Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: світовий

фондовий ринок / Итоги: Мировой

фондовый рынок 28.02.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 28.02.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Сер 28 лют, 2018 14:38 Итоги: Мировой фондовый рынок 28.02.18 США



Акции в США во вторник снизились, снижение за день было наиболее значительным после распродажи три недели назад. Это происходило на фоне возобновления опасения более быстрого, чем ожидалось, повышения процентных ставок в США, после выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла.



Пауэлл дал оптимистичную оценку состояния экономики США и заявил, что экономические данные укрепили его уверенность в инфляции. Оценка трейдерами вероятности четвёртого повышения ставки ФРС в этом году увеличилась.

Доходность облигаций также выросла.



Индекс волатильности VIX вырос на 2,79 пункта до 18,59 — максимальный дневной рост за примерно три недели.



Пауэлл первый раз выступал в конгрессе с полугодовым отчётом. В подготовленном тексте, Пауэлл намекнул, что центральный банк будет придерживаться текущей траектории постепенного повышения процентной ставки, но комментарии в течение выступления в конгрессе, похоже, привели к снижению рынка.



Широко ожидается, что ФРС повысит процентную ставку на заседании в марте. В декабре ФРС сигнализировала, что всего будет три повышения ставки в этом году.



Также на заседании в марте будет обновление прогноза членов FOMC по будущей траектории изменения ставок.



Отношение снизившихся акций к выросшим на NYSE составило 3,38 к 1, на Nasdaq 3,07 к 1.

Объем торговли на биржах США составил 7,4 млрд. акций. В среднем за последние 20 торговых дней он был 8,3 млрд. акций.



Индекс доверия потребителей в стране в феврале вырос до максимального уровня с ноября 2000 года - до 130,8 пункта с пересмотренного показателя января в 124,3 пункта, сообщала во вторник аналитическая компания Conference Board. Прогноз предполагал рост показателя лишь до 126,2 пункта с первоначального январского уровня в 125,4 пункта.



Инвесторы могут смотреть на Пауэлла как будто он волшебник из страны Оз, но это не так. Он просто делает, что позволяет ему экономика, сейчас она растет и гарантирует более высокие процентные ставки.



Промышленный индекс Dow Jones просел на 299,24 пунктов или на 1,16% до 25 410,03 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 понизился по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 35,32 пункта или на 1,27% и составил 2 744,28 пункта.



Высокотехнологичный Nasdaq опустился на 91,11 пункта или на 1,23% до 7 330,36 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок во вторник снизился, вместе с фондовым рынком США, на фоне оптимистичной оценки председателем ФРС США Джеромом Пауэллом состояния экономики США, что увеличило опасения, что ФРС ускорит темп повышения процентных ставок — может быть четыре повышения ставок вместо трех, как широко ожидается.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,18%. Возглавили снижение сектора потребительских товаров и связи.



Рост доходности казначейских облигаций США к 3% по 10-летним облигациям сделал акции менее привлекательными. Индекс доллара USDX вырос до максимального уровня за пять недель, после того, как Пауэлл в выступлении сказал, что экономика США укрепилась с декабря.



Экономические данные:

Инфляция в Испании, по предварительным данным, была 1,1%. Это выше, чем среднее ожидание экономистов 0,8%, и выше, чем январское значение 0,6%.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,18%. Возглавили снижение сектора потребительских товаров и связи.



Британский FTSE 100 просел на 0,10% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 282,45 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,29%, до 12 490,73 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,01% — на отметке 5 343,93 пункта.



Азия



Фондовые индексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона упали в среду вслед за резким снижением американского рынка акций из-за заявлений нового председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.



Слабые статданные из Гонконга, материкового Китая, Японии также не способствовали оптимизму инвесторов.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific упал на 1,1%.



Японский Nikkei 225 опустился на 1,4%, более широкий индикатор Topix - на 1,2%.



Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,7%, южнокорейский KOSPI - 1,2%, индийский Sensex - 0,5%.



