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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Пон 26 лют, 2018 13:45 Итоги: Валюта 26.02.18



По состоянию на 08.40 Киева цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $10,7, или на 0,8% - до $1341,1 за унцию.



Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 1,25% - до $16,69 за унцию.



Участники рынка обратили внимание на опубликованный в пятницу доклад по кредитно-денежной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор сообщил, что учитывая недавнюю распродажу на фондовом рынке и некоторые опасения относительно инфляции в стране, он ожидает появления серьезных рисков для экономики, которые могут замедлить запланированные ранее темпы повышения ставки.



В декабре Федрезерв сообщал, что прогнозирует три повышения базовой ставки в 2018 году. Однако в связи с рядом статданных, указывающих на ускорение инфляции в США, многие участники рынка надеялись, что в текущем году регулятор повысит ставку четыре раза.



Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в долларах золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.



Кроме того, по мнению аналитика OANDA Стивена Иннеса, золото в текущих условиях остается важным инструментом для хеджирования как от инфляции, так и от новых колебаний на мировых фондовых рынках.



Доллар дешевеет к мировым валютам в понедельник утром, трейдеры ожидают выступления нового главы Федрезерва США Джерома Пауэлла позднее на этой неделе.



По состоянию на 07.40 Киева индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,18%, до 89,72 пункта.



Курс евро к доллару рос до $1,2324 с $1,2304 за евро на предыдущем закрытии.



Курс доллара к иене уменьшался до ¥106,59 за доллар со ¥106,79 на прошлых торгах.



Трейдеры с осторожностью ожидают первого выступления Пауэлла в качестве главы Федрезерва, который во вторник выступит перед комитетом по финансовым услугам палаты представителей конгресса США. Инвесторы надеются услышать от него комментарии по денежно-кредитной политике и экономике.



В ходе предвыборной кампании президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Федрезерв и лично бывшую главу регулятора Джанет Йеллен за политику низкой базовой ставки, предполагая, в частности, что Йеллен поддалась на политическое давление предыдущей администрации Барака Обамы.



«У Пауэлла нет никакого стимула заранее сигнализировать о любых изменениях в риторике ФРС», - таково мнение аналитика торгов в АТР в OANDA Стивена Иннеса.



По мнению старшего аналитика Sumitomo Mitsui Banking Corporation в Сингапуре Сатоши Окагавы, вероятно, новый глава регулятора будет опасаться делать «ястребиные» заявления, поскольку они могут нарушить спокойствие на фондовых рынках.



Индекс волатильности VIX после достижения локального максимума 50.30 две недели назад 23 февраля опустился ниже отметки 17.00. Это означает, что опасения инвесторов относительно возникновения в ближайшее время какой-либо кризисной ситуации угасают. Котировки основных фондовых индексов после некоторой коррекции стабилизировались.



Активность на рынке форекс к концу недели заметно снизилась. После того, как в среду рыночная доходность 10-летних гособлигаций США достигла четырехлетнего максимума 2,948%, наблюдается некоторая коррекция. В условиях невысокой активности курс доллара относительно стабилен против основных валют.



Курс евро/доллар установился в пределах $1,2278-1,2335. Курс фунт/доллар совершал колебания в диапазоне $1,3904-1,4003. Курс доллар/йена находится между уровнями ¥106,50-107,11.



Согласно опубликованному в пятницу отчету ФРС США, рост экономической активности в стране дает основания для постепенного повышения уровня основных процентных ставок. В отчете отмечается, что в этом году уровень инфляции приблизится к уровню +2,0% за год. Рынок труда в начале 2018 года близок к полной занятости. Если недостаток рабочей силы будет серьезным, то рост уровня зарплат может оказаться выше ожидаемого.



Представитель ФРС США Розенгрен заявил, что низкий уровень реальных процентных ставок еще будет наблюдаться некоторое время. Отчасти причиной этому является и низкая производительность труда. Розенгрен отметил, что значительные дефициты бюджета и платежного баланса США усложняют предотвращение экономического спада мерами кредитно-денежной политики в будущем.



Представитель ФРС США Дадли отметил, что размер баланса ФРС должен вернуться к уровню $2,0 трлн. В настоящее время активы ФРС составляют $4,4 трлн.



Президент США Трамп заявил, что в отношении Северной Кореи будут введены самые значительные за всю историю санкции. Министр финансов США Мнучин заявил, что компаниям, сотрудничающим с Северной Кореей по программе вооружения, не будет позволено делать бизнес.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 26 февраля понизился на 84,00 коп. и составил 55,9208 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 8,38 коп., на торгах пятницы укрепился на 8,31 коп., оказавшись на уровне 26,9887 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 23 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,04/27,07 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 11.10 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» упал в цене, просев к 26,99/27,01 UAH/USD, не покидая эту отметку до 11,17 и возобновив коррекцию с этого часа, понизившись до 26,970/26,995 UAH/USD.



