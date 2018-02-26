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фондовый рынок 26.02.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 26.02.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Пон 26 лют, 2018 13:39 Итоги: Мировой фондовый рынок 26.02.18 США



Основные американские фондовые индексы в пятницу выросли на 1,4-1,8% после публикации отчета Федеральной резервной системы (ФРС) США о развитии американской экономики.



Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,39% - до 25309,99 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,6%, до 2747,30 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 1,77%, до 7337,39 пункта.



ФРС заявила, что наблюдает рост экономики США, указав на скачок инфляции в конце прошлого года, но не сообщила о необходимости более жесткого регулирования рынка на этом фоне. Регулятор в очередной раз спрогнозировал уровень инфляции в 2018 году чуть ниже или близко к 2%.



Кроме того, участники рынка ждут выступления нового главы ФРС Джерома Пауэлла на следующей неделе.



Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно критиковал регулятор и лично бывшую главу регулятора Джанет Йеллен за политику низкой базовой ставки, предполагая, в частности, что Йеллен поддалась на политическое давление предыдущей администрации Барака Обамы.



IT-компания Hewlett Packard Enterprise сообщила о росте квартальной прибыли в 5,4 раза, до $1,436 миллиарда. Выручка составила $7,674 миллиарда, увеличившись на 11%. Компания также объявила о планах возврата средств ее акционерам в размере $7 миллиардов до конца 2018-2019 фингода.



Промышленный индекс Dow Jones вырос на 347,51 пунктов или на 1,39% до 23 309,99 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 повысился по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 43,34 пункта или на 1,60% и составил 2 747,30 пункта.



Высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 127,31 пункта или на 1,77% до 7 337,39 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в пятницу преимущественно ростом ключевых индикаторов. Европейский фондовый рынок в пятницу немного вырос, отслеживая рост акций в США, трейдеры не отреагировали на ряд корпоративных новостей.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,22%. За неделю индекс вырос на 0,1%.



Европейский фондовый рынок на этой неделе в основном следовал за изменениями на фондовом рынке в США.



Аналитики говорили, что недавняя распродажа акций на мировых рынка была в основном вызвана опасениями, что более быстрый темп инфляции в США может дать основания для ФРС повысить ставки в этом году больше, чем ожидалось.



В последнем докладе конгрессу, ФРС не дала сигналов о том, что она планирует повышать ставки быстрее, чем сейчас ожидается, отражая неопределённость у руководителей ФРС в отношении того, насколько быстро будет расти инфляция в этом году.



В пятницу фондовый рынок в США растет.



Экономические новости:



Экономическая активности в Германии в конце 2017 г. замедлилась, рост экспорта сохранил германскую экономику на траектории роста. Согласно германскому офису статистики, ВВП в IV квартале вырос на 0,6%, или на 2,5% годовым темпом. Данные подтвердили предварительные цифры.



Евростат подтвердил, что инфляция в еврозоне в январе была 1,3%, что ниже 1,4% в декабре.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,22%. За неделю индекс вырос на 0,1%.



Британский FTSE 100 просел на 0,11% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 244,41 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,18% до 12 483,79 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,15% — на отметке 5 317,37 пункта.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли по итогам понедельника вслед за подъемом на американских биржах в пятницу, а также на внутренних корпоративных новостях.



По итогам торгов понедельника японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,19%, до 22153,63 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 1,23%, до 3329,57 пункта, индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite увеличился на 2,24%, до 1815,02 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,65% - до 31469,26 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,71%, до 6042,2 пункта, корейский KOSPI вырос на 0,25%, до 2457,65 пункта.



С оптимизмом восприняли инвесторы рост на биржах США в пятницу в среднем на 1,6% по основным индексам после публикации отчета ФРС о развитии американской экономики. Регулятор заявил о росте экономики США, отметив скачок инфляции в конце прошлого года, но не указав при этом на необходимость ускорения темпов повышения базовой ставки в 2018 году. Теперь участники рынка ожидают первого выступления Джерома Пауэлла в конгрессе в качестве главы Федрезерва, которое состоится во вторник.



Очевидно, что самым важным аспектом первого выступления Пауэлла в конгрессе будут комментарии, связанные со ставкой и инфляционными ожиданиями, но не следует удивляться, если новый глава ФРС просто перефразирует текущую риторику регулятора, чтобы не вызывать колебаний на рынке.



Участники торгов также обратили внимание на внутренние корпоративные новости макрорегиона. Так, в минувшую пятницу после закрытия торгов стало известно, что китайский автопроизводитель Zhejiang Geely Holding Group Co. (Geely) приобрел 9,69% акций немецкой Daimler, став его крупнейшим акционером. На этом фоне акции китайской компании подорожали на 6,5% по итогам понедельника.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 23 февраля, повысился на 0,30 пункта или 0,09% до уровня 337,25 пунктов.



Объем торгов за день составил 94,97 млн. грн., акциями наторговали 0,35 млн. грн.



Как сообщалось в четверг 22 февраля, ПФТС-индекс повысился на 1,01 пункта или 0,30% до уровня 336,95 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 22,19 пунктов или на 7,04% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 23 февраля, сессия в ПФТС.



