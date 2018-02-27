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Гройсман розповів українцям,
як скоротити комунальні...

Гройсман розповів українцям, як скоротити комунальні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 15:43

  AlifeSoft написав:
  olegpm16 написав:НКРЕКУ уже насколько раз поднимало стоимость холодный воды из-за "уменьшения объемов потребления". Дальше так будут делать и теплосети. Объём затрат на производство и подачу чаще всего только растет, а еще и руководству компании хочется новый мерседес. Вывод: Какая там Паттайя!?


1. Разрываете договор.
2. Перестаёте платить.

Отсюда два варианта:
3.1 вам будут давать тепло бесплатно
3.2 отключат тепло всему думу и дадут разрешение на индивидуалку, то же электрической отопление.

И то и другое - приемлемо.

Обдумываю такой вариант. Но обычно вслед за такими шагами идет травля. Люди , которые вас откровенно грабят под видом коммунальных платежей - это уголовники. Токо не с ножем в подворотне, но там и такие связи имеются. И еще - от холодной воды и канализации так не отключиться.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 15:54

  PV написав:Я тебе, гражданин министр, ща расскажу малехо об энергоефективности:
Я в квартире (многоквартирный дом) утеплил стены, остеклил лоджию и балкон, поставил м/п окна, поставил алюминиевые батареи, поставил перемычки на батареях и краны на перемычках.
Я готов экономить, без ущерба для соседей!
Распорядись, энергоэффективный ты наш, снизить мне тариф!
Я ведь меньше потребляю тепла чем до этих мероприятий, а мне теплосети **а столько тепла, сколько мне не надо!

ТОЛЬКО, CУKA, ПОКВАРТИРНЫЙ УЧЕТ ТЕПЛА!!


У нас батареи совсем не греют - вообще - у большинства. Говорят , в разных квартирах по разному плохо с этим. Говорят некоторые устроили "теплые полы". Значит у них под полом в одной квартире "батарей" много - как во всем подъезде, и остальные жильцы получают тепло по остаточному принципу, к кому вода горячая, вернее остывшая уже после соседских 20 или больше метров труб под полом, через много времени поступает. Когда таких квартир не одна... Проверить не возможно , они вас не пустят в квартиру. То что Гроша врет - что у людей жара от батарей - не верю. Но что могут за счет соседей создать себе нормальные условия - это есть часто. И этого полно.

Например. У знакомых задвижки задвинули активисты, которые снимают показания домового счетчика на тепло - с таким расчетом , что бы у них было тепло - а дальше уже..... холодно. За чем ? А что бы платить меньше за отопление. Цена то непомерная. И все платят по среднему. Достали уже с этим "коммунизмом". Некотрые украли тепло у половины дома и деньги тоже. Ведь те кто замерзает платят за соседское тепло. По среднему.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 16:20

  AlifeSoft написав:
  Puente написав:Ну і раптом навколо вас будуть дуже економні сусіди - які скрутять у себе температуру до градусів 16 - то вам і не вийде отримати від батарей 19 - буде менше ...


Как вариант двухкомпонентная система. Воду с температурой в 15С подаваемую КиевЭнерго и локальный тепловой насос который будет отбирать температуру от данного теплоносителя в 15С.


Не знал что и такое возможно. :shock:
У нас батареи 7-11 градусов - но когда мы нагреваем квартиру конвектором - до 18 -20 градусов - то и батареи тоже нагреваем - а как иначе ? С наружи уже их нагреваем - холодную воду внутри батарей тоже приходится нагревать и к тому же постоянно. Вот тут экономия нужна. Выходит можно даже тепло из нашей квартиры откачивать насосом для своих целей ? Или я что-то не так понял ?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 17:01

kalinavalera1 теплый пол -
Проверить не возможно , они вас не пустят в квартиру.

теплый пол - выявляется, и проверяется очень просто : меряется температура теплоносителя у соседей, до и после "вора тепла". Падение температуры будет
больше. Пирометром измерение занимает секунды.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 01:09

zloy_ukr Нужно вникать. Ваша инфа очень полезна , или познавательна только. Дом 5 этажей. а живет на последнем этаже или на первом ? Говорят тепло идет сверху. Но счетчик тепла на дом - почему-то в подвале ? Нужно разбираться во всей разводке труб по дому. А потом если даже узнаем , что сможем сделать ? Судиться 5 лет ? Так Теплосеть не захочет нас поддержать. Они же капиталисты , а нас принудительно заставляют жить по-коммунистически - все общее. Даже деньги в моем кошельке ? :shock: Этим должна Теплосеть заниматься - не я.

За чем изобретать велосипед ? Во всем мире работают котельные и все знаюи как нужно делать. Нормально поставить счетчики за тепло каждому за счет теплосети, с вентилем - "включаю - сколько нужно". И топить при этом. А не только вымогать кучу денег. Что бы получать прибыль - с начала нужно вложиться. А то у нас для нескольких людей типа Гроши и Пороха - построили капитализм, при этом за чужой счет, но большинство населения они заставляют принудительно жить по-коммунистически - то есть тепло общее, хотя мы его вообще не видим ? И мы должны платить друг за друга ? Главное в их кошелек? Я считал что у нас коммунисты под запретом ? А оказывается Теплосеть , ЖЭО ( этим за что платим ?) и тп насаждают принудительно коммунизм для населения? Согласитесь - если для 5% людей страны устроен капитализм , а для 95 принудительный коммунизм , то разве у нас капитализм ? За 27 лет не смогли даже счетчики людям поставить ? Капиталисты ?! Гроша обязан был гнать в шею всех , кто сидит в Теплосети, и поставить тех, кто счетчики установит и порядок в этой системе. Думаете он не понимает ? Понимает- но чем больше порядка - тем виднее воровство и труднее красть. А так вроде бы счетчики не установили ? Так это само по себе не уголовное преступление - якобы ? Ну ведь позволяет грабить население.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 02:44

  kalinavalera1 написав:Дайте мне телефончик, но живу в Днепре. А качественные окна, давно стоят ?


Делал мастер еще до событий 2014-го, вроде он уехал надолго в Россию. Сорри. На фирмах они вроде стоят около 250-350$ за окно.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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