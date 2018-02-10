Стокгольмський арбітраж прийняв рішення щодо питання...
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В свою очередь глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что действия «Газпрома» делают невозможным выполнение украинской компанией решение Стокгольмского арбитража по закупке минимальных контрактных объемов газа. Он также призвал европейские газовые компании проанализировать надежность контрагента, который «может выставить счет, получить деньги и отказаться поставлять газ».
«Мы также советуем нашим европейским коллегам задуматься, стоит ли разрешать такому контрагенту усиливать свое и без того значительное влияние на их рынок за счет строительства «Северного потока-2», — подчеркнул Андрей Коболев.
Criticus написав:Однако, неттинга платежей не будет, если Газпром на это не согласиться! А соглашаться нет НИКАКОГО резона, потому что проценты за просрочку у Газпрома с суммы 4,63 млрд МЕНЬШЕ, чем у Нефтегаза с суммы 2,02 млрд долларов. Из-за разницы ставок процента.
Суточные проценты для Нефтегаза составят 606 тыс долларов, для Газпрома - 526 тыс долларов.
Что это значит - что Газпром платить не будет максимально долгое время. Возможно, вообще платить не будет. И будет ЗАРАБАТЫВАТЬ на этом 80 тыс долларов В ДЕНЬ!
Якщо хтось не хоче платити борги, то він і відсотки не платить. Заробляти на тому, чого немає (бериабоплати) можна тільки в запоребрикових мріях. Нафтогаз може взяти транзитний газ в рахунок боргу Газпрому, і буде правий. В 2009 таке вже було, і Газпром нічого не зміг нам виставити. Але до цього не дійде - заплатять або грошима, або газом, інакше втрати, як імідж неадекватних партнерів, набагато більший.
Из вас такой прогнозист, как из дерьма пуля...
Почему вы, зная о методах работы России на Донбассе, забываете, с кем имеете дело, размахивая тут бумажками за европейской подписью??
Мы имеем дело с гебней, и об этом никогда не следует забывать! На них даже США не нашло управу! Санкциям сколько уже - 3.5 года? И каков результат?.. Только не надо про падение их ВВП, потому что это НИКАК не отражается на их действиях в отношении Украины.
Газпром УЖЕ, не прошло и суток с момента решения Арбитража, отказал Нефтегазу в поставках газа и снизил давление в трубе, чтобы нечего было отбирать!
Ога не будет, начинается стройка 1 апреля. Не будет как турецкого, сбирского, моста и так далее. Это все миражи и Мосфильм. . Просто головой своей подумай. Недавно взорвалась труба. Цена, выросла за сутки в 3 раза. Вот и представь что будет когда опять будет газовая война.
Criticus написав: Из вас такой прогнозист, как из дерьма пуля... Почему вы, зная о методах работы России на Донбассе, забываете, с кем имеете дело, размахивая тут бумажками за европейской подписью?? Мы имеем дело с гебней, и об этом никогда не следует забывать! На них даже США не нашло управу! Санкциям сколько уже - 3.5 года? И каков результат?.. Только не надо про падение их ВВП, потому что это НИКАК не отражается на их действиях в отношении Украины. Газпром УЖЕ, не прошло и суток с момента решения Арбитража, отказал Нефтегазу в поставках газа и снизил давление в трубе, чтобы нечего было отбирать! https://korrespondent.net/business/comp ... tu-za-mart https://korrespondent.net/business/econ ... haza-na-10 А забрать немецкий газ из украинской трубы в пользу долга - это надо чтобы яйца имелись сами знаете у кого. Вот и проверим, есть они, или нет. Мне ответ итак очевиден, но хотите, чтобы нас рассудило время - ок, вернемся к разговору чуть позже.
На кого рассчитаны эти понты с "отказал Нефтогазу в поставках" и "снизил давление" ? ))) Скоро уже как 3 года Нафтогаз не покупает и кубосантиметра у "братьев".
locustsucol написав:Скоро уже как 3 года Нафтогаз не покупает и кубосантиметра у "братьев".
Гыгы. Смешная штука.... Зато покупает дороже через фирмы-прокладки(скорее всего наших местных чинуш) в ЕС, который мы туда еще и поставляем и потом качаем в зад. Но это для Вас так, а по факту такое движение лишь по бумажкам, а газ с вышки сразу поступает в вашу газплиту по 5-ному прейскуранту. А че. Курченко курит со своим оборванным транзитом бенза.