Во-первых, фондовые площадки Азии демонстрируют на торгах в пятницу положительную динамику ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 по состоянию на 08.00 Киева повысился на 0,72% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 21 892,78 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index был в «плюсе» на 1,11% — на отметке 31 310,8 пунктов, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite показывал положительное изменение на 0,47% и находился на уровне 3 283,98 пункта.



Сингапурский Straits Times Index вырос на 1,44% до 3 539,23 пункта.



Южнокорейский KOSPI увеличился на 1,54% до 2 451,52 пункта.



Во-вторых, фондовые площадки Азии завершили торги пятницы положительной динамикой ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 вырос на 0,72% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 21 892,78 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index повысился на 0,97% до 31 267,17 пункта, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite увеличился на 0,63% до 3 289,02 пункта.



Сингапурский Straits Times Index поднялся на 1,28% до отметки 3 533,22 пункта.



Южнокорейский KOSPI показал рост на 1,54% до 2 451,52 пункта.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в пятницу преимущественно в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 14:40 Киева просел на 0,22% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 236,57 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,22% и был равен 12 489,09 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,02%, находился на отметке 5 307,92 пункта.



Отечественный рынок акций завершил торговую неделю положительной динамикой: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,16% - до 1495,73 пункта, индекс ПФТС – на 0,09%, до 337,25 пункта.



Объем торгов на УБ составил почти 4 млн. грн., в том числе акциями - 3,7 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 94,97 млн. грн., в том числе акциями – 0,35 млн. грн.



В «индексной корзине» подорожали бумаги Донбассэнерго (+2,53%), Райффайзен Банка Аваль (+1,11%) и Мотор Сичи (+0,09%).

Снизились в цене акции Укрнафты (-1,73%) и Центрэнерго (-0,55%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+0,78%) и Центрэнерго (-0,39%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу повысился на 0,97% - до 509,58 пункта при объеме торгов 1,5 млн злотых (11,9 млн грн.).



Среди индексных акций в авангарде роста были бумаги KSG Agro (+14,37%), «Агротона» (+11,15%) и «Кернела» (+1,27%).

Снизились в цене только акции «Милкиленда» (-1,36%).



Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.



В течение истекшей недели, 19 – 23 февраля ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 335,79 к отметке 337,25 пунктов, прибавив 1,46 пункта или 0,43%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,84 млн. грн.



Для справки, в течение предыдущей недели, 12 – 16 февраля ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 334,53 к отметке 335,79 пунктов, прибавив 1,26 пункта или 0,38%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,715

млн. грн.



К полудню понедельника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник растут вслед за увеличением американских индексов в пятницу после публикации отчета Федрезерва о развитии экономики США.



По состоянию на 7.10 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,72% - до 3312,77 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,7%, до 1805,28 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,61% - до 31459,15 пункта.



Корейский KOSPI поднимался на 0,1%, до 2453,03 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,59%, до 6034,3 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,11%, до 22135,98 пункта.



Поддержку азиатским индексам в понедельник оказывает тот факт, что биржи США по итогам пятницы закрылись ростом в среднем на 1,6%. Это было связано с публикацией отчета ФРС о развитии американской экономики. Регулятор заявил, что наблюдает рост экономики США, указав на скачок инфляции в конце прошлого года, но не сообщил при этом о необходимости более жесткого регулирования рынка на этом фоне.



Теперь участники рынка ожидают выступления нового главы ФРС Джерома Пауэлла, которое состоится во вторник.



Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно критиковал Федрезерв и лично бывшую главу регулятора Джанет Йеллен за политику низкой базовой ставки, предполагая, в частности, что Йеллен поддалась на политическое давление предыдущей администрации Барака Обамы.



По словам главного рыночного стратега IG Криса Вестона, Пауэлл вряд ли будет создавать нервозную ситуацию на рынке и заявлять об ужесточении политики.



В то же время трейдеры обратили внимание на новости из Китая, где, как сообщило агентство Синьхуа, Центральный комитет Коммунистической партии страны выдвинул в воскресенье предложение удалить из Конституции Китая пункт, в котором обозначено, что председатель и вице-председатель КНР «могут занимать свои посты не более двух сроков подряд». Если это предложение будет рассмотрено и принято, тогда нынешний лидер страны Си Цзиньпин сможет остаться на своем посту не только на ближайшие пять лет, но и дольше.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли по итогам понедельника вслед за подъемом на американских биржах в пятницу, а также на внутренних корпоративных новостях.



По итогам торгов понедельника японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,19%, до 22153,63 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 1,23%, до 3329,57 пункта, индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite увеличился на 2,24%, до 1815,02 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,65% - до 31469,26 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,71%, до 6042,2 пункта, корейский KOSPI вырос на 0,25%, до 2457,65 пункта.



С оптимизмом восприняли инвесторы рост на биржах США в пятницу в среднем на 1,6% по основным индексам после публикации отчета ФРС о развитии американской экономики. Регулятор заявил о росте экономики США, отметив скачок инфляции в конце прошлого года, но не указав при этом на необходимость ускорения темпов повышения базовой ставки в 2018 году. Теперь участники рынка ожидают первого выступления Джерома Пауэлла в конгрессе в качестве главы Федрезерва, которое состоится во вторник.