Гонконгский индикатор Hang Seng упал на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 1%, при этом Shenzhen Composite, в котором выше доля высокотехнологичных компаний, повысился на 0,2%.



Новый председатель ФРС заявил, что процентные ставки в США будут подниматься постепенно, прогноз для экономики остается сильным, а волатильность рынков не нанесет ей существенного урона. Дж.Пауэлл во вторник не говорил о четырех повышениях напрямую, но инвесторы и аналитики решили, что его заявления о сильном росте экономике и позитивном прогнозе для нее следует трактовать именно таким образом.



Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в феврале упал до минимума за 19 месяцев, в сфере услуг - до самого низкого уровня за 4 месяца.



Значение промышленного PMI опустилось до 50,3 пункта с 51,3 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР.



Аналитики в среднем ожидали гораздо менее значительного уменьшения PMI - до 51,2 пункта.



Падение частично объясняется меньшим количеством рабочих дней из-за празднования Нового года по китайскому календарю, который в этом году пришелся на февраль.



Тем не менее, индекс продолжает уже более чем 1,5 года оставаться выше отметки в 50 пунктов - границы между снижением и ростом деловой активности в секторе.

Сокращение объемов промышленного производства в Японии в январе оказалось максимальным за почти восемь лет - 6,6% относительно декабря при консенсус-прогнозе снижения на 4%. Розничные продажи в стране упали в январе на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики ожидали уменьшения всего на 0,6%.



Экономика Гонконга выросла в IV квартале на 3,4% в годовом выражении после подъема на 3,7% в июле-сентябре. Повышение в октябре-декабре было самым слабым за год. В 2018 году власти Гонконга ожидают подъема на 3-4%.



Рыночная стоимость гонконгского биржевого оператора Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. упала на 2%, несмотря на позитивную отчетность. Компания увеличила чистую прибыль в 2017 году на 28%, до 7,4 млрд. гонконгских долларов ($946 млн.), что в целом соответствовало ожиданиям рынка - 7,39 млрд. гонконгских долларов. Выручка поднялась на 18,5%, до 13,18 млрд. гонконгских долларов, благодаря существенному повышению объема торгов. HKEx увеличила годовые дивиденды на 40%.

В Индии подешевели акции банков из-за продолжающегося скандала в связи с мошенничествами в отрасли и требования ЦБ страны пересмотреть данные о проблемных кредитах. Punjab National Bank потерял 1,4% капитализации, Bank of India - 7,2%.



Котировки акций горнорудных компаний и сырьевых трейдеров упали из-за слабых данных о деловой активности в Китае: Rio Tinto на торгах в Сиднее потеряла 0,6%, BHP - 2,2%.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС на закрытии торгов во вторник упали. Индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 0,48% - до 2341,89 пункта.

В свою очередь индекс РТС упал на 1,04% и составил 1310,84 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 1,51% - до $66,49 за баррель.



Бумаги Сбербанка подешевели на 0,67%, Московской биржи — на 0,17%, «Газпрома» — на 0,56%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,31%. Бумаги «АЛРОСы» выросли в цене на 0,34%.



Российский фондовый рынок во вторник продолжил фиксировать прибыль после ралли понедельника. Индекс Мосбиржи пока не торопится резко отступать и стабилизируется в диапазоне 2 330—2 360 пунктов. От этой области рынок может предпринять как покупку роста, так и вернуться к полноценному снижению. Индекс РТС закрепляется в зоне 1 315—1 330 пунктов. Все это все еще рекордные максимумы, несмотря на вторничную рыночную осторожность.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 27 февраля, повысился на 0,24 пункта или 0,07% до уровня 337,49 пунктов.



Объем торгов за день составил 97,9 млн. грн., акциями наторговали 0,38 млн. грн.



Как сообщалось в понедельник 26 февраля, ПФТС-индекс повысился на 0,30 пункта или 0,09% до уровня 337,25 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 22,43 пунктов или на 7,12% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 27 февраля, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуются преимущественно в «плюсе», чему способствует рост американских индексов в ожидании выступления нового главы Федрезерва США Джерома Пауэлла.