К 11.42 «американец» на межбанке предпринял попытку отскока, в котором принял участие НБУ, выкупивший $8,0 млн. по запросу наилучшего курса, оказавшись в это время на цифре 26,98/27,01, однако этот рост был продан, вернув курс СКВ на 26,96/26,97 UAH/USD по состоянию на 12.20.



На обеденный перерыв межбанк ушел около 13.05 на фоне прежних цен (26,96/26,97 UAH/USD).



После 13.40 на пустеющем рынке доллар ограничился расширением спреда до 26,96/26,99 UAH/USD, не покидая этот уровень до завершения торгов.



На цифре 26,96/26,99 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту пятницу.



Большинство сделок на межбанке 23 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,9887 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 3,84% с 28,0672 UAH/USD до 26,9887 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 23 февраля гривна overnight котировалась банками по 14,25/16,25% годовых (с 12.11 Киева - 14,25/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 23 февраля, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потеряв в цене по следующим причинам.



Во-первых, «виноват» в этом стартовавший преждевременно рост (22-го, вопреки ожиданиям, средневзвешенный курс «американца» подскочил на 8,38 коп., «смешав карты» дальнейшего хода торгов), который в пятницу игроки продали.



Во-вторых, несмотря на то, что регулятор утаивает информацию о состоянии гривневой ликвидности (данные о состоянии коррсчетов на пятницу отсутствуют), динамика второго показателя гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight Depo своим ростом индицируют сжатие гривневой ликвидности.



В-третьих, понизиться безналичному доллару 23-го «помог» начавшийся еще в четверг откат на рынке наличных.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 23 февраля понизились на $35,2 млн., имея для этого следующие основания.



Во-первых, пик торговой активности уходящей недели на валютном межбанке был в четверг, где хватало и покупателей и продавцов СКВ. В пятницу курсовые хроники торгов индицировали крайнюю «нерешительность» игроков, предпочитавших «отсидеться» в расчете на грядущее появление на рынке 3-4 млрд. грн. компенсаций НДС Госказначейством на новой неделе.



Во-вторых, пятничная сессия валютного межбанка длится на час короче.



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с четвергом, 22 февраля, в пятницу, 23-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $236,8 млн. к отметке $201,9 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись со $193,4 млн. к $158,2 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в пятницу мы сообщили выше.



Торги 23 февраля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)

продемонстрировали схожую динамику, остановив к обеду пятницы стартовавшую с открытия коррекцию цен наличного «американца» и даже отчасти продемонстрировав отскок (Запорожье, Днепр, Харьков) на фоне послеобеденной активизации клиентских покупок доллара.



Несколько забегая вперед, обратим внимание на это обстоятельство. Некоторым это может показаться естественной реакцией клиентов наличного рынка на приближающиеся выходные дни, которые, как известно, комфортнее и спокойнее проводить, пребывая в «старом надежном» долларе. Однако, в контексте последних событий в связке наличный доллар-«зеленый» безнал, думается, не стоит относиться к подобным событиям в прежнем ключе. Частыми стали случаи экспансии настроений наличного рынка на валютный межбанк.



Кроме того, мы не исключаем попыток «сыграть на опережение» субъектов наличного рынка, значительная часть которых ожидает появления на понедельничной сессии межбанка «зеленых быков».



Подавляющее большинство «неформальных» наличных рынков из вышеприведенного списка населенных пунктов завершило пятничную сессию в балансе спрос/предложение, позволившим сохранить обороты на приличном уровне, повторив показатели предыдущей сессии.



Меж тем внутридневная курсовая динамика в наличной паре доллар-гривня продемонстрировала «разнобой». Если в Запорожье итоговое преобладание спроса вернуло цены на уровни открытия, наличный рынок продемонстрировал незначительное подорожание обеих позиций «американца». Не исключено, что запорожцы, «недоповысив» действующие цены доллара на фоне послеобеденной активизации клиентского спроса, поплатились за это итоговым «перекосом» в сторону бидов и некоторыми потерями в ликвидности.



На этом фоне наличный доллар «по-киевски» в течение пятницы понес потери.



В целом же в течение пятницы биды наличного «американца» либо выросли на 2,0 коп. (Днепр), либо не изменились (Харьков, Запорожье, Одесса и Крыжополь), либо потеряли 5,0 коп.

Позиция «предложение» «неформального» доллара либо выросла на 2,0 коп. (Днепр), либо не изменилась (Запорожье, Одесса, Крыжополь), либо потеряла 5,0 коп. (Киев, Харьков).



По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Запорожье), либо потеряли 8,0-10,0 коп.

Офера наличного доллара упала на 2,0-10,0 коп. (лидировал в откате Киев).



