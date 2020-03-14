P2P кредитование

Додано: Пон 17 лют, 2020 17:33

Shinrei написав: bulldog-zp

Так, цікаве питання, особливо коли стабільність гривні викликає сумніви. Якщо хтось має досвід прошу детально розписувати як той доступ українським інвесторам отримати. Так, цікаве питання, особливо коли стабільність гривні викликає сумніви. Якщо хтось має досвід прошу детально розписувати як той доступ українським інвесторам отримати.

В общем и целом схема такая.Открытьт счет в польше может каждый, хоть и не в каждом банке. Дальше внести деньги наличкой. Это первое условие. С этого счета без проблем можно вносить деньги и выводить их на него.Второе условие будет исполнить труднее. Вначале можете дать в качестве документа свой укр паспорт. Если сумма инвестиций превысит какой-то порог, то вас попросят прислатт документ, на основании которого вы находитесь в ес. В этом я слабо разбираюсь, тк у меня бессрочная карта резидента ес, а паспорт - украинский.Если я правильно помню, то меня попросили представить основание для пребывания в ес, когда я выводил около 20 тыс евро.Инвестиции в недвигу в варшаве не принесли мне ни разу более 5 процентов годовых, а p2p - 12-15% в год и до 30% в месяц (в пересчете к году), но я изучил психологию вкладчиков и использовал ботов для активных операций с вторичным рынком, потом сделали защиту и поменяли некоторые алгоритмы, прибыльность немного снизилась. Но 15 проц в год - абсолютно реально.