По состоянию на 06.45 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,91% - до 3299,23 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,21%, до 1811,29 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,14% - до 31544,19 пункта, корейский KOSPI - на 0,29%, до 2464,86 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,38%, до 6065,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,19%, до 22416,77 пункта.



Участники рынка ждут первого выступления Джерома Пауэлла в конгрессе в качестве главы ФРС, которое состоится во вторник. Инвесторов в его отчете, прежде всего, интересует тема темпов ужесточения монетарной политики регулятора после нескольких лет стимулирования экономики страны. Некоторые аналитики полагают, что Федрезерв повысит процентную ставку три раза в этом году, другие делают ставку на четыре повышения, учитывая признаки ускоряющейся инфляции в США.



Ожидается, что Пауэлл будет, в том числе, ориентироваться на состояние финансовых рынков. Но при этом он не будет ради поддержки финансовых рынков жертвовать нормализацией политики. Не исключено, инвесторов может постигнуть разочарование.



Аналитик Rakuten Securities Муцуми Кагава в интервью агентству Reuters также отметил, что ожидающиеся изменения в денежно-кредитной политике США не станут благоприятным фактором для мировых финансовых рынков. «Ситуация, в которой сочетаются низкая процентная ставка, низкая инфляция и сильный экономический рост, является оптимальной для рынков, ... и она подходит к концу», - сказал эксперт.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись преимущественно снижением индексов по итогам вторника в рамках коррекции после уверенного роста в предыдущую сессию.



По итогам торгов вторника японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,07%, до 22389,86 пункта.



При этом индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,13%, до 3292,07 пункта, индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,34%, до 1808,92 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,73%, до 31268,66 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,24%, до 6056,9 пункта, корейский KOSPI снизился на 0,06%, до 2456,14 пункта.



Ощутимым снижением отметились биржи Китая на фоне того, что инвесторы стремились зафиксировать прибыль после роста рынков в понедельник в диапазоне 1-2%. Кроме того, инвесторы продолжают оценивать влияние возможных поправок в конституцию страны. В минувшие выходные стало известно, что Центральный комитет Компартии Китая выдвинул предложение удалить из конституции страны пункт, в котором обозначено, что председатель и вице-председатель КНР «могут занимать свои посты не более двух сроков подряд».



В то же время поддержку настроениям инвесторов оказал рост американских индексов в среднем на 1% в понедельник в ожидании выступления нового главы Федрезерва США Джерома Пауэлла.



Кроме того, брокер IwaiCosmo Securities Тосикадзу Хориучи указывает, что японские инвесторы с оптимизмом отреагировали на стабилизацию курса иены к доллару в районе отметки ¥107 за доллар.

«Однако к концу торгов инвесторы перешли к выжидательной позиции в преддверие первого выступления Джерома Пауэлла в конгрессе в качестве главы Федрезерва», - добавил эксперт.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят во вторник преимущественно в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.00 Киева вырос на 0,16% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 301,05 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,05% и был равен 12 520,56 пунктов.



Французский САС 40, прибавив 0,07%, находился на отметке 5 347,85 пункта.



Отечественный рынок акций во вторник вновь завершил торги ростом: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 2,21% - до 1538,1 пункта, индекс ПФТС - на 0,07%, до 337,49 пункта.



Объем торгов на УБ составил 15,9 млн. грн., в том числе акциями - 12,6 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 97,9 млн. грн., в том числе акциями - 0,38 млн. грн.

Все индексные акции УБ завершили торги в «зеленой зоне». Тройку лидеров роста составили бумаги Центрэнерго (+4,53%), Укрнафты (+2,33%) и Донбассэнерго (+2,19%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+4,39%) и Мотор Сичи (+0,59%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,61% - до 501,3 пункта при объеме торгов 3,85 млн. злотых (30,8 млн. грн.).

В «индексной корзине» дешевели бумаги «Агротона» (-2,15%), «Астарты» (-1,5%) и «Кернела» (-0,53%).

С ростом стоимости торговались только акции «Овостара» (+0,53%).