Очевидно, что самым важным аспектом первого выступления Пауэлла в конгрессе будут комментарии, связанные со ставкой и инфляционными ожиданиями, но не следует удивляться, если новый глава ФРС просто перефразирует текущую риторику регулятора, чтобы не вызывать колебаний на рынке.



Участники торгов также обратили внимание на внутренние корпоративные новости макрорегиона. Так, в минувшую пятницу после закрытия торгов стало известно, что китайский автопроизводитель Zhejiang Geely Holding Group Co. (Geely) приобрел 9,69% акций немецкой Daimler, став его крупнейшим акционером. На этом фоне акции китайской компании подорожали на 6,5% по итогам понедельника.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в понедельник в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.25 Киева вырос на 0,29% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 265,34 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,52% и был равен 12 548,43 пункта.



Французский САС 40, прибавив 0,51%, находился на отметке 5 344,49 пункта.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Основные американские фондовые индексы в пятницу выросли на 1,4-1,8% после публикации отчета Федеральной резервной системы (ФРС) США о развитии американской экономики.Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,39% - до 25309,99 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,6%, до 2747,30 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 1,77%, до 7337,39 пункта.ФРС заявила, что наблюдает рост экономики США, указав на скачок инфляции в конце прошлого года, но не сообщила о необходимости более жесткого регулирования рынка на этом фоне. Регулятор в очередной раз спрогнозировал уровень инфляции в 2018 году чуть ниже или близко к 2%.Кроме того, участники рынка ждут выступления нового главы ФРС Джерома Пауэлла на следующей неделе.Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно критиковал регулятор и лично бывшую главу регулятора Джанет Йеллен за политику низкой базовой ставки, предполагая, в частности, что Йеллен поддалась на политическое давление предыдущей администрации Барака Обамы.IT-компания Hewlett Packard Enterprise сообщила о росте квартальной прибыли в 5,4 раза, до $1,436 миллиарда. Выручка составила $7,674 миллиарда, увеличившись на 11%. Компания также объявила о планах возврата средств ее акционерам в размере $7 миллиардов до конца 2018-2019 фингода.Фондовые торги в Европе завершились в пятницу преимущественно ростом ключевых индикаторов. Европейский фондовый рынок в пятницу немного вырос, отслеживая рост акций в США, трейдеры не отреагировали на ряд корпоративных новостей.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,22%. За неделю индекс вырос на 0,1%.Европейский фондовый рынок на этой неделе в основном следовал за изменениями на фондовом рынке в США.Аналитики говорили, что недавняя распродажа акций на мировых рынка была в основном вызвана опасениями, что более быстрый темп инфляции в США может дать основания для ФРС повысить ставки в этом году больше, чем ожидалось.В последнем докладе конгрессу, ФРС не дала сигналов о том, что она планирует повышать ставки быстрее, чем сейчас ожидается, отражая неопределённость у руководителей ФРС в отношении того, насколько быстро будет расти инфляция в этом году.В пятницу фондовый рынок в США растет.Экономические новости:Экономическая активности в Германии в конце 2017 г. замедлилась, рост экспорта сохранил германскую экономику на траектории роста. Согласно германскому офису статистики, ВВП в IV квартале вырос на 0,6%, или на 2,5% годовым темпом. Данные подтвердили предварительные цифры.Евростат подтвердил, что инфляция в еврозоне в январе была 1,3%, что ниже 1,4% в декабре.Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли по итогам понедельника вслед за подъемом на американских биржах в пятницу, а также на внутренних корпоративных новостях.С оптимизмом восприняли инвесторы рост на биржах США в пятницу в среднем на 1,6% по основным индексам после публикации отчета ФРС о развитии американской экономики. Регулятор заявил о росте экономики США, отметив скачок инфляции в конце прошлого года, но не указав при этом на необходимость ускорения темпов повышения базовой ставки в 2018 году. Теперь участники рынка ожидают первого выступления Джерома Пауэлла в конгрессе в качестве главы Федрезерва, которое состоится во вторник.Очевидно, что самым важным аспектом первого выступления Пауэлла в конгрессе будут комментарии, связанные со ставкой и инфляционными ожиданиями, но не следует удивляться, если новый глава ФРС просто перефразирует текущую риторику регулятора, чтобы не вызывать колебаний на рынке.Участники торгов также обратили внимание на внутренние корпоративные новости макрорегиона. Так, в минувшую пятницу после закрытия торгов стало известно, что китайский автопроизводитель Zhejiang Geely Holding Group Co. (Geely) приобрел 9,69% акций немецкой Daimler, став его крупнейшим акционером. На этом фоне акции китайской компании подорожали на 6,5% по итогам понедельника.Как сообщалось в четверг 22 февраля, ПФТС-индекс повысился на 1,01 пункта или 0,30% до уровня 336,95 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 22,19 пунктов или на 7,04% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 23 февраля, сессия в ПФТС.Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.К полудню понедельника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 61889 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3666 раз. Подякували: 6996 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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