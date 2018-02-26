Итоги: Мировой фондовый рынок 26.02.18

Основные американские фондовые индексы в пятницу выросли на 1,4-1,8% после публикации отчета Федеральной резервной системы (ФРС) США о развитии американской экономики.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,39% - до 25309,99 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,6%, до 2747,30 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 1,77%, до 7337,39 пункта.
ФРС заявила, что наблюдает рост экономики США, указав на скачок инфляции в конце прошлого года, но не сообщила о необходимости более жесткого регулирования рынка на этом фоне. Регулятор в очередной раз спрогнозировал уровень инфляции в 2018 году чуть ниже или близко к 2%.
Кроме того, участники рынка ждут выступления нового главы ФРС Джерома Пауэлла на следующей неделе.
Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно критиковал регулятор и лично бывшую главу регулятора Джанет Йеллен за политику низкой базовой ставки, предполагая, в частности, что Йеллен поддалась на политическое давление предыдущей администрации Барака Обамы.
IT-компания Hewlett Packard Enterprise сообщила о росте квартальной прибыли в 5,4 раза, до $1,436 миллиарда. Выручка составила $7,674 миллиарда, увеличившись на 11%. Компания также объявила о планах возврата средств ее акционерам в размере $7 миллиардов до конца 2018-2019 фингода.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 347,51 пунктов или на 1,39% до 23 309,99 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 повысился по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 43,34 пункта или на 1,60% и составил 2 747,30 пункта.
Высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 127,31 пункта или на 1,77% до 7 337,39 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе завершились в пятницу преимущественно ростом ключевых индикаторов. Европейский фондовый рынок в пятницу немного вырос, отслеживая рост акций в США, трейдеры не отреагировали на ряд корпоративных новостей.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,22%. За неделю индекс вырос на 0,1%.
Европейский фондовый рынок на этой неделе в основном следовал за изменениями на фондовом рынке в США.
Аналитики говорили, что недавняя распродажа акций на мировых рынка была в основном вызвана опасениями, что более быстрый темп инфляции в США может дать основания для ФРС повысить ставки в этом году больше, чем ожидалось.
В последнем докладе конгрессу, ФРС не дала сигналов о том, что она планирует повышать ставки быстрее, чем сейчас ожидается, отражая неопределённость у руководителей ФРС в отношении того, насколько быстро будет расти инфляция в этом году.
В пятницу фондовый рынок в США растет.
Экономические новости:
Экономическая активности в Германии в конце 2017 г. замедлилась, рост экспорта сохранил германскую экономику на траектории роста. Согласно германскому офису статистики, ВВП в IV квартале вырос на 0,6%, или на 2,5% годовым темпом. Данные подтвердили предварительные цифры.
Евростат подтвердил, что инфляция в еврозоне в январе была 1,3%, что ниже 1,4% в декабре.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,22%. За неделю индекс вырос на 0,1%.
Британский FTSE 100 просел на 0,11% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 244,41 пункта.
Немецкий DAX повысился на 0,18% до 12 483,79 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,15% — на отметке 5 317,37 пункта.
Азия
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли по итогам понедельника вслед за подъемом на американских биржах в пятницу, а также на внутренних корпоративных новостях.
По итогам торгов понедельника японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,19%, до 22153,63 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 1,23%, до 3329,57 пункта, индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite увеличился на 2,24%, до 1815,02 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,65% - до 31469,26 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,71%, до 6042,2 пункта, корейский KOSPI вырос на 0,25%, до 2457,65 пункта.
С оптимизмом восприняли инвесторы рост на биржах США в пятницу в среднем на 1,6% по основным индексам после публикации отчета ФРС о развитии американской экономики. Регулятор заявил о росте экономики США, отметив скачок инфляции в конце прошлого года, но не указав при этом на необходимость ускорения темпов повышения базовой ставки в 2018 году. Теперь участники рынка ожидают первого выступления Джерома Пауэлла в конгрессе в качестве главы Федрезерва, которое состоится во вторник.
