.



Пара австралийский доллар-доллар США тем временем упала на 0,33% до $0,7819.



Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что политика президента Дональда Трампа приведет к росту зарплат в США, но не вызовет увеличение инфляции в широком масштабе.



«Можно иметь инфляцию зарплат, не имея при этом инфляционных проблем в целом», - заявил Мнучин, ослабив беспокойство инвесторов по поводу роста инфляции и процентных ставок. Чиновники Федеральной резервной системы также предупредили, что дальнейшее повышение ставок ограничит экономический рост.



Экономисты также прогнозируют, что центральный банк Японии будет весь этот год придерживаться долгосрочной цели относительно доходности гособлигаций в 0%. Эта цель является важной частью сверхмягкой монетарной политики, которую банк внедряет под руководством Харухико Куроды, недавно назначенного еще на один срок.



Один из ведущих австралийских специалистов по управлению инвестициями заявил, что австралийский доллар продолжит падать в цене, поскольку Резервный банк Австралии удерживает процентные ставки на низком уровне, в то время как ФРС собирается в этом году чаще ужесточать политику.



Фьючерсы на золото в четверг немного выросли, так как локальная слабость доллара США и небольшое снижение доходности облигаций помогли подтолкнуть драгоценный металл немного выше.



По итогам торгов на СОМЕХ апрельское золото выросло на 60 центов, или менее 0,1%, до $1332,70 за унцию, а мартовское серебро потеряло 3 цента, или 0,2%, до $16,587 за унцию.



В среду доходность облигаций и доллар выросли после того, как на январском заседании Федеральной резервной системы возросла уверенность в ускоренном темпе роста ставок, оказав давление на долларовые товары.



Золото закрылось в среду с ростом в связи с протоколом ФРС, в котором отмечаются ожидания роста инфляция и оптимизм относительно прогноза экономики США.



В четверг индекс доллара снизился на 0,3% до 89,74 пунктов, а доходность по 10-летним казначейским облигациям была на уровне 2,92%, после того, как показала пик выше 2,95% в конце среды.



«Сырьевые товары остаются под давлением, золото торгуется вокруг уровня 1325 долларов, поддаваясь росту доллара, но нисходящий тренд демонстрирует признаки истощения, поэтому технические трейдеры начнут искать дно в снижении желтого металла», - сказал Константинос Антис из ADS Securities.



Дэвид Мэдден, аналитик рынка CMC Markets U.K., предположил, что протокол заседания Евроцентробанка, выпущенный ранее в четверг, возможно, также оказал давление на золото.



Апрельская платина поднялась на $2,80, или 0,3%, до $999,40 за унцию. Мартовский палладий вырос на $11, или 1,1%, до $1 033.50 за унцию.



Рыночная доходность американских гособлигаций несколько понизилась после достижения вчера максимальных уровней за последние четыре года. Снижение рыночных процентных ставок способствовало некоторому ослаблению курса доллара. Курс евро/доллар поднялся с уровня $1,2258 до $1,2350.

Курс фунт/доллар поднялся до отметки $1,3985, что на 130 пунктов выше минимума четверга. Курс доллар/йена опустился с отметки ¥107,74 до ¥106,58.



Представитель ФРС США Бостик заявил в четверг, что ФРС очень аккуратно выверяет процесс нормализации кредитно-денежной политики. Представитель ФРС США Каплан заявил, что ФРС будет действовать аккуратно и постепенно. Каплан отметил, что темпы роста ВВП в США в 2018 году составят 2,50%-2,75%.



Согласно опубликованным 22 февраля данным январского опроса первичных дилеров Нью-Йоркским отделением ФРС, большинство дилеров ожидает три повышения уровня основных процентных ставок в США в 2018 году. Повышения ставок ожидаются в марте, июне и сентябре.



В четверг доллар США подешевел против многих своих конкурентов, в первую очередь, против японской иены, отойдя от 45-летнего минимума по количеству заявок на пособие по безработице в США.



Доходность казначейских бумаг, которая часто влияет на валютные движения, также упала в четверг.



Индекс доллара США снизился на 0,2% до 89,809 пунктов после того, как в начале сессии он достиг уровня 90,235. Индекс в среду вырос на 0,3% третий раз подряд.



Против японской йены доллар США показал наибольшее падение среди основных конкурентов, торгуясь на уровне ¥106,75 по сравнению с ¥107,78 в конце среды.



В сравнении с швейцарским франком доллар упал до 0,9346 франков с 0,9389 франков.



Евро вырос до $1,2328 с $1,2286 в конце среды в Нью-Йорке.



Аналогичным образом, британский фунт укрепился до $1,3942 с $1,3919 в среду.



В среду доллар США был по давлением, так как доходность казначейских бумаг США снизилась.



Между тем в Европе экономические данные разочаровали рынок второй день, в том числе данные по ВВП четвертого квартала Великобритании, который оказался слабее, чем ожидалось первоначально, и сократился до 1,4% с 1,5%. В Германии индекс делового климата Ifo, показатель текущей оценки и ожиданий, за февраль упал ниже предыдущего значения.



