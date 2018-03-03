Гройсман розповів українцям, як скоротити комунальні...

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Додано: Нед 04 бер, 2018 13:57
slavek Согласен 100% Но пытаться буду. А вдруг ? Судиться конечно смешно у нас в Украине. Но я может взятку дам и отрежут от ЦО ? Буду пытаться. Кстати нужно продумать как лучше греть дом потом.
Додано: Нед 04 бер, 2018 14:14
kalinavalera1
Во-первых, прошу прощения, что перепутал Представителя банка с нотариусом, т.к. писал по памяти.
Во-вторых, нанимаете (заключаете договор) с нормальным адвокатом, специализирующимся по жилищным делам (не первого попавшегося "дядю Васю") и по закону решаете все вопросы (не секрет, что каждый серьезный адвокат работает в связке адвокат-судья). Все расходы на него компенсирует проигравшая суд сторона, в вашем случае "ЖЭК". И мне действительно непонятно, как можно платить за отопление не имея договора на отопление? Такого (отсутствия договора) просто не может быть!
Как-то уже писал, что у меня от родителей осталась квартира в Никополе (это - Днепропетровская обл., если вы не знаете). Так вот, ежегодно (пока в Никополе было централизованное отопление) приходилось перезаключать договор на отопление, т.к. менялись расценки на отопление. Каждый год! И так (имеются договора на отопление) у каждого форумчанина. У вас же, по вашим словам, никакого договора нет и не было. Вы либо о чем-то умалчиваете, либо настолько наивный человек, что готовы платить без какого-нибудь документа о поставке услуг любому, кто пришлет вам платежку. Завтра вы заплатите за предоставление места на автостоянке (хотя у вас нет автомобиля) или за аренду места в Сити центре, или в Cascade Plaza, или в Passage (которых у вас не было и нет)? Без договора, но ведь
И это после того, как вы написали
Востаннє редагувалось yanyura в Нед 04 бер, 2018 14:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 04 бер, 2018 14:19
Хм, а вы точно еврей?
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Нед 04 бер, 2018 14:24
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Нед 04 бер, 2018 18:25
Даже по галахе, а не только по закону о возвращении. Вы, видимо, считаете себя знатоком евреев. Я вас разочарую - это не так.
back in USSR
Додано: Нед 04 бер, 2018 22:46
slavek жаль что вас заблокировали , вы адекватно пишете, тут дружно аж три человека на полном серьезе предлагают в Украине с кем-то судиться, тем более с украинской псевдо-коммерческой криминальной структурой теплосети. И тягаться с системой которая выкачивает из населения миллиарды долларов - своими копейками. В Украине нет в принципе правового поля. Мне ставят в укор, что на ветке банка я требовал по личному распоряжению владельца счета допкарту на мое имя. Так это было раньше - но срок действия допкарты истек. Ее нужно было обновить и все. Вместо этого советчики предложили мне по карте на чужое имя просто получать деньги в банкомате, и платить за все финансовые свои действия проценты. Я ведь от имени лежачей матери плачу за квартиру и все остальные действия -тп. Типа бывают люди которые до этого не додумаются? Что это даст мне ? Поставит перед банком в позу "зю", я типа партизан и почему-то вместо быть в нормальном правовом статусе должен партизанить и быть виноватым. И завтра банкомат зажует эту карату не на мое имя - так мне ее не восстановят , а главное деньги с нее пропадут и я ничего не докажу. Какая-то тетя Януария пишет на финансовом форуме - что у меня нет денег заплатить банку за выдачу пенсионной карты и допкарты к ней. На фига такие люди сюда заходят ? Эти карты выдают бесплатно. Как достали эти порохоботы. Хоть бы что-то адекватное писали .... А так полную несуразицу. Особенно мне понравилось про мою якобы "очень тяжелую жизнь" и про мои проблемы - которые в реале у каждого украинца в 100 раз покруче моих будут. Из этой страны кто не уехал и не убежал, то каждый второй умер. Из этого криминального кубла я бы давно сбежал или уполз - но у меня на руках больная мать - которая никуда ехать категорически не хочет.
