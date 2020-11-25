P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: П'ят 30 жов, 2020 08:56
Я рискнул месяц назад на короткой заявке. Попытка выйти в ноль. Займ отдали.
Видя отсутствие заявок, даже оформленных, -- решил все средства вывести. Проблем не возникло. Итого -- в ноль не вышел, но приблизился к этому. Но я вливал маленькую сумму средств, просто для знакомства со системой.
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:13
Andey написав:
почитал отзывы за финхаб.
так а чем SimpleInvest от них отличается? кто уже был клиентом симплинвеста?
Сьогодні буде вебінар по від SimpleInvest
кімната тут
https://www.youtube.com/watch?v=D2Vez2nZhF0
12:00
cьогодні
greenozon
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Додано: Вів 10 лис, 2020 09:56
greenozon
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:29
Або так, презентація SimpleInvest + останні зміни в канторі
https://drive.google.com/file/d/1roA9-p ... sp=sharing
greenozon
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Додано: Вів 17 лис, 2020 11:35
greenozon
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 10:52
А вот как у "агрессора"(с) с р2р инвестициями в бузинес:
Краунфандинг ожидаемо накрывается медным тазом вместе с деньгами инвесторов. Госбанки закрывают проекты, а портфель в Альфа-Потоке выглядит ка на фото. Многое вложившие деньги в убытках. Они жалуются, что нет обратной связи и отбор компаний для займов был поверхностным.
https://t.me/banksta/12082
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:00
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Додано: Чет 26 лис, 2020 01:36
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http://bratsk.org/news/show/22906.html
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