«Я не думаю, что динамика доллара в четверг слишком сильно связана с данными», - сказала Сирин Харайли, стратег из Mizuho. В конце концов, рынок начал фокусироваться на отрицательных результатах фискальной экспансии США, включая дефицит, который может перевесить позитивные данные, - добавила она.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в среду относительно доллара на 8,49 коп., на торгах четверга понизился на 8,38 коп., оказавшись на уровне 27,0718 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 22 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,01/27,04 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.05 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос в цене, поднявшись к 27,03/27,06,, а спустя 5 минут, сохранив тренд, оказался на уровне 27,06/27,08 UAH/USD.



К 10.42 ситуативное преобладание спроса на СКВ на межбанке подняло цену последней до цифры 27,09/27,11 UAH/USD, которая, как оказалось позже, была максимальной 22 февраля. Осознав этот факт, на рынке появились продавцы доллара, которых оказалось достаточно, чтобы развернуть тренд в противоположную сторону - доллар начал терять в цене. Вначале к 27,08/27,10, а к 12.24 уже до 27,04/27,07 UAH/USD.



На обеденный перерыв около 12.57 межбанк ушел на фоне действующих в это время цен: 27,04/27,06 UAH/USD.



После обеда, с 14.10 Киева на фоне опустевшего рынка, котировки «американца» ограничились расширением спреда до 27,04/27,07 UAH/USD, не покидая этот уровень

до завершения торгов.



На цифре 27,04/27,07 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.



Большинство сделок на межбанке 22 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,0718 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 3,55% с 28,0672 UAH/USD до 27,0718 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 22 февраля гривна overnight котировалась банками по 14,25/16,00% годовых (с 12.10 Киева - 14,00/15,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 22 февраля, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, появившееся накануне на рынке отложенное из-за длинных выходных в США предложение валюты в повышенном объеме, уронило цену «американца» на локальные минимумы, которые оказались привлекательными для покупок.



Во-вторых, смена тренда на наличном рынке после обеда среды и появление там «зеленых» «быков», сопровождаясь ростом цен и доминированием спроса на доллар, могли оказаться триггером, спровоцировавшим аналогичное настроение на рынке безналичного «американца».



В-третьих, вышеприведенные два «обстоятельства» спровоцировали более раннее, чем мы предполагали, начало подготовки межбанка к появлению на рынке изрядных партий гривни компенсации НДС, намеченное на следующую неделю.



В-четвертых, мы не исключаем, что росту цен безналичного «американца» способствовало некоторое расширение гривневой ликвидности, о чем дало понять увеличение объема гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 49 540,1 млн. грн. к отметке 49 634,5 млн. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 22 февраля заметно, на $40,6 млн., повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, судя по курсовым хроникам торгов, на рынке осталось изрядное количество продавцов экспортной выручки, которые воспользовались дебютным ростом цен и начали интенсивную продажу СКВ после 10.45 Киева, развернув тренд в сторону «медведей», что также способствует росту ликвидности.



Во-вторых, из-за этого «ассортимента» настроений рынок безналичного доллара стал более сбалансированным.



В-третьих, наряду с интенсивными продажами экспортной СКВ, 22-го наблюдались достаточно объемные ее скупки, в расчете на доминирование спроса на следующей недели при пассивности получивших гривню НДС экспортеров.



Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со средой, 21 февраля, в четверг, 22-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $199,4 млн. к отметке $236,8 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $152,8 млн. к $193,4 млн.



О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» в четверг мы сообщили выше.



Торги 22 февраля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)

продемонстрировали схожую динамику, начав сессию «во здравие», а завершив ее «почти за упокой».

В течение четверга цена наличного «неформального» доллара достаточно плавно снижалась. Думаю, для подобного сюжета было несколько причин.



Во-первых, начиная с 10.45 Киева подобная динамика наблюдалась на рынке безналичного доллара, которая вполне могла вызвать аналогичные настроения у потенциальных клиентов «налички», своими действиями обеспечившими этот откат.



Во-вторых, цену наличной пары доллар-гривня снижали, действуя предельно аккуратно, сами дилеры наличного рынка, с одной стороны отвечая на запросы клиентов, с другой, пытаясь подобным дисконтированием катализировать рост ликвидности. В свою очередь, последний, как известно, лучше всего обеспечивается сбалансированностью спроса и предложения.



В-третьих, не исключено, что увлекшись послеобеденным ралли в среду, дилеры утром четверга немного «перегнули палку», поставив завешенные уровни цен, исправляя свою оплошность в течение последующего времени.



В четверг наличный рынок Запорожья снова оказался «белой вороной», в течение всего дня констатировавший жесткое преобладание довольно агрессивного клиентского «приноса», следствием которого стали изрядные внутридневные ценовые потери в наличной паре доллар-гривня.



В целом же, на протяжении 22 февраля позиция спрос наличного «неформального» доллара понизилась на 2,0-5,0 коп., офера потеряли 4,0-5,0 коп.



По сравнению с закрытием среды биды наличного доллара понизились на 2,0-5,0 коп., позиция «предложение» потеряла 4,0-10,0 коп.



За исключением Запорожья, рынок которого был жестко перекошен доминировавшим клиентским «приносом», в остальных городах по итогам дня было отмечено равновесие покупок и продаж.

Последнее в значительной степени обеспечило повсеместный прогресс на участке ликвидности.