Итак, пятничные курсовые хроники наличного «неформального» валютного рынка, полагаю, являются дополнительным аргументом в пользу наших ожиданий появления на понедельничной сессии валютного межбанка «зеленых быков» и тамошнего подорожания «американца» в комплекте с остальными причинами для высоковероятной смены тренда с «медвежьего» на «бычий». Добавим, что сама цикличность смены доминировавшей на межбанке «фауны», предполагает подобный сценарий. В среду на рынке безналичного доллара правили бал «медведи», в четверг их сменили «быки». В пятницу сюда вернулись «медведи». Последовательность событий предполагает «бенефис» «быков» 26 февраля.



Однако, вернемся к наличному рынку.



Мы указали, что по итогам пятницы обороты торгов в целом повторили приличные показатели предыдущей сессии. Исключение составило Запорожье, дилеры которого, полагаю, «постеснялись» более решительно поднять действующие цены в ответ на агрессивность покупателей.



Впрочем, по порядку.



Торги 23 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,97/27,07 UAH/USD, евро – 33,25/33,50 UAH/EUR, рубль – 0,465/0,480 UAH/RUB.



Стартовав в пятницу в условиях относительного равновесия на фоне низкой торговой активности, дилеры в дальнейшем поддерживали сбалансированность спроса и предложения аккуратным дисконтированием цен. Подобных мероприятий требовало неважное состояние текущей ликвидности «медвежий» тренд на рынке безналичного доллара.



Около 12.50 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара немного скорректировались: 26,95/27,03 UAH/USD, евро - 33,20/33,50 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.



После обеда на рынке Днепра появились покупатели, действия которых заставили «неформалов» розницы немного приподнять действующие цены «отвечая» на ставшие более активными покупки, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынка. Последнее удалось сделать в полной мере – по итогам дня розничный и мелкооптовый сегмент рынка Днепра рапортовал о балансе спроса и предложения. Благодаря последнему удалось сохранить обороты на приличном уровне. Аккурат, на «четверку с плюсом», повторив показатели предыдущей сессии.



В течение 23 февраля биды и офера розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре прибавили по 2,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга, 22 февраля, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу просел на 8,0 коп., потеряв 6,0 коп. по предложению.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 26,97/27,07 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия работали наличную пару доллар-гривня в равновесии покупок и продаж. До полудня этот баланс надо было поддерживать очень аккуратным снижением действующих цен из-за некоторого преобладания клиентских оферов СКВ, ставших следствием коррекции безналичного доллара на межбанке. Кроме того, дисконтирования цен требовал низкий уровень текущей ликвидности торгов.



После обеда на оптовом рынке появились решительно настроенные покупатели, заставив реагировать на это оперативным, но достаточно аккуратным ростом цен. Своевременно проведенная ценовая ревизия позволила сохранить равновесие покупок и продаж оптовых партий СКВ, что, в свою очередь, привело к итоговым приличным оборотам, заслужившим, как и накануне, «твердую четверку».



На протяжении пятницы биды и офера оптового наличного «неформального» доллара «по-днепровски» прибавили по 2,0 коп.



По сравнению с закрытием 22 февраля биды наличного оптового доллара в Днепре понизились на 8,0 коп., офера стали ниже на 6,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 23 февраля уровнями 33,25/33,50 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы пятикопеечную прибавку бидов на фоне стабильности оферов.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре не изменились, офера потеряли 5,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение первой половины 23 февраля приходилось очень внимательно дисконтировать действующие цены в наличной паре доллар-гривня, следуя за «зелеными медведями» межбанка, а после обеда столь же осторожно приподнимать курсы, реагируя на появление покупателей.



Понятное дело, в подобных условиях у наших валютчиков не было возможности уделять полноценное внимание вернувшемуся к снижению на мировом валютном рынке евро.



Хотя, разумеется, наши валютчики, реагируя на послеобеденный рост наличной пары доллар-гривня, немного приподняли более значимые биды этой СКВ в наличной форме.



Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2300 к отметке $1,2297 констатировав внутридневное его снижение на «сиротские» 3 пункта.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка проигнорировали эту «потерю» пары евро-доллар «в миру», но не забыли внутридневное подорожание наличного доллара у «себя дома».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 23 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2328, пара евро-доллар вскоре, с 02.99 Киева, инициировала коррекцию, опустившую главную валютную пару около 07.00 в ближайшие «окрестности» уровня $1,2300, который, как стало известно впоследствии, оказался «базовой» отметкой, относительно которой пара на европейской сессии форекса совершала разнополярные колебания, не покидая, однако диапазона $1,2286-1,2318. Это настроение сохранилось до 20.05 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Евро снижается в пятницу на европейской сессии форекса и собирается закрыть вторую по величине убыточную неделю почти за четыре месяца, так как инвесторы сокращают позиции в преддверии большой недели для глобальных валютных рынков, с точки зрения европейской политики.



Итог всеобщих выборов в Италии станет известен 4 марта; голосование немецких социал-демократов о присоединении к коалиционному правительству во главе с канцлером Меркель также должно состояться в этот день — оба события могут спровоцировать новую волатильность рынков.



