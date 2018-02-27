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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Вів 27 лют, 2018 13:38 Итоги: Валюта 27.02.18



По состоянию на 07.40 Киева цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на $1,7, или на 0,13%, до $1334,5 за унцию.



Стоимость мартовского фьючерса на серебро росла на 0,18% - до $16,58 за унцию.



При этом индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,07%, до 89,79 пункта.



Снижение курса доллара к мировым валютам вызвано ожиданиями инвесторами первого выступления Джерома Пауэлла в конгрессе в качестве главы Федрезерва США. В частности, трейдеров интересуют комментарии Пауэлла о темпах ужесточения монетарной политики ФРС.

Выступление состоится позднее во вторник.

Ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая драгметалл дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.



Курс доллара к мировым валютам незначительно опускается в ходе утренних торгов вторника перед выступлением главы Федрезерва США Джерома Пауэлла, в ходе которого трейдеры надеются услышать комментарии о темпах ужесточения денежно-кредитной политики страны.



По состоянию на 07.40 Киева индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) сокращался на 0,07%, до 89,79 пункта.



Курс евро к доллару рос до $1,2328 за евро против $1,2317 на предыдущих торгах.



Курс доллара к иене опускался до ¥106,9 за доллар со ¥106,94 на предыдущем закрытии.



Участники рынка ждут первого выступления нового главы ФРС США Джерома Пауэлла, который во вторник представит полугодовой доклад по монетарной политике в конгрессе. Инвесторы хотят услышать от главы регулятора комментарии о том, сколько повышений процентной ставки (сейчас 1,25-1,5%) стоит ожидать в текущем году.

Все просто: если Пауэлл озвучит предположение, что ФРС может в 2018 году повысить ставку четыре раза, это можно будет рассматривать как положительный фактор для доллара.



Кроме того, трейдеры во вторник обратят внимание на данные статистики из США. Аналитическая компания Conference Board опубликует данные по индексу доверия потребителей в стране в феврале. По оценкам экспертов, индикатор поднялся до 126,2 пункта со 125,4 пункта в январе.



Цены на золото завершили торги в понедельник ростом на фоне более стабильного доллара США.



По итогам торгов на СОМЕХ апрельское золото выросло на $2,50, или 0,2%, до $1332,80 за унцию. В пятницу цены упали на 0,2%, показав итоговое снижение на прошлой неделе на 1,9% - самый большой спад за неделю, закончившуюся 8 декабря 2017 года.



Майское серебро увеличилось на 6,6 цента, или 0,4%, до $16,55 за унцию.



Джефф Райт, главный инвестиционный директор Wolfpack Capital, объяснил, что золото переходит к «позиционированию» перед первым выступлением председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла перед комитетами Конгресса во вторник и среду на этой неделе.



«Рынок предвидит три повышения процентных ставок за год, и подсказки будут стремиться либо подтвердить это число, либо на рынке будут ждать четыре повышения ставок», - сказал Райт. - Если Пауэлл «походит на своих предшественников, он умерит свой язык и немного отойдет от этой темы».

В понедельник президент ФРС Сент-Луис Джеймс Буллард заявил, что он не верит, что так называемая нейтральная процентная ставка в США, вероятно, значительно возрастет в течение следующего двух лет.



Меж тем, данные, опубликованные в понедельник, показывающие, что продажи на первичном рынке жилья в США в январе снизились на 7,8%, также предоставили поддержку золоту, - сказал Райт, - и «еще одним фактором являются данные по инфляции в четверг, которые также могут повлиять на рынок золота».



Рост цен на драгоценные металлы в понедельник наблюдался на фоне торговавшегося почти без изменений индекса доллара США, показавшего рост на 0,9% на прошлой неделе.



Апрельская платина выросла на 0,3% до $1001,80 за унцию, а июньский палладий прибавил 1,3% до $1054,60 за унцию.



Доллар торговался без явной динамики в понедельник, следуя тенденции в пятницу, поскольку инвесторы ожидают выступления во вторник нового главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, что даст больше информации о его политических позициях.



Индекс доллара США USDX слабо изменился и был на уровне 89,851, после прироста около 0,9% на прошлой неделе.



Британский фунт почти не изменился и снизился до $1,3963 против $1,3969 в конце пятницы.

Евро прибавил 0?1% до $1,2314 по сравнению с $1,2286 в пятницу вечером в Нью-Йорке.

Аналогичным образом пара доллар – иена была плоской против пятницы на отметке ¥106,92.



По мнению аналитиков, доллар отыграл часть своего снижения в начале торговой сессии в США на фоне закрытия позиций.

Теперь трейдеры ждут первого выступления нового председателя ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом во вторник и четверг, надеясь найти намеки на большой вопрос, висящий над рынками: готов ли ФРС повышать процентные ставки четыре раза в 2018 году вместо трех, о которых банк ранее сигнализировал?



Президент ЕЦБ Драги заявил 26-го, что руководство банка по-прежнему уверенно в том, что инфляция в еврозоне будет расти. Это увеличивает вероятность того, что в текущем году ЕЦБ завершит программу покупки облигаций. Однако пока, по словам Драги, еще нельзя говорить об убедительном устойчивом тренде. Президент ЕЦБ оптимистично выразился относительно развития европейской экономики.



Один из управляющих ФРС США Куорлс заявил, что существуют риски ускорения темпов роста экономики. Однако то, как это повлияет на повышение основных ставок, зависит от степени загруженности производственных мощностей. Он считает, что снижение инфляции в США - это временный фактор, инфляция может вырасти к целевому уровню примерно в следующем году.