Однако, несмотря на вышеупомянутый дисбаланс в Запорожье, тамошние дилеры также констатировали итоговый рост ликвидности. Не исключено, что этот рынок спасла «агрессивность» клиентов и более выраженный «медвежий» тренд в паре доллар-гривня.



Итак, в течение четверга цена наличного доллара довольно сдержанно снижалась, предположительно следуя за стартовавшей немного раньше коррекцией цен «зеленого» безнала.

Подобная курсовая динамика обеих ветвей валютного рынка на фоне более раннего, чем ожидалось, начала подготовки «зеленого» сектора валютного межбанка к заметному расширению гривневого ресурса с 26 февраля, дает определенные основания ожидать замедления «бычьего» тренда на ближайшей сессии валютного межбанка. Есть предположение, что игроки в значительной степени «выпустили пар»

На торгах четверга, отчасти «перегорев» перед сессией 23 февраля.



Впрочем, по порядку.



Торги 22 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,05/27,13 UAH/USD, евро – 33,25/33,55 UAH/EUR, рубль – 0,465/0,480 UAH/RUB.



Стартовав в четверг в условиях относительного равновесия на фоне очень низкой торговой активности, дилеры в дальнейшем поддерживали сбалансированность спроса и предложения аккуратным дисконтированием цен. Подобных мероприятий требовало неважное состояние текущей ликвидности и начавшееся с 10.45 Киева доминирование «медведей» на межбанке.



Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара немного скорректировались: 27,05/27,13 UAH/USD, евро - 33,25/33,55 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Небольшой рост цен на евронал – следствие отскока пары евро-доллар на мировом форексе.

Меж тем, на моменте ликвидность низкая. «Рынок вялый, как и накануне», - констатировали «неформалы» Днепра.



После обеда на рынке Днепра удалось сохранить установившееся к полудню «надежное» равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, с одной стороны позволившее уже не изменять цены «американца», с другой, обеспечившее некоторый прогресс на участке ликвидности, заслужившей по итогам четверга от «неформалов» днепровской розницы «четверку с плюсом» и повысившей показатели предыдущей сессии.



В течение 22 февраля биды розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера стали ниже на 4,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды, 21 февраля, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу просел на 2,0 коп., потеряв 4,0 коп. по предложению.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 27,05/27,13 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия работали наличную пару доллар-гривня в равновесии покупок и продаж. До полудня этот баланс надо было поддерживать аккуратным снижением действующих цен из-за некоторого преобладания клиентских оферов СКВ, ставших следствием коррекции безналичного доллара на межбанке. Кроме того, дисконтирования цен требовал низкий уровень текущей ликвидности торгов.



После обеда на оптовом рынке сохранилось равновесие покупок и продаж, которое уже по сути не нуждалось в поддержке ценовым регулированием. Это же стало основанием для послеобеденной стабильности действующих цен.

Оптовый сегмент стал более сбалансированным, и это стало главной причиной прогресса на участке ликвидности, заслужившей по итогам четверга «твердую четверку», констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.



На протяжении четверга биды оптового наличного «неформального» доллара «по-днепровски» просели на 2,0 коп., офера потеряли 4,0 коп.



По сравнению с закрытием 21 февраля биды наличного оптового доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера стали ниже на 4,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 22 февраля уровнями 33,25/33,55 UAH/EUR, констатировав в течение четверга десятикопеечную прибавку бидов на фоне стабильности оферов.



По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового наличного евро в Днепре стали потеряли по 5,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 22 февраля приходилось очень внимательно дисконтировать действующие цены в наличной паре доллар-гривня, следуя за стартовавшей с 10.45 Киева коррекцией «зеленого» безнала, не имея возможности уделять полноценное внимание вернувшемуся к росту на моровом валютном рынке евро.



Хотя, разумеется, наши валютчики, реагируя на рост пары евро-доллар «в миру», немного приподняли более значимые биды этой СКВ в наличной форме.



На же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2274 к отметке $1,2318 констатировав внутридневное его повышение на заметные 44 пункта.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка сообразно отреагировали на этот рост, помня при этом о внутридневной коррекции наличной пары доллар-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 22 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2285, пара евро-доллар вскоре немного просела, оказавшись в диапазоне $1,2260-1,2280, который не покидала до 09.00 Киева.



С этого часа стартовало первое «пробное» ралли пары, которое закончилось около 12.20 Киева локальным максимумом $1,2295. Засим последовала коррекция, прерванная около 15.00 Киева, стартовавшим вторым, боле «основательным» ралли пары евро-доллар на вышедших протоколах последнего заседания департамента монетарного регулирования Евроцентробанка.



Протоколы вознесли евро к $1,2350 по состоянию на 17.30 Киева. Строго говоря, в этот час была сформирована не очень выразительная «двойная вершина», вселившая определенный оптимизм адептам доллара, а пара евро-доллар вскоре опустилась в рамки диапазона $1,2330-1,2338, которые не покидала до 20.40 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара США растет в паре с евро и дешевеет к иене в ходе торгов в четверг, инвесторы оценивают протоколы последних заседаний FOMC Федрезерва США и Евроцентробанка.



Опубликованный накануне протокол январского заседания Федрезерва указал на усиление экономики США, что может повысить вероятность большего числа повышений процентных ставок, чем ожидалось ранее. Протокол вызвал рост доходности US Treasuries и укрепление доллара.



