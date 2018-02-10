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Стокгольмський арбітраж прийняв
рішення щодо питання...

Стокгольмський арбітраж прийняв рішення щодо питання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 10:25

Стокгольмський арбітраж прийняв рішення щодо питання...

Пропонуємо до обговорення:
Стокгольмський арбітраж зобов'язав ПАТ "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України".

Дивися повний текст Стокгольмський арбітраж прийняв рішення щодо питання "Газпрому" і "Нафтогазу".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 10:25

Интересно, почему ставка процента по просрочке долга Нефтегаза перед Газпромом в 2.5 раза выше ставки процента по просрочке долга Газпрома перед Нефтегазом о_О

Кто знает, объясните, плиз.

По сути решения - отлично, поскольку Нефтегаз будет нетто-получателем по спору, а не нетто-плательщиком.

Надеюсь, что деньги не разворуют, а направят в разведку и увеличение добычи! Сумма существенная.

При этом не стоит забывать, что для Нефтегаза это деньги из воздуха, потому что украинский потребитель - и население, и бизнес - уже оплатили всю это недостачу из своего кармана.

Напомню, что за 4 года тариф для населения вырос в 8 раз, для бизнеса - в 3 раза. В этом тарифе, помимо расходов на сам газ и эксплуатацию инфраструктуры, и потери от снижения российского транзита, и расходы на многомиллионные зарплаты и бонусы "эффективных менеджеров", и более 100 млрд гривен совокупной прибыли, полученной Нефтегазом с момента радикального поднятия тарифов, и, наверняка, что-то "на огирочкы" крышевателей "эффективных менеджеров" с Банковой...
Criticus
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 10:28

Re: Стокгольмський арбітраж прийняв рішення щодо питання...

Два роки безкоштовний газ.
Ну що, у свідків запоребрикових залишився тільки ПП2? Ну мрійте, мрійте. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 10:38

Чудова новина!
Runner
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 10:40

Там разница 100 000 долларов по процентам в пользу ГазПрома. Кто кого обманул ?! А вопрос действителен почему разный процент.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 10:42

  anton_gms написав:Там разница 100 000 долларов по процентам в пользу ГазПрома. Кто кого обманул ?! А вопрос действителен почему разный процент.

Надзвичайно важливий, особливо якщо зрівняти відсотки з сумою виплат. :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 11:15

lapay, ну дак а що ще відповідати, методички ще в розробці у ольгінських.
Будуть налягати що ціни все одно для населення підняли в Х разів, "алігархи варуют и багатеют" і т. п. По факту ж українці не тільки не замерзли, а ще ім треба газ продавати 5 млрд кубів в рік по ціні ринка і доплачувати.
При цьому нам затверджують програми допомоги і підтримки "уставший Запад" (вчора на +1 млрд $) а ім готують черговий пакет санкцій. Бо "путин всех переиграл". Березень для ватки буде важкий, будьте поблажливіше :mrgreen: )
Принимай несущественным явное в мире, ибо тайная сущность вещей - не видна. Омар Хаям
renya11
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 11:41

  lapay написав:
  anton_gms написав:Там разница 100 000 долларов по процентам в пользу ГазПрома. Кто кого обманул ?! А вопрос действителен почему разный процент.

Надзвичайно важливий, особливо якщо зрівняти відсотки з сумою виплат. :mrgreen:


Вы не видите дальше своего носа - я не просто так написал о Нефтегазе как нетто-получателе, что разумеется, супер-круто в теории.

Однако, неттинга платежей не будет, если Газпром на это не согласиться! А соглашаться нет НИКАКОГО резона, потому что проценты за просрочку у Газпрома с суммы 4,63 млрд МЕНЬШЕ, чем у Нефтегаза с суммы 2,02 млрд долларов. Из-за разницы ставок процента.

Суточные проценты для Нефтегаза составят 606 тыс долларов, для Газпрома - 526 тыс долларов.

Что это значит - что Газпром платить не будет максимально долгое время. Возможно, вообще платить не будет. И будет ЗАРАБАТЫВАТЬ на этом 80 тыс долларов В ДЕНЬ!

Вот такая пэрэмога!

Чтобы выйти из этой круговой поруки, Нефтегазу придется заплатить первым! Только он, разумеется, не сможет этого сделать - во-первых, потому что у него нет 2.02 млрд долларов free cashflow, во-вторых, потому что в таком случае баланс платежей с Газпромом ухудшится на эти самые 2.02 млрд долларов!
Criticus
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 11:51

Re: Стокгольмський арбітраж прийняв рішення щодо питання...

  Criticus написав:Однако, неттинга платежей не будет, если Газпром на это не согласиться! А соглашаться нет НИКАКОГО резона, потому что проценты за просрочку у Газпрома с суммы 4,63 млрд МЕНЬШЕ, чем у Нефтегаза с суммы 2,02 млрд долларов. Из-за разницы ставок процента.

Суточные проценты для Нефтегаза составят 606 тыс долларов, для Газпрома - 526 тыс долларов.

Что это значит - что Газпром платить не будет максимально долгое время. Возможно, вообще платить не будет. И будет ЗАРАБАТЫВАТЬ на этом 80 тыс долларов В ДЕНЬ!

Якщо хтось не хоче платити борги, то він і відсотки не платить. Заробляти на тому, чого немає (бериабоплати) можна тільки в запоребрикових мріях. :)
Нафтогаз може взяти транзитний газ в рахунок боргу Газпрому, і буде правий. В 2009 таке вже було, і Газпром нічого не зміг нам виставити.
Але до цього не дійде - заплатять або грошима, або газом, інакше втрати, як імідж неадекватних партнерів, набагато більший.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 12:11

Re: Стокгольмський арбітраж прийняв рішення щодо питання...

Приличную сумму имеем, зачем же ещё предоплату на газ за март перечислили? А Газпром взял и вернул... “Газпром” не планирует возобновлять поставки газа в Украину
http://www.unn.com.ua/ru/news/1717851-g ... v-ukrayinu
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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