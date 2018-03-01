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на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: Чет 01 бер, 2018 14:08 Итоги: Энергетика 01.03.18



По состоянию на 7.15 Киева стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,09%, до $64,67 за баррель, а апрельских фьючерсов на нефть марки WTI - росла на 0,08%, до $61,69 за баррель.



С одной стороны, инвесторы продолжают реагировать на данные минэнерго США, опубликованные в среду. Коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 февраля, выросли на 3 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 423,5 миллиона баррелей. Эксперты ожидали меньшего роста - на 2,4 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю увеличилась на 0,13%, или на 13 тысяч баррелей в сутки, до 10,283 миллиона баррелей в день.



При этом, по данным управления энергетической информации (EIA) минэнерго США, которые были обнародованы после традиционной еженедельной статистики ведомства, после достижения исторического рекорда добычи нефти в стране в ноябре на уровне 10,057 миллиона баррелей в сутки, показатель в декабре опустился ниже отметки в 10 миллионов - до 9,949 миллиона баррелей в сутки (или на 1,1%).



В то же время трейдеры обратили внимание и на снижение глобальных фондовых бирж. Так, по итогам вторника основные биржевые индексы Европы и США закрылись в минусе на опасениях скорого повышения учетных процентных ставок мировых регуляторов.



Значительное удешевление акций побудило инвесторов избегать таких рисковых активов, как нефть.



Нефтяные фьючерсы упали в среду, так как данные показывали недельный рост запасов нефти в США, который был больше, чем ожидалось. Согласно данным правительства США, общая внутренняя добыча нефти также выросла после небольшого снижения на прошлой неделе.



По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже апрельская нефть West Texas Intermediate потеряла 72 центов, или 1,1%, до $62,29 за баррель. Цены на нефть, которая закрылась на 1,4% ниже во вторник, показав самый большой однодневный процентный спад за более чем две недели, торгуются со снижением на 3,6% с начала месяца.



Апрельская нефть Brent потеряла 81 цент, или 1,2%, до уровня $65,82 за баррель на бирже ICE Futures Europe. Нефть торгуется со снижением более чем на 4% с начала месяца.



Как сообщили в среду в Управлении энергетической информации США, внутренние запасы нефти выросли на 3 млн. баррелей за неделю, закончившуюся 23 февраля. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали рост на 2,1 млн. баррелей, в то время как Американский институт нефти во вторник сообщил об увеличении запасов на 933 тыс. баррелей.



В то же время общая внутренняя добыча нефти увеличилась на 13 000 баррелей в день до 10,283 миллиона баррелей в день - свежий еженедельный рекорд, основанный на данных EIA, относящихся с 1983 года.

«Производство в США несколько возросло, США продолжает преследовать Россию как крупнейшего в мире производителя нефти», - сказал Джон Макалузо, аналитик Tyche Capital Advisors. - «Ожидается, что США к 2019 году займут это первое место ».

Также способствуя давлению на цены на нефть, индекс доллара США USDX вырос на 0,6% во вторник после того, как президент Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в первый день слушаний в конгрессе поднял ожидания относительно дальнейшего повышения процентных ставок в США. В среду индекс доллара США оставался более устойчивым, хотя и не повторил динамику вторника.



Мартовский бензин потерял 2,2% до $1,764 за галлон, а топочный мазут снизился на 1,5% до $1,934 за галлон.



Exxon разрывает сотрудничество с «Роснефтью».



Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil выходит из всех совместных проектов с «Роснефтью».

Компания, работавшая в РФ с начала 2000х, а в 2012 заключившая с «Роснефтью» соглашение о стратегическом партнерстве, приняла решение полностью свернуть сотрудничество из-за санкций против России.



Об этом говорится в годовом отчете (10-К), который Exxon направила в комиссию по ценным бумагам и рынкам 28 февраля.



Американская компания выйдет из капитала совместных с «Роснефтью» компаний, которые были учреждены в 2013-14 гг.