Вместе с тем обнародованный в четверг протокол прошлого заседания ЕЦБ показал, что руководство центробанка сочло преждевременной смену риторики, хотя и оставило за собой возможность пересмотра курса денежно-кредитной политики в ближайшем будущем. По мнению ЕЦБ, инфляция в еврозоне по-прежнему недостаточно высокая, чтобы говорить об ужесточении денежно-кредитной политики.



Курс евро находится к 15.15 Киева в районе $1,2276 против $1,2284 на закрытие прошлой сессии.



Стоимость единой европейской валюты находится к указанному времени в районе ¥131,46 по сравнению со ¥132,39 в предыдущий день.



Курс доллара составляет ¥107,08 против ¥107,78 в среду.



Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, слабо меняется, тогда как ранее его повышение достигало 0,2%.



Стало быть, в течение суток сутки вышли протоколы заседаний от сразу двух крупнейших центробанков – ФРС и ЕЦБ.



В 21.00 Киева 21-го первой реакцией на публикацию протоколов ФРС стал динамичный рост пары евро-доллар. От $1,2320 евро подскочил к $1,2360, рост продолжался около 15 минут, так что аналитические ленты даже поспешили «отметиться», написав, что «доллар упал из-за «голубиного» (т.е. в пользу более мягкой политики) тона протоколов, а рынок был разочарован отсутствием намеков на возможность повышения ставки 4 раза в этом году».



Де-факто тон был таким, как и следовало его ожидать, в пользу постепенного повышения ставки.



Выступления представителей ФРС в последние сутки шли в таком же ключе.



Однако после первой реакции на новость пара евро-доллар быстро пошла вниз, пробив отметку $1,23.



В четверг утром пара евро-доллар показала новый минимум на $1,2260, затем прошла коррекция.



Протоколы заседания ЕЦБ вышли в 14.30 Киева в четверг, по первой реакции на них евро упал от $1,2285 до $1,2265, а вот потом пошел резко вверх, до $1,2350.



Эти протоколы ЕЦБ также не содержали сюрпризов. Евроцентробанк сообщил, что «риторику о будущих ставках менять преждевременно», «ЕЦБ может рассмотреть смену риторики в начале 2018 года», «язык в отношении монетарной политики будет меняться согласно прогнозу».



Рынок ожидает, что ЕЦБ уберет фразу о гарантированной на долгий срок сверхмягкой политике на заседании в марте, Еврорегулятор в четверг подтвердил эти предположения.



В целом, протоколы можно считать несущими «голубиный» тон (т.е. в пользу мягкой монетарной политики).

Поэтому вторичная реакция, в виде роста евро, выглядела алогично. Естественно, все эти резкие колебания на публикациях протоколов должны были заставить сработать множество коротких стоп-приказов и заметно запутать спекулянтов.



Однако фундаментально ничего не поменялось, мы по-прежнему ждем, что совокупность монетарных и фискальных факторов окажет доллару поддержку. Ожидаем, что до конца недели пара евро-доллар обновит минимумы и попытается упасть до отметки $1,22.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое очень сдержанной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 33,25/33,55 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятикопеечное повышение бидов на фоне стабильности оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 22 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,465/0,480 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 22 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «твердую четверку», несколько повысила «посредственные» показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по потерявшему с закрытия среды 5,0 коп. спросу и упавшему на столько же предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 22 февраля по спросу и по предложению не претерпели изменений.



Наши опасения, что на валютный межбанк Украины вернутся «зеленые быки», ранее ожидаемого срока, оправдались – на торгах четверга безналичный «американец» вырос в цене. Думаю, к более раннему началу роста безналичную СКВ подтолкнул подорожавший накануне после обеда наличный доллар вследствие появившейся на наличном рынке партии «свежей» гривни.



Меж тем рост курса безналичного доллара глянулся пребывавшим в значительном количестве на межбанке потенциальным продавцам СКВ, которые, дождавшись локального максимума цен в дополуденной части сессии (около 10.45 Киева), тотчас инициировали свои продажи, развернув рынок безналичного доллара вниз. Налицо реализация фрагмента «классической» «курсовой пилы» с алгоритмом «два шага вверх, один вниз».



Как мы указывали ранее, основой причиной разворота тренда на рынке безналичного доллара стала заблаговременная подготовка к появлению в дебюте новой недели заметной партии безналичной гривни вследствие компенсации НДС нашим Казначейством.



К пятнице в игру вступит одноименный синдром, и безналичный «американец» окажется «в полной боевой готовности» к массированной закачке на рынок гривневой ликвидности. Боюсь, как бы «зеленые быки» не «перегорели» до начала этого «вброса».



Тем временем, ставший триггером смены тренда на рынке «зеленого» безнала наличный рынок, куда «быки» пришли накануне после обеда, на торгах четверга явно «заскучал». Дилеры «налички» из разных городов наперебой сообщали о терминации начавшегося ранее 21-го роста и постепенном откате долларовых цен. К этому «наличку» подталкивали клиентская пассивность а также появившиеся продавцы СКВ на валютном межбанке. К тому же в отличие от рынка «зеленого» безнала, у наличного рынка отсутствуют «радужные перспективы» в виде гривневого изобилия на новой неделе.