В недавних исследованиях и в протоколах Евроцентробанка по результатам январской встречи, демонстрирующих некоторые признаки осторожности среди политиков относительно экономических перспектив блока на фоне сильного евро, инвесторы ищут свежие катализаторы для повышения курса единой валюты. На рынке, где длинные ставки на евро находятся на рекордном уровне, согласно данным о позиционировании CFTC, любой менее оптимальный результат из двух этих крупных политических событий может побудить некоторых инвесторов продать единую валюту.



«Помимо политических факторов, перспективы доллара также выглядят более конструктивными в краткосрочной перспективе благодаря росту доходности», — сказал Мануэль Оливери, стратег FX в Credit Agricole в Лондоне.



Рынки позиционируют себя, опираясь на опросы общественного мнения, которые указывают, что явного победителя итальянских выборов не будет, в итоге появится какая-то свободная коалиция или правительство меньшинства. Указывая на растущую осторожность среди европейских политиков, официальные лица ЕЦБ отвергли даже символическое изменение в итоговом коммюнике банка, утверждая, что было преждевременно сигнализировать о нормализации политики, учитывая слабую инфляцию, как показали протоколы его январской встречи, опубликованные в четверг.



Эта осторожность также отражается на рынках облигаций, а доходность облигаций США выросла с начала декабря более чем на 50 базисных пунктов, что соответствует более 38 базисным пунктам в германском государственном долге. Бенчмарк, или 10-летние бонды Казначейства, видели рост доходности до 4-летнего максимума в 2,957% в среду, а затем понизились до 2,89% в пятницу.



Перспектива того, что правительство США увеличит эмиссию долговых обязательств для финансирования расширенных стимулов, того, что процентные ставки Федерального резерва будут стабильно расти в этом году, являются ключевыми факторами, которые способствовали повышению доходности.



Индекс доллара против корзины из шести основных валют вырос на 0,12% до 89,85 по состоянию на 16.30 Киева.



Индекс достиг 10-дневного максимума 90,235 пункта в четверг, отскочив от трехлетнего «дна» 88,253 пунктов в конце прошлой недели, прежде чем его ралли потеряло энтузиазм.



Иена показала небольшую реакцию на данные, которые продемонстрировали, что годовой уровень базовой потребительской инфляции в Японии не изменился в январе по сравнению с предыдущим месяцем, усиливая мнение о том, что Банк Японии остается далеким от выхода из своей сверхлиберальной денежно-кредитной политики. Общий индекс потребительских цен в Японии, включающий нефтепродукты, но исключающий изменчивые цены на свежие продукты питания, в январе вырос на 0,9%. Темп оставался далеким от целевого показателя инфляции в размере 2%. Доллар по состоянию на 16.30 Киева падает на 0,1% до ¥106,75 иен.



За исключением появления политических факторов, сосредоточенных на территории Континента, и в целом «работающих» против евро, фундаментально для пары евро-доллар ничего не изменилось, мы по-прежнему ждем, что пакет монетарных и фискальных факторов по другую сторону Атлантики (в США) окажет доллару поддержку и довольно скоро пара евро-доллар обновит минимумы и попытается упасть до цифры $1,22.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое очень сдержанной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 33,25/33,50 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятикопеечное повышение бидов на фоне стабильности оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 23 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,465/0,480 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 23 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по не изменившемуся с закрытия четверга спросу и упавшему на 5,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 23 февраля по спросу и по предложению не претерпели изменений.



Случившийся раньше времени рост курса безналичного доллара (в четверг, вместо ожидаемого и более «естественного» в пятницу) «смешал все карты» отечественного валютного рынка.



Справедливости ради стоит указать на ощутимую поддержку отката цен «зеленого» безнала со стороны наличного рынка, продемонстрировавшего довольно сдержанную коррекцию на торгах четверга, несмотря на вышеупомянутый отскок средневзвешенного безналичного «американца» на 8,38 коп. в сопровождении заметно прибавившей ликвидности.



В этом контексте, думается, эти «несвоевременные верха» в четверг были проданы при серьезной поддержке наличного рынка.



В свою очередь, «обрадованный» «единодушием» с безналичным «родственником», наличный доллар на пятничной сессии в первой половине дня тоже терял в цене.



Затем появившиеся после обеда на наличном рынке покупатели СКВ прекратили коррекцию и даже обеспечили внутридневное подорожание наличного «американца», добавив аргументов для ожидания смены тренда с «медвежьего» на «бычий» на ближайшей сессии межбанка.



Безотносительно случившегося в четверг фальстарта на рынке безналичного доллара, мы оставляем свой прежний прогноз на ближайшие торги валютного межбанка, сюжет которых, по всей видимости, будет определяться выросшей гривневой ликвидностью, низкими после пятничной коррекции ценами «американца» и привычной в дебюте новой недели скудностью притока экспортной СКВ-выручки из-за рубежа.