Президент ФРБ в Сент-Луисе Буллард заявил, что период низких темпов роста производительности труда и высокий спрос во всем мире на более надежные активы может способствовать тому, что ставки в США могут остаться на относительно низком уровне. Если ФРС будет продолжить повышение ставок без изменений в экономических показателях, то кредитно-денежная политика может стать слишком жесткой для экономики США.



Доходность 10-летних облигаций в США упала на 0,010 пункта до уровня 2,860%. Внимание инвесторов направлено на выступления нового главы ФРС США Пауэлла в Конгрессе во вторник и в среду.

Также завтра и в среду будут опубликованы важные данные об уровне инфляции в Германии, Франции и еврозоне. Сегодня количество продаж новых домов в США оказалось ниже прогноза и упало до минимума с августа.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 27 февраля понизился на 24,91 коп. и составил 55,6717 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в пятницу относительно доллара на 8,31 коп., на торгах понедельника понизился на 1,79 коп., оказавшись на уровне 27,0066 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 26 февраля с уровней предыдущего закрытия 26,96/26,99 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 11.12 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос в цене, поднявшись к 27,02/27,05 а спустя 26 минут доллар прикоснулся ко внутридневному максимуму (27,05/27,07 UAH/USD), как потом оказалось.

На этих курсовых верхах на межбанке появились продавцы СКВ, среди которых в основном были нерезиденты, инициировав разворот тренда рынка безналичного доллара к снижению. По состоянию на 11.03 «американец» упал к 27,02/27,04, а спустя буквально 2 минуты уже обосновался на цифре 27,00/27,02 UAH/USD.



Судя по всему, нерезиденты расставались с долларом ради гривни, которую намеревались пустить на приобретение эмитированных «казенным» Укрэксимбанком ценных бумаг.



К 11.40 доллар стараниями «варягов» опустился до 26,98/27,00 UAH/USD, и это динамика привлекла внимание НБУ, который вскоре появился на межбанке , выкупая долларовые излишки по запросу наилучшего курса, остановив коррекцию «американца» на отметке 26,98/27,00 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими до 14.00 Киева, когда единичные покупки на опустевшем рынке приподняли их к 26,985/27,010 UAH/USD.



До финиша сессии доллар не покидал район этой отметки.



На цифре 26,990/27,015 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.



Большинство сделок на межбанке 26 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,0066 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 3,78% с 28,0672 UAH/USD до 27,0066 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 26 февраля гривна overnight котировалась банками по 14,00/16,00% годовых (с 12.11 Киева - 14,00/16,00% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 26 февраля, сменив «медвежий» тренд на «бычий», прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, как известно, по понедельникам резко падает объем поступлений экспортной выручки из-за рубежа, «перекашивая» рынок в сторону спроса.



Во-вторых, экспортеры, получив от Госказначейства компенсацию НДС, прекратили продажи СКВ на межбанке ради гривневого ресурса, который нынче у них в избытке.



В-третьих, курс безналичного доллара получал посильную поддержку со стороны регулятора, который проводил 26-го гривневые интервенции, выкупая излишки СКВ по запросу наилучшего курса.



В-четвертых, определенную психологическую поддержку «зеленые быки» межбанка получали в виде сводок о состоянии коррсчетов регулятора, где к понедельнику заметно вырос гривневый «навес» с уровня 48 813,3 млн. грн. к отметке 54 673,1 млн. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 26 февраля немного, на $15,1 млн., понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, упал приток экспортной выручки из-за рубежа.



Во-вторых, экспортеры, получив изрядную компенсацию НДС от Казначейства, прекратили продажи СКВ ради гривни на текущие расходы (агроэкспорт, в частности, на аккумулирование материалов для весенне-полевых работ).



В-третьих, не будем забывать о «синдроме понедельника» (в дебюте новой недели рынок редко радует игроков ликвидностью).



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с пятницей, 23 февраля, в понедельник, 26-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $201,9 млн. к отметке $166,0 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись со $158,2 млн. к $143,1 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в понедельник мы сообщили выше.



Торги 26 февраля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)

продемонстрировали схожую динамику, констатировав коррекцию цен в наличной паре доллар-гривня.



К подобному сценарию «наличку» склонило стартовавшее с 11.00 Киева «зеленое» «антиралли» на торгах валютного межбанка. Как мы указали выше, этот откат не привел к снижению средневзвешенного курса безналичного доллара – он по сравнению с пятничной сессией, вырос на 1,79 коп., но потенциальным клиентам «налички» было недосуг интересоваться всеми подробностями торгов «зеленым» безналом – они видели динамичное падение курса «американца», и на основе этого понесли «сдавать СКВ» в ОП.



Дополнительным стимулом к подобным действиям клиентов наличного рынка стала нехватка гривневого ресурса (монетарный агрегат М0, или наличные вне банков). Развитие событий на наличном рынке усугубили гривнедефицит, о котором сообщили валютчики Запорожья и столицы.



В большинстве вышеперечисленных населенных пунктов на тамошних рынках торги понедельника завершились равновесием покупок и продаж, которое, однако, не везде привело к прогрессу на участке ликвидности.



В частности, в Киеве, Харькове и в Одессе, в понедельник, несмотря на итоговый баланс спроса и предложения, обороты понесли потери.



В то же время дилеры Запорожья, рынок которого завершил сессию. 26-го с небольшим «перекосом» в сторону клиентских оферов, рапортовали о заметном росте ликвидности.



Лишь рынок наличных Днепра подтвердил традицию, констатировав рост оборотов вследствие итогового равновесия покупок и продаж.