Разумеется, безналичный доллар с 26-го должен вырасти в цене. К этому обязывает рост гривневого ресурса, исключающего продажи доллара экспортерами ради гривни «на текущие расходы», а также привычная по понедельникам ограниченность притока СКВ экспортной выручки из-за рубежа. При этот стоит учесть высоковероятную смену ролей на участке цен. Думаю, котировки «зеленого» безнала с понедельника или даже ранее, обгонят цена наличного рынка. Не исключено, это может обеспечить малую продолжительность «зеленого» ралли на валютном межбанке.



В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,04/27,07 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.10 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар потерял в цене, составив 26,99/27,01 UAH/USD. «Вчерашний торопливый отскок спутал все карты», - посетовал наш гуру из банка-«госбегемота».



Спустя 20 минут, по состоянию на 10.30, безналичный «американец» не покинул отметку 26,99/27,01 UAH/USD. «Пока не понятно, это откат или провокация покупателей», - поделился сомнениями наш гуру.



Продолжая интриговать досужую публику, цена безналичного «американца» по состоянию на 10.58 Киева все еще не покинула уровень 26,99/27,01 UAH/USD, удерживаясь на месте балансом спроса и предложения СКВ.



К 11.17 Киева котировки доллара на межбанке , по всей видимости, пребывая в относительном и сбалансированном комфорте, немного понизились к отметке

26,970/26,995 UAH/USD.



Дополуденное, вызванное преждевременным, состоявшимся накануне, отскоком курса «американца», нынешнее снижение долларовых цен на межбанке сопровождалось признаками сжатия гривневой ликвидности. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo повысились с уровня 14,25/16,00% к отметке 14,25/16,25% годовых.

Не исключено, что это наряду со стартовавшим ранее снижением действующих цен на наличном рынке, стало причиной пятничного «незапланированного» отката курса «зеленого» безнала.



Меж тем, по состоянию на 11.41 Киева котировки доллара на межбанке совершили незначительный отскок (26,98/27,01 UAH/USD), локальные низы были выкуплены.



Спустя 50 минут, к 12.33 на межбанке «власть снова поменялась» - котировки доллара ушли вниз, обосновавшись на уровне 26,96/26,97 UAH/USD. Преждевременный рост курса «американца» в четверг потянул за собой пакет «неожиданностей и сюрпризов» на пятничной сессии межбанка.



Не успели начаться реальные сделки в безналичной паре доллар-гривня, как стало известно об изменении настроения на рынке гривневого ресурса. Последний снова продемонстрировал символическое расширение. Об этом дали понять приподнявшиеся с уровня 49 540,1 млн. грн. к отметке 49 634,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Наконец, около 13.05 валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.

При этом на межбанке цены не изменились, оставшись на отметке 26,96/26,97 UAH/USD.



Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 23 февраля с уровней: доллар – 26,90/27,15 UAH/USD, евро – 33,10/33,50 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,490 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу не изменился, потеряв 5,0 коп. по предложению.



Евро по сравнению с открытием 22 февраля по спросу не изменился, по оферам потерял 10,0 коп.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 22 февраля по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,2328, упав до $1,2280 на закрытии азиатской сессии форекса и приподнявшись до $1,2288 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

23 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,95/27,05 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение потеряли по 12,0 коп.); евро – 33,20/33,50 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 22 февраля спрос не изменился, предложение просело на 5,0 коп.); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 23 февраля в розничном сегменте на моменте наблюдалось равновесие спроса и оферов.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: 23 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,95/27,05 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение потеряли по 12,0 коп.); евро – 33,20/33,50 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 22 февраля спрос не изменился, предложение просело на 5,0 коп.); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 23 февраля в оптовом сегменте рынка реальные сделки шли в балансе.



К 12.38 столичные валютчики-оптовики рапортовали о снижении действующих цен в паре доллар-гривня и евро-гривня на фоне сохранения относительного равновесия покупок и продаж: 26,95/27,05 UAH/USD, евро - 33,25/33,40 UAH/EUR.



По состоянию на 12.41 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении действующих цен в паре доллар-гривня (26,95/27,05UAH/USD, евро - 33,25/33,45 UAH/EUR, рубль 0,470/0,476 UAH/RUB).

На указанное время на рынке города розничный клиентский «принос» сменился оптовым. При этот появились первые робкие клиентские покупки СКВ.



