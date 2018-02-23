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фондовый рынок 23.02.18

Итоги: Мировой фондовый рынок 23.02.18
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Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 13:41

Итоги: Мировой фондовый рынок 23.02.18

США

Биржевые индексы на Уолл-стрит по итогам торгов в четверг преимущественно выросли после публикации данных о падении числа заявок на пособие по безработице в стране до минимума за 45 лет.

Согласно данным FactSet, фондовый индекс Nasdaq в четверг показал самую длинную серию закрытия на отрицательной территории с ноября 2016 года. Индекс Nasdaq Composite, который торговался с ростом в течение большей части сессии в четверг, завершил торги снижением на 0,1% до 7 210 пункта, отметив свое четвертое снижение. Это самая длинная серия снижений индекса с девятисессионного снижения, завершившегося 4 ноября 2016 года, незадолго до избрания президента Дональда Трампа.
Индекс Nasdaq часто рассматривается как опережающий показатель аппетита к риску на Уолл-стрит. Между тем, индекс DIA Jones Industrial Average завершил сессию ростом более чем на 160 пунктов, или 0,7%, до 24 902 пунктов, а индекс S&P500 завершил торги ростом на 0,1% до 2,703.

Все три индекса снизились в среду после выхода протокола заседания Федеральной резервной системы, которые намекали на рост расходов по займам в 2018 году, вызвав рост доходности 10-летних казначейских облигаций до нового четырехлетнего максимума выше 2,95%.

Число американцев, подавших в течение прошлой недели заявки на пособие по безработице, снизилось на семь тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 222 тысячи, что стало самым низким уровнем с января 1973 года. Показатель прошлой недели был пересмотрен в сторону уменьшения на 1 тысячу - до 229 тысяч.

«Мы наблюдаем переоценку риска, учитывая ожидания инфляции и более высокие ставки, но часть этого является побочным продуктом улучшающейся экономики, которая растет быстрее, чем обычно. В целом, более широкие экономические условия продолжают улучшаться», - сказал Стивен Баффифо, исполнительный директор Four Wood Capital Partners.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 164,70 пунктов или на 0,66% до 24 962,48 пункта.

Индекс широкого рынка S&P 500 повысился по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 2,63 пункта или на 0,10% и составил 2 703,96 пункта.

Высокотехнологичный Nasdaq опустился на 8,14 пункта или на 0,11% до 7 210,09 пункта.

Европа

Фондовые торги в Европе завершились в четверг преимущественно снижением ключевых индикаторов.
Европейский фондовый рынок в четверг немного снизился, после сокращения потерь к закрытию на фоне роста фондового рынка в США из-за положительных данных на рынке труда.

Открытие было со значительным снижением, что отражало снижение на фондовом рынке США в среду, которое произошло после выхода протокола январского заседания FOMC. Протокол показал, что руководители ФРС видят «увеличившуюся вероятность» дальнейших повышений процентной ставки, что увеличило оценку вероятности повышения процентной ставки ФРС на заседании в марте. Руководители ФРС полагают, что экономика США стала сильнее, чем была в конце 2017 г. Это привело к росту доходности 10-летних казначейских облигаций ближе к 3%, что уменьшило относительную привлекательность акций.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,20%.

В четверг при росте фондового рынка в США европейский рынок сократил потери. Данные из США показали, что число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе снизилось на 7.000 до 222 000 — это второй наименьший уровень с конца рецессии 2007-2009 гг.

Экономические данные:

Протокол заседания управляющего совета ЕЦБ в январе показал, что руководители считают, что преждевременно менять сообщение о перспективе изменения политики, так как инфляция остаётся слишком далека от цели ЕЦБ немного ниже 2%. Тем не менее, протокол также показал, что ЕЦБ может пересмотреть сообщение о перспективе изменения политики по «количественному смягчению» в начале этого года.

Результаты опроса Ifo показали, что бизнес в Германии был менее оптимистичен в отношении текущих условий, хотя индикатор остается на втором по величине уровне с 1991 г. Индекс делового климата снизился в феврале до 115,4, ниже ожидавшегося по опросу аналитиков 117,0.

В Великобритании данные по изменению ВВП в IV квартале были пересмотрены со снижением, до 1,4% г/г с 1,5% г/г. Прекращение работы нефтяных полей в связи с ремонтами в декабре уменьшило добычу нефти и газа сильнее, чем оценивалось вначале, отмечает офис национальной статистики.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,20%.

Британский FTSE 100 просел на 0,4% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 252,39 пункта.

Немецкий DAX понизился на 0,07%, до 12 461,91 пункта.

Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,13% — на отметке 5 309,23 пункта.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию торговой сессии. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,71% - до 2336,82 пункта, РТС - на 0,76%, до 1301,01 пункта.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 г. на бирже ICE в Лондоне поднялась на 1,22% - до $66,22 за баррель.

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,75%, Московской биржи — на 0,86%. Акции «ЛУКОЙЛа» выросли в цене на 0,35%, «Газпрома» — на 0,91%, «АЛРОСы» — на 0,11%.

Российский фондовый рынок в четверг не захотел активно фиксировать прибыль и провел торговый день в «плюсе». Индекс Мосбиржи закрепился выше 2 330 пунктов, обновил исторический рекорд и сохранил за собой шансы на продвижение в область 2 335—2 350 пунктов. Однако восходящая динамика случится, если внутри удлиненных выходных рынок дождется хороших новостей по улучшению инвестиционного рейтинга от S&P. Тогда понедельник может быть взрывным. Если новостей не будет и рейтинг останется без пересмотра, биржевой оптимизм начнет угасать.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 22 февраля, повысился на 1,01 пункта или 0,30% до уровня 336,95 пунктов.