Иначе говоря, мы ставим на появление на валютном межбанке 26 февраля «зеленых быков».



В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,96/26,99 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как подтвердились наши ожидания изрядного расширения гривневой ликвидности посредством компенсации НДС Казначейством. На это обстоятельство намекали выросшие с уровня 48 813,3 млн. грн. к отметке 54 673,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Около 10.12 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар вырос в цене, составив 27,02/27,05 UAH/USD. «Гривневый навес на коррсчетах НБУ и скудность предложения СКВ требуют турпохода в горы», - резюмировал наш гуру из банка-«госбегемота».



Спустя 26 минут, по состоянию на 10.38, безналичный «американец», сохранив «бычий» тренд, вырос до 27,05/27,07 UAH/USD.



К 11.04 котировки «американца» на межбанке немного неожиданно понизились до 27,03/27,04 UAH/USD. «Регулятора на межбанке не видели, но, скорее всего, появится», - предположил наш гуру. И аргументировал свой прогноз тем, что на рынке появилось много продавцов СКВ, уронивших цену доллара по состоянию на 11.07 до цифры 27,00/27,02 UAH/USD.



На 11.42 котировки доллара на межбанке, сохранив «медвежий» тренд, упали к 26,98/27,00 UAH/USD. Среди продавцов СКВ наиболее активными были нерезиденты, расставаясь с СКВ ради гривни, которую, судя по всему планирует направить на рынок ценных бумаг. Предположительно «казенный» Укрэксимбанк планирует что-то размещать свое «бумажноценное» и очень привлекательное для «варягов».



Дополуденное, крайне непродолжительное «зеленое» ралли на межбанке , нарушенное продажами «варягов» сопровождалось признаками расширения гривневой ликвидности. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo понизились с уровня 14,00/16,25% к отметке 14,00/16,00% годовых.

Эта динамика пребывает в гармонии с заметным ростом объема гривневого «Навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ.



По состоянию на 12.25 Киева откат курса безналичного доллара остановился на уровне текущих цен 26,98/27,00 UAH/USD. Коррекцию «американца» остановили покупки долларовых «излишков» регулятором по запросу наилучшего курса.



Наконец, около 13.01 валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.

При этом на межбанке цены не изменились, оставшись на отметке 26,98/27,01 UAH/USD.



Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 26 февраля с уровней: доллар – 26,80/27,10 UAH/USD, евро – 33,00/33,40 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,490 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу понизился на 10,0 коп., потеряв 5,0 коп. по предложению.



Евро по сравнению с открытием 23 февраля по спросу и по оферам потерял по 10,0 коп.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 23 февраля по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,2290, поднявшись до $1,2358 на закрытии азиатской сессии форекса и приподнявшись до $1,2366 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 26 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,98/27,08 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 3,0 коп.); евро – 33,30/33,50 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 23 февраля спрос вырос на 10,0 коп., предложение не изменилось); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 26 февраля в розничном сегменте на моменте наблюдалось низколиквидное равновесие спроса и оферов.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,98/27,08 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 3,0 коп.); евро – 33,30/33,50 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 23 февраля спрос вырос на 10,0 коп., предложение не изменилось); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 26 февраля в оптовом сегменте рынка реальные сделки шли в балансе.



К 12.08 столичные валютчики-оптовики рапортовали о снижении действующих цен в паре доллар-гривня на фоне сохранения относительного равновесия покупок и продаж: 26,95/27,02 UAH/USD, евро - 33,33/33,45 UAH/EUR.



По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении действующих цен в паре доллар-гривня (26,95/27,03 UAH/USD, евро - 33,30/33,50 UAH/EUR, рубль 0,476/0,479 UAH/RUB).

На указанное время на рынке города розничный баланс спрос/предложение сменился оптовым равновесием покупок и продаж.