Около 12.50 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара немного скорректировались: 26,95/27,03 UAH/USD, евро - 33,20/33,50 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 23 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,00/27,15 UAH/USD, евро – 33,30/33,60 UAH/EUR, рубль 0,471/0,477 UAH/RUB, Киев опт 27,00/27,10 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,00/27,10 UAH/USD, евро (опт) 33,30/33,40 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 33,30/33,40 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,90/27,10 UAH/USD, евро – 33,10/33,50 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,475 RUB/USD, Одесса – опт 26,95/27,05 UAH/USD, розница – 26,90/27,15 UAH/USD; Запорожье – 27,00/27,08 UAH/USD; евро – 33,30/33,50 UAH/EUR, рубль - 0,470/0,477 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Котировки фьючерсов на золото снизились во время азиатских торгов в пятницу утром.Иена выросла в цене в пятницу утром в ходе азиатской торговой сессии, после того как в Японии появился индекс потребительских цен.Фьючерсы на золото в четверг немного выросли, так как локальная слабость доллара США и небольшое снижение доходности облигаций помогли подтолкнуть драгоценный металл немного выше.Рыночная доходность американских гособлигаций несколько понизилась после достижения вчера максимальных уровней за последние четыре года. Снижение рыночных процентных ставок способствовало некоторому ослаблению курса доллара. Курс евро/доллар поднялся с уровня $1,2258 до $1,2350.Курс фунт/доллар поднялся до отметки $1,3985, что на 130 пунктов выше минимума четверга. Курс доллар/йена опустился с отметки ¥107,74 до ¥106,58.Представитель ФРС США Бостик заявил в четверг, что ФРС очень аккуратно выверяет процесс нормализации кредитно-денежной политики. Представитель ФРС США Каплан заявил, что ФРС будет действовать аккуратно и постепенно. Каплан отметил, что темпы роста ВВП в США в 2018 году составят 2,50%-2,75%.Согласно опубликованным 22 февраля данным январского опроса первичных дилеров Нью-Йоркским отделением ФРС, большинство дилеров ожидает три повышения уровня основных процентных ставок в США в 2018 году. Повышения ставок ожидаются в марте, июне и сентябре.В четверг доллар США подешевел против многих своих конкурентов, в первую очередь, против японской иены, отойдя от 45-летнего минимума по количеству заявок на пособие по безработице в США.Доходность казначейских бумаг, которая часто влияет на валютные движения, также упала в четверг.Индекс доллара США снизился на 0,2% до 89,809 пунктов после того, как в начале сессии он достиг уровня 90,235. Индекс в среду вырос на 0,3% третий раз подряд.Против японской йены доллар США показал наибольшее падение среди основных конкурентов, торгуясь на уровне ¥106,75 по сравнению с ¥107,78 в конце среды.В сравнении с швейцарским франком доллар упал до 0,9346 франков с 0,9389 франков.Евро вырос до $1,2328 с $1,2286 в конце среды в Нью-Йорке.Аналогичным образом, британский фунт укрепился до $1,3942 с $1,3919 в среду.В среду доллар США был по давлением, так как доходность казначейских бумаг США снизилась.Между тем в Европе экономические данные разочаровали рынок второй день, в том числе данные по ВВП четвертого квартала Великобритании, который оказался слабее, чем ожидалось первоначально, и сократился до 1,4% с 1,5%. В Германии индекс делового климата Ifo, показатель текущей оценки и ожиданий, за февраль упал ниже предыдущего значения.«Я не думаю, что динамика доллара в четверг слишком сильно связана с данными», - сказала Сирин Харайли, стратег из Mizuho. В конце концов, рынок начал фокусироваться на отрицательных результатах фискальной экспансии США, включая дефицит, который может перевесить позитивные данные, - добавила она.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 3,55% с 28,0672 UAH/USD до 27,0718 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 22 февраля гривна overnight котировалась банками по 14,25/16,00% годовых (с 12.10 Киева - 14,00/15,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 22 февраля, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.Во-первых, появившееся накануне на рынке отложенное из-за длинных выходных в США предложение валюты в повышенном объеме, уронило цену «американца» на локальные минимумы, которые оказались привлекательными для покупок.Во-вторых, смена тренда на наличном рынке после обеда среды и появление там «зеленых» «быков», сопровождаясь ростом цен и доминированием спроса на доллар, могли оказаться триггером, спровоцировавшим аналогичное настроение на рынке безналичного «американца».В-третьих, вышеприведенные два «обстоятельства» спровоцировали более раннее, чем мы предполагали, начало подготовки межбанка к появлению на рынке изрядных партий гривни компенсации НДС, намеченное на следующую неделю.В-четвертых, мы не исключаем, что росту цен безналичного «американца» способствовало некоторое расширение гривневой ликвидности, о чем дало понять увеличение объема гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 49 540,1 млн. грн. к отметке 49 634,5 млн. грн.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 22 февраля заметно, на $40,6 млн., повысились, имея для этого следующие основания.Во-первых, судя по курсовым хроникам торгов, на рынке осталось изрядное количество продавцов экспортной выручки, которые воспользовались дебютным ростом цен и начали интенсивную продажу СКВ после 10.45 Киева, развернув тренд в сторону «медведей», что также способствует росту ликвидности.Во-вторых, из-за этого «ассортимента» настроений рынок безналичного доллара стал более сбалансированным.В-третьих, наряду с интенсивными продажами экспортной СКВ, 22-го наблюдались достаточно объемные ее скупки, в расчете на доминирование спроса на следующей недели при пассивности получивших гривню НДС экспортеров.Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению со средой, 21 февраля, в четверг, 22-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $199,4 млн. к отметке $236,8 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $152,8 млн. к $193,4 млн.О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» в четверг мы сообщили выше.