У нас есть правоохранительные органы , прокуратура и куча высокооплачиваемых организаций которые должны контролировать и ставить на место - теплосети в том числе. И следить за выполнением Конституции тоже. Ага! Счас я все брошу и за них всех буду бесплатно пахать, да чего там, прямо вот все брошу и стану бороться с украинской мафией. Типа Теплосеть, президент, премьер - не для всех устроили ужасную жизнь, а токо лично для меня.
Мало того что они все гнилые - так порядочных ненавидят и заставляют быть такими же. жаба ж давит " Я грязный, не дам тебе быть чистым" . "Добрые" советы - как оказалось дают с издевкой. Обычно знаете как уголовники-жулики воспитывают своих детей ? Им с детства внушают, что уголовник умнее порядочного человека - если человек порядочный - значит он дурак --- то есть лох. Карикатура - наконец все прояснила. Типа мы не умеем считать - что взятка частному лицу куда меньше - чем годы тасканий по судам и кучи денег не пойми за что туда же. Написал вам в личку - что уважаю порядочных евреев. А не порядочных не уважаю. Почему именно акцентировался на не порядочных евреях? Они хитрее и творят на много больше зла, чем не порядочные украинцы. А так я к евреям отношусь хорошо. Извините - не думал что это вас касается. Я вообще ко всем людям не зависимо от национальностей хорошо отношусь, если они порядочные. И наоборот.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Нед 04 бер, 2018 23:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 04 бер, 2018 23:33
Вообще-то существуют два пути влияния на власть:
- правовой путь через суд;
- силовой путь через терроризм.
В данном случае если вы отказываетесь от правового пути то это в конце концов приводит или к созданию режима чиновника, когда ты должен подчинятся его самому идиотскому распоряжения или же в конце концов приводит к террористическому противостоянию с властью.
Террористическое противостояние было во время Майдана 2014 (да Небесна Сотня - это террористы, но это, можно сказать, правильные террористы) или в той же Сирии, где был создан ИГИЛ, как организация борьбы за свои права мусульман.
Так что в данной ситуации с госмонополией на теплопоставки виноват не Порошенко, и Ахметов, а как раз виноваты сами жертвы из-за своей пассивности.
Так что выхода у вас два:
- взять коктейль Молотова и сжечь ЖЕК кхуям вместе со всеми его чиновниками;
- подготовить материалы и пойти в суд.
А если дадите взятку, то может получится, что придет новый начальник в ЖЕК и аннулирует ваше отключение от ЦО, определит его как произвол. И заплатите взятку, потом штраф, а потом еще и за все время отключения.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Нед 04 бер, 2018 23:48
Вы попали не на того человека. У меня есть чувство меры . Считаю что
это очень важное качество по жизни. К тому же я пацифист. Кто-то не станет писать в инете - а возьмет коктейль Молотова. А я напишу и все. Каждый борется как может - я озвучиваю недовольство и не только свое. И все. К чему привел Майдан - мы все видим. Я против терроризма. Посмотрите что творится в Донбассе. Я принял к сведению все рекомендации - если это будет удобно и уместно по ходу жизни - применю. Кто виноват - я знаю может больше вас по теме манипуляции общественным сознанием. Виноваты пассивные ? Ну от части - разделяют вину Поршенко и Ахметова. Пассивные и законопослушные - опора социума. Само по себе быть пассивным не плохо. Но в здоровом обществе. А вот излишне алчные активные Порошенко и Ахметов виноваты на много больше, чем пассивные украинцы которых они грабят. Социум держится на деньгах. Это нормально. А в нашей стране вкладывались огромные суммы долларов именно в криминальных людей с 1991 года - что бы сделать их лидерами общества. Втюхивая лохам что первичный капитал - якобы всегда криминальный.
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