P2P кредитование

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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 86878889
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 21:00

Доступ на іноземні майданчики Р2Р

Доброго дня, шановні форумчани. Чи має хтось досвід інвестування р2р на закордонних майданчиках? На яких лендінгах можливий доступ українським інвесторам?
bulldog-zp
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 01:47

  bulldog-zp написав:Доброго дня, шановні форумчани. Чи має хтось досвід інвестування р2р на закордонних майданчиках? На яких лендінгах можливий доступ українським інвесторам?


Я тут один, кажется, такой :)
Можно везде инвестировать, для этого нужно иметь счет в банке внутри системы sepa,то есть в европейском (это легко). И многие могут захотеть получить документы легального пребывания в ес (при маленьких суммах необязательно).

Счет, например, в польше можно открыть за один день и сразу внести деньги, только нужен знакомый с польским адресом, чтобы укпзать при регистрации.
Astacus
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 21:08

bulldog-zp
Так, цікаве питання, особливо коли стабільність гривні викликає сумніви. Якщо хтось має досвід прошу детально розписувати як той доступ українським інвесторам отримати.
Shinrei
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 17:33

  Shinrei написав:bulldog-zp
Так, цікаве питання, особливо коли стабільність гривні викликає сумніви. Якщо хтось має досвід прошу детально розписувати як той доступ українським інвесторам отримати.


В общем и целом схема такая.

Открытьт счет в польше может каждый, хоть и не в каждом банке. Дальше внести деньги наличкой. Это первое условие. С этого счета без проблем можно вносить деньги и выводить их на него.

Второе условие будет исполнить труднее. Вначале можете дать в качестве документа свой укр паспорт. Если сумма инвестиций превысит какой-то порог, то вас попросят прислатт документ, на основании которого вы находитесь в ес. В этом я слабо разбираюсь, тк у меня бессрочная карта резидента ес, а паспорт - украинский.

Если я правильно помню, то меня попросили представить основание для пребывания в ес, когда я выводил около 20 тыс евро.

Инвестиции в недвигу в варшаве не принесли мне ни разу более 5 процентов годовых, а p2p - 12-15% в год и до 30% в месяц (в пересчете к году), но я изучил психологию вкладчиков и использовал ботов для активных операций с вторичным рынком, потом сделали защиту и поменяли некоторые алгоритмы, прибыльность немного снизилась. Но 15 проц в год - абсолютно реально.
Astacus
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 16:23

в 2018 побаловался не много с Finhub, понял что это кидалово для инвестора.
Они свою комиссию получили и все.
С должниками работают только на маленьких просрочках, когда можно уговорить платить по телефону.
Через 9 месяцев начал выводить деньги, За 6 месяцев забрал половину.
Последний возврат был в августе 2019 года. С августа не было возвратов, наверное и не будет :evil:

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Andi_30
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лют, 2020 09:29

Знайшов цікаву статтю на мінфіну по п2п в Україні

https://minfin.com.ua/ua/credits/articl ... ha-zaymov/

дивлюсь в бік ФінСтріму
цікаво чи є тут колеги, що вже спробували цей тип інвестиції, буду вдячний за відгуки

+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 08:15

  Andi_30 написав:в 2018 побаловался не много с Finhub, понял что это кидалово для инвестора.
Они свою комиссию получили и все.
С должниками работают только на маленьких просрочках, когда можно уговорить платить по телефону.
Через 9 месяцев начал выводить деньги, За 6 месяцев забрал половину.
Последний возврат был в августе 2019 года. С августа не было возвратов, наверное и не будет :evil:

Зображення



там были инвестиции в А+?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:48

  samansh написав:Мы все тут были такие бравенькие первых 3-6 месяцев. В самом начале. Не потеряйтесь через год. Поделитесь потом впечатлениями... Electron


  Electron написав:samansh
Год это вряд ли...
Планировал финхабом поиграться всего год,
с октября по октябрь, потом сравнить доходность с депозитом.
Последнее время в новые заявки почти не инвестирую, но и деньги не вывожу.
Илюзий по поводу финхаба у меня небыло изначально, это риск, посмотрим.


Через год почти не потерялся)
Половину суммы вывел в мае 2019, вторую часть в августе 2019.
Вышел с "профитом" -215 грн)
С тех пор не заходил на финхаб.
Сейчас вот проверил, задолженность висит, все без изменений.
Кому интересно, могу скинуть скрины.

Понятное дело, что депозит доходнее.
Финхаб что-то выплачивает, пока хоть немного там активничаешь или хотя бы держишь деньги на счете.
Electron
 
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