Итоги: Энергетика 27.02.18

Додано: Вів 27 лют, 2018 13:43

В ходе торгов понедельника нефть дорожала, поскольку трейдеры отыгрывали сообщения о перебоях на ливийском месторождении Эль-Филь (El Feel, Elephant) из-за деятельности на его территории вооруженных группировок, а также комментарии министра нефти Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о сокращении добычи в стране.



Теперь инвесторы ожидают данных по запасам нефти в США. В среду Американский институт нефти (API) и Минэнерго страны сообщат свои данные по уровню запасов нефти за прошедшую неделю. Эксперты ожидают, что запасы выросли на 2,7 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 423,2 миллиона баррелей.



По мнению аналитика OANDA Стивена Иннеса, учитывая опубликованные на прошлой неделе данные о значительном снижении запасов на крупнейшем в США терминале в Кушинге (Cushing), трейдеры с особым интересом ждут еженедельных данных статистики в среду.



Запасы нефти на терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились по итогам недели, завершившейся 16 февраля, на 2,7 миллиона баррелей, составив 30 миллионов баррелей.



Еженедельный отчет о запасах нефти в США в среду «скорее всего, окажет некоторую поддержку, так как большой рост запасов, как это было в сезоне в феврале, продолжает оставаться ошибочным на фоне более низкого чистого импорта», - сказал Мэтт Смит, директор по товарным исследованиям в ClipperData.



В четверг, по данным Управления энергетической информации США, объем запасов нефти упал на 1,6 млн. баррелей за неделю, завершившуюся 16 февраля.



За последние две недели цены на нефть выросли более чем на 7% после распродажи более чем на 12% в начале месяца на фоне опасений по поводу роста производства сланцевой нефти в США.



Меж тем, Национальная нефтяная компания Ливии в пятницу объявила форс-мажор при экспорте с нефтяного месторождения Эль-Фил на юге страны. Закрытие месторождения привело к потере 60 000 баррелей в день.

Учитывая текущую политическую ситуацию в стране, уровень добычи может оставаться неустойчивым», - сказал аналитик по сырьевым товарам HSH Nordbank AG Ян Эдельманн.



Цены также поддерживались постоянной риторикой Организации стран-экспортеров нефти и ее партнеров относительно ее приверженности сокращению добычи нефти.

«Общий объем коммерческих запасов нефти в США упал ниже пятилетнего среднего уровня впервые почти за четыре года», - отмечает Стивен Бреннок, аналитик брокерской компании PVM Oil Associates Ltd.

Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются в рамках коррекции после роста в понедельник на новостях из Саудовской Аравии и Ливии.Цены на нефть поднялись в понедельник на фоне остановленной добычи в Ливии и неожиданного падения запасов нефти в США.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: