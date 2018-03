Гройсман розповів українцям, як скоротити комунальні...

Додано: Нед 04 бер, 2018 01:09

yanyura написав: Но есть одно но! Если вы или кто-то из вашей семьи заплатит хотя бы копейку за отопление Но есть одно но! Если вы или кто-то из вашей семьи заплатит хотя бы копейку за отопление



Ну да, платить нельзя по мошенническому договору, это вроде даже преподаётся на уроках права в школе. Хотя выход есть, но гемморойный. В случае случайной оплаты - несете заявление в милицию о мошенничестве и вымогательстве и заставляете участкового принять ваше заявление. Это будет доказательством в суде о непризнании вами договора. Ну да, платить нельзя по мошенническому договору, это вроде даже преподаётся на уроках права в школе. Хотя выход есть, но гемморойный. В случае случайной оплаты - несете заявление в милицию о мошенничестве и вымогательстве и заставляете участкового принять ваше заявление. Это будет доказательством в суде о непризнании вами договора.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda