Золото в гранулах

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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 04 бер, 2018 23:39
jabba А что, эти весы такие дорогостоящие и редкие? У меня ощущение, что вы мыслите категориями мелких скупщиков ювелирного лома, в то время, как тема и форум посвящены инвестированию и банковским металлам.
Додано: Нед 04 бер, 2018 23:45
Разрезав даже одну гранулу, вы с вероятностью 50% процентов опеределите подделку. Резать или сверлить слиток, еще и в упаковке, не каждый будет.
Или вы считаете, что приобретая слиток в банке (неизвестно, кем сданный), нужно его тут же сверлить и резать, доводя его стоимость до того же лома?
Додано: Нед 04 бер, 2018 23:51
art_kushnir_mcc
Ну так узнайте сколько они стоят и у кого есть. И учтите что банковским металлом гранула будет только в фирменной упаковке известного производителя. А как только откроете мешок - сразу гранула превратится в лом сомнительного происхождения неизвестной пробы.
Додано: Пон 05 бер, 2018 10:36
А что вы скажете насчет ультразвукового анализа? Он не позволяет заглянуть внутрь слитка?
Додано: Пон 05 бер, 2018 10:54
art_kushnir_mcc
Вам "абы поговорить"?
Бы банкир, и покупаете тоннами?, тогда что на форуме делаете?!
или задача до 10 килограмм взять?
тогда читайте что вам пишут!
уже разжевали все...
"гарантия подлинности" ему нужна... Нужно "прелесть" потом поменять на деньги, и как это в реальной жизни происходит вам потрудились уже и в ротик положить, ультразвуком он облучать гранулы будет, пипец...
Я бывал в Швейцарии. Везде одни швейцарцы. Удивительно интересно!
Додано: Пон 05 бер, 2018 12:26
Kripo Что за бред вы написали? Потрудитесь ответить хоть на один вопрос обстоятельно, если вы конечно обладаете необходимыми знаниями.
Додано: Пон 05 бер, 2018 14:04
Поскольку наши многоуважаемые форумные "эксперты" не в курсе, как проверить золото на подлинность, нам всем помогает гугл.
Оказывается, что проба золота, да и вообще состав любого сплава, определяется методом рентгенофлуоресцентного анализа. Подробнее, например, здесь
Поскольку этот метод анализирует только поверхностный слой металла, его прекрасно дополняет ультразвуковой способ анализа однородности.
После этого странно слышать от "гуру", что невозможно проверить золотой слиток на подлинность, не разрушая его, или что отсутствие упаковки превращает слиток в лом. Скорее всего, подобные басни распространяют мелкие скупщики, чтобы подешевле купить золото с рук.
Додано: Пон 05 бер, 2018 16:40
Re: Золото в гранулах
потрудитесь задать хоть один вопрос обстоятельно!
1. Вам скока золота надо?
2. Где Вы его в гранулах покупаете?
2. Где Вы его будете потом продавать?
Ваш несомненно окуенный прибор ловит большие бруски внутри слитка, если взять дерьмовый сплав золота и покрыть позолотой он увидит "ступеньки"? Какое расхождение скорости звука от номинала он уловит?
И сколько этo в расхождении по пробе?
Это вам Д.З. на дом, а я вам уже сказал - этот прибор ловит ПОСЛЕ 2мм толщины, только де*** (и Вы вместе с ними) будут им гранулы мерять.
И в каком пункте приема Вашей "прелести" есть данный прибор?
Вам понятно?
читает он голдфронт...
Я бывал в Швейцарии. Везде одни швейцарцы. Удивительно интересно!
Додано: Пон 05 бер, 2018 16:50
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