Около 12.15 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара немного скорректировались: 26,93/27,03 UAH/USD, евро - 33,25/33,50 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 26 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,00/27,15 UAH/USD, евро – 33,30/33,60 UAH/EUR, рубль 0,474/0,480 UAH/RUB, Киев опт 27,02/27,07 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,02/27,07 UAH/USD, евро (опт) 33,30/33,55 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 33,30/33,55 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,85/27,05 UAH/USD, евро – 33,05/33,45 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,475 RUB/USD, Одесса – опт 26,95/27,02 UAH/USD, розница – 26,90/27,10 UAH/USD; Запорожье – 27,00/27,05 UAH/USD; евро – 33,30/33,55 UAH/EUR, рубль - 0,476/0,480 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Стоимость золота растет в ходе утренних торгов понедельника, так как на рынке усилились ожидания того, что ФРС США не будет ускорять темпы повышения процентной ставки.Доллар дешевеет к мировым валютам в понедельник утром, трейдеры ожидают выступления нового главы Федрезерва США Джерома Пауэлла позднее на этой неделе.Индекс волатильности VIX после достижения локального максимума 50.30 две недели назад 23 февраля опустился ниже отметки 17.00. Это означает, что опасения инвесторов относительно возникновения в ближайшее время какой-либо кризисной ситуации угасают. Котировки основных фондовых индексов после некоторой коррекции стабилизировались.Активность на рынке форекс к концу недели заметно снизилась. После того, как в среду рыночная доходность 10-летних гособлигаций США достигла четырехлетнего максимума 2,948%, наблюдается некоторая коррекция. В условиях невысокой активности курс доллара относительно стабилен против основных валют.Курс евро/доллар установился в пределах $1,2278-1,2335. Курс фунт/доллар совершал колебания в диапазоне $1,3904-1,4003. Курс доллар/йена находится между уровнями ¥106,50-107,11.Согласно опубликованному в пятницу отчету ФРС США, рост экономической активности в стране дает основания для постепенного повышения уровня основных процентных ставок. В отчете отмечается, что в этом году уровень инфляции приблизится к уровню +2,0% за год. Рынок труда в начале 2018 года близок к полной занятости. Если недостаток рабочей силы будет серьезным, то рост уровня зарплат может оказаться выше ожидаемого.Представитель ФРС США Розенгрен заявил, что низкий уровень реальных процентных ставок еще будет наблюдаться некоторое время. Отчасти причиной этому является и низкая производительность труда. Розенгрен отметил, что значительные дефициты бюджета и платежного баланса США усложняют предотвращение экономического спада мерами кредитно-денежной политики в будущем.Представитель ФРС США Дадли отметил, что размер баланса ФРС должен вернуться к уровню $2,0 трлн. В настоящее время активы ФРС составляют $4,4 трлн.Президент США Трамп заявил, что в отношении Северной Кореи будут введены самые значительные за всю историю санкции. Министр финансов США Мнучин заявил, что компаниям, сотрудничающим с Северной Кореей по программе вооружения, не будет позволено делать бизнес.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 3,84% с 28,0672 UAH/USD до 26,9887 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 23 февраля гривна overnight котировалась банками по 14,25/16,25% годовых (с 12.11 Киева - 14,25/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 23 февраля, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потеряв в цене по следующим причинам.Во-первых, «виноват» в этом стартовавший преждевременно рост (22-го, вопреки ожиданиям, средневзвешенный курс «американца» подскочил на 8,38 коп., «смешав карты» дальнейшего хода торгов), который в пятницу игроки продали.Во-вторых, несмотря на то, что регулятор утаивает информацию о состоянии гривневой ликвидности (данные о состоянии коррсчетов на пятницу отсутствуют), динамика второго показателя гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight Depo своим ростом индицируют сжатие гривневой ликвидности.В-третьих, понизиться безналичному доллару 23-го «помог» начавшийся еще в четверг откат на рынке наличных.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 23 февраля понизились на $35,2 млн., имея для этого следующие основания.Во-первых, пик торговой активности уходящей недели на валютном межбанке был в четверг, где хватало и покупателей и продавцов СКВ. В пятницу курсовые хроники торгов индицировали крайнюю «нерешительность» игроков, предпочитавших «отсидеться» в расчете на грядущее появление на рынке 3-4 млрд. грн. компенсаций НДС Госказначейством на новой неделе.Во-вторых, пятничная сессия валютного межбанка длится на час короче.Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению с четвергом, 22 февраля, в пятницу, 23-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $236,8 млн. к отметке $201,9 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись со $193,4 млн. к $158,2 млн.О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в пятницу мы сообщили выше.Торги 23 февраля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)продемонстрировали схожую динамику, остановив к обеду пятницы стартовавшую с открытия коррекцию цен наличного «американца» и даже отчасти продемонстрировав отскок (Запорожье, Днепр, Харьков) на фоне послеобеденной активизации клиентских покупок доллара.Несколько забегая вперед, обратим внимание на это обстоятельство. Некоторым это может показаться естественной реакцией клиентов наличного рынка на приближающиеся выходные дни, которые, как известно, комфортнее и спокойнее проводить, пребывая в «старом надежном» долларе. Однако, в контексте последних событий в связке наличный доллар-«зеленый» безнал, думается, не стоит относиться к подобным событиям в прежнем ключе. Частыми стали случаи экспансии настроений наличного рынка на валютный межбанк.