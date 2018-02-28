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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Сер 28 лют, 2018 13:23 Итоги: Валюта 28.02.18 Доллар дорожает в среду утром к евро и дешевеет к иене после того, как его курс вырос во вторник вечером на фоне выступления нового главы Федрезерва США Джерома Пауэлла в конгрессе.



По состоянию на 07.55 Киева курс евро к доллару снижался до $1,2228 за евро с $1,2233 за евро на предыдущем закрытии.



Курс доллара к иене уменьшался до ¥107,12 за доллар со ¥107,34 на прошлых торгах.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,04%, до 90,39 пункта.



Во вторник состоялось первое официальное выступление Пауэлла перед финансовым комитетом палаты представителей конгресса.



Новый глава ФРС отметил благоприятную ситуацию в американской экономике, несмотря на волатильность на рынке. Пауэлл также дал понять, что продолжит политику в области поднятия ставки, ранее озвученную его предшественницей Джаннет Йеллен.



Уверенность трейдеров относительно дальнейшего повышения процентной ставки после речи Пауэлла возросла, отмечает агентство Рейтер. Сразу после выступления курс доллара к основным мировым валютам вырос.

Теперь инвесторы продолжают оценивать комментарии главы регулятора. По словам старшего аналитика Sumitomo Mitsui Banking Corporation в Сингапуре Сатоши Окагаву, остаются некоторые сомнения по поводу того, были ли все комментарии Пауэлла относительно американской экономики оптимистичными.



Золото в среду утром торгуется без четкой динамики, участники рынка продолжают оценивать комментарии нового главы Федрезерва США Джерома Пауэлла.



По состоянию на 07.40 Киева цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на $0,1, или на 0,01%, до $1318,5 за унцию.



Стоимость мартовского фьючерса на серебро опускалась на 1,45% - до $16,31 за унцию.



Во вторник новый глава ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления перед комитетом палаты по финансовым услугам конгресса США заявил, что ситуация в американской экономике, несмотря на волатильность на рынке, благоприятна. Пауэлл также озвучил мнение регулятора о том, что инфляция в стране вырастет до 2% в среднесрочной перспективе.



Как отмечают аналитики, отсутствие сильной реакции на рынке золота после выступления Пауэлла было предсказуемым.



«Комментарии Пауэлла были в значительной степени ожидаемыми, немного "ястребиными"», - заметил Джефф Райт, директор по инвестициям Wolfpack Capital.

Тем не менее, по мнению эксперта, обеспокоенность главы ФРС относительно инфляции несколько необоснована.



«Инфляция вызывает некоторые опасения, но этого недостаточно для четырех повышений ставки в 2018 году».



В декабре Федрезерв сообщал, что прогнозирует три повышения базовой ставки в 2018 году. Однако в связи с рядом статданных, указывающих на ускорение инфляции в США, многие участники рынка надеялись, что в текущем году регулятор повысит ставку четыре раза. Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в долларах золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.



Доллар США на 06.00 Киева остается около трехнедельного максимума против корзины валют в начале среды, после того, как председатель ФРС США Пауэлл дал оптимистичную оценку экономики США, что укрепило ожидания в отношении дальнейших повышений процентной ставки ФРС в этом году.



В выступлении в комитете финансовых услуг палаты представителей Пауэлл признал, что экономика недавно укрепилась, что увеличило ожидания четырёх повышений ставки ФРС в этом году.

В декабре ФРС прогнозировала, что повышений ставки в этом году будет три.



Индекс доллара USDX около 06.00 Киева находится на уровне 90,44 пунктов, после достижения во вторник максимума на 90,50 пунктов, что было максимальным уровнем почти за три недели.



Некоторые препятствия для экономики США, с которыми она сталкивалась в предыдущие годы, превратились в факторы поддержки — Пауэлл отметил последние изменения налогово-бюджетной политики и мировое экономическое восстановление. ФРС, как ожидается, примет решение по повышению ставки по федеральным фондам на следующем заседании в марте. Также будут обновлены экономические прогнозы и состоится пресс-конференция Пауэлла после заседания.