Очевидно, что самым важным аспектом первого выступления Пауэлла в конгрессе будут комментарии, связанные со ставкой и инфляционными ожиданиями, но не следует удивляться, если новый глава ФРС просто перефразирует текущую риторику регулятора, чтобы не вызывать колебаний на рынке.
Участники торгов также обратили внимание на внутренние корпоративные новости макрорегиона. Так, в минувшую пятницу после закрытия торгов стало известно, что китайский автопроизводитель Zhejiang Geely Holding Group Co. (Geely) приобрел 9,69% акций немецкой Daimler, став его крупнейшим акционером. На этом фоне акции китайской компании подорожали на 6,5% по итогам понедельника.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 23 февраля, повысился на 0,30 пункта или 0,09% до уровня 337,25 пунктов.
Объем торгов за день составил 94,97 млн. грн., акциями наторговали 0,35 млн. грн.
Как сообщалось в четверг 22 февраля, ПФТС-индекс повысился на 1,01 пункта или 0,30% до уровня 336,95 пунктов.
С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 22,19 пунктов или на 7,04% с 315,06 пункта.
На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 23 февраля, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азии демонстрируют на торгах в пятницу положительную динамику ключевых индикаторов.
Японский Nikkei 225 по состоянию на 08.00 Киева повысился на 0,72% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 21 892,78 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index был в «плюсе» на 1,11% — на отметке 31 310,8 пунктов, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite показывал положительное изменение на 0,47% и находился на уровне 3 283,98 пункта.
Сингапурский Straits Times Index вырос на 1,44% до 3 539,23 пункта.
Южнокорейский KOSPI увеличился на 1,54% до 2 451,52 пункта.
Во-вторых, фондовые площадки Азии завершили торги пятницы положительной динамикой ключевых индикаторов.
Японский Nikkei 225 вырос на 0,72% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 21 892,78 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index повысился на 0,97% до 31 267,17 пункта, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite увеличился на 0,63% до 3 289,02 пункта.
Сингапурский Straits Times Index поднялся на 1,28% до отметки 3 533,22 пункта.
Южнокорейский KOSPI показал рост на 1,54% до 2 451,52 пункта.
В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в пятницу преимущественно в «красной зоне».
Британский FTSE 100 по состоянию на 14:40 Киева просел на 0,22% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 236,57 пункта.
Немецкий DAX повысился на 0,22% и был равен 12 489,09 пункта.
Французский САС 40, потеряв 0,02%, находился на отметке 5 307,92 пункта.
Отечественный рынок акций завершил торговую неделю положительной динамикой: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,16% - до 1495,73 пункта, индекс ПФТС – на 0,09%, до 337,25 пункта.
Объем торгов на УБ составил почти 4 млн. грн., в том числе акциями - 3,7 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 94,97 млн. грн., в том числе акциями – 0,35 млн. грн.
В «индексной корзине» подорожали бумаги Донбассэнерго (+2,53%), Райффайзен Банка Аваль (+1,11%) и Мотор Сичи (+0,09%).
Снизились в цене акции Укрнафты (-1,73%) и Центрэнерго (-0,55%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+0,78%) и Центрэнерго (-0,39%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу повысился на 0,97% - до 509,58 пункта при объеме торгов 1,5 млн злотых (11,9 млн грн.).
Среди индексных акций в авангарде роста были бумаги KSG Agro (+14,37%), «Агротона» (+11,15%) и «Кернела» (+1,27%).
Снизились в цене только акции «Милкиленда» (-1,36%).
Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.
В течение истекшей недели, 19 – 23 февраля ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 335,79 к отметке 337,25 пунктов, прибавив 1,46 пункта или 0,43%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,84 млн. грн.
