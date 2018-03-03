Гройсман розповів українцям, як скоротити комунальні...

Додано: Нед 04 бер, 2018 22:46

жаль что вас заблокировали , вы адекватно пишете, тут дружно аж три человека на полном серьезе предлагают в Украине с кем-то судиться, тем более с украинской псевдо-коммерческой криминальной структурой теплосети. И тягаться с системой которая выкачивает из населения миллиарды долларов - своими копейками. В Украине нет в принципе правового поля. Мне ставят в укор, что на ветке банка я требовал по личному распоряжению владельца счета допкарту на мое имя. Так это было раньше - но срок действия допкарты истек. Ее нужно было обновить и все. Вместо этого советчики предложили мне по карте на чужое имя просто получать деньги в банкомате, и платить за все финансовые свои действия проценты. Я ведь от имени лежачей матери плачу за квартиру и все остальные действия -тп. Типа бывают люди которые до этого не додумаются? Что это даст мне ? Поставит перед банком в позу "зю", я типа партизан и почему-то вместо быть в нормальном правовом статусе должен партизанить и быть виноватым. И завтра банкомат зажует эту карату не на мое имя - так мне ее не восстановят , а главное деньги с нее пропадут и я ничего не докажу. Какая-то тетя Януария пишет на финансовом форуме - что у меня нет денег заплатить банку за выдачу пенсионной карты и допкарты к ней. На фига такие люди сюда заходят ? Эти карты выдают бесплатно. Как достали эти порохоботы. Хоть бы что-то адекватное писали .... А так полную несуразицу. Особенно мне понравилось про мою якобы "очень тяжелую жизнь" и про мои проблемы - которые в реале у каждого украинца в 100 раз покруче моих будут. Из этой страны кто не уехал и не убежал, то каждый второй умер. Из этого криминального кубла я бы давно сбежал или уполз - но у меня на руках больная мать - которая никуда ехать категорически не хочет.У нас есть правоохранительные органы , прокуратура и куча высокооплачиваемых организаций которые должны контролировать и ставить на место - теплосети в том числе. И следить за выполнением Конституции тоже. Ага! Счас я все брошу и за них всех буду бесплатно пахать, да чего там, прямо вот все брошу и стану бороться с украинской мафией.Типа Теплосеть, президент, премьер - не для всех устроили ужасную жизнь, а токо лично для меня.Мало того что они все гнилые - так порядочных ненавидят и заставляют быть такими же. жаба ж давит " Я грязный, не дам тебе быть чистым" . "Добрые" советы - как оказалось дают с издевкой. Обычно знаете как уголовники-жулики воспитывают своих детей ? Им с детства внушают, что уголовник умнее порядочного человека - если человек порядочный - значит он дурак --- то есть лох. Карикатура - наконец все прояснила. Типа мы не умеем считать - что взятка частному лицу куда меньше - чем годы тасканий по судам и кучи денег не пойми за что туда же. Написал вам в личку - что уважаю порядочных евреев. А не порядочных не уважаю. Почему именно акцентировался на не порядочных евреях? Они хитрее и творят на много больше зла, чем не порядочные украинцы. А так я к евреям отношусь хорошо. Извините - не думал что это вас касается. Я вообще ко всем людям не зависимо от национальностей хорошо отношусь, если они порядочные. И наоборот.