Против иены доллар не укрепился, так как пара доллар-иена отреагировала на сообщение о сокращении покупок японских государственных облигаций Банком Японии.



Пара евро-доллар сохраняет снижение, достигнутое во вторник, и по состоянию на 06.00 Киева находится на $1,2225, после снижения в начале среды до $1,2215, минимального уровня с 09 февраля.

Пара потеряла импульс после достижения максимума за три года на $1,2556 16 февраля.



По мере приближения выходных евро может сильнее реагировать на политические новости — в Италии в воскресенье пройдут парламентские выборы, и ведущие партии в Германии будут решать вопрос коалиционного соглашения, которое может обеспечить Ангеле Меркель четвертый срок на посту канцлера.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 27 февраля повысился на 70,25 коп. и составил 56,3742 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в понедельник относительно доллара на 1,79 коп., на торгах вторника укрепился на 5,84 коп., оказавшись на уровне 26,9482 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 26 февраля с уровней предыдущего закрытия 26,990/27,015 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.02 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос в цене, поднявшись к 27,00/27,03, но спустя 30 минут, сменив настроение, доллар упал к 26,94/26,96 UAH/USD, оставаясь на этом уровне до 11.40 Киева. Попытки пролонгации снижения пресекались появившимся на рынке регулятором, который выкупал «зеленые» излишки по запросу наилучшего курса. Небольшой перерыв в этих мероприятиях около 11.42 дал возможность «американцу» возобновить снижение (26,93/26,96 UAH/USD). НБУ снова вернулся на межбанк, продолжая выкупать мелкие партии СКВ по цене 26,93 UAH/USD, вернув текущие котировки доллара к цифре 26,94/26,96 UAH/USD. В общей сложности регулятор пополнил свои «закрома» на $23,0 млн.



Уход регулятора на обеденный перерыв около 13.03 Киева тотчас был отмечен падением курса доллара до 26,93/26,95 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке до 14.40 Киева, после чего СКВ возобновила поэтапное снижение на единичных продажах, оказавшись около 16.12 Киева на уровне 26,89/26,92 UAH/USD.



До финиша сессии доллар не покидал этой отметки.



На цифре 26,89/26,92 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот вторник.



Большинство сделок на межбанке 27 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,9482 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 3,99% с 28,0672 UAH/USD до 26,9482 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 27 февраля гривна overnight котировалась банками по 14,00/16,00% годовых (с 12.17 Киева - 14,00/16,00% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 27 февраля, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, как известно, во вторник на рынке появляется из-за рубежа обязательная к реализации на межбанке часть экспортной выручки.



Во-вторых, нынче период отчетности финансовых институтов по резервированию, для чего банки аккумулируют гривню, расставаясь ради нее с долларом.



В-третьих, игроки расставались с долларом, накапливая нацвалюту для участия в аукционе Минфина по размещению гривневых ОВГЗ с хорошей доходностью.



В-четвертых, «зеленые медведи» межбанка получили поддержку со стороны своих «родственников» с рынка наличных, где в последнее время наблюдается нехватка гривневого ресурса (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков).



Смена тренда на торгах межбанка получила «символическую» поддержку со стороны индикатора состояния гривневого безналичного ресурса. Изрядный гривневый «навес» (остатки в нацвалюте) на транзитных и коррсчетах НБУ немного, с уровня 54 673,1 млн. к отметке 53 762,2 млн., понизились.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 27 февраля повысились на $21,5 млн., имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой продавалась на межбанке.



Во-вторых, «зеленых быков» на межбанке сменили «медведи», что, как известно, способствует росту ликвидности.



В-третьих, на торгах 27-го был более активным регулятор, выкупая «зеленые» в объеме до $23,0 млн. и проводя гривневые интервенции, внося свою посильную лепту в общий рост ликвидности.



В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (в дебюте новой недели рынок редко радует игроков ликвидностью) снята с повестки дня.



Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с понедельником, 26 февраля, во вторник, 27-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $166,0 млн. к отметке $203,2 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $143,1 млн. к $164,6 млн.



О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» во вторник мы сообщили выше.



Торги 27 февраля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)

продемонстрировали схожую динамику, констатировав коррекцию цен в наличной паре доллар-гривня.



К подобному сценарию «наличку» склонило стартовавшее с 10.30 Киева уверенное снижение курса «американца» на торгах валютного межбанка.



В отличие от предыдущей сессии, нынче этот откат, несмотря на многократные попытки регулятора заморозить «баксопад», привел к падению средневзвешенного курса доллара на 5,84 коп.



Меж тем внутридневная коррекция наличного доллара выглядела даже при отсутствии нацбанковского арбитража и лоббирования «американца» весьма сдержанной.

Полагаю, сказывалось стремление дилеров сохранить торговую активность клиентов привлекательными уровнями цен обеих позиций в паре доллар-гривня.

В значительной степени курсовая динамика в течение вторника наличного рынка свелась к сужению спреда долларовых котировок. Причем это происходило за счета снижения менее значимых оферов.



Дилеры «неформального» наличного рынка боялись потерять клиентский «принос», не трогая довольно высокие уровни бидов, одновременно дисконтами стимулируя покупки.



Тем не менее, по итогам вторничной сессии валютчики вышеперечисленных населенных пунктов были вынуждены констатировать очевидный регресс на участке ликвидности. Несмотря на то, что к финишу сессии 27-го, за исключением Запорожья, им удалось сохранить равновесие покупок и продаж.



Стало быть, в течение 27 февраля позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Киев, Днепр), либо потеряла 2,0-5,0 коп., офера либо не изменились (Запорожье), либо стали ниже на 2,0-3,0 коп.



Блиц-анализ вышеприведенной сводки сразу находит источник «перекоса» наличного рынка Запорожья, дилеры которого «постеснялись» хоть на копейку понизить позицию «предложение», лишив шанса потенциальных покупателей доллара.



Нелишне указать на случившийся во вторник локальный отскок долларовых цен на рынке столицы около полудня, подтверждающий высокую значимость для наличного рынка состояния гривневой ликвидности. Появление в Киеве толики «свежей» гривни моментально вызвало заметный отскок цены «американца».



По сравнению с закрытием понедельника, биды наличного «неформального» «американца» потеряли 3,0-7,0 коп., позиция «предложение» стала ниже на 2,0-4,0 коп.



Итак, по итогам вторничной сессии, несмотря на усилия НБУ, курс безналичного «американца» потерял 5,84 коп., в то время как наличный доллар по сути, ограничился сжатием маржи.

Это дает основание считать «наличку» вошедшей в полосу относительной. стабильности. При этом мы рискнем предположить, что настроения на валютном межбанке тоже могут испытывать желание остановить курсовую динамику, которую нынче многократно пытался сглаживать регулятор. Просто ко вторнику на стороне «зеленых медведей» было подавляющее количество факторов. Часть из них сохранится и на ближайших торгах, однако, думаю, курсовая динамика безналичного доллара упадет. Стараниями появившихся «противовесам» «косолапой фауне».



Однако, вернемся к наличному рынку. Как заметили валютчики Днепра, часть вины за некоторое снижения оборотов лежит на погоде, которая в ряде регионов Украины заметно ухудшилась.



Впрочем, по порядку.



Торги 27 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,90/26,98 UAH/USD, евро – 33,20/33,40 UAH/EUR, рубль – 0,465/0,480 UAH/RUB.



Стартовав во вторник в условиях относительного равновесия на фоне невысокой торговой активности, дилеры в течение дополуденной части сессии поддерживали сбалансированность спроса и предложения аккуратным дисконтированием цен. Подобных мероприятий требовало состояние текущей ликвидности и стартовавший с 10.30 Киева «медвежий» тренд на рынке безналичного доллара.



Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара немного скорректировались: 26,90/26,98 UAH/USD, евро - 33,15/33,45 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.



С обеда на рынке Днепра удалось сохранить установившееся к полудню «надежное» равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, причем для этого не понадобились ценовые ревизии.



Итоговый баланс позволил сохранить обороты на «очень хорошем» уровне, заслужившем «четверку с плюсом». Это немного хуже «отличных» показателей предыдущей сессии.



Со слов «неформалов» Днепра, значительная часть вины за регресс в ликвидности лежит на испортившейся погоде.



В течение 27 февраля биды розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре не изменились, офера потеряли 2,0 коп. Рынок розничного доллара в Днепре ограничился сужением маржи за счет оферов. Думаю, это стало основной причиной итогового равновесия покупок и продаж.



По сравнению с закрытием понедельника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 3,0 коп., офера стали ниже на 4,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 26,90/26,98 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия работали наличную пару доллар-гривня в равновесии покупок и продаж. Начав с открытия и до полудня это равновесие надлежало поддерживать очень аккуратным снижением оферов из-за некоторого преобладания клиентских предложения СКВ, ставшего следствием стартовавшей с 10.30 Киева коррекции безналичного доллара на межбанке. Кроме того, дисконтирования цен требовал низкий уровень текущей ликвидности торгов.



После обеда на оптовом рынке ситуация изменилась сбалансированность спроса и предложения стала устойчивой, не требуя вмешательства дилеров. До самого закрытия сессии здесь сохранились установившиеся к полудню цены и баланс спрос/предложение.

Последнее позволило обеспечить приличные по итогам дня обороты, которые заслужив «твердую четверку», все-таки оказались немного хуже результатов предыдущей сессии.



На протяжении вторника биды оптового наличного «неформального» доллара «по-днепровски» не изменились, офера стали ниже 2,0 коп.



По сравнению с закрытием 26 февраля биды наличного оптового доллара в Днепре понизились на 3,0 коп., офера потеряли 4,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 27 февраля уровнями 33,20/33,40 UAH/EUR, констатировав в течение вторника пятикопеечные потери бидов и оферов. Заметим, что к полудню наличная оптовая пара евро-гривня работалась в Днепре по более широкой цене 33,15/33,45 UAH/EUR



По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового наличного евро в Днепре потеряли по 5,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 27 февраля приходилось очень внимательно дисконтировать действующие цены в наличной паре доллар-гривня, следуя за «зелеными медведями» межбанка, обеспечивая сохранение приличной ликвидности сделок в этой паре.



Понятное дело, в подобных условиях у наших валютчиков не было возможности уделять полноценное внимание к стартовавшей с киевского полудня динамичной коррекции пары евро-доллар на мировом валютном рынке.



Хотя, разумеется, наши валютчики, реагируя на ситуацию в паре евро-доллар, «вежливо» понизили обе позиции наличной пары евро-гривня, не особенно, однако, «доверяя» столь высокой динамике основной валютной пары «в миру».



Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2324 к отметке $1,2240 констатировав внутридневное его снижение на изрядные 84 пункта.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка учли эту «потерю» пары евро-доллар «в миру».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 27 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2315, пара евро-доллар вскоре, с 02.00 Киева, инициировала плавное ралли, сумев оказаться около 12.00 Киева на внутридневном максимуме ($1,2340), тотчас начав коррекцию, динамика которой нарастала и, в конечном счете, уронила евро ко внутридневному минимуму ($1,2222 по состоянию на 17.55 Киева).

Евро наше в себе силы немного восстановиться из этого конфуза, оказавшись после 20.00 Киева в ближайших «окрестностях» цифры 1,2250, которые не покидал до 21.05 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Евро после полудня по Киеву незначительно растет, оставаясь выше $1,2300. Вот вторник в Конгрессе выступает новый глава ФРС Джером Пауэлл с докладом по инфляции и монетарной политике, и рынки надеются увидеть намеки на дальнейший курс. Новый глава ФРС должен продолжить политическую стратегию Йеллен, но существует вероятность того, что попытается охладить ожидания повышения ставки более трех раз в этом году, что может надавить на доллар США. Доходность трежерис восстанавливается от минимумов понедельника, но ниже уровней закрытия пятницы.



Фунт снизился, увеличив предыдущие потери сессии в связи со снижением ожиданий повышения ставок по кредитам Банка Англии в мае и ситуации вокруг Brexit. Фунт потерял 0,1% до $1,3952, достигнув минимума $1,3858 четверга - это самый низкий показатель с 14 февраля. Ближайшее сопротивление расположено на $1,4050, а поддержка на $1,3904.