Кроме того, мы не исключаем попыток «сыграть на опережение» субъектов наличного рынка, значительная часть которых ожидает появления на понедельничной сессии межбанка «зеленых быков».Подавляющее большинство «неформальных» наличных рынков из вышеприведенного списка населенных пунктов завершило пятничную сессию в балансе спрос/предложение, позволившим сохранить обороты на приличном уровне, повторив показатели предыдущей сессии.Меж тем внутридневная курсовая динамика в наличной паре доллар-гривня продемонстрировала «разнобой». Если в Запорожье итоговое преобладание спроса вернуло цены на уровни открытия, наличный рынок продемонстрировал незначительное подорожание обеих позиций «американца». Не исключено, что запорожцы, «недоповысив» действующие цены доллара на фоне послеобеденной активизации клиентского спроса, поплатились за это итоговым «перекосом» в сторону бидов и некоторыми потерями в ликвидности.На этом фоне наличный доллар «по-киевски» в течение пятницы понес потери.В целом же в течение пятницы биды наличного «американца» либо выросли на 2,0 коп. (Днепр), либо не изменились (Харьков, Запорожье, Одесса и Крыжополь), либо потеряли 5,0 коп.Позиция «предложение» «неформального» доллара либо выросла на 2,0 коп. (Днепр), либо не изменилась (Запорожье, Одесса, Крыжополь), либо потеряла 5,0 коп. (Киев, Харьков).По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Запорожье), либо потеряли 8,0-10,0 коп.Офера наличного доллара упала на 2,0-10,0 коп. (лидировал в откате Киев).Итак, пятничные курсовые хроники наличного «неформального» валютного рынка, полагаю, являются дополнительным аргументом в пользу наших ожиданий появления на понедельничной сессии валютного межбанка «зеленых быков» и тамошнего подорожания «американца» в комплекте с остальными причинами для высоковероятной смены тренда с «медвежьего» на «бычий». Добавим, что сама цикличность смены доминировавшей на межбанке «фауны», предполагает подобный сценарий. В среду на рынке безналичного доллара правили бал «медведи», в четверг их сменили «быки». В пятницу сюда вернулись «медведи». Последовательность событий предполагает «бенефис» «быков» 26 февраля.Однако, вернемся к наличному рынку.Мы указали, что по итогам пятницы обороты торгов в целом повторили приличные показатели предыдущей сессии. Исключение составило Запорожье, дилеры которого, полагаю, «постеснялись» более решительно поднять действующие цены в ответ на агрессивность покупателей.Впрочем, по порядку.Торги 23 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,97/27,07 UAH/USD, евро – 33,25/33,50 UAH/EUR, рубль – 0,465/0,480 UAH/RUB.Стартовав в пятницу в условиях относительного равновесия на фоне низкой торговой активности, дилеры в дальнейшем поддерживали сбалансированность спроса и предложения аккуратным дисконтированием цен. Подобных мероприятий требовало неважное состояние текущей ликвидности «медвежий» тренд на рынке безналичного доллара.Около 12.50 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара немного скорректировались: 26,95/27,03 UAH/USD, евро - 33,20/33,50 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.После обеда на рынке Днепра появились покупатели, действия которых заставили «неформалов» розницы немного приподнять действующие цены «отвечая» на ставшие более активными покупки, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынка. Последнее удалось сделать в полной мере – по итогам дня розничный и мелкооптовый сегмент рынка Днепра рапортовал о балансе спроса и предложения. Благодаря последнему удалось сохранить обороты на приличном уровне. Аккурат, на «четверку с плюсом», повторив показатели предыдущей сессии.В течение 23 февраля биды и офера розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре прибавили по 2,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием четверга, 22 февраля, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу просел на 8,0 коп., потеряв 6,0 коп. по предложению.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 26,97/27,07 UAH/USD.Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия работали наличную пару доллар-гривня в равновесии покупок и продаж. До полудня этот баланс надо было поддерживать очень аккуратным снижением действующих цен из-за некоторого преобладания клиентских оферов СКВ, ставших следствием коррекции безналичного доллара на межбанке. Кроме того, дисконтирования цен требовал низкий уровень текущей ликвидности торгов.После обеда на оптовом рынке появились решительно настроенные покупатели, заставив реагировать на это оперативным, но достаточно аккуратным ростом цен. Своевременно проведенная ценовая ревизия позволила сохранить равновесие покупок и продаж оптовых партий СКВ, что, в свою очередь, привело к итоговым приличным оборотам, заслужившим, как и накануне, «твердую четверку».На протяжении пятницы биды и офера оптового наличного «неформального» доллара «по-днепровски» прибавили по 2,0 коп.По сравнению с закрытием 22 февраля биды наличного оптового доллара в Днепре понизились на 8,0 коп., офера стали ниже на 6,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 23 февраля уровнями 33,25/33,50 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы пятикопеечную прибавку бидов на фоне стабильности оферов.По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре не изменились, офера потеряли 5,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение первой половины 23 февраля приходилось очень внимательно дисконтировать действующие цены в наличной паре доллар-гривня, следуя за «зелеными медведями» межбанка, а после обеда столь же осторожно приподнимать курсы, реагируя на появление покупателей.Понятное дело, в подобных условиях у наших валютчиков не было возможности уделять полноценное внимание вернувшемуся к снижению на мировом валютном рынке евро.Хотя, разумеется, наши валютчики, реагируя на послеобеденный рост наличной пары доллар-гривня, немного приподняли более значимые биды этой СКВ в наличной форме.Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое очень сдержанной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 33,25/33,50 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятикопеечное повышение бидов на фоне стабильности оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем 23 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,465/0,480 UAH/RUB.По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 23 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по не изменившемуся с закрытия четверга спросу и упавшему на 5,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 23 февраля по спросу и по предложению не претерпели изменений.В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,96/26,99 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как подтвердились наши ожидания изрядного расширения гривневой ликвидности посредством компенсации НДС Казначейством. На это обстоятельство намекали выросшие с уровня 48 813,3 млн. грн. к отметке 54 673,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Около 10.12 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар вырос в цене, составив 27,02/27,05 UAH/USD. «Гривневый навес на коррсчетах НБУ и скудность предложения СКВ требуют турпохода в горы», - резюмировал наш гуру из банка-«госбегемота».Спустя 26 минут, по состоянию на 10.38, безналичный «американец», сохранив «бычий» тренд, вырос до 27,05/27,07 UAH/USD.К 11.04 котировки «американца» на межбанке немного неожиданно понизились до 27,03/27,04 UAH/USD. «Регулятора на межбанке не видели, но, скорее всего, появится», - предположил наш гуру. И аргументировал свой прогноз тем, что на рынке появилось много продавцов СКВ, уронивших цену доллара по состоянию на 11.07 до цифры 27,00/27,02 UAH/USD.На 11.42 котировки доллара на межбанке, сохранив «медвежий» тренд, упали к 26,98/27,00 UAH/USD. Среди продавцов СКВ наиболее активными были нерезиденты, расставаясь с СКВ ради гривни, которую, судя по всему планирует направить на рынок ценных бумаг. Предположительно «казенный» Укрэксимбанк планирует что-то размещать свое «бумажноценное» и очень привлекательное для «варягов».Дополуденное, крайне непродолжительное «зеленое» ралли на межбанке , нарушенное продажами «варягов» сопровождалось признаками расширения гривневой ликвидности. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo понизились с уровня 14,00/16,25% к отметке 14,00/16,00% годовых.Эта динамика пребывает в гармонии с заметным ростом объема гривневого «Навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ.По состоянию на 12.25 Киева откат курса безналичного доллара остановился на уровне текущих цен 26,98/27,00 UAH/USD. Коррекцию «американца» остановили покупки долларовых «излишков» регулятором по запросу наилучшего курса.Наконец, около 13.01 валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.При этом на межбанке цены не изменились, оставшись на отметке 26,98/27,01 UAH/USD.Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 26 февраля с уровней: доллар – 26,80/27,10 UAH/USD, евро – 33,00/33,40 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,490 UAH/RUB.По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу понизился на 10,0 коп., потеряв 5,0 коп. по предложению.Евро по сравнению с открытием 23 февраля по спросу и по оферам потерял по 10,0 коп.Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 23 февраля по спросу и по предложению не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,2290, поднявшись до $1,2358 на закрытии азиатской сессии форекса и приподнявшись до $1,2366 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 26 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,98/27,08 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 3,0 коп.); евро – 33,30/33,50 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 23 февраля спрос вырос на 10,0 коп., предложение не изменилось); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 26 февраля в розничном сегменте на моменте наблюдалось низколиквидное равновесие спроса и оферов.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,98/27,08 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 3,0 коп.); евро – 33,30/33,50 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 23 февраля спрос вырос на 10,0 коп., предложение не изменилось); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).На старте торгов 26 февраля в оптовом сегменте рынка реальные сделки шли в балансе.К 12.08 столичные валютчики-оптовики рапортовали о снижении действующих цен в паре доллар-гривня на фоне сохранения относительного равновесия покупок и продаж: 26,95/27,02 UAH/USD, евро - 33,33/33,45 UAH/EUR.По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении действующих цен в паре доллар-гривня (26,95/27,03 UAH/USD, евро - 33,30/33,50 UAH/EUR, рубль 0,476/0,479 UAH/RUB).На указанное время на рынке города розничный баланс спрос/предложение сменился оптовым равновесием покупок и продаж.Около 12.15 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара немного скорректировались: 26,93/27,03 UAH/USD, евро - 33,25/33,50 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 26 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,00/27,15 UAH/USD, евро – 33,30/33,60 UAH/EUR, рубль 0,474/0,480 UAH/RUB, Киев опт 27,02/27,07 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,02/27,07 UAH/USD, евро (опт) 33,30/33,55 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 33,30/33,55 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,85/27,05 UAH/USD, евро – 33,05/33,45 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,475 RUB/USD, Одесса – опт 26,95/27,02 UAH/USD, розница – 26,90/27,10 UAH/USD; Запорожье – 27,00/27,05 UAH/USD; евро – 33,30/33,55 UAH/EUR, рубль - 0,476/0,480 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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