К полудню среды для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду снижаются, трейдеры отыгрывают выступление нового главы Федрезерва США Джерома Пауэлла, а также данные китайской статистики.



По состоянию на 06.45 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,27% - до 3250,15 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite опускался менее чем на 0,01%, до 1808,86 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 1,68% - до 30743,08 пункта.



Корейский KOSPI снижался на 0,78%, до 2436,5 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,7%, до 6015 пунктов, японский Nikkei 225 - на 1,01%, до 22161,85 пункта.



Крупнейшие биржи США во вторник закрылись снижением более чем на 1%, поскольку инвесторы отыгрывали первое официальное выступление Пауэлла в конгрессе, которое состоялось во вторник.

Новый глава Федрезерва назвал ситуацию в американской экономике благоприятной, несмотря на волатильность на рынке. Пауэлл также дал понять, что продолжит политику в области поднятия ставки, ранее обозначенную его предшественницей Джанет Йеллен.

Речь Пауэлла добавила на рынок опасений по поводу того, что рост экономики США достигнет таких темпов, которые могут спровоцировать дальнейший рост инфляции и ускорение темпов роста процентной ставки.



Статистика из Китая по промышленности и сфере услуг также не принесла позитива азиатским трейдерам.



Ранее в среду государственное статистическое бюро КНР сообщило, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в феврале вновь замедлился - до 50,3 пункта, оказавшись хуже ожиданий экспертов, прогнозировавших замедление индекса до 51,1 пункта с 51,3 в январе.

PMI в непроизводственном секторе экономики Китая в феврале замедлился до 54,4 пункта против прогноза аналитиков в 55 пунктов. В январе показатель был на уровне 55,3 пункта.



Во-вторых, фондовые индексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона упали в среду вслед за резким снижением американского рынка акций из-за заявлений нового председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.



Слабые статданные из Гонконга, материкового Китая, Японии также не способствовали оптимизму инвесторов.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific упал на 1,1%.



Японский Nikkei 225 опустился на 1,4%, более широкий индикатор Topix - на 1,2%.



Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,7%, южнокорейский KOSPI - 1,2%, индийский Sensex - 0,5%.



Гонконгский индикатор Hang Seng упал на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 1%, при этом Shenzhen Composite, в котором выше доля высокотехнологичных компаний, повысился на 0,2%.



Новый председатель ФРС заявил, что процентные ставки в США будут подниматься постепенно, прогноз для экономики остается сильным, а волатильность рынков не нанесет ей существенного урона. Дж.Пауэлл во вторник не говорил о четырех повышениях напрямую, но инвесторы и аналитики решили, что его заявления о сильном росте экономике и позитивном прогнозе для нее следует трактовать именно таким образом.



Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в феврале упал до минимума за 19 месяцев, в сфере услуг - до самого низкого уровня за 4 месяца.



Значение промышленного PMI опустилось до 50,3 пункта с 51,3 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР.



Аналитики в среднем ожидали гораздо менее значительного уменьшения PMI - до 51,2 пункта.



Падение частично объясняется меньшим количеством рабочих дней из-за празднования Нового года по китайскому календарю, который в этом году пришелся на февраль.



Тем не менее, индекс продолжает уже более чем 1,5 года оставаться выше отметки в 50 пунктов - границы между снижением и ростом деловой активности в секторе.

Сокращение объемов промышленного производства в Японии в январе оказалось максимальным за почти восемь лет - 6,6% относительно декабря при консенсус-прогнозе снижения на 4%. Розничные продажи в стране упали в январе на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики ожидали уменьшения всего на 0,6%.



Экономика Гонконга выросла в IV квартале на 3,4% в годовом выражении после подъема на 3,7% в июле-сентябре. Повышение в октябре-декабре было самым слабым за год. В 2018 году власти Гонконга ожидают подъема на 3-4%.



