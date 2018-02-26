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Итоги: Энергетика 26.02.18

Итоги: Энергетика 26.02.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:41

Итоги: Энергетика 26.02.18

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут на фоне временного прекращения работ на ливийском месторождении Эль-Филь, а также на заявлениях министра нефти Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о сокращении добычи в стране.

По состоянию на 07.40 Киева стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,27% - до $$67,22 за баррель.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,46% - до $63,84 за баррель.

[b]В субботу Национальная нефтяная компания Ливии (National Oil Corp., NOC) официально объявила форс-мажор на месторождении Эль-Филь в связи с деятельностью на его территории вооруженных группировок.

Согласно сообщению компании, эти действия были предприняты после того, как члены подразделения группировки «Стража нефтяных объектов» (Petroleum Facilities Guard) региона Феццан угрожали рабочим, входили в административные помещения и стреляли в воздух.

До закрытия на месторождении добывалось 70 тысяч баррелей нефти в день. При этом его производственная мощность составляет 90 тысяч баррелей в день.
Кроме того, инвесторы реагируют на заявления министра нефти Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, который в субботу заявил, что нефтедобыча в стране в январе-марте будет намного ниже предельных значений в рамках соглашения ОПЕК+, при этом экспорт составит менее 7 миллионов баррелей в день. В декабре объем экспорта из Аравии составил 7,045 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ продлили венскую сделку до конца 2018 года.
[/b]

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/
дядя Caша
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