Стало быть, в течение понедельника наличный доллар терял в цене, понизившись по более значимым бидам на 3,0-9,0 коп. (лидировал в откате Киев). Позиция «предложение» наличного «неформального» доллара в течение понедельника упала на 6,0-8,0 коп.



По сравнению с закрытием пятницы, позиция «спрос» наличного «американца» потеряла 2,0-7,0 коп. (коррекция в Запорожье была максимальной), офера упали на 5,0-8,0 коп.



Таким образом, наличный «неформальный» рынок в течение понедельника продемонстрировал нисходящую динамику, первопричинами которой стал «медвежий» тренд на рынке безналичного доллара после 11.00 Киева, вызвав аналогичные настроения у клиентов «налички», а также нехватка наличной гривни, заставившая игроков «сдавать валюту», перенося гривнедефицит на плечи дилеров наличного рынка.



Мы указали, что по итогам понедельника большинство рынков областных центров финишировало страны финишировало в равновесии покупок и продаж, которое, однако, не спасло от некоторых потерь в ликвидности.



Впрочем, по порядку.



Торги 26 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,93/27,02 UAH/USD, евро – 33,25/33,45 UAH/EUR, рубль – 0,465/0,480 UAH/RUB.



Стартовав в понедельник в условиях относительного равновесия на фоне низкой торговой активности, дилеры в дальнейшем поддерживали сбалансированность спроса и предложения аккуратным дисконтированием цен. Подобных мероприятий требовало неважное состояние текущей ликвидности и стартовавший с 11.00 Киева «медвежий» тренд на рынке безналичного доллара.



Около 12.15 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара немного скорректировались: 26,93/27,03 UAH/USD, евро - 33,25/33,50 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.



После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие спроса и предложения, которое довольно эффективно поддерживалось очень аккуратным снижением действующих цен дилерами розницы Днепра.

По итогам понедельника баланс спрос/предложение удалось сберечь, что, в свою очередь, привело к заметному прогрессу на участке ликвидности, заслужившей от «неформалов» «неформальной» розницы Днепра «пятерку», заметно улучшив показатели предыдущей сессии.



В течение 26 февраля биды розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 5,0 коп., офера потеряли 6,0 коп. Небольшое опережение снижения оферов – результат «ненавязчивого» «подталкивания» нашими дилерами потенциальных клиентов к покупкам «американца».



По сравнению с закрытием пятницы биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре упали на 4,0 коп., офера стали ниже на 5,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 26,93/27,02 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия работали наличную пару доллар-гривня в равновесии покупок и продаж. Начав с открытия это равновесие надлежало поддерживать очень аккуратным снижением действующих цен из-за некоторого преобладания клиентских оферов СКВ, ставших следствием стартовавшей с 11.00 Киева коррекции безналичного доллара на межбанке. Кроме того, дисконтирования цен требовал низкий уровень текущей ликвидности торгов.



После обеда на оптовом рынке ситуация не изменилась: клиенты больше предлагали доллар, а оптовики-«неформалы» снижали цены, акцентировав коррекцию в менее значимых оферах для стимулирования клиентских покупок СКВ. Полагаю, это в полной мере «неформалам» днепровского опта удалось – по итогам понедельника в оптовом сегменте здешнего рынка сложилось равновесие покупок и продаж, благодаря которому обороты выросли, заслужив «четверку с плюсом», констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.



На протяжении понедельника биды оптового наличного «неформального» доллара «по-днепровски» понизились на 5,0 коп., офера потеряли 6,0 коп.



По сравнению с закрытием 23 февраля биды наличного оптового доллара в Днепре понизились на 4,0 коп., офера стали ниже на 5,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 26 февраля уровнями 33,25/33,45 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника пятикопеечные потери бидов и оферов.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре не изменились, офера потеряли 5,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 26 февраля приходилось очень внимательно дисконтировать действующие цены в наличной паре доллар-гривня, следуя за «зелеными медведями» межбанка, обеспечивая заметное повышение ликвидности сделок в этой паре.



Понятное дело, в подобных условиях у наших валютчиков не было возможности уделять полноценное внимание к разнонаправленному движения на мировом валютном рынке пары евро-доллар.



Хотя, разумеется, наши валютчики, реагируя внутридневную коррекцию наличной пары доллар-гривня и стартовавшее с 12.40 Киева снижение пары евро-доллар «в миру», немного опустили обе позиции этой СКВ в наличной форме.



Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2330 к отметке $1,2288 констатировав внутридневное его снижение на заметные 42 пункта.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка учли эту «потерю» пары евро-доллар «в миру», а также не забыли внутридневное снижение наличного доллара у «себя дома».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



тало быть, стартовав 26 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2328, пара евро-доллар вскоре, с 02.00 Киева, инициировала ралли сумев оказаться около 12.40 Киева на внутридневном максимуме ($1,2355), который имел четкую двойную вершину, не сулящую евро ничего хорошего на ближайшие часы.



Так и получилось: пара евро-доллар инициировав динамичную коррекцию, уже около 17.55 оказалась на внутридневном минимуме $1,2282. Попытки реабилитироваться новым ралли, не принесли желаемого результата – локальный максимум ($1,2315 около 18.35 Киева) был вскоре продан, а паре евро-доллар так и не удалось надежно закрепиться выше цифры $1,2300, консолидировавшись около 20.15 Киева на уровне $1,2305…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



В понедельник, 26 февраля, в ходе европейских торгов курс единой валюты восстановился до $1,2355 (+75) по состоянию на 12.40 Киева.