Объем торгов за день составил 133,90 млн. грн., акциями наторговали 0,38 млн. грн.

Как сообщалось в среду 21 февраля, ПФТС-индекс повысился на 0,03 пункта или 0,01% до уровня 335,94 пунктов.

С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 21,89 пунктов или на 6,95% с 315,06 пункта.

На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.

Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 22 февраля, сессия в ПФТС.

Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в четверг разнонаправленно, китайские индексы растут после недельных праздников, остальные биржи снижаются вслед за динамикой американских торгов днем ранее.

По состоянию на 06.45 Киева японский индекс Nikkei 225 снижался на 1,17%, до 21712,93 пункта.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,95%, до 3261,55 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,76%, до 1769,8 пункта.

Гонконгский Hang Seng Index опускался на 1,07% - до 31095,77 пункта, корейский KOSPI - на 0,6%, до 2415,18 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 0,18%, до 5954,3 пункта.

В среду биржи США закрылись в «минусе» после публикации протокола январского заседания FOMC Федрезерва США. Согласно документу, члены Комитета по открытым рынкам на встрече 30-31 января пришли к мнению о целесообразности дальнейшего ужесточения политики с учетом роста американской экономики.

Члены ФРС отметили, что ситуация на рынке труда в США продолжает улучшаться, уровень безработицы остается низким, потребительские расходы растут, а экономическая активность стабильно увеличивается. Целевой показатель инфляции на уровне 2% подтвержден и будет достигнут в 2020 году, отмечено в протоколе.
Следовательно, инвесторы интерпретировали данные протокола как вероятность того, что регулятор планирует увеличить базовую процентную ставку более чем три раза в текущем году.

Несмотря на то что «минутки» (протокол) продемонстрировали, что необходимы будут дальнейшие повышения ставки, члены ФРС не объяснили, что это значит.
При этом китайские биржи растут в четверг, открывшись после длительных праздников. Индексы шанхайской и шэньчжэньской фондовых бирж были закрыты с конца прошлой недели на празднование Нового года по лунному календарю.

Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам четверга закрылись разнонаправленно на фоне новостей из США и возобновления торгов в Китае после продолжительных праздников.

По итогам торгов четверга японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,07%, до 21736,44 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,17%, до 3268,56 пункта.
Это самый высокий рост показателя за одну торговую сессию с августа 2016 года.

Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite увеличился на 1,89%, до 1771,97 пункта, гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,48% - до 30965,68 пункта.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,12%, до 5950,9 пункта, корейский KOSPI снизился на 0,63%, до 2414,28 пункта.

Инвесторы в Азии отреагировали на публикацию протокола январского заседания FOMC ФРС США.
Согласно документу, члены Комитета по открытым рынкам на последней встрече пришли к мнению о целесообразности дальнейшего ужесточения политики с учетом роста американской экономики. Участники рынка восприняли данные протокола как сигнал того, что регулятор может повысить базовую процентную ставку более чем три раза в текущем году.

Рынок оценивает вероятность ужесточения денежной политики ФРС с течением времени.

В то же время биржи Китая отметились ростом, открывшись после праздников с связи с Новым годом по лунному календарю. Китайские инвесторы отыгрывали рост на мировых фондовых биржах, зафиксированный в этот период.

В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в четверг в «красной зоне».

Британский FTSE 100 по состоянию на 13.15 Киева просел на 0,91% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 215,69 пункта.

Немецкий DAX понизился на 0,81% и был равен 12 367,88 пункта.

Французский САС 40, потеряв 0,48%, находился на отметке 5 276,5 пункта.


Отечественный рынок акций в четверг вновь завершил торги ростом, несколько ускорив восходящую динамику: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,07% - до 1493,33 пункта, индекс ПФТС – на 0,30%, до 336,95 пункта.

Объем торгов на УБ составил 71,4 млн., в том числе акциями – 3,56 млн. грн.
Объем торгов на ПФТС составил 133,9 млн. грн., в том числе акциями – 0,38 млн. грн.

Вновь все индексные акции УБ завершили торги в «зеленой зоне». Лучшая динамика зафиксирована по бумагам Донбассэнерго (+10,23%), Центрэнерго (+1,24%) и Укрнафты (+0,37%).

На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+0,84%) и Центрэнерго (-0,21%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг вырос на 0,78% - до 504,7 пункта при объеме торгов 1,3 млн. злотых (10,4 млн. грн.).

В «индексной корзине» отсутствовала отрицательная динамика. Тройку лидеров роста составили бумаги «Агротона» (+13,03%), «Милкиленда» (+5%) и «Овостара» (+2,66%).

К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, фондовые площадки Азии демонстрируют на торгах в пятницу положительную динамику ключевых индикаторов.

Японский Nikkei 225 по состоянию на 08.00 Киева повысился на 0,72% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 21 892,78 пункта.

Гонконгский Hang Seng Index был в «плюсе» на 1,11% — на отметке 31 310,8 пунктов, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite показывал положительное изменение на 0,47% и находился на уровне 3 283,98 пункта.

Сингапурский Straits Times Index вырос на 1,44% до 3 539,23 пункта.

Южнокорейский KOSPI увеличился на 1,54% до 2 451,52 пункта.

Во-вторых, фондовые торги в Европе проходят в пятницу преимущественно в «красной зоне».

Британский FTSE 100 по состоянию на 14:40 Киева просел на 0,22% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 236,57 пункта.

Немецкий DAX повысился на 0,22% и был равен 12 489,09 пункта.

Французский САС 40, потеряв 0,02%, находился на отметке 5 307,92 пункта.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , http://www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.rian.ru, http://www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , http://www.ukranews.com ,
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