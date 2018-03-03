Гройсман розповів українцям, як скоротити комунальні...
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kalinavalera1 написав:Отнимут квартиру. Исторический центр, элитный дом. А иначе не платил бы давно. Не хочу привлекать внимание гиен и шакалов. Отнимут чисто криминально, неоплату используют как повод.
За долги по коммунали действительно могут, но а) только после ареста более ликвидных активов б) за всю историю Укриаины это единичные случаи, буквально десяток-другой
И не приплетайте криминал не к месту
У нас так все работает. И криминал у нас всегда к месту. Даже плата за ледяные батареи - откровенный криминал и вымогательство. И черные риэлтеры работают под прикрытием горисполкома, милиции - мафиозная структура - вы большой специалист по криминалу ? Если нет - то не пишите. А я тему знаю как это у нас работает. У нас под прикрытием госструктур и при наличии повода наезжают чисто по-криминальному. Тем более не хочу что бы у меня отняли даже ноутбук, смартфон, телек и тп. Токо за что я плачу вымогателям ? За то что сам грею их теплосеть через ледяные батареи ? У нас каждый имеет право на свое мнение ? Я его имею.
Вы словом "криминал" разбрасываетесь не к месту, лепя его везде, очевидно весьма слабо понимая о чем пишете. Потерять квартиру из-а неуплаты коммуналки - нужно еще постараться на самом деле. Накопить весьма значительный долг, дождаться судебных разбирательств, проиграть суд, дождаться чтобы исполнительная арестовала имущество, там есть свои приоритеты, и только в самом конце, если более ликвидные активы (наличные, остатки на счетах, потом только движимое имущество) не покроют долг, только тогда может быть наложен арест на недвижимость. Потому совет тупо не платить, чтобы отключили от ЦО, может оказаться медвежьей услугой, и несет немалые риски. Но и ваши страшилки, что некий криминал пойдет у вас квартиру отнимать - не более чем глупости. То что вы "греете теплосеть" годами, платя и за отопление и за электроконвекторы - ваш сознательный выбор быть жертвой и не более, иначе не объяснить такой мазохизм и бездеятельность в течение многих лет.
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Faceless Не люблю с вами общаться. Вас почитать так все у нас хорошо ( "прекрасная маркиза" помните песенку) и все по закону делают. Смешно - включите телек! У нас создают антикоррупционный суд - так как не работает судебная система. Преступников у нас не сажают - они откупаются. У нас в стране нет правового поля. А криминалитет использует госструктуры. Вы этого якобы не видите ? Имейте свое мнение, не факт что оно верное. А я имею право на свое мнение и имею свой опыт. Вы хотите запретить мне иметь свое мнение ? Я законопослушный гражданин плачу налоги и коммуналку. Мне нравится жить правильно. Но в нашем государстве это не поощряется , скорее наказуемо. Выскажите свое мнение. Но почему я не могу писать свое ?! На наши налоги - нам не оказывают медпомощь или полицейскую поддержку. Но нанимают "цензоров" ?!
kalinavalera1 Несколько месяцев назад AlifeSoft описал реальный способ как не платить за отопление и при этом юридически невозможно забрать вашу квартиру либо любое другое ваше имущество:
При заключении очередного договора вы (тот, на кого открыт лицевой счет) вместо автоматического его подписания вписываете свой вариант обязанностей ЖЭКа (для сокращения буду так именовать вашу теплоснабжающую организацию). Ессно реальные, не типа устроить за счет ЖЭКа вам экскурсию на Луну, но такие, чтобы они не устраивали ЖЭК. Он отказывается от ваших предложений, вы категорически настаиваете на них. В результате договор не подписан, а нет договора - нет оплаты. При обращении ЖЭКа в суд (если там совсем уж неадекваты) требуете представить договор с вашей подписью. Такового нет. Суд отказывает ЖЭКу, т.к. нет юридических оснований требовать от вас какой-либо платы. Т.е. вас ЖЭК будет отапливать совершенно бесплатно, а когда ему это надоест, даст согласие на установку вами индивидуального отопления.
Но есть одно но! Если вы или кто-то из вашей семьи заплатит хотя бы копейку за отопление, это может быть признано судом как фактическое признание вами договора с соотв. штрафами, описью имущества и т.д. Если же ЖЭК сам проделает оплату якобы от вас, то требуйте оригинал той платежки с "вашей" подписью. Если подпись не ваша, это статья за мошенничество, подделку документов должностным лицом и тому подобное.
kalinavalera1 написав:Faceless Не люблю с вами общаться. Вас почитать так все у нас хорошо ( "прекрасная маркиза" помните песенку) и все по закону делают. Смешно - включите телек! У нас создают антикоррупционный суд - так как не работает судебная система. Преступников у нас не сажают - они откупаются. У нас в стране нет правового поля. А криминалитет использует госструктуры. Вы этого якобы не видите ? Имейте свое мнение, не факт что оно верное. А я имею право на свое мнение и имею свой опыт. Вы хотите запретить мне иметь свое мнение ? Я законопослушный гражданин плачу налоги и коммуналку. Мне нравится жить правильно. Но в нашем государстве это не поощряется , скорее наказуемо. Выскажите свое мнение. Но почему я не могу писать свое ?! На наши налоги - нам не оказывают медпомощь или полицейскую поддержку. Но нанимают "цензоров" ?!
Странные вы выводы при чтении делаете, но вот вас почитать - так сплошь нытье и тупик, впечатление что ни одна проблема не обходит вас стороной. Никто ж не призывает вас жить "неправильно". Но многие годы платить за отсутствующую услугу (если вам верить) - просто не укладывается в голове.
Faceless Спс! Это очень полезно для меня, закон пригодится, но там условие - если 50% квартир в доме уже отключено, то и вам можно. У нас в доме отключено точно 30% , возможно 40% . Давным давно было запрещено отключать от ЦО , если уже отключили 40% в доме. Был установлен лимит на отключение, что бы котельной было рентабельно обслуживать дом. У нас весь дом - 33 квартиры. Квартир 12 точно отключились. Подают тепло на 20 квартир. Это уже очень мало. Поэтому вряд ли где-то отключено 50%. Я периодически делаю попытки отключиться от ЦО и установить котел. Но не дают. Проблем у всех хватает, есть и на много хуже чем у меня. Многие молчат и проглатывают, мирятся с проблемами. Живут плохо. В Запорожье мужик 31 декабря выбросился из окна - упал на другого мужика с ребенком на руках - 2 трупа на этот Новый год. В Днепре аналогичная история, только выбросилась женщина на Победе и тоже упала на другую женщину с ребенком лет 10. У нас страна не благополучная - странно что вы не в курсе. Мне до таких ужасов далеко. Напрасно вы меня так обозначаете. Живу "не правильно"? Да. Жить в нашей стране правильно - то есть по нашим не писаным законам - себе дороже. Например "правильно" - молчать и скрывать свои проблемы и говорить - что у меня все -гут - лучше всех. А я говорю о них - но большинство из них все же решаю. Иметь бытовые проблемы - естественно. Но в нашей стране их делают не разрешимыми. Например - коммунальные платежи больше чем зарплата или тем более пенсия.
yanyura написав:Но есть одно но! Если вы или кто-то из вашей семьи заплатит хотя бы копейку за отопление
Ну да, платить нельзя по мошенническому договору, это вроде даже преподаётся на уроках права в школе. Хотя выход есть, но гемморойный. В случае случайной оплаты - несете заявление в милицию о мошенничестве и вымогательстве и заставляете участкового принять ваше заявление. Это будет доказательством в суде о непризнании вами договора.