Они получили лицензии на участки арктического шельфа в Карском и Чукотском морях, а также море Лаптевых общей площадью более 600 тысяч квадратных километров. Доля Exxon в СП составляла 33%, однако именно она должна была представить технологии для бурения и геологоразведки и профинасировать большую часть затрат, общая сумма которых оценивалась в $3,2 млрд.



По такой же схеме были созданы СП для разработки шельфа Черного моря и трудноизвлекаемых запасов в Западной Сибири.

В Карском море в 2014 году Exxon и «Роснефть» пробурили скважину и открыли месторождение, названное «Победа». Однако из-за введенных санкций работы пришлось остановить.



Для их продолжения требовалась лицензия от Минфина США, которую Exxon пыталась получить с 2015 года. Компания ссылалась на то, что санкции ставят ее в невыгодное положение по отношению к европейским конкурентам: норвежская Statoil продолжала бурение в Баренцевом море, а итальянская Eni - в Черном, поскольку санкции ЕС, в отличие от американских, не распространялись на уже начатые проекты.



Но усилия были тщетны. В июле Exxon оштрафовали на $2 млн. за то, что компания подписала соглашение с Игорем Сечиным в 2014 году, когда тот уже находился в персональном санкционном списке.

Спустя четыре месяца США расширили санкции против нефтяного сектора России, запретив передавать технологии не только напрямую, но и через цепь посредников. Тогда же Exxon приняла решение оставить все совместные с «Роснефтью» проекты, следует из отчета американской компании.



Выход из СП будет завершен в течение 2018 года, убыток составит около $200 млн., сообщила Exxon.

У Exxon останется доля в 30% проекте «Сахалин-1» (у «Роснефти» - 20%), который пока не попал под санкционный режим.



Напомним, в рамках нового санкционного пакета в Россию запрещено экспортировать, реэкспортировать напрямую или через посредников товары, услуги или технологии, которые могут быть использованы для разведки или добычи нефти на Арктическом шельфе, глубоководных проектах или сланцевых месторождениях.

С 29 января те же меры распространены на проекты вне территории РФ, в которых попавшие под санкции российские компании, их «дочки» или связанные с ними юрлица владеют долей как минимум в 33%.



Реакция цен на нефть на отчет по запасам сырья в США.



Цены на нефть снижаются после выхода данных Министерства энергетики США, показавших увеличение добычи запасов и дальнейший рост добыча нефти в стране. За неделю с 17 по 23 февраля добыча выросла до 10,283 млн. баррелей в день против 10,270 млн. баррелей на предыдущей неделе. Запасы нефти за эту неделю выросли на 3,019 млн. баррелей при прогнозе увеличения на 3,000 млн. баррелей. Запасы нефти в Кушинге, откуда нефть поставляется на биржу, упали на 1.218 млн. баррелей. Запасы бензина увеличились на 2,483 млн. баррелей при прогнозе роста на 0,600 млн. баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 0,960 млн. баррелей при прогнозе падения на 0,950 млн. баррелей. Загруженность НПЗ упала на 0,30%, совпав с прогнозом. Потребление нефти в США выросло на 0,049 млн. барр/день до 15,882 млн. барр/день.



Дополнительное давление на котировки нефти оказывает рост курса доллара, в котором номинировано сырье. Дальнейшие продажи может сдержать рост фондового рынка США.



«Нафтогаз» заявил об удовлетворении иска против «Газпрома» в Стокгольме.



По данным украинской компании, «Газпром» должен доплатить ей $4,63 млрд. за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. В «Газпроме» пока не прокомментировали это сообщение.

Стокгольмский арбитраж обязал российский концерн «Газпром» доплатить компании «Нафтогаз Украины» $4,63 миллиарда за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Об этом в среду, 28 февраля, сообщил представитель украинской компании.



Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа «Газпром» должен доплатить $2,56 миллиарда, утверждают в руководстве «Нафтогаза».

Как отмечает агентство Reuters, Стокгольмский арбитраж не комментирует свои решения, оставляя за участниками споров право выступать с публичными заявлениями, если они посчитают это нужным.



Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» в арбитраже добивался от «Газпрома» выплаты около $16 миллиардов, пересмотра тарифов, разблокирования виртуального реверса и возможности оформления транзитного контракта на другого оператора.