Золото подорожало на 1%, до $1341,07 за унцию. Покупатели воспользовались общим ослаблением доллара США и снижением доходности американских облигаций. Для валютной пары евро-доллар зона сопротивления находится между уровней $1,2352–1,2360.



Ее пробой откроет покупателям дорогу к отметкам $1,2391 и $1,2427.



Давление на евро сохранится из-за предстоящих парламентских выборов в Италии и голосования социал-демократов по поводу сформированного в Германии коалиционного правительства. Это значит, что цена может также быстро вернуться к уровню $1,2300.



26-го в европейском парламенте с докладом по монетарной политике ЕЦБ выступит глава регулятора Марио Драги.



Он выстраивает свою речь таким образом, чтобы не вызвать на валютном рынке резких ценовых колебаний до его пресс-конференции после заседания ЕЦБ, которая состоится 8 марта.



Если он продолжит придерживаться прежней риторики о будущей монетарной политике.



Во вторник, 27 февраля состоится первое выступление в Конгрессе нового главы ФРС США Джерома Пауэлла.



В преддверии мартовского заседания ФРС он может подать рынку сигнал относительно будущих повышений ставок. При любом намеке на четырехкратное повышение ставок в этом году (напомним, что пока ожидается три повышения) трейдеры начнут скупать доллар.



Во время выступления главы ФРС нужно следить за динамикой доходности американских облигаций.

В связи с предстоящим докладом Джерома Пауэлла фокус внимания участников рынка сместится на выступления представителей ФРС США Джеймса Булларда.



Курс доллара к евро и иене падает днем в понедельник, инвесторы ждут первого выступления Джерома Пауэлла в качестве главы Федрезерва США.



По состоянию на 13.45 Киева курс евро к доллару рос до $1,2337 с $1,2304 за евро по итогам предыдущего закрытия.



Курс доллара к иене падал до ¥106,65 за доллар со ¥106,79 на прошлых торгах.



Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,34%, до 89,58 пункта.



Во вторник новый глава ФРС США Джером Пауэлл выступит перед Конгрессом с полугодовым докладом о монетарной политике. Инвесторов в первую очередь интересуют его комментарии относительно темпов повышения Федрезервом процентной ставки в 2018 году.



Тем не менее, аналитики сомневаются, что доклад главы ФРС даст какие-либо существенные подсказки относительно денежно-кредитной политики американского регулятора.



«Я считаю, что Пауэлл ... скорее всего, будет придерживаться нынешнего сценария и не даст никаких намеков на то, что в этом году будет четыре повышения ставки, а не три», - отметил старший стратег ACLS Global Маршалл Джиттлер.



При этом, по мнению эксперта, скептицизм трейдеров по отношению к доллару означает, что курс американской валюты, скорее всего, не продемонстрирует никаких скачков после выступления главы ФРС, при условии, что тот прямо не заявит о невозможности четырех повышений ставки в текущем году.



По мнению FX-стратегов в UOB Group, положение евро останется отрицательным в ближайшей перспективе, при этом ожидается тестирование области 1.2200.



«Ожидаемый «сильный» отскок не состоялся, поскольку евро торговался в удивительно узком диапазоне в 59 пунктов в прошлую пятницу. Фаза консолидации выглядит неполной, и ожидается дальнейшая торговля в диапазоне, вероятно, в пределах $1,2255/1,2335. В следующие 1-3 недели: евро торговался в удивительно узком диапазоне $1,2278/1,2337 в прошлую пятницу; 59 пипсов — самый маленький 1-дневный диапазон с конца декабря. Тем не менее, мы по-прежнему придерживаемся «негативного» взгляда на евро и видим растущие шансы для более глубокого снижения к месячному минимуму $1,2204. Это важный уровень, и, как ожидается, он обеспечит надежную поддержку. Сопротивление составляет $1,2360, но только движение выше $1,2400 будет означать, что текущее умеренное понижательное давление ослабло», — сообщили эксперты.



Итак, в ходе падения от максимума 16 февраля на $1.2555, евро-доллар опускался 22-го до $1,2260, то есть показал 295 пунктов падения или почти 3 фигуры. После чего в конце прошлой недели падение затормозилось в районе отметки $1,23.



А на смежных рынках пошел рост аппетитов к риску. Индекс Dow Jones закрыл пятницу ростом на 1,39%, и в понедельник также торгуется в «плюсе» нефть выросла до $67 за баррель Brent.



Как можно было увидеть на прошлой неделе, серия рекордных по объему размещений Казначейских нот США вызвала рост доллара.



Но когда аукционы прошли, доллар расти перестал. Интересно также то, что ни на этой неделе, ни на следующей, серии размещений нот/бондов Казначейства США нет. Обычно серии размещений нот/бондов проходят каждую вторую неделю – одна неделя пустая, другая с аукционами. Аукционы идут два раза в месяц – первая серия месяца идет с датой расчета на 15 число, вторая – с датой расчета на последнее число месяца. Векселя же размещаются каждую неделю с датой расчета на четверг, но речь не о них.



В этот раз ближайшие аукционы по нотам/бондам пройдут только 12 и 13 марта.



Теоретически это дает возможность паре евро-доллар еще раз, предположительно последний раз, сходить наверх. Речь не идет об обновлении максимумов, но рост в район $1,2420 исключать нельзя. Тем более, что пока на рынках растут аппетиты к риску.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое очень сдержанной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 33,25/33,45 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятикопеечное падение бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение понедельника ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 26 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,465/0,480 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 26 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «четверку с плюсом», улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по не изменившемуся с закрытия пятницы спросу и упавшему на 5,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 26 февраля по спросу и по предложению не претерпели изменений.



