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Итоги: Энергетика 27.02.18

Итоги: Энергетика 27.02.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:43

Итоги: Энергетика 27.02.18

Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются в рамках коррекции после роста в понедельник на новостях из Саудовской Аравии и Ливии.

По состоянию на 07.30 Киева стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,18%, до $67,17 за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,22% - до $63,77 за баррель.

В ходе торгов понедельника нефть дорожала, поскольку трейдеры отыгрывали сообщения о перебоях на ливийском месторождении Эль-Филь (El Feel, Elephant) из-за деятельности на его территории вооруженных группировок, а также комментарии министра нефти Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о сокращении добычи в стране.

Теперь инвесторы ожидают данных по запасам нефти в США. В среду Американский институт нефти (API) и Минэнерго страны сообщат свои данные по уровню запасов нефти за прошедшую неделю. Эксперты ожидают, что запасы выросли на 2,7 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 423,2 миллиона баррелей.

По мнению аналитика OANDA Стивена Иннеса, учитывая опубликованные на прошлой неделе данные о значительном снижении запасов на крупнейшем в США терминале в Кушинге (Cushing), трейдеры с особым интересом ждут еженедельных данных статистики в среду.

Запасы нефти на терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились по итогам недели, завершившейся 16 февраля, на 2,7 миллиона баррелей, составив 30 миллионов баррелей.

Цены на нефть поднялись в понедельник на фоне остановленной добычи в Ливии и неожиданного падения запасов нефти в США.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже нефть сорта WTI c апрельской поставкой выросла на 34 цента, или на 0,5%, до $63,89 за баррель после торговли на минимуме в $63,06.
На прошлой неделе WTI выросла примерно на 3,3%.

Нефть сорта Brent упала на 28 центов, или 0,4%, до $67,59 за баррель на бирже ICE Futures Europe. На прошлой неделе она увеличилась на 3,8%.

Еженедельный отчет о запасах нефти в США в среду «скорее всего, окажет некоторую поддержку, так как большой рост запасов, как это было в сезоне в феврале, продолжает оставаться ошибочным на фоне более низкого чистого импорта», - сказал Мэтт Смит, директор по товарным исследованиям в ClipperData.

В четверг, по данным Управления энергетической информации США, объем запасов нефти упал на 1,6 млн. баррелей за неделю, завершившуюся 16 февраля.

За последние две недели цены на нефть выросли более чем на 7% после распродажи более чем на 12% в начале месяца на фоне опасений по поводу роста производства сланцевой нефти в США.

Меж тем, Национальная нефтяная компания Ливии в пятницу объявила форс-мажор при экспорте с нефтяного месторождения Эль-Фил на юге страны. Закрытие месторождения привело к потере 60 000 баррелей в день.
Учитывая текущую политическую ситуацию в стране, уровень добычи может оставаться неустойчивым», - сказал аналитик по сырьевым товарам HSH Nordbank AG Ян Эдельманн.

Цены также поддерживались постоянной риторикой Организации стран-экспортеров нефти и ее партнеров относительно ее приверженности сокращению добычи нефти.
«Общий объем коммерческих запасов нефти в США упал ниже пятилетнего среднего уровня впервые почти за четыре года», - отмечает Стивен Бреннок, аналитик брокерской компании PVM Oil Associates Ltd.

Мартовский бензин вырос на 1% до $1,826 за галлон, тогда как топочный мазут вырос на 0,9% до $1,987 за галлон.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/
дядя Caша
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