RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Зеленський розповів, на що можна
витратити 140 мільярдів...

Зеленський розповів, на що можна витратити 140 мільярдів...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 10:15

Зеленський розповів, на що можна витратити 140 мільярдів...

Пропонуємо до обговорення:
Україна має отримати заморожені російські кошти, це буде реальним фінансовим покаранням росії.

Дивися повний текст
Зеленський розповів, на що можна витратити 140 мільярдів євро заморожених російських активів
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100645
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 10:15

Когда уже посадят это воровитую зелёную погань ?
reshetnikov_app
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 38
З нами з: 07.09.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 10:19

  reshetnikov_app написав:Когда уже посадят это воровитую зелёную погань ?

а коли 3,14*** росіяни перестануть нас бомбити?
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6361
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2704 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
 
1
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де і скільки можна заробити в Австрії (умови)
R2 » Чет 13 лис, 2025 16:52
2 320
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 лис, 2025 20:44
M-Audio
Чи можна вимикати бойлер на ніч
R2 » Чет 13 лис, 2025 16:16
1 133
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 лис, 2025 16:16
moveton
Зеленський підписав закон про контроль над діяльністю...
R2 » Сер 12 лис, 2025 11:21
1 163
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лис, 2025 11:21
salvydas

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.