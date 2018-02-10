Стокгольмський арбітраж прийняв рішення щодо питання...

Додано: Чет 01 бер, 2018 11:41

lapay написав: anton_gms написав: Там разница 100 000 долларов по процентам в пользу ГазПрома. Кто кого обманул ?! А вопрос действителен почему разный процент. Там разница 100 000 долларов по процентам в пользу ГазПрома. Кто кого обманул ?! А вопрос действителен почему разный процент.

Надзвичайно важливий, особливо якщо зрівняти відсотки з сумою виплат. Надзвичайно важливий, особливо якщо зрівняти відсотки з сумою виплат.

Вы не видите дальше своего носа - я не просто так написал о Нефтегазе как нетто-получателе, что разумеется, супер-круто в теории.Однако, неттинга платежей не будет, если Газпром на это не согласиться! А соглашаться нет НИКАКОГО резона, потому что проценты за просрочку у Газпрома с суммы 4,63 млрд МЕНЬШЕ, чем у Нефтегаза с суммы 2,02 млрд долларов. Из-за разницы ставок процента.Суточные проценты для Нефтегаза составят 606 тыс долларов, для Газпрома - 526 тыс долларов.Что это значит - что Газпром платить не будет максимально долгое время. Возможно, вообще платить не будет. И будет ЗАРАБАТЫВАТЬ на этом 80 тыс долларов В ДЕНЬ!Вот такая пэрэмога!Чтобы выйти из этой круговой поруки, Нефтегазу придется заплатить первым! Только он, разумеется, не сможет этого сделать - во-первых, потому что у него нет 2.02 млрд долларов free cashflow, во-вторых, потому что в таком случае баланс платежей с Газпромом ухудшится на эти самые 2.02 млрд долларов!