Контракт на транзит между «Нафтогазом» и «Газпромом» действует на период с 2009 по 2019 год. Согласно документу, «Газпром» должен ежегодно передавать не менее 110 миллиардов кубометров газа для транзита по территории Украины, при этом действующая версия контракта не предусматривает каких-либо штрафов за меньшие объемы, сообщает «Интерфакс».



«Газпром» заявил, что не согласен с решением Стокгольмского арбитража по транзитному спору российской компании с украинским «Нафтогазом». Об этом говорится в сообщении «Газпрома».

Ранее «Нафтогаз» сообщил, что арбитраж обязал «Газпром» выплатить $4,6 млрд в пользу украинской компании.

«Газпром» выражает несогласие с данным решением арбитража. Ранее эти же арбитры согласились с аргументами «Нафтогаза» о резком ухудшении состояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств «Нафтогаза» по отбору газа. Однако в отношении «Газпрома», ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был», — отметили в российской компании.

Там также подчеркнули, что с учетом итогов двух разбирательств, в отношениях «Газпрома» и «Нафтогаза» по поставкам и транзиту возник «существенный дисбаланс, нарушающий базовые принципы шведского права, которым регулируется контракт».

«Газпром» будет защищать свои права всеми способами, доступными ему в соответствии с применимым законодательством», — заключили в компании.

