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Золото в гранулах

Золото в гранулах
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1234>
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 23:39

jabba А что, эти весы такие дорогостоящие и редкие? У меня ощущение, что вы мыслите категориями мелких скупщиков ювелирного лома, в то время, как тема и форум посвящены инвестированию и банковским металлам.
art_kushnir_mcc
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 23:45

  jabba написав:
  art_kushnir_mcc написав:jabba Повторю вопросы:

Еще вопрос, что сложнее - засунуть вольфрам в слиток или в каждую гранулу по отдельности?

Есть ли способы определить вольфрам внутри золота?


Естественно намного проще покрыть золотом например электролизом вольфрамовую дробь чем всунуть в слиток вольфрам.
Способы есть - разрезать. Разрезать один слиток от сомнительного продавца куда проще чем разрезать кучу золотых гранул - ведь вариант что принесут гранулу настоящую впополам с поддельной тоже принесет мошеннику немалый профит. :wink:


Разрезав даже одну гранулу, вы с вероятностью 50% процентов опеределите подделку. Резать или сверлить слиток, еще и в упаковке, не каждый будет.

Или вы считаете, что приобретая слиток в банке (неизвестно, кем сданный), нужно его тут же сверлить и резать, доводя его стоимость до того же лома?
art_kushnir_mcc
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 23:51

art_kushnir_mcc
Ну так узнайте сколько они стоят и у кого есть. И учтите что банковским металлом гранула будет только в фирменной упаковке известного производителя. А как только откроете мешок - сразу гранула превратится в лом сомнительного происхождения неизвестной пробы.
jabba
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 09:51

Приехали )))

Вы считаете наличие упаковки гарантией подлинности?
art_kushnir_mcc
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 10:36

  smdtranz написав:Достоверно проверить можно только так:
плавите ваш металл в чистом (новом) тигле сами или хотя бы у вас на глазах. Слиток извлекаете, раскусываете пополам и делаете анализ прибором с торца. Это позволяет отличить чистое золото от нечистого.
Либо в слитке сверлится несколько сквозных отверстий, стружка плавится опять в слиток поменьше, раскатывается, зачищается напильником посередине и делается анализ зачищенного места. Тогда можно определить еще и пробу с достаточной для любительских расчетов точностью.

Все остальные неразрушающие методы не позволяют заглянуть внутрь, а там может быть нечистое золото, вольфрам, железо и что угодно еще.


А что вы скажете насчет ультразвукового анализа? Он не позволяет заглянуть внутрь слитка?
art_kushnir_mcc
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 10:54

art_kushnir_mcc

Вам "абы поговорить"?

Бы банкир, и покупаете тоннами?, тогда что на форуме делаете?!

или задача до 10 килограмм взять?

тогда читайте что вам пишут!

уже разжевали все...

"гарантия подлинности" ему нужна... :evil: Нужно "прелесть" потом поменять на деньги, и как это в реальной жизни происходит вам потрудились уже и в ротик положить, ультразвуком он облучать гранулы будет, пипец...
Я бывал в Швейцарии. Везде одни швейцарцы. Удивительно интересно!
Kripo
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 12:26

Kripo Что за бред вы написали? Потрудитесь ответить хоть на один вопрос обстоятельно, если вы конечно обладаете необходимыми знаниями.
art_kushnir_mcc
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 14:04

Поскольку наши многоуважаемые форумные "эксперты" не в курсе, как проверить золото на подлинность, нам всем помогает гугл.

Оказывается, что проба золота, да и вообще состав любого сплава, определяется методом рентгенофлуоресцентного анализа. Подробнее, например, здесь https://instruments.zp.ua/ru/products/a ... hat-is-xrf

Поскольку этот метод анализирует только поверхностный слой металла, его прекрасно дополняет ультразвуковой способ анализа однородности. http://goldenfront.ru/articles/view/zol ... kak-uznat/

После этого странно слышать от "гуру", что невозможно проверить золотой слиток на подлинность, не разрушая его, или что отсутствие упаковки превращает слиток в лом. Скорее всего, подобные басни распространяют мелкие скупщики, чтобы подешевле купить золото с рук.
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:40

Re: Золото в гранулах

  art_kushnir_mcc написав:Потрудитесь ответить хоть на один вопрос обстоятельно


потрудитесь задать хоть один вопрос обстоятельно!

1. Вам скока золота надо?
2. Где Вы его в гранулах покупаете?
2. Где Вы его будете потом продавать?

Ваш несомненно окуенный прибор ловит большие бруски внутри слитка, если взять дерьмовый сплав золота и покрыть позолотой он увидит "ступеньки"? Какое расхождение скорости звука от номинала он уловит?
И сколько этo в расхождении по пробе?

Это вам Д.З. на дом, а я вам уже сказал - этот прибор ловит ПОСЛЕ 2мм толщины, только де*** (и Вы вместе с ними) будут им гранулы мерять.

И в каком пункте приема Вашей "прелести" есть данный прибор?


Вам понятно?

читает он голдфронт...
Я бывал в Швейцарии. Везде одни швейцарцы. Удивительно интересно!
Kripo
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:50

  Kripo написав:
1. Вам скока золота надо?


Во дает! А ключи от квартиры, где деньги лежат, вам не надо?
Сидит он на форуме, "эксперт" нашелся.
art_kushnir_mcc
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