Вопреки наши ожиданиям, на понедельничной сессии валютного межбанка, доллар отказывался динамично расти в цене. Виной тому массовые продажи «американца» во стороны нерезидентов, которые, судя по всему, решили всерьез обосноваться на рынке Украины в здешних «казенных» бумагах. Минфин нынче не проводил никаких размещений, но его на этом поприще заменил «верный вассал» регулятора «казенный» Укрэксимбанк. Государственная форма собственности этого финансового института гарантировала «безопасность» вхождения «варягами» в его облигации. Ради которых они, дождавшись утром локальных максимумов долларовых цен на межбанке, начали продажи СКВ.



«Варягов» поддержали отечественные банки, аккумулировавшие гривню для отчетности перед регулятором



В свою очередь регулятор, появившись на рынке, постарался не допустить чрезмерного укрепления гривни, выкупая «лишние» доллара у 20-тки уполномоченных банков по запросу наилучшего курса.



Лишенный поддержки регулятора, а также в отсутствие изрядного гривневого «Навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ наличный рынок, видя состояние дел на валютном межбанке, тоже пошел вниз в долларовых ценах.



При этом нельзя не отметить, что средневзвешенный курс доллара на торгах безналичным «американцев» все-таки продемонстрировал рост на 1,79 коп. по сравнению с предыдущей сессией.



Так что, наш прогноз, пусть и не в столь очевидном виде, все-таки был реализован. Стараниями гривневых интервенций регулятора а также отсутствием в должном объем притока экспортной СКВ из-за рубежа, как всегда бывает по понедельникам.



Разбухшие гривневые остатки на транзитных и коррсчетах НБУ являются своеобразным «дамокловым мечом», создавая угрозу разворота рынка на саботаже продаж экспортеров и притоке этой гривневой ликвидности на межбанк для конвертации части этой «навеса» в более твердую валюту.



Разумеется, такой сценарий может реализоваться, если финансовые власти страны не придумают в очередной раз достойное применение этим гривневым излишкам. Например, размещения ОВГЗ или астрономическую продажу депосертификатов НБУ на очень привлекательных условиях.



Во всяком случае, на ближайших торгах валютного межбанка нетвердое доминирование «зеленых быков» должно сохраниться. А наличный рынок, вероятнее всего, будет ждать боковой тренд на фоне сохранения текущих цен наличной пары доллар-гривня.

«Боковик» рынка наличных имеет шансы сменить вероятный «покой» на любое направление движения, азимут которого в значительной степени будет зависеть от настроений межбанка и судьбы означенного гривневого «дамоклова меча» объемом 54 673,1 млн. грн.



Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,990/27,015 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки оттока средств с коррсчетов НБУ. Тамошний гривневый «навес» «похудел» с уровня 54 673,1 млн. грн. к отметке 53 762,2 млн. грн., оставаясь, однако, на довольно высокой цифре и угрожая нацвалюте на межбанковских торгах.



Довольно рано, около 10.02 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар вырос в цене, составив 27,00/27,03 UAH/USD. «Наш песня хороша, начинай сначала?»- поделился «шуткой юмора» наш гуру из банка-«госбегемота».



Спустя 33 минуты, по состоянию на 10.35, безналичный «американец», прервав «турпоход в горы», отправился в «теплые долины», вниз: 26,94/26,96 UAH/USD.



По состоянию на 10.46 котировки «американца» на межбанке остались на уровне 26,94/26,96 UAH/USD, остановив свое возвращение в долины.



К 11.07 котировки «американца» на межбанке не тронулись с отметки 26,94/26,96 UAH/USD, и эта заминка в курсовой динамике заставила насторожиться. Очевидцы регулятора с интервенциями пока не увидели, но из прошлого опыта известно - любая заминка – cherchez la femme (ищите женщину).



Как оказалось, наши подозрения были небеспочвенными – регулятор выкупал долларовые излишки по запросу наилучшего курса. Когда он покинул межбанк, цена «американца» по состоянию на 11.46 тотчас просела к 26,93/26,96 UAH/USD.



Дополуденное, крайне непродолжительное «зеленое» «антиралли» на межбанке , нарушенное появлением на рынке НБУ, сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневой ликвидности. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не изменились, оставшись на отметке 14,00/16,00% годовых.

Эта остановка динамики пребывает в относительной гармонии с довольно высоким значением объема гривневого «Навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ.



По состоянию на 12.23 Киева откат курса безналичного доллара остановился стараниями вернувшейся на межбанк Мамы, которая в режиме запроса наилучшего курса продолжает «хомячить» доллар небольшими партиями у 20-тки уполномоченных банков по 26,93 UAH/USD. Эти мероприятия вернули цену «американца» на межбанке к прежней отметке 26,94/26,96 UAH/USD.



Наконец, около 13.06 валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.

При этом на межбанке цены просели к отметке 26,93/26,95 UAH/USD, индицируя, что регулятор тоже проголодался, покинув рынок.



Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 27 февраля с уровней: доллар – 26,80/27,10 UAH/USD, евро – 33,00/33,40 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,490 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с открытием 26 февраля по спросу и по оферам не претерпел изменений.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 26 февраля по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,2315, поднявшись до $1,2328 на закрытии азиатской сессии форекса и подскочив до $1,2342 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

27 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,90/27,00 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение потеряли по 8,0 коп.); евро – 33,25/33,45 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 26 февраля спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 27 февраля в розничном сегменте на моменте наблюдалось низколиквидное равновесие спроса и оферов.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,90/27,00 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение потеряли по 8,0 коп.); евро – 33,25/33,45 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 26 февраля спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 27 февраля в оптовом сегменте рынка реальные сделки шли в балансе.



