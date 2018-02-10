Стокгольмський арбітраж зобов'язав ПАТ "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України".
Дивися повний текст Стокгольмський арбітраж прийняв рішення щодо питання "Газпрому" і "Нафтогазу".
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Додано: Чет 01 бер, 2018 10:25
Стокгольмський арбітраж прийняв рішення щодо питання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стокгольмський арбітраж прийняв рішення щодо питання "Газпрому" і "Нафтогазу".
Додано: Чет 01 бер, 2018 10:25
Интересно, почему ставка процента по просрочке долга Нефтегаза перед Газпромом в 2.5 раза выше ставки процента по просрочке долга Газпрома перед Нефтегазом о_О
Кто знает, объясните, плиз.
По сути решения - отлично, поскольку Нефтегаз будет нетто-получателем по спору, а не нетто-плательщиком.
Надеюсь, что деньги не разворуют, а направят в разведку и увеличение добычи! Сумма существенная.
При этом не стоит забывать, что для Нефтегаза это деньги из воздуха, потому что украинский потребитель - и население, и бизнес - уже оплатили всю это недостачу из своего кармана.
Напомню, что за 4 года тариф для населения вырос в 8 раз, для бизнеса - в 3 раза. В этом тарифе, помимо расходов на сам газ и эксплуатацию инфраструктуры, и потери от снижения российского транзита, и расходы на многомиллионные зарплаты и бонусы "эффективных менеджеров", и более 100 млрд гривен совокупной прибыли, полученной Нефтегазом с момента радикального поднятия тарифов, и, наверняка, что-то "на огирочкы" крышевателей "эффективных менеджеров" с Банковой...
Додано: Чет 01 бер, 2018 10:28
Re: Стокгольмський арбітраж прийняв рішення щодо питання...
Два роки безкоштовний газ.
Ну що, у свідків запоребрикових залишився тільки ПП2? Ну мрійте, мрійте.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 01 бер, 2018 10:40
Там разница 100 000 долларов по процентам в пользу ГазПрома. Кто кого обманул ?! А вопрос действителен почему разный процент.
Додано: Чет 01 бер, 2018 10:42
Надзвичайно важливий, особливо якщо зрівняти відсотки з сумою виплат.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 01 бер, 2018 11:15
lapay, ну дак а що ще відповідати, методички ще в розробці у ольгінських.
Будуть налягати що ціни все одно для населення підняли в Х разів, "алігархи варуют и багатеют" і т. п. По факту ж українці не тільки не замерзли, а ще ім треба газ продавати 5 млрд кубів в рік по ціні ринка і доплачувати.
При цьому нам затверджують програми допомоги і підтримки "уставший Запад" (вчора на +1 млрд $) а ім готують черговий пакет санкцій. Бо "путин всех переиграл". Березень для ватки буде важкий, будьте поблажливіше )
Принимай несущественным явное в мире, ибо тайная сущность вещей - не видна. Омар Хаям
Додано: Чет 01 бер, 2018 11:41
Вы не видите дальше своего носа - я не просто так написал о Нефтегазе как нетто-получателе, что разумеется, супер-круто в теории.
Однако, неттинга платежей не будет, если Газпром на это не согласиться! А соглашаться нет НИКАКОГО резона, потому что проценты за просрочку у Газпрома с суммы 4,63 млрд МЕНЬШЕ, чем у Нефтегаза с суммы 2,02 млрд долларов. Из-за разницы ставок процента.
Суточные проценты для Нефтегаза составят 606 тыс долларов, для Газпрома - 526 тыс долларов.
Что это значит - что Газпром платить не будет максимально долгое время. Возможно, вообще платить не будет. И будет ЗАРАБАТЫВАТЬ на этом 80 тыс долларов В ДЕНЬ!
Вот такая пэрэмога!
Чтобы выйти из этой круговой поруки, Нефтегазу придется заплатить первым! Только он, разумеется, не сможет этого сделать - во-первых, потому что у него нет 2.02 млрд долларов free cashflow, во-вторых, потому что в таком случае баланс платежей с Газпромом ухудшится на эти самые 2.02 млрд долларов!
Додано: Чет 01 бер, 2018 11:51
Re: Стокгольмський арбітраж прийняв рішення щодо питання...
Якщо хтось не хоче платити борги, то він і відсотки не платить. Заробляти на тому, чого немає (бериабоплати) можна тільки в запоребрикових мріях.
Нафтогаз може взяти транзитний газ в рахунок боргу Газпрому, і буде правий. В 2009 таке вже було, і Газпром нічого не зміг нам виставити.
Але до цього не дійде - заплатять або грошима, або газом, інакше втрати, як імідж неадекватних партнерів, набагато більший.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 01 бер, 2018 12:11
Re: Стокгольмський арбітраж прийняв рішення щодо питання...
Приличную сумму имеем, зачем же ещё предоплату на газ за март перечислили? А Газпром взял и вернул... “Газпром” не планирует возобновлять поставки газа в Украину
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
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