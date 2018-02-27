Гройсман розповів українцям, як скоротити комунальні...
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olegpm16 написав:НКРЕКУ уже насколько раз поднимало стоимость холодный воды из-за "уменьшения объемов потребления". Дальше так будут делать и теплосети. Объём затрат на производство и подачу чаще всего только растет, а еще и руководству компании хочется новый мерседес. Вывод: Какая там Паттайя!?
1. Разрываете договор. 2. Перестаёте платить.
Отсюда два варианта: 3.1 вам будут давать тепло бесплатно 3.2 отключат тепло всему думу и дадут разрешение на индивидуалку, то же электрической отопление.
И то и другое - приемлемо.
Обдумываю такой вариант. Но обычно вслед за такими шагами идет травля. Люди , которые вас откровенно грабят под видом коммунальных платежей - это уголовники. Токо не с ножем в подворотне, но там и такие связи имеются. И еще - от холодной воды и канализации так не отключиться.
PV написав:Я тебе, гражданин министр, ща расскажу малехо об энергоефективности: Я в квартире (многоквартирный дом) утеплил стены, остеклил лоджию и балкон, поставил м/п окна, поставил алюминиевые батареи, поставил перемычки на батареях и краны на перемычках. Я готов экономить, без ущерба для соседей! Распорядись, энергоэффективный ты наш, снизить мне тариф! Я ведь меньше потребляю тепла чем до этих мероприятий, а мне теплосети **а столько тепла, сколько мне не надо!
ТОЛЬКО, CУKA, ПОКВАРТИРНЫЙ УЧЕТ ТЕПЛА!!
У нас батареи совсем не греют - вообще - у большинства. Говорят , в разных квартирах по разному плохо с этим. Говорят некоторые устроили "теплые полы". Значит у них под полом в одной квартире "батарей" много - как во всем подъезде, и остальные жильцы получают тепло по остаточному принципу, к кому вода горячая, вернее остывшая уже после соседских 20 или больше метров труб под полом, через много времени поступает. Когда таких квартир не одна... Проверить не возможно , они вас не пустят в квартиру. То что Гроша врет - что у людей жара от батарей - не верю. Но что могут за счет соседей создать себе нормальные условия - это есть часто. И этого полно.
Например. У знакомых задвижки задвинули активисты, которые снимают показания домового счетчика на тепло - с таким расчетом , что бы у них было тепло - а дальше уже..... холодно. За чем ? А что бы платить меньше за отопление. Цена то непомерная. И все платят по среднему. Достали уже с этим "коммунизмом". Некотрые украли тепло у половины дома и деньги тоже. Ведь те кто замерзает платят за соседское тепло. По среднему.
Puente написав:Ну і раптом навколо вас будуть дуже економні сусіди - які скрутять у себе температуру до градусів 16 - то вам і не вийде отримати від батарей 19 - буде менше ...
Как вариант двухкомпонентная система. Воду с температурой в 15С подаваемую КиевЭнерго и локальный тепловой насос который будет отбирать температуру от данного теплоносителя в 15С.
Не знал что и такое возможно. У нас батареи 7-11 градусов - но когда мы нагреваем квартиру конвектором - до 18 -20 градусов - то и батареи тоже нагреваем - а как иначе ? С наружи уже их нагреваем - холодную воду внутри батарей тоже приходится нагревать и к тому же постоянно. Вот тут экономия нужна. Выходит можно даже тепло из нашей квартиры откачивать насосом для своих целей ? Или я что-то не так понял ?
zloy_ukr Нужно вникать. Ваша инфа очень полезна , или познавательна только. Дом 5 этажей. а живет на последнем этаже или на первом ? Говорят тепло идет сверху. Но счетчик тепла на дом - почему-то в подвале ? Нужно разбираться во всей разводке труб по дому. А потом если даже узнаем , что сможем сделать ? Судиться 5 лет ? Так Теплосеть не захочет нас поддержать. Они же капиталисты , а нас принудительно заставляют жить по-коммунистически - все общее. Даже деньги в моем кошельке ? Этим должна Теплосеть заниматься - не я.
За чем изобретать велосипед ? Во всем мире работают котельные и все знаюи как нужно делать. Нормально поставить счетчики за тепло каждому за счет теплосети, с вентилем - "включаю - сколько нужно". И топить при этом. А не только вымогать кучу денег. Что бы получать прибыль - с начала нужно вложиться. А то у нас для нескольких людей типа Гроши и Пороха - построили капитализм, при этом за чужой счет, но большинство населения они заставляют принудительно жить по-коммунистически - то есть тепло общее, хотя мы его вообще не видим ? И мы должны платить друг за друга ? Главное в их кошелек? Я считал что у нас коммунисты под запретом ? А оказывается Теплосеть , ЖЭО ( этим за что платим ?) и тп насаждают принудительно коммунизм для населения? Согласитесь - если для 5% людей страны устроен капитализм , а для 95 принудительный коммунизм , то разве у нас капитализм ? За 27 лет не смогли даже счетчики людям поставить ? Капиталисты ?! Гроша обязан был гнать в шею всех , кто сидит в Теплосети, и поставить тех, кто счетчики установит и порядок в этой системе. Думаете он не понимает ? Понимает- но чем больше порядка - тем виднее воровство и труднее красть. А так вроде бы счетчики не установили ? Так это само по себе не уголовное преступление - якобы ? Ну ведь позволяет грабить население.