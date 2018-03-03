Гройсман розповів українцям, як скоротити комунальні...

Додано: Суб 03 бер, 2018 22:43

Faceless Спс! Это очень полезно для меня, закон пригодится, но там условие - если 50% квартир в доме уже отключено, то и вам можно. У нас в доме отключено точно 30% , возможно 40% . Давным давно было запрещено отключать от ЦО , если уже отключили 40% в доме. Был установлен лимит на отключение, что бы котельной было рентабельно обслуживать дом. У нас весь дом - 33 квартиры. Квартир 12 точно отключились. Подают тепло на 20 квартир. Это уже очень мало. Поэтому вряд ли где-то отключено 50%. Я периодически делаю попытки отключиться от ЦО и установить котел. Но не дают. Проблем у всех хватает, есть и на много хуже чем у меня. Многие молчат и проглатывают, мирятся с проблемами. Живут плохо. В Запорожье мужик 31 декабря выбросился из окна - упал на другого мужика с ребенком на руках - 2 трупа на этот Новый год. В Днепре аналогичная история, только выбросилась женщина на Победе и тоже упала на другую женщину с ребенком лет 10. У нас страна не благополучная - странно что вы не в курсе. Мне до таких ужасов далеко. Напрасно вы меня так обозначаете. Живу "не правильно"? Да. Жить в нашей стране правильно - то есть по нашим не писаным законам - себе дороже. Например "правильно" - молчать и скрывать свои проблемы и говорить - что у меня все -гут - лучше всех. А я говорю о них - но большинство из них все же решаю. Иметь бытовые проблемы - естественно. Но в нашей стране их делают не разрешимыми. Например - коммунальные платежи больше чем зарплата или тем более пенсия.