На фоне общего укрепления позиций американской валюты быки по паре евро-доллар на протяжении последних дней безуспешно пытавшиеся вернуться выше $1,2360, утратили остатки оптимизма. К настоящему времени пара достигла линии поддержки с 18 февраля, и поглощение бидов в районе $1,2225 откроет дорогу к фигуре, следом за которой скрываются стопы.





Адепты теханализа констатируют, что техническая картина продолжает деградировать, однако полагают, что ключевым уровнем является поддержка в районе $1,2150. Прорыв ниже будет сигналом о том, что консолидация завершилась позитивно для «медведей», и они смогут продолжить наступление в направлении $1,18.



Гуру теханализа, в то же время, подчеркивают, что о возобновлении бычьего тренда можно будет говорить не раньше, чем мы увидим прорыв сопротивления в районе $1,2680 — в этом случае будет открыта дорога для роста к $1,32. Но это уже чистая фантастика.



Поскольку наш главный ориентир, размещения Казначейством США казенных бумаг (бондов/нот), ожидается, лишь 12 и 13 марта, нам не остается иного варианта, как поискать причину динамичного падения пары евро-доллар в «откровениях» новоназначенного главы ФРС Дж. Пауэлла.



Как оказалось, направление поиска было выбрано правильно - новый глава Федрезерва Джером Пауэлл оставил дверь открытой для четырех повышений ставок ФРС в этом году, признав, что продолжающееся укрепление экономики и ускорение темпов роста инфляции может побудить монетарные власти США пересмотреть свои планы в отношении трех повышений.



«Согласно моему личному мнению, экономика окрепла по сравнению с декабрем», — заявил он в ответ на вопрос о причинах, которые могли бы спровоцировать FOMC ускорить темпы ужесточения политики. «Мы продолжаем наблюдать укрепление рынка труда. Мы увидели ряд экономических показателей, которые укрепляют мою уверенность в том, что инфляция разгоняется в направлении целевого уровня. Мы также отмечаем продолжающийся рост экономики во всем мире, то время как фискальная политика становится более стимулирующей», — подчеркнул Пауэлл в ходе своего первого выступления перед Конгрессом.



После этих заявлений инвесторы повысили свои ожидания относительно вероятности повышения ставки ФРС в IV-м квартале до порядка 50%. Шансы на повышение во II-м и III-м кварталах выросли до 80 и 70%, соответственно, в то время как повышение ставки в марте по-прежнему оценивается как практически стопроцентное.



Пауэлл вступил в должность главы Центробанка США в период, когда крупнейшая мировая экономика набирает обороты, а безработица снижается, однако инфляция при этом все равно остается ниже целевого уровня ФРС 2%.



В качестве дополнительного фактора поддержки текущего импульса роста, администрация Дональда Трампа сумела провести через Конгресс законы об увеличении расходов и снижении налогов.

Отвечая на вопрос о том, как улучшение оценок экономики повлияет на динамику процентных ставок, Пауэлл предпочел положиться на грядущее заседание FOMC, которое состоится 20-21 марта, заявив, что не хочет «предвосхищать» прогнозы по экономике и ставкам, которые будут подготовлены к этому заседанию.



Профильные гуру считают, что Пауэлл будет более быстро реагирующим и более прямолинейным. Даже несмотря на то, что Пауэлл сообщил, что решение об ускорении темпов ужесточения еще не принималось, он добавил после этого, что существуют «четыре фактора, предполагающих целесообразность ужесточения политики».



Комментарии Пауэлла обусловили скачок доходности 10-летних казначейских облигаций США к дневным максимумам в районе 2,91%.



Тем временем фондовый рынок, которому «не нравится» повышение ставок, погрузился в «красную зону». В своем вступительном заявлении новый глава ФРС также дал позитивную оценку перспективам экономического роста, отметив, что «некоторые факторы, в предшествующие годы препятствовавшие росту экономики США, теперь стали благоприятствовать ему».



