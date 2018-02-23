Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: світовий

фондовий ринок / Итоги: Мировой

фондовый рынок 23.02.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 23.02.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: П'ят 23 лют, 2018 13:41 Итоги: Мировой фондовый рынок 23.02.18 США



Биржевые индексы на Уолл-стрит по итогам торгов в четверг преимущественно выросли после публикации данных о падении числа заявок на пособие по безработице в стране до минимума за 45 лет.



Согласно данным FactSet, фондовый индекс Nasdaq в четверг показал самую длинную серию закрытия на отрицательной территории с ноября 2016 года. Индекс Nasdaq Composite, который торговался с ростом в течение большей части сессии в четверг, завершил торги снижением на 0,1% до 7 210 пункта, отметив свое четвертое снижение. Это самая длинная серия снижений индекса с девятисессионного снижения, завершившегося 4 ноября 2016 года, незадолго до избрания президента Дональда Трампа.

Индекс Nasdaq часто рассматривается как опережающий показатель аппетита к риску на Уолл-стрит. Между тем, индекс DIA Jones Industrial Average завершил сессию ростом более чем на 160 пунктов, или 0,7%, до 24 902 пунктов, а индекс S&P500 завершил торги ростом на 0,1% до 2,703.



Все три индекса снизились в среду после выхода протокола заседания Федеральной резервной системы, которые намекали на рост расходов по займам в 2018 году, вызвав рост доходности 10-летних казначейских облигаций до нового четырехлетнего максимума выше 2,95%.



Число американцев, подавших в течение прошлой недели заявки на пособие по безработице, снизилось на семь тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 222 тысячи, что стало самым низким уровнем с января 1973 года. Показатель прошлой недели был пересмотрен в сторону уменьшения на 1 тысячу - до 229 тысяч.



«Мы наблюдаем переоценку риска, учитывая ожидания инфляции и более высокие ставки, но часть этого является побочным продуктом улучшающейся экономики, которая растет быстрее, чем обычно. В целом, более широкие экономические условия продолжают улучшаться», - сказал Стивен Баффифо, исполнительный директор Four Wood Capital Partners.



Промышленный индекс Dow Jones вырос на 164,70 пунктов или на 0,66% до 24 962,48 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 повысился по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 2,63 пункта или на 0,10% и составил 2 703,96 пункта.



Высокотехнологичный Nasdaq опустился на 8,14 пункта или на 0,11% до 7 210,09 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в четверг преимущественно снижением ключевых индикаторов.

Европейский фондовый рынок в четверг немного снизился, после сокращения потерь к закрытию на фоне роста фондового рынка в США из-за положительных данных на рынке труда.



Открытие было со значительным снижением, что отражало снижение на фондовом рынке США в среду, которое произошло после выхода протокола январского заседания FOMC. Протокол показал, что руководители ФРС видят «увеличившуюся вероятность» дальнейших повышений процентной ставки, что увеличило оценку вероятности повышения процентной ставки ФРС на заседании в марте. Руководители ФРС полагают, что экономика США стала сильнее, чем была в конце 2017 г. Это привело к росту доходности 10-летних казначейских облигаций ближе к 3%, что уменьшило относительную привлекательность акций.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,20%.



В четверг при росте фондового рынка в США европейский рынок сократил потери. Данные из США показали, что число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе снизилось на 7.000 до 222 000 — это второй наименьший уровень с конца рецессии 2007-2009 гг.



Экономические данные:



Протокол заседания управляющего совета ЕЦБ в январе показал, что руководители считают, что преждевременно менять сообщение о перспективе изменения политики, так как инфляция остаётся слишком далека от цели ЕЦБ немного ниже 2%. Тем не менее, протокол также показал, что ЕЦБ может пересмотреть сообщение о перспективе изменения политики по «количественному смягчению» в начале этого года.



Результаты опроса Ifo показали, что бизнес в Германии был менее оптимистичен в отношении текущих условий, хотя индикатор остается на втором по величине уровне с 1991 г. Индекс делового климата снизился в феврале до 115,4, ниже ожидавшегося по опросу аналитиков 117,0.



В Великобритании данные по изменению ВВП в IV квартале были пересмотрены со снижением, до 1,4% г/г с 1,5% г/г. Прекращение работы нефтяных полей в связи с ремонтами в декабре уменьшило добычу нефти и газа сильнее, чем оценивалось вначале, отмечает офис национальной статистики.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,20%.



Британский FTSE 100 просел на 0,4% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 252,39 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,07%, до 12 461,91 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,13% — на отметке 5 309,23 пункта.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию торговой сессии. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,71% - до 2336,82 пункта, РТС - на 0,76%, до 1301,01 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 г. на бирже ICE в Лондоне поднялась на 1,22% - до $66,22 за баррель.



Бумаги Сбербанка подешевели на 0,75%, Московской биржи — на 0,86%. Акции «ЛУКОЙЛа» выросли в цене на 0,35%, «Газпрома» — на 0,91%, «АЛРОСы» — на 0,11%.



Российский фондовый рынок в четверг не захотел активно фиксировать прибыль и провел торговый день в «плюсе». Индекс Мосбиржи закрепился выше 2 330 пунктов, обновил исторический рекорд и сохранил за собой шансы на продвижение в область 2 335—2 350 пунктов. Однако восходящая динамика случится, если внутри удлиненных выходных рынок дождется хороших новостей по улучшению инвестиционного рейтинга от S&P. Тогда понедельник может быть взрывным. Если новостей не будет и рейтинг останется без пересмотра, биржевой оптимизм начнет угасать.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 22 февраля, повысился на 1,01 пункта или 0,30% до уровня 336,95 пунктов.



Объем торгов за день составил 133,90 млн. грн., акциями наторговали 0,38 млн. грн.



Как сообщалось в среду 21 февраля, ПФТС-индекс повысился на 0,03 пункта или 0,01% до уровня 335,94 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 21,89 пунктов или на 6,95% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 22 февраля, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в четверг разнонаправленно, китайские индексы растут после недельных праздников, остальные биржи снижаются вслед за динамикой американских торгов днем ранее.



По состоянию на 06.45 Киева японский индекс Nikkei 225 снижался на 1,17%, до 21712,93 пункта.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,95%, до 3261,55 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,76%, до 1769,8 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опускался на 1,07% - до 31095,77 пункта, корейский KOSPI - на 0,6%, до 2415,18 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 0,18%, до 5954,3 пункта.



В среду биржи США закрылись в «минусе» после публикации протокола январского заседания FOMC Федрезерва США. Согласно документу, члены Комитета по открытым рынкам на встрече 30-31 января пришли к мнению о целесообразности дальнейшего ужесточения политики с учетом роста американской экономики.



Члены ФРС отметили, что ситуация на рынке труда в США продолжает улучшаться, уровень безработицы остается низким, потребительские расходы растут, а экономическая активность стабильно увеличивается. Целевой показатель инфляции на уровне 2% подтвержден и будет достигнут в 2020 году, отмечено в протоколе.

Следовательно, инвесторы интерпретировали данные протокола как вероятность того, что регулятор планирует увеличить базовую процентную ставку более чем три раза в текущем году.



Несмотря на то что «минутки» (протокол) продемонстрировали, что необходимы будут дальнейшие повышения ставки, члены ФРС не объяснили, что это значит.

При этом китайские биржи растут в четверг, открывшись после длительных праздников. Индексы шанхайской и шэньчжэньской фондовых бирж были закрыты с конца прошлой недели на празднование Нового года по лунному календарю.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам четверга закрылись разнонаправленно на фоне новостей из США и возобновления торгов в Китае после продолжительных праздников.



По итогам торгов четверга японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,07%, до 21736,44 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,17%, до 3268,56 пункта.

Это самый высокий рост показателя за одну торговую сессию с августа 2016 года.



Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite увеличился на 1,89%, до 1771,97 пункта, гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,48% - до 30965,68 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,12%, до 5950,9 пункта, корейский KOSPI снизился на 0,63%, до 2414,28 пункта.



Инвесторы в Азии отреагировали на публикацию протокола январского заседания FOMC ФРС США.

