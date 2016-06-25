Золото в гранулах

Додано: Нед 04 бер, 2018 00:12

art_kushnir_mcc Легче продать на лом просто лом ювелирки с четкими клеймами. В любом ломбарде ваш товар проверят. А проверять не только есть ли в ваших гранулах внутри вольфрам а и какая там реально проба - 999 или там только 970, 950 а то и 850 могут не только лишь все. Мало того, очень немногие захотят вообще этим заниматься на партиях по 5 грамм. Гранулу те кому она нужна берут у проверенных годами поставщиков и приличными партиями. А вы со своими 5 или 10 граммами когда вас посетит идея их продать мало кому будете интересны вообще а по высокой цене так тем более.