Он пообещал, что монетарная политика попытается нащупать баланс, при котором можно было бы избегать перегрева экономики, но при этом вернуть инфляцию к целевому уровню 2% и закрепить ее в этом районе. Пауэлл заявил также, что текущая коррекция фондового рынка и рост доходности по госдолгу США не должны оказывать сдерживающее воздействие на экономику, подчеркнув, что ЦБ «не наблюдает признаков того, что эти факторы оказывают сильное давление на перспективы экономической активности, рынка труда и инфляции». Прогнозы по экономике все равно остаются оптимистичными, заверил он.



Глава ЦБ США повторил январское послание FOMC, сообщив, что «дальнейшее плавное повышение ставок» будет наилучшим образом способствовать достижению ключевых целей ФРС — максимальной занятости и ценовой стабильности.



Пауэлл оптимистичен. Он открытым текстом недвусмысленно дает понять: экономика вернулась в нормальное состояние, теперь мы (ФРС – ДС) должны вернуть в нормальное состояние и монетарную политику.



Центробанк США уже давно ведет тяжелый бой со слишком низкой инфляцией. Ценовой индекс расходов на личное потребление в течение последних пяти лет держится преимущественно ниже целевого уровня ФРС 2%. По мнению Пауэлла, запаздывание роста зарплат в условиях экономической экспансии было связано с низкими показателями производительности, однако новый приток инвестиций «должен со временем поддержать рост производительности». Соответственно, ускорится и рост зарплат, добавил он, подчеркнув, что слабость инфляции в прошлом году «вероятно, стала отражением временных факторов, повторения которых не ожидается».



Решительность и оптимизм мистера Пауэлла заметно укрепила американскую валюту.

Индекс доллара USDX подскочил с уровня 89,70 к отметке 90,48 пунктов.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое очень сдержанной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 33,20/33,40 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятикопеечное падение бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение вторника ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 27 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,465/0,480 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 27 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «твердую четверку», немного понизила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по упавшему на 5,0 коп. с закрытия понедельника спросу потерявшему столько же предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 27 февраля по спросу и по предложению не претерпели изменений.



Появление на валютном межбанке обязательной к здешней продаже части экспортной выручки в комплекте с пролонгацией аккумулирования нашими финансовыми институтами гривневых ресурсов, необходимых для отчетности об обязательном резервировании, а также участие в размещении Минфином гривневых ОВГЗ, на сей раз основательно «подкосили» курс безналичного «американца» на межбанке, на помощь которому был вынужден поспешить регулятор, выкупая в свои «закрома» долларовые излишки, не допуская чрезмерного укрепления нашей нацвалюты.



«Медвежьи» настроения на межбанке поддержали пролонгацию аналогичного, хотя и более сдержанного тренда на наличном рынке, что, в свою очередь, посредством обратной связи оказывало поддержку «зеленым медведям» межбанка.



Дополнительным «медвежьим» фактором на наличном рынке стало обострение нехватки гривни (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков).



Значимость этого фактора была подтверждена на рынке наличных столицы, к полудне продемонстрировавшего заметный отскок курса доллара и евро при появлении в городе толики «свежей» гривни.



Таким образом, думается, в ближайшее время настроение на валютном межбанке и на наличном рынке будут определяться состоянием гривневого ресурса. Строго говоря, для нас остается загадкой смена тренда с «бычьего» на «медвежий» на рынке безналичного доллара при столь заметном объеме остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Очевидно, виной тому пассивность импортеров, рассчитывающих после понедельничного замедления «бычьего» тренда на пролонгацию отката курса «американца» в разгар сезона отчетности по резервированию и возобновлении притока обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки.



Не думаю, что это проявление гривнепатриотизма затянется надолго, и старт сезона репатриации дивидендов «варягами» в комплекте с началом нового месяца, вернут на межбанк «зеленых быков».



Однако, рискнем предположить, что приближение фарисейского по своей сути «женского» праздника, предполагающего изрядные гривневые расходы сильной половины нашего населения, заметно «смягчит» доминирование «быков» на валютном рынке. Впрочем, последующая конвертация значительной части гривневой выручки тружениками торговли после длинных мартовских выходных могут катализировать рост спроса на СКВ и, следовательно, повышение ее курса.