С учетом декабрьского решения Стокгольмского арбитража в пользу «Газпрома» российская компания в итоге должна выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ Мировые цены на нефть в четверг утром не демонстрируют единой динамики по основным маркам - трейдеры одновременно отыгрывают неоднозначные данные о запасах и добыче в США, а также реагируют на снижение фондовых индексов.Нефтяные фьючерсы упали в среду, так как данные показывали недельный рост запасов нефти в США, который был больше, чем ожидалось. Согласно данным правительства США, общая внутренняя добыча нефти также выросла после небольшого снижения на прошлой неделе.Exxon разрывает сотрудничество с «Роснефтью».Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil выходит из всех совместных проектов с «Роснефтью».Компания, работавшая в РФ с начала 2000х, а в 2012 заключившая с «Роснефтью» соглашение о стратегическом партнерстве, приняла решение полностью свернуть сотрудничество из-за санкций против России.Об этом говорится в годовом отчете (10-К), который Exxon направила в комиссию по ценным бумагам и рынкам 28 февраля.Американская компания выйдет из капитала совместных с «Роснефтью» компаний, которые были учреждены в 2013-14 гг.Они получили лицензии на участки арктического шельфа в Карском и Чукотском морях, а также море Лаптевых общей площадью более 600 тысяч квадратных километров. Доля Exxon в СП составляла 33%, однако именно она должна была представить технологии для бурения и геологоразведки и профинасировать большую часть затрат, общая сумма которых оценивалась в $3,2 млрд.По такой же схеме были созданы СП для разработки шельфа Черного моря и трудноизвлекаемых запасов в Западной Сибири.В Карском море в 2014 году Exxon и «Роснефть» пробурили скважину и открыли месторождение, названное «Победа». Однако из-за введенных санкций работы пришлось остановить.Для их продолжения требовалась лицензия от Минфина США, которую Exxon пыталась получить с 2015 года. Компания ссылалась на то, что санкции ставят ее в невыгодное положение по отношению к европейским конкурентам: норвежская Statoil продолжала бурение в Баренцевом море, а итальянская Eni - в Черном, поскольку санкции ЕС, в отличие от американских, не распространялись на уже начатые проекты.Но усилия были тщетны. В июле Exxon оштрафовали на $2 млн. за то, что компания подписала соглашение с Игорем Сечиным в 2014 году, когда тот уже находился в персональном санкционном списке.Спустя четыре месяца США расширили санкции против нефтяного сектора России, запретив передавать технологии не только напрямую, но и через цепь посредников. Тогда же Exxon приняла решение оставить все совместные с «Роснефтью» проекты, следует из отчета американской компании.Выход из СП будет завершен в течение 2018 года, убыток составит около $200 млн., сообщила Exxon.У Exxon останется доля в 30% проекте «Сахалин-1» (у «Роснефти» - 20%), который пока не попал под санкционный режим.Напомним, в рамках нового санкционного пакета в Россию запрещено экспортировать, реэкспортировать напрямую или через посредников товары, услуги или технологии, которые могут быть использованы для разведки или добычи нефти на Арктическом шельфе, глубоководных проектах или сланцевых месторождениях.С 29 января те же меры распространены на проекты вне территории РФ, в которых попавшие под санкции российские компании, их «дочки» или связанные с ними юрлица владеют долей как минимум в 33%.Реакция цен на нефть на отчет по запасам сырья в США.Цены на нефть снижаются после выхода данных Министерства энергетики США, показавших увеличение добычи запасов и дальнейший рост добыча нефти в стране. За неделю с 17 по 23 февраля добыча выросла до 10,283 млн. баррелей в день против 10,270 млн. баррелей на предыдущей неделе. Запасы нефти за эту неделю выросли на 3,019 млн. баррелей при прогнозе увеличения на 3,000 млн. баррелей. Запасы нефти в Кушинге, откуда нефть поставляется на биржу, упали на 1.218 млн. баррелей. Запасы бензина увеличились на 2,483 млн. баррелей при прогнозе роста на 0,600 млн. баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 0,960 млн. баррелей при прогнозе падения на 0,950 млн. баррелей. Загруженность НПЗ упала на 0,30%, совпав с прогнозом. Потребление нефти в США выросло на 0,049 млн. барр/день до 15,882 млн. барр/день.Дополнительное давление на котировки нефти оказывает рост курса доллара, в котором номинировано сырье. Дальнейшие продажи может сдержать рост фондового рынка США.«Нафтогаз» заявил об удовлетворении иска против «Газпрома» в Стокгольме.По данным украинской компании, «Газпром» должен доплатить ей $4,63 млрд. за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. В «Газпроме» пока не прокомментировали это сообщение.Стокгольмский арбитраж обязал российский концерн «Газпром» доплатить компании «Нафтогаз Украины» $4,63 миллиарда за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Об этом в среду, 28 февраля, сообщил представитель украинской компании.Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа «Газпром» должен доплатить $2,56 миллиарда, утверждают в руководстве «Нафтогаза».Как отмечает агентство Reuters, Стокгольмский арбитраж не комментирует свои решения, оставляя за участниками споров право выступать с публичными заявлениями, если они посчитают это нужным.Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» в арбитраже добивался от «Газпрома» выплаты около $16 миллиардов, пересмотра тарифов, разблокирования виртуального реверса и возможности оформления транзитного контракта на другого оператора.Контракт на транзит между «Нафтогазом» и «Газпромом» действует на период с 2009 по 2019 год. Согласно документу, «Газпром» должен ежегодно передавать не менее 110 миллиардов кубометров газа для транзита по территории Украины, при этом действующая версия контракта не предусматривает каких-либо штрафов за меньшие объемы, сообщает «Интерфакс».«Газпром» заявил, что не согласен с решением Стокгольмского арбитража по транзитному спору российской компании с украинским «Нафтогазом». Об этом говорится в сообщении «Газпрома».Ранее «Нафтогаз» сообщил, что арбитраж обязал «Газпром» выплатить $4,6 млрд в пользу украинской компании.«Газпром» выражает несогласие с данным решением арбитража. Ранее эти же арбитры согласились с аргументами «Нафтогаза» о резком ухудшении состояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств «Нафтогаза» по отбору газа. Однако в отношении «Газпрома», ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был», — отметили в российской компании.Там также подчеркнули, что с учетом итогов двух разбирательств, в отношениях «Газпрома» и «Нафтогаза» по поставкам и транзиту возник «существенный дисбаланс, нарушающий базовые принципы шведского права, которым регулируется контракт».«Газпром» будет защищать свои права всеми способами, доступными ему в соответствии с применимым законодательством», — заключили в компании.С учетом декабрьского решения Стокгольмского арбитража в пользу «Газпрома» российская компания в итоге должна выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 61994 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3672 раз. Подякували: 7013 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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