К 12.07 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором повышении действующих цен в паре доллар-гривня на фоне сохранения равновесия покупок и продаж: 26,90/27,00 UAH/USD, евро - 33,25/33,45 UAH/EUR. В столице появилась партия «свежей гривни».



По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о пролонгации снижения действующих цен в паре доллар-гривня (26,88/26,96 UAH/USD, евро - 33,20/33,40 UAH/EUR, рубль 0,475/0,479 UAH/RUB).

На указанное время на рынке города сохранение преобладания клиентского «приноса».

Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара немного скорректировались: 26,90/26,98 UAH/USD, евро - 33,15/33,45 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 27 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,95/27,05 UAH/USD, евро – 33,25/33,53 UAH/EUR, рубль 0,475/0,474 UAH/RUB, Киев опт 26,87/26,97 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,87/26,97 UAH/USD, евро (опт) 33,15/33,45 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 33,15/33,45 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,85/27,00 UAH/USD, евро – 33,05/33,40 UAH/EUR, рубль - 0,463/0,475 RUB/USD, Одесса – опт 26,90/26,98 UAH/USD, розница – 26,85/27,05 UAH/USD; Запорожье – 26,92/26,98 UAH/USD; евро – 33,25/33,40 UAH/EUR, рубль - 0,476/0,479 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Золото растет в цене во вторник утром на фоне удешевления доллара к мировым валютам.Курс доллара к мировым валютам незначительно опускается в ходе утренних торгов вторника перед выступлением главы Федрезерва США Джерома Пауэлла, в ходе которого трейдеры надеются услышать комментарии о темпах ужесточения денежно-кредитной политики страны.Цены на золото завершили торги в понедельник ростом на фоне более стабильного доллара США.Доллар торговался без явной динамики в понедельник, следуя тенденции в пятницу, поскольку инвесторы ожидают выступления во вторник нового главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, что даст больше информации о его политических позициях.Индекс доллара США USDX слабо изменился и был на уровне 89,851, после прироста около 0,9% на прошлой неделе.Британский фунт почти не изменился и снизился до $1,3963 против $1,3969 в конце пятницы.Евро прибавил 0?1% до $1,2314 по сравнению с $1,2286 в пятницу вечером в Нью-Йорке.Аналогичным образом пара доллар – иена была плоской против пятницы на отметке ¥106,92.По мнению аналитиков, доллар отыграл часть своего снижения в начале торговой сессии в США на фоне закрытия позиций.Теперь трейдеры ждут первого выступления нового председателя ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом во вторник и четверг, надеясь найти намеки на большой вопрос, висящий над рынками: готов ли ФРС повышать процентные ставки четыре раза в 2018 году вместо трех, о которых банк ранее сигнализировал?Президент ЕЦБ Драги заявил 26-го, что руководство банка по-прежнему уверенно в том, что инфляция в еврозоне будет расти. Это увеличивает вероятность того, что в текущем году ЕЦБ завершит программу покупки облигаций. Однако пока, по словам Драги, еще нельзя говорить об убедительном устойчивом тренде. Президент ЕЦБ оптимистично выразился относительно развития европейской экономики.Один из управляющих ФРС США Куорлс заявил, что существуют риски ускорения темпов роста экономики. Однако то, как это повлияет на повышение основных ставок, зависит от степени загруженности производственных мощностей. Он считает, что снижение инфляции в США - это временный фактор, инфляция может вырасти к целевому уровню примерно в следующем году.Президент ФРБ в Сент-Луисе Буллард заявил, что период низких темпов роста производительности труда и высокий спрос во всем мире на более надежные активы может способствовать тому, что ставки в США могут остаться на относительно низком уровне. Если ФРС будет продолжить повышение ставок без изменений в экономических показателях, то кредитно-денежная политика может стать слишком жесткой для экономики США.Доходность 10-летних облигаций в США упала на 0,010 пункта до уровня 2,860%. Внимание инвесторов направлено на выступления нового главы ФРС США Пауэлла в Конгрессе во вторник и в среду.Также завтра и в среду будут опубликованы важные данные об уровне инфляции в Германии, Франции и еврозоне. Сегодня количество продаж новых домов в США оказалось ниже прогноза и упало до минимума с августа.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 3,78% с 28,0672 UAH/USD до 27,0066 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 26 февраля гривна overnight котировалась банками по 14,00/16,00% годовых (с 12.11 Киева - 14,00/16,00% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 26 февраля, сменив «медвежий» тренд на «бычий», прибавил в цене по следующим причинам.Во-первых, как известно, по понедельникам резко падает объем поступлений экспортной выручки из-за рубежа, «перекашивая» рынок в сторону спроса.Во-вторых, экспортеры, получив от Госказначейства компенсацию НДС, прекратили продажи СКВ на межбанке ради гривневого ресурса, который нынче у них в избытке.В-третьих, курс безналичного доллара получал посильную поддержку со стороны регулятора, который проводил 26-го гривневые интервенции, выкупая излишки СКВ по запросу наилучшего курса.В-четвертых, определенную психологическую поддержку «зеленые быки» межбанка получали в виде сводок о состоянии коррсчетов регулятора, где к понедельнику заметно вырос гривневый «навес» с уровня 48 813,3 млн. грн. к отметке 54 673,1 млн. грн.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 26 февраля немного, на $15,1 млн., понизились, имея для этого следующие основания.Во-первых, как мы указали выше, упал приток экспортной выручки из-за рубежа.Во-вторых, экспортеры, получив изрядную компенсацию НДС от Казначейства, прекратили продажи СКВ ради гривни на текущие расходы (агроэкспорт, в частности, на аккумулирование материалов для весенне-полевых работ).В-третьих, не будем забывать о «синдроме понедельника» (в дебюте новой недели рынок редко радует игроков ликвидностью).Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению с пятницей, 23 февраля, в понедельник, 26-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $201,9 млн. к отметке $166,0 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись со $158,2 млн. к $143,1 млн.