В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,89/26,92 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки нового притока средств на транзитные и коррсчета НБУ. Тамошний гривневый «навес» стал тяжелее, приподнявшись с уровня 53 762,2 млн. грн. к отметке 55 601,2 млн. грн., угрожая нацвалюте на межбанковских торгах.



Довольно рано, около 10.02 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар обвалился в цене, составив 26,77/26,80 UAH/USD. «Пока в долины, ждем Маму», - был кратким наш гуру из банка-«госбегемота».



Спустя 31 минуту, по состоянию на 10.33, безналичный «американец», прервав спуск в «теплые долины», немного отскочил: 26,81/26,83 UAH/USD. На моменте регулятора не видели.



По состоянию на 11.00 котировки «американца» на межбанке остались на уровне 26,80/26,83 UAH/USD, остановив свое возвращение «в долины» и немного растянув спред.



К 11.30 котировки «американца» на межбанке не тронулись с отметки 26,80/26,83 UAH/USD.

«После утреннего адреналина на рынок вернулась скука», - констатировал наш гуру.



Дополуденное снижение «зеленых» цен на межбанке , приостановившееся около 11.00 Киева, сопровождалось признаками расширения на рынке гривневой ликвидности. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo немного понизились с уровня 14,00/16,00% к отметке 14,00/15,75% годовых.

Эта остановка динамики пребывает в гармонии с ростом объема гривневого «Навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ.



По состоянию на 12.20 Киева котировки безналичного доллара растянули спред до 26,79/26,83 UAH/USD. Меж тем, установившаяся с 11.00 стабильность долларовых цен на межбанке недолго была секретом Полишинеля – как и накануне, на рынке присутствует регулятор, который в режиме запроса наилучшего курса продолжает «хомячить» доллар небольшими партиями у 20-тки уполномоченных банков по 26,80 UAH/USD.



Наконец, около 13.00 валютный межбанк ушел на обеденный перерыв. При этом на межбанке цены не претерпели изменений, оставшись на уровне 26,79/26,83 UAH/USD.



Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 28 февраля с уровней: доллар – 26,70/27,00 UAH/USD, евро – 32,70/33,20 UAH/EUR, рубль - 0,465/0,495 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению понизился на 10,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 27 февраля по спросу понизился на 30,0 коп., потеряв 20,0 коп. по оферам.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 27 февраля по спросу и по предложению прибавил по 50 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,2230, поднявшись до $1,2234 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до $1,2235 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

28 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,85/26,93 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос понизился на 5,0 коп., офера стали ниже на 7,0 коп.); евро – 32,90/33,20 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 27 февраля спрос и предложение потеряли по 25,0 коп.); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 27 февраля в розничном сегменте на моменте наблюдалось низколиквидное, но волатильное равновесие спроса и оферов.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,85/26,93 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос понизился на 5,0 коп., офера стали ниже на 7,0 коп.); евро – 32,90/33,20 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 27 февраля спрос и предложение потеряли по 25,0 коп.); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 28 февраля в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки шли в балансе.



К 12.02 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении действующих цен в паре доллар-гривня и евро-гривня на фоне сохранения равновесия покупок и продаж: 26,80/26,90 UAH/USD, евро - 32,80/33,10 UAH/EUR.



По состоянию на 12.04 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении традиционной полуденной паузы, сменившей робкие попытки клиентского «приноса» на фоне утреннего безоговорочного доминирования спроса: 26,80/26,90 UAH/USD, евро - 32,90/33,15 UAH/EUR, рубль 0,471/0,476 UAH/RUB.



Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара немного понизились: 26,82-85/26,90-92 UAH/USD, евро - 32,95/33,20 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 28 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,93/27,053UAH/USD, евро – 33,00/33,40 UAH/EUR, рубль 0,471/0,478 UAH/RUB, Киев опт 26,85/26,90-93 UAH/USD, мелкий опт и розница Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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