Согласно документу, члены Комитета по открытым рынкам на последней встрече пришли к мнению о целесообразности дальнейшего ужесточения политики с учетом роста американской экономики. Участники рынка восприняли данные протокола как сигнал того, что регулятор может повысить базовую процентную ставку более чем три раза в текущем году.



Рынок оценивает вероятность ужесточения денежной политики ФРС с течением времени.



В то же время биржи Китая отметились ростом, открывшись после праздников с связи с Новым годом по лунному календарю. Китайские инвесторы отыгрывали рост на мировых фондовых биржах, зафиксированный в этот период.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в четверг в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.15 Киева просел на 0,91% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 215,69 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,81% и был равен 12 367,88 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,48%, находился на отметке 5 276,5 пункта.





Отечественный рынок акций в четверг вновь завершил торги ростом, несколько ускорив восходящую динамику: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,07% - до 1493,33 пункта, индекс ПФТС – на 0,30%, до 336,95 пункта.



Объем торгов на УБ составил 71,4 млн., в том числе акциями – 3,56 млн. грн.

Объем торгов на ПФТС составил 133,9 млн. грн., в том числе акциями – 0,38 млн. грн.



Вновь все индексные акции УБ завершили торги в «зеленой зоне». Лучшая динамика зафиксирована по бумагам Донбассэнерго (+10,23%), Центрэнерго (+1,24%) и Укрнафты (+0,37%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+0,84%) и Центрэнерго (-0,21%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг вырос на 0,78% - до 504,7 пункта при объеме торгов 1,3 млн. злотых (10,4 млн. грн.).



В «индексной корзине» отсутствовала отрицательная динамика. Тройку лидеров роста составили бумаги «Агротона» (+13,03%), «Милкиленда» (+5%) и «Овостара» (+2,66%).



К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, фондовые площадки Азии демонстрируют на торгах в пятницу положительную динамику ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 по состоянию на 08.00 Киева повысился на 0,72% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 21 892,78 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index был в «плюсе» на 1,11% — на отметке 31 310,8 пунктов, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite показывал положительное изменение на 0,47% и находился на уровне 3 283,98 пункта.



Сингапурский Straits Times Index вырос на 1,44% до 3 539,23 пункта.



Южнокорейский KOSPI увеличился на 1,54% до 2 451,52 пункта.



Во-вторых, фондовые торги в Европе проходят в пятницу преимущественно в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 14:40 Киева просел на 0,22% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 236,57 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,22% и был равен 12 489,09 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,02%, находился на отметке 5 307,92 пункта.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , http://www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.rian.ru , http://www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , http://www.ukranews.com , Биржевые индексы на Уолл-стрит по итогам торгов в четверг преимущественно выросли после публикации данных о падении числа заявок на пособие по безработице в стране до минимума за 45 лет.Согласно данным FactSet, фондовый индекс Nasdaq в четверг показал самую длинную серию закрытия на отрицательной территории с ноября 2016 года. Индекс Nasdaq Composite, который торговался с ростом в течение большей части сессии в четверг, завершил торги снижением на 0,1% до 7 210 пункта, отметив свое четвертое снижение. Это самая длинная серия снижений индекса с девятисессионного снижения, завершившегося 4 ноября 2016 года, незадолго до избрания президента Дональда Трампа.Индекс Nasdaq часто рассматривается как опережающий показатель аппетита к риску на Уолл-стрит. Между тем, индекс DIA Jones Industrial Average завершил сессию ростом более чем на 160 пунктов, или 0,7%, до 24 902 пунктов, а индекс S&P500 завершил торги ростом на 0,1% до 2,703.Все три индекса снизились в среду после выхода протокола заседания Федеральной резервной системы, которые намекали на рост расходов по займам в 2018 году, вызвав рост доходности 10-летних казначейских облигаций до нового четырехлетнего максимума выше 2,95%.Число американцев, подавших в течение прошлой недели заявки на пособие по безработице, снизилось на семь тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 222 тысячи, что стало самым низким уровнем с января 1973 года. Показатель прошлой недели был пересмотрен в сторону уменьшения на 1 тысячу - до 229 тысяч.«Мы наблюдаем переоценку риска, учитывая ожидания инфляции и более высокие ставки, но часть этого является побочным продуктом улучшающейся экономики, которая растет быстрее, чем обычно. В целом, более широкие экономические условия продолжают улучшаться», - сказал Стивен Баффифо, исполнительный директор Four Wood Capital Partners.Фондовые торги в Европе завершились в четверг преимущественно снижением ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок в четверг немного снизился, после сокращения потерь к закрытию на фоне роста фондового рынка в США из-за положительных данных на рынке труда.Открытие было со значительным снижением, что отражало снижение на фондовом рынке США в среду, которое произошло после выхода протокола январского заседания FOMC. Протокол показал, что руководители ФРС видят «увеличившуюся вероятность» дальнейших повышений процентной ставки, что увеличило оценку вероятности повышения процентной ставки ФРС на заседании в марте. Руководители ФРС полагают, что экономика США стала сильнее, чем была в конце 2017 г. Это привело к росту доходности 10-летних казначейских облигаций ближе к 3%, что уменьшило относительную привлекательность акций.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,20%.В четверг при росте фондового рынка в США европейский рынок сократил потери. Данные из США показали, что число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе снизилось на 7.000 до 222 000 — это второй наименьший уровень с конца рецессии 2007-2009 гг.Экономические данные:Протокол заседания управляющего совета ЕЦБ в январе показал, что руководители считают, что преждевременно менять сообщение о перспективе изменения политики, так как инфляция остаётся слишком далека от цели ЕЦБ немного ниже 2%. Тем не менее, протокол также показал, что ЕЦБ может пересмотреть сообщение о перспективе изменения политики по «количественному смягчению» в начале этого года.Результаты опроса Ifo показали, что бизнес в Германии был менее оптимистичен в отношении текущих условий, хотя индикатор остается на втором по величине уровне с 1991 г. Индекс делового климата снизился в феврале до 115,4, ниже ожидавшегося по опросу аналитиков 117,0.В Великобритании данные по изменению ВВП в IV квартале были пересмотрены со снижением, до 1,4% г/г с 1,5% г/г. Прекращение работы нефтяных полей в связи с ремонтами в декабре уменьшило добычу нефти и газа сильнее, чем оценивалось вначале, отмечает офис национальной статистики.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 г. на бирже ICE в Лондоне поднялась на 1,22% - до $66,22 за баррель.Бумаги Сбербанка подешевели на 0,75%, Московской биржи — на 0,86%. Акции «ЛУКОЙЛа» выросли в цене на 0,35%, «Газпрома» — на 0,91%, «АЛРОСы» — на 0,11%.Российский фондовый рынок в четверг не захотел активно фиксировать прибыль и провел торговый день в «плюсе». Индекс Мосбиржи закрепился выше 2 330 пунктов, обновил исторический рекорд и сохранил за собой шансы на продвижение в область 2 335—2 350 пунктов. Однако восходящая динамика случится, если внутри удлиненных выходных рынок дождется хороших новостей по улучшению инвестиционного рейтинга от S&P. Тогда понедельник может быть взрывным. Если новостей не будет и рейтинг останется без пересмотра, биржевой оптимизм начнет угасать.Как сообщалось в среду 21 февраля, ПФТС-индекс повысился на 0,03 пункта или 0,01% до уровня 335,94 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 21,89 пунктов или на 6,95% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 22 февраля, сессия в ПФТС.К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 61847 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3661 раз. Подякували: 6992 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Мировой фондовый рынок 22.02.18

дядя Caша » Чет 22 лют, 2018 13:38 0 72

дядя Caша Чет 22 лют, 2018 13:38 Итоги: Мировой фондовый рынок 21.02.18

дядя Caша » Сер 21 лют, 2018 13:25 0 91

дядя Caша Сер 21 лют, 2018 13:25 Итоги: Мировой фондовый рынок 20.02.18

дядя Caша » Вів 20 лют, 2018 13:48 0 79

дядя Caша Вів 20 лют, 2018 13:48 реклама