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P2P кредитование

P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 87888990
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 14:19

Re: P2P кредитование

Там валютные вклады от 3к в USD...
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 14:05

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піду послухаю що там і як..
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greenozon
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Інвестиції

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Хтось з ними вже звязувався?
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 11:52

  greenozon написав:Прийшло на пошту від Simple Invest

http://prntscr.com/sixc6w

піду послухаю що там і як..


посилання на вебінар

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Почнеться сьогодні о 12 00

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greenozon
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Нова ризикова інвестиція - Royal Group

Зображення

https://minfin.com.ua/ua/bonus/investic ... 6-godovyh/

сторінка на мінфіні для історії (як показує практика із часом реклама пропадає)

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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 22:33

  greenozon написав:Прийшло на пошту від Simple Invest

http://prntscr.com/sixc6w

піду послухаю що там і як..

Что интересного рассказали?
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