Торги 22 февраля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)продемонстрировали схожую динамику, начав сессию «во здравие», а завершив ее «почти за упокой».В течение четверга цена наличного «неформального» доллара достаточно плавно снижалась. Думаю, для подобного сюжета было несколько причин.Во-первых, начиная с 10.45 Киева подобная динамика наблюдалась на рынке безналичного доллара, которая вполне могла вызвать аналогичные настроения у потенциальных клиентов «налички», своими действиями обеспечившими этот откат.Во-вторых, цену наличной пары доллар-гривня снижали, действуя предельно аккуратно, сами дилеры наличного рынка, с одной стороны отвечая на запросы клиентов, с другой, пытаясь подобным дисконтированием катализировать рост ликвидности. В свою очередь, последний, как известно, лучше всего обеспечивается сбалансированностью спроса и предложения.В-третьих, не исключено, что увлекшись послеобеденным ралли в среду, дилеры утром четверга немного «перегнули палку», поставив завешенные уровни цен, исправляя свою оплошность в течение последующего времени.В четверг наличный рынок Запорожья снова оказался «белой вороной», в течение всего дня констатировавший жесткое преобладание довольно агрессивного клиентского «приноса», следствием которого стали изрядные внутридневные ценовые потери в наличной паре доллар-гривня.В целом же, на протяжении 22 февраля позиция спрос наличного «неформального» доллара понизилась на 2,0-5,0 коп., офера потеряли 4,0-5,0 коп.По сравнению с закрытием среды биды наличного доллара понизились на 2,0-5,0 коп., позиция «предложение» потеряла 4,0-10,0 коп.За исключением Запорожья, рынок которого был жестко перекошен доминировавшим клиентским «приносом», в остальных городах по итогам дня было отмечено равновесие покупок и продаж.Последнее в значительной степени обеспечило повсеместный прогресс на участке ликвидности.Однако, несмотря на вышеупомянутый дисбаланс в Запорожье, тамошние дилеры также констатировали итоговый рост ликвидности. Не исключено, что этот рынок спасла «агрессивность» клиентов и более выраженный «медвежий» тренд в паре доллар-гривня.Итак, в течение четверга цена наличного доллара довольно сдержанно снижалась, предположительно следуя за стартовавшей немного раньше коррекцией цен «зеленого» безнала.Подобная курсовая динамика обеих ветвей валютного рынка на фоне более раннего, чем ожидалось, начала подготовки «зеленого» сектора валютного межбанка к заметному расширению гривневого ресурса с 26 февраля, дает определенные основания ожидать замедления «бычьего» тренда на ближайшей сессии валютного межбанка. Есть предположение, что игроки в значительной степени «выпустили пар»На торгах четверга, отчасти «перегорев» перед сессией 23 февраля.Впрочем, по порядку.Торги 22 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,05/27,13 UAH/USD, евро – 33,25/33,55 UAH/EUR, рубль – 0,465/0,480 UAH/RUB.Стартовав в четверг в условиях относительного равновесия на фоне очень низкой торговой активности, дилеры в дальнейшем поддерживали сбалансированность спроса и предложения аккуратным дисконтированием цен. Подобных мероприятий требовало неважное состояние текущей ликвидности и начавшееся с 10.45 Киева доминирование «медведей» на межбанке.Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара немного скорректировались: 27,05/27,13 UAH/USD, евро - 33,25/33,55 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Небольшой рост цен на евронал – следствие отскока пары евро-доллар на мировом форексе.Меж тем, на моменте ликвидность низкая. «Рынок вялый, как и накануне», - констатировали «неформалы» Днепра.После обеда на рынке Днепра удалось сохранить установившееся к полудню «надежное» равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, с одной стороны позволившее уже не изменять цены «американца», с другой, обеспечившее некоторый прогресс на участке ликвидности, заслужившей по итогам четверга от «неформалов» днепровской розницы «четверку с плюсом» и повысившей показатели предыдущей сессии.В течение 22 февраля биды розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера стали ниже на 4,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием среды, 21 февраля, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу просел на 2,0 коп., потеряв 4,0 коп. по предложению.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 27,05/27,13 UAH/USD.Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия работали наличную пару доллар-гривня в равновесии покупок и продаж. До полудня этот баланс надо было поддерживать аккуратным снижением действующих цен из-за некоторого преобладания клиентских оферов СКВ, ставших следствием коррекции безналичного доллара на межбанке. Кроме того, дисконтирования цен требовал низкий уровень текущей ликвидности торгов.После обеда на оптовом рынке сохранилось равновесие покупок и продаж, которое уже по сути не нуждалось в поддержке ценовым регулированием. Это же стало основанием для послеобеденной стабильности действующих цен.Оптовый сегмент стал более сбалансированным, и это стало главной причиной прогресса на участке ликвидности, заслужившей по итогам четверга «твердую четверку», констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.На протяжении четверга биды оптового наличного «неформального» доллара «по-днепровски» просели на 2,0 коп., офера потеряли 4,0 коп.По сравнению с закрытием 21 февраля биды наличного оптового доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера стали ниже на 4,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 22 февраля уровнями 33,25/33,55 UAH/EUR, констатировав в течение четверга десятикопеечную прибавку бидов на фоне стабильности оферов.По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового наличного евро в Днепре стали потеряли по 5,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 22 февраля приходилось очень внимательно дисконтировать действующие цены в наличной паре доллар-гривня, следуя за стартовавшей с 10.45 Киева коррекцией «зеленого» безнала, не имея возможности уделять полноценное внимание вернувшемуся к росту на моровом валютном рынке евро.Хотя, разумеется, наши валютчики, реагируя на рост пары евро-доллар «в миру», немного приподняли более значимые биды этой СКВ в наличной форме.