О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в понедельник мы сообщили выше.Торги 26 февраля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)продемонстрировали схожую динамику, констатировав коррекцию цен в наличной паре доллар-гривня.К подобному сценарию «наличку» склонило стартовавшее с 11.00 Киева «зеленое» «антиралли» на торгах валютного межбанка. Как мы указали выше, этот откат не привел к снижению средневзвешенного курса безналичного доллара – он по сравнению с пятничной сессией, вырос на 1,79 коп., но потенциальным клиентам «налички» было недосуг интересоваться всеми подробностями торгов «зеленым» безналом – они видели динамичное падение курса «американца», и на основе этого понесли «сдавать СКВ» в ОП.Дополнительным стимулом к подобным действиям клиентов наличного рынка стала нехватка гривневого ресурса (монетарный агрегат М0, или наличные вне банков). Развитие событий на наличном рынке усугубили гривнедефицит, о котором сообщили валютчики Запорожья и столицы.В большинстве вышеперечисленных населенных пунктов на тамошних рынках торги понедельника завершились равновесием покупок и продаж, которое, однако, не везде привело к прогрессу на участке ликвидности.В частности, в Киеве, Харькове и в Одессе, в понедельник, несмотря на итоговый баланс спроса и предложения, обороты понесли потери.В то же время дилеры Запорожья, рынок которого завершил сессию. 26-го с небольшим «перекосом» в сторону клиентских оферов, рапортовали о заметном росте ликвидности.Лишь рынок наличных Днепра подтвердил традицию, констатировав рост оборотов вследствие итогового равновесия покупок и продаж.Стало быть, в течение понедельника наличный доллар терял в цене, понизившись по более значимым бидам на 3,0-9,0 коп. (лидировал в откате Киев). Позиция «предложение» наличного «неформального» доллара в течение понедельника упала на 6,0-8,0 коп.По сравнению с закрытием пятницы, позиция «спрос» наличного «американца» потеряла 2,0-7,0 коп. (коррекция в Запорожье была максимальной), офера упали на 5,0-8,0 коп.Таким образом, наличный «неформальный» рынок в течение понедельника продемонстрировал нисходящую динамику, первопричинами которой стал «медвежий» тренд на рынке безналичного доллара после 11.00 Киева, вызвав аналогичные настроения у клиентов «налички», а также нехватка наличной гривни, заставившая игроков «сдавать валюту», перенося гривнедефицит на плечи дилеров наличного рынка.Мы указали, что по итогам понедельника большинство рынков областных центров финишировало страны финишировало в равновесии покупок и продаж, которое, однако, не спасло от некоторых потерь в ликвидности.Впрочем, по порядку.Торги 26 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,93/27,02 UAH/USD, евро – 33,25/33,45 UAH/EUR, рубль – 0,465/0,480 UAH/RUB.Стартовав в понедельник в условиях относительного равновесия на фоне низкой торговой активности, дилеры в дальнейшем поддерживали сбалансированность спроса и предложения аккуратным дисконтированием цен. Подобных мероприятий требовало неважное состояние текущей ликвидности и стартовавший с 11.00 Киева «медвежий» тренд на рынке безналичного доллара.Около 12.15 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара немного скорректировались: 26,93/27,03 UAH/USD, евро - 33,25/33,50 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие спроса и предложения, которое довольно эффективно поддерживалось очень аккуратным снижением действующих цен дилерами розницы Днепра.По итогам понедельника баланс спрос/предложение удалось сберечь, что, в свою очередь, привело к заметному прогрессу на участке ликвидности, заслужившей от «неформалов» «неформальной» розницы Днепра «пятерку», заметно улучшив показатели предыдущей сессии.В течение 26 февраля биды розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 5,0 коп., офера потеряли 6,0 коп. Небольшое опережение снижения оферов – результат «ненавязчивого» «подталкивания» нашими дилерами потенциальных клиентов к покупкам «американца».По сравнению с закрытием пятницы биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре упали на 4,0 коп., офера стали ниже на 5,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 26,93/27,02 UAH/USD.Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия работали наличную пару доллар-гривня в равновесии покупок и продаж. Начав с открытия это равновесие надлежало поддерживать очень аккуратным снижением действующих цен из-за некоторого преобладания клиентских оферов СКВ, ставших следствием стартовавшей с 11.00 Киева коррекции безналичного доллара на межбанке. Кроме того, дисконтирования цен требовал низкий уровень текущей ликвидности торгов.После обеда на оптовом рынке ситуация не изменилась: клиенты больше предлагали доллар, а оптовики-«неформалы» снижали цены, акцентировав коррекцию в менее значимых оферах для стимулирования клиентских покупок СКВ. Полагаю, это в полной мере «неформалам» днепровского опта удалось – по итогам понедельника в оптовом сегменте здешнего рынка сложилось равновесие покупок и продаж, благодаря которому обороты выросли, заслужив «четверку с плюсом», констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.На протяжении понедельника биды оптового наличного «неформального» доллара «по-днепровски» понизились на 5,0 коп., офера потеряли 6,0 коп.По сравнению с закрытием 23 февраля биды наличного оптового доллара в Днепре понизились на 4,0 коп., офера стали ниже на 5,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 26 февраля уровнями 33,25/33,45 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника пятикопеечные потери бидов и оферов.По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре не изменились, офера потеряли 5,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 26 февраля приходилось очень внимательно дисконтировать действующие цены в наличной паре доллар-гривня, следуя за «зелеными медведями» межбанка, обеспечивая заметное повышение ликвидности сделок в этой паре.Понятное дело, в подобных условиях у наших валютчиков не было возможности уделять полноценное внимание к разнонаправленному движения на мировом валютном рынке пары евро-доллар.