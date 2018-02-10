Стокгольмський арбітраж прийняв рішення щодо питання...

Criticus написав:

Из вас такой прогнозист, как из дерьма пуля... Почему вы, зная о методах работы России на Донбассе, забываете, с кем имеете дело, размахивая тут бумажками за европейской подписью?? Мы имеем дело с гебней, и об этом никогда не следует забывать! На них даже США не нашло управу! Санкциям сколько уже - 3.5 года? И каков результат?.. Только не надо про падение их ВВП, потому что это НИКАК не отражается на их действиях в отношении Украины. Газпром УЖЕ, не прошло и суток с момента решения Арбитража, отказал Нефтегазу в поставках газа и снизил давление в трубе, чтобы нечего было отбирать! https://korrespondent.net/business/comp ... tu-za-mart https://korrespondent.net/business/econ ... haza-na-10 А забрать немецкий газ из украинской трубы в пользу долга - это надо чтобы яйца имелись сами знаете у кого. Вот и проверим, есть они, или нет. Мне ответ итак очевиден, но хотите, чтобы нас рассудило время - ок, вернемся к разговору чуть позже.