На же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое очень сдержанной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 33,25/33,55 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятикопеечное повышение бидов на фоне стабильности оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем 22 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,465/0,480 UAH/RUB.По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 22 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «твердую четверку», несколько повысила «посредственные» показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по потерявшему с закрытия среды 5,0 коп. спросу и упавшему на столько же предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 22 февраля по спросу и по предложению не претерпели изменений.В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,04/27,07 UAH/USD виртуально, без сделок.Около 10.10 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар потерял в цене, составив 26,99/27,01 UAH/USD. «Вчерашний торопливый отскок спутал все карты», - посетовал наш гуру из банка-«госбегемота».Спустя 20 минут, по состоянию на 10.30, безналичный «американец» не покинул отметку 26,99/27,01 UAH/USD. «Пока не понятно, это откат или провокация покупателей», - поделился сомнениями наш гуру.Продолжая интриговать досужую публику, цена безналичного «американца» по состоянию на 10.58 Киева все еще не покинула уровень 26,99/27,01 UAH/USD, удерживаясь на месте балансом спроса и предложения СКВ.К 11.17 Киева котировки доллара на межбанке , по всей видимости, пребывая в относительном и сбалансированном комфорте, немного понизились к отметке26,970/26,995 UAH/USD.Дополуденное, вызванное преждевременным, состоявшимся накануне, отскоком курса «американца», нынешнее снижение долларовых цен на межбанке сопровождалось признаками сжатия гривневой ликвидности. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo повысились с уровня 14,25/16,00% к отметке 14,25/16,25% годовых.Не исключено, что это наряду со стартовавшим ранее снижением действующих цен на наличном рынке, стало причиной пятничного «незапланированного» отката курса «зеленого» безнала.Меж тем, по состоянию на 11.41 Киева котировки доллара на межбанке совершили незначительный отскок (26,98/27,01 UAH/USD), локальные низы были выкуплены.Спустя 50 минут, к 12.33 на межбанке «власть снова поменялась» - котировки доллара ушли вниз, обосновавшись на уровне 26,96/26,97 UAH/USD. Преждевременный рост курса «американца» в четверг потянул за собой пакет «неожиданностей и сюрпризов» на пятничной сессии межбанка.Не успели начаться реальные сделки в безналичной паре доллар-гривня, как стало известно об изменении настроения на рынке гривневого ресурса. Последний снова продемонстрировал символическое расширение. Об этом дали понять приподнявшиеся с уровня 49 540,1 млн. грн. к отметке 49 634,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Наконец, около 13.05 валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.При этом на межбанке цены не изменились, оставшись на отметке 26,96/26,97 UAH/USD.Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 23 февраля с уровней: доллар – 26,90/27,15 UAH/USD, евро – 33,10/33,50 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,490 UAH/RUB.По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу не изменился, потеряв 5,0 коп. по предложению.Евро по сравнению с открытием 22 февраля по спросу не изменился, по оферам потерял 10,0 коп.Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 22 февраля по спросу и по предложению не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,2328, упав до $1,2280 на закрытии азиатской сессии форекса и приподнявшись до $1,2288 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром23 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,95/27,05 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение потеряли по 12,0 коп.); евро – 33,20/33,50 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 22 февраля спрос не изменился, предложение просело на 5,0 коп.); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 23 февраля в розничном сегменте на моменте наблюдалось равновесие спроса и оферов.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: 23 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,95/27,05 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение потеряли по 12,0 коп.); евро – 33,20/33,50 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 22 февраля спрос не изменился, предложение просело на 5,0 коп.); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).На старте торгов 23 февраля в оптовом сегменте рынка реальные сделки шли в балансе.К 12.38 столичные валютчики-оптовики рапортовали о снижении действующих цен в паре доллар-гривня и евро-гривня на фоне сохранения относительного равновесия покупок и продаж: 26,95/27,05 UAH/USD, евро - 33,25/33,40 UAH/EUR.По состоянию на 12.41 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении действующих цен в паре доллар-гривня (26,95/27,05UAH/USD, евро - 33,25/33,45 UAH/EUR, рубль 0,470/0,476 UAH/RUB).На указанное время на рынке города розничный клиентский «принос» сменился оптовым. При этот появились первые робкие клиентские покупки СКВ.Около 12.50 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара немного скорректировались: 26,95/27,03 UAH/USD, евро - 33,20/33,50 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 23 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,00/27,15 UAH/USD, евро – 33,30/33,60 UAH/EUR, рубль 0,471/0,477 UAH/RUB, Киев опт 27,00/27,10 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,00/27,10 UAH/USD, евро (опт) 33,30/33,40 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 33,30/33,40 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,90/27,10 UAH/USD, евро – 33,10/33,50 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,475 RUB/USD, Одесса – опт 26,95/27,05 UAH/USD, розница – 26,90/27,15 UAH/USD; Запорожье – 27,00/27,08 UAH/USD; евро – 33,30/33,50 UAH/EUR, рубль - 0,470/0,477 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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