Рыночная стоимость гонконгского биржевого оператора Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. упала на 2%, несмотря на позитивную отчетность. Компания увеличила чистую прибыль в 2017 году на 28%, до 7,4 млрд. гонконгских долларов ($946 млн.), что в целом соответствовало ожиданиям рынка - 7,39 млрд. гонконгских долларов. Выручка поднялась на 18,5%, до 13,18 млрд. гонконгских долларов, благодаря существенному повышению объема торгов. HKEx увеличила годовые дивиденды на 40%.

В Индии подешевели акции банков из-за продолжающегося скандала в связи с мошенничествами в отрасли и требования ЦБ страны пересмотреть данные о проблемных кредитах. Punjab National Bank потерял 1,4% капитализации, Bank of India - 7,2%.



Котировки акций горнорудных компаний и сырьевых трейдеров упали из-за слабых данных о деловой активности в Китае: Rio Tinto на торгах в Сиднее потеряла 0,6%, BHP - 2,2%.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в среду в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.00 Киева просел на 0,24% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 265,24 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,26% и был равен 12 457,81 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,29%, находился на отметке 5 328,26 пункта.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Акции в США во вторник снизились, снижение за день было наиболее значительным после распродажи три недели назад. Это происходило на фоне возобновления опасения более быстрого, чем ожидалось, повышения процентных ставок в США, после выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла.Пауэлл дал оптимистичную оценку состояния экономики США и заявил, что экономические данные укрепили его уверенность в инфляции. Оценка трейдерами вероятности четвёртого повышения ставки ФРС в этом году увеличилась.Доходность облигаций также выросла.Индекс волатильности VIX вырос на 2,79 пункта до 18,59 — максимальный дневной рост за примерно три недели.Пауэлл первый раз выступал в конгрессе с полугодовым отчётом. В подготовленном тексте, Пауэлл намекнул, что центральный банк будет придерживаться текущей траектории постепенного повышения процентной ставки, но комментарии в течение выступления в конгрессе, похоже, привели к снижению рынка.Широко ожидается, что ФРС повысит процентную ставку на заседании в марте. В декабре ФРС сигнализировала, что всего будет три повышения ставки в этом году.Также на заседании в марте будет обновление прогноза членов FOMC по будущей траектории изменения ставок.Отношение снизившихся акций к выросшим на NYSE составило 3,38 к 1, на Nasdaq 3,07 к 1.Объем торговли на биржах США составил 7,4 млрд. акций. В среднем за последние 20 торговых дней он был 8,3 млрд. акций.Индекс доверия потребителей в стране в феврале вырос до максимального уровня с ноября 2000 года - до 130,8 пункта с пересмотренного показателя января в 124,3 пункта, сообщала во вторник аналитическая компания Conference Board. Прогноз предполагал рост показателя лишь до 126,2 пункта с первоначального январского уровня в 125,4 пункта.Инвесторы могут смотреть на Пауэлла как будто он волшебник из страны Оз, но это не так. Он просто делает, что позволяет ему экономика, сейчас она растет и гарантирует более высокие процентные ставки.Европейский фондовый рынок во вторник снизился, вместе с фондовым рынком США, на фоне оптимистичной оценки председателем ФРС США Джеромом Пауэллом состояния экономики США, что увеличило опасения, что ФРС ускорит темп повышения процентных ставок — может быть четыре повышения ставок вместо трех, как широко ожидается.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,18%. Возглавили снижение сектора потребительских товаров и связи.Рост доходности казначейских облигаций США к 3% по 10-летним облигациям сделал акции менее привлекательными. Индекс доллара USDX вырос до максимального уровня за пять недель, после того, как Пауэлл в выступлении сказал, что экономика США укрепилась с декабря.Экономические данные:Инфляция в Испании, по предварительным данным, была 1,1%. Это выше, чем среднее ожидание экономистов 0,8%, и выше, чем январское значение 0,6%.Фондовые индексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона упали в среду вслед за резким снижением американского рынка акций из-за заявлений нового председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.