Для справки, в течение предыдущей недели, 12 – 16 февраля ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 334,53 к отметке 335,79 пунктов, прибавив 1,26 пункта или 0,38%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,715
млн. грн.
К полудню понедельника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник растут вслед за увеличением американских индексов в пятницу после публикации отчета Федрезерва о развитии экономики США.
По состоянию на 7.10 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,72% - до 3312,77 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,7%, до 1805,28 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,61% - до 31459,15 пункта.
Корейский KOSPI поднимался на 0,1%, до 2453,03 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,59%, до 6034,3 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,11%, до 22135,98 пункта.
Поддержку азиатским индексам в понедельник оказывает тот факт, что биржи США по итогам пятницы закрылись ростом в среднем на 1,6%. Это было связано с публикацией отчета ФРС о развитии американской экономики. Регулятор заявил, что наблюдает рост экономики США, указав на скачок инфляции в конце прошлого года, но не сообщил при этом о необходимости более жесткого регулирования рынка на этом фоне.
Теперь участники рынка ожидают выступления нового главы ФРС Джерома Пауэлла, которое состоится во вторник.
Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно критиковал Федрезерв и лично бывшую главу регулятора Джанет Йеллен за политику низкой базовой ставки, предполагая, в частности, что Йеллен поддалась на политическое давление предыдущей администрации Барака Обамы.
По словам главного рыночного стратега IG Криса Вестона, Пауэлл вряд ли будет создавать нервозную ситуацию на рынке и заявлять об ужесточении политики.
В то же время трейдеры обратили внимание на новости из Китая, где, как сообщило агентство Синьхуа, Центральный комитет Коммунистической партии страны выдвинул в воскресенье предложение удалить из Конституции Китая пункт, в котором обозначено, что председатель и вице-председатель КНР «могут занимать свои посты не более двух сроков подряд». Если это предложение будет рассмотрено и принято, тогда нынешний лидер страны Си Цзиньпин сможет остаться на своем посту не только на ближайшие пять лет, но и дольше.
Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли по итогам понедельника вслед за подъемом на американских биржах в пятницу, а также на внутренних корпоративных новостях.
По итогам торгов понедельника японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,19%, до 22153,63 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 1,23%, до 3329,57 пункта, индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite увеличился на 2,24%, до 1815,02 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,65% - до 31469,26 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,71%, до 6042,2 пункта, корейский KOSPI вырос на 0,25%, до 2457,65 пункта.
С оптимизмом восприняли инвесторы рост на биржах США в пятницу в среднем на 1,6% по основным индексам после публикации отчета ФРС о развитии американской экономики. Регулятор заявил о росте экономики США, отметив скачок инфляции в конце прошлого года, но не указав при этом на необходимость ускорения темпов повышения базовой ставки в 2018 году. Теперь участники рынка ожидают первого выступления Джерома Пауэлла в конгрессе в качестве главы Федрезерва, которое состоится во вторник.
Очевидно, что самым важным аспектом первого выступления Пауэлла в конгрессе будут комментарии, связанные со ставкой и инфляционными ожиданиями, но не следует удивляться, если новый глава ФРС просто перефразирует текущую риторику регулятора, чтобы не вызывать колебаний на рынке.
Участники торгов также обратили внимание на внутренние корпоративные новости макрорегиона. Так, в минувшую пятницу после закрытия торгов стало известно, что китайский автопроизводитель Zhejiang Geely Holding Group Co. (Geely) приобрел 9,69% акций немецкой Daimler, став его крупнейшим акционером. На этом фоне акции китайской компании подорожали на 6,5% по итогам понедельника.
В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в понедельник в «зеленой зоне».
Британский FTSE 100 по состоянию на 12.25 Киева вырос на 0,29% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 265,34 пункта.
Немецкий DAX повысился на 0,52% и был равен 12 548,43 пункта.
Французский САС 40, прибавив 0,51%, находился на отметке 5 344,49 пункта.
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