Хотя, разумеется, наши валютчики, реагируя внутридневную коррекцию наличной пары доллар-гривня и стартовавшее с 12.40 Киева снижение пары евро-доллар «в миру», немного опустили обе позиции этой СКВ в наличной форме.Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое очень сдержанной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 33,25/33,45 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятикопеечное падение бидов и оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение понедельника ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем 26 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,465/0,480 UAH/RUB.По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 26 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «четверку с плюсом», улучшила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по не изменившемуся с закрытия пятницы спросу и упавшему на 5,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 26 февраля по спросу и по предложению не претерпели изменений.Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,990/27,015 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки оттока средств с коррсчетов НБУ. Тамошний гривневый «навес» «похудел» с уровня 54 673,1 млн. грн. к отметке 53 762,2 млн. грн., оставаясь, однако, на довольно высокой цифре и угрожая нацвалюте на межбанковских торгах.Довольно рано, около 10.02 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар вырос в цене, составив 27,00/27,03 UAH/USD. «Наш песня хороша, начинай сначала?»- поделился «шуткой юмора» наш гуру из банка-«госбегемота».Спустя 33 минуты, по состоянию на 10.35, безналичный «американец», прервав «турпоход в горы», отправился в «теплые долины», вниз: 26,94/26,96 UAH/USD.По состоянию на 10.46 котировки «американца» на межбанке остались на уровне 26,94/26,96 UAH/USD, остановив свое возвращение в долины.К 11.07 котировки «американца» на межбанке не тронулись с отметки 26,94/26,96 UAH/USD, и эта заминка в курсовой динамике заставила насторожиться. Очевидцы регулятора с интервенциями пока не увидели, но из прошлого опыта известно - любая заминка – cherchez la femme (ищите женщину).Как оказалось, наши подозрения были небеспочвенными – регулятор выкупал долларовые излишки по запросу наилучшего курса. Когда он покинул межбанк, цена «американца» по состоянию на 11.46 тотчас просела к 26,93/26,96 UAH/USD.Дополуденное, крайне непродолжительное «зеленое» «антиралли» на межбанке , нарушенное появлением на рынке НБУ, сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневой ликвидности. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не изменились, оставшись на отметке 14,00/16,00% годовых.Эта остановка динамики пребывает в относительной гармонии с довольно высоким значением объема гривневого «Навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ.По состоянию на 12.23 Киева откат курса безналичного доллара остановился стараниями вернувшейся на межбанк Мамы, которая в режиме запроса наилучшего курса продолжает «хомячить» доллар небольшими партиями у 20-тки уполномоченных банков по 26,93 UAH/USD. Эти мероприятия вернули цену «американца» на межбанке к прежней отметке 26,94/26,96 UAH/USD.Наконец, около 13.06 валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.При этом на межбанке цены просели к отметке 26,93/26,95 UAH/USD, индицируя, что регулятор тоже проголодался, покинув рынок.Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 27 февраля с уровней: доллар – 26,80/27,10 UAH/USD, евро – 33,00/33,40 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,490 UAH/RUB.По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению не изменился.Евро по сравнению с открытием 26 февраля по спросу и по оферам не претерпел изменений.Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 26 февраля по спросу и по предложению не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,2315, поднявшись до $1,2328 на закрытии азиатской сессии форекса и подскочив до $1,2342 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром27 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,90/27,00 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение потеряли по 8,0 коп.); евро – 33,25/33,45 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 26 февраля спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 27 февраля в розничном сегменте на моменте наблюдалось низколиквидное равновесие спроса и оферов.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,90/27,00 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение потеряли по 8,0 коп.); евро – 33,25/33,45 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 26 февраля спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).На старте торгов 27 февраля в оптовом сегменте рынка реальные сделки шли в балансе.К 12.07 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором повышении действующих цен в паре доллар-гривня на фоне сохранения равновесия покупок и продаж: 26,90/27,00 UAH/USD, евро - 33,25/33,45 UAH/EUR. В столице появилась партия «свежей гривни».По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о пролонгации снижения действующих цен в паре доллар-гривня (26,88/26,96 UAH/USD, евро - 33,20/33,40 UAH/EUR, рубль 0,475/0,479 UAH/RUB).На указанное время на рынке города сохранение преобладания клиентского «приноса».Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара немного скорректировались: 26,90/26,98 UAH/USD, евро - 33,15/33,45 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 27 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,95/27,05 UAH/USD, евро – 33,25/33,53 UAH/EUR, рубль 0,475/0,474 UAH/RUB, Киев опт 26,87/26,97 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,87/26,97 UAH/USD, евро (опт) 33,15/33,45 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 33,15/33,45 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,85/27,00 UAH/USD, евро – 33,05/33,40 UAH/EUR, рубль - 0,463/0,475 RUB/USD, Одесса – опт 26,90/26,98 UAH/USD, розница – 26,85/27,05 UAH/USD; Запорожье – 26,92/26,98 UAH/USD; евро – 33,25/33,40 UAH/EUR, рубль - 0,476/0,479 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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