Слабые статданные из Гонконга, материкового Китая, Японии также не способствовали оптимизму инвесторов.Гонконгский индикатор Hang Seng упал на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 1%, при этом Shenzhen Composite, в котором выше доля высокотехнологичных компаний, повысился на 0,2%.Новый председатель ФРС заявил, что процентные ставки в США будут подниматься постепенно, прогноз для экономики остается сильным, а волатильность рынков не нанесет ей существенного урона. Дж.Пауэлл во вторник не говорил о четырех повышениях напрямую, но инвесторы и аналитики решили, что его заявления о сильном росте экономике и позитивном прогнозе для нее следует трактовать именно таким образом.Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в феврале упал до минимума за 19 месяцев, в сфере услуг - до самого низкого уровня за 4 месяца.Значение промышленного PMI опустилось до 50,3 пункта с 51,3 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР.Аналитики в среднем ожидали гораздо менее значительного уменьшения PMI - до 51,2 пункта.Падение частично объясняется меньшим количеством рабочих дней из-за празднования Нового года по китайскому календарю, который в этом году пришелся на февраль.Тем не менее, индекс продолжает уже более чем 1,5 года оставаться выше отметки в 50 пунктов - границы между снижением и ростом деловой активности в секторе.Сокращение объемов промышленного производства в Японии в январе оказалось максимальным за почти восемь лет - 6,6% относительно декабря при консенсус-прогнозе снижения на 4%. Розничные продажи в стране упали в январе на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики ожидали уменьшения всего на 0,6%.Экономика Гонконга выросла в IV квартале на 3,4% в годовом выражении после подъема на 3,7% в июле-сентябре. Повышение в октябре-декабре было самым слабым за год. В 2018 году власти Гонконга ожидают подъема на 3-4%.Рыночная стоимость гонконгского биржевого оператора Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. упала на 2%, несмотря на позитивную отчетность. Компания увеличила чистую прибыль в 2017 году на 28%, до 7,4 млрд. гонконгских долларов ($946 млн.), что в целом соответствовало ожиданиям рынка - 7,39 млрд. гонконгских долларов. Выручка поднялась на 18,5%, до 13,18 млрд. гонконгских долларов, благодаря существенному повышению объема торгов. HKEx увеличила годовые дивиденды на 40%.В Индии подешевели акции банков из-за продолжающегося скандала в связи с мошенничествами в отрасли и требования ЦБ страны пересмотреть данные о проблемных кредитах. Punjab National Bank потерял 1,4% капитализации, Bank of India - 7,2%.Котировки акций горнорудных компаний и сырьевых трейдеров упали из-за слабых данных о деловой активности в Китае: Rio Tinto на торгах в Сиднее потеряла 0,6%, BHP - 2,2%.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 1,51% - до $66,49 за баррель.Бумаги Сбербанка подешевели на 0,67%, Московской биржи — на 0,17%, «Газпрома» — на 0,56%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,31%. Бумаги «АЛРОСы» выросли в цене на 0,34%.Российский фондовый рынок во вторник продолжил фиксировать прибыль после ралли понедельника. Индекс Мосбиржи пока не торопится резко отступать и стабилизируется в диапазоне 2 330—2 360 пунктов. От этой области рынок может предпринять как покупку роста, так и вернуться к полноценному снижению. Индекс РТС закрепляется в зоне 1 315—1 330 пунктов. Все это все еще рекордные максимумы, несмотря на вторничную рыночную осторожность.Как сообщалось в понедельник 26 февраля, ПФТС-индекс повысился на 0,30 пункта или 0,09% до уровня 337,25 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 22,43 пунктов или на 7,12% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 27 февраля, сессия в ПФТС.К полудню среды для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 61966 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3670 раз. Подякували: 7011 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Мировой фондовый рынок 27.02.18

дядя Caша » Вів 27 лют, 2018 13:41 0 98

дядя Caша Вів 27 лют, 2018 13:41 Итоги: Мировой фондовый рынок 26.02.18

дядя Caша » Пон 26 лют, 2018 13:39 0 103

дядя Caша Пон 26 лют, 2018 13:39 Итоги: Мировой фондовый рынок 23.02.18

дядя Caша » П'ят 23 лют, 2018 13:41 0 234

дядя Caша П'ят 23 лют, 2018 13:41 реклама