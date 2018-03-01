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фондовый рынок 01.03.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 01.03.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Чет 01 бер, 2018 14:11 Итоги: Мировой фондовый рынок 01.03.18 США



Фондовые индексы США резко снизились в среду, закончив февраль на понижательной ноте, поскольку опасения по поводу инфляции и процентных ставок продолжали стимулировать торговлю.



Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 388 пунктов, или на 1,5%, до 25 024 пунктов. Индекс S&P500 снизился на 31 пункт, или на 1,1%, до 2,714 пунктов. Индекс Nasdaq Composite упал на 57 пунктов, или 0,8%, до 7 273 пунктов. Торги в ходе дня были неустойчивыми, причем все три основных индекса растеряли ранний рост и завершили торговлю вблизи своих сессионных минимумов. За месяц Dow упал на 4,3%, S&P потерял 3,9%, а Nasdaq потерял 1,9%.



Февраль представлял собой крупнейшее процентное снижение для Dow и S&P с января 2016 года, и это прервав 10-месячный рост индексов. Месячный спад Nasdaq стал самым большим с октября 2016 года, и он приостановил семимесячное ралли.



Снижение наблюдалось вслед за данными по ВВП, которые подчеркнули фундаментальную силу экономики, хотя она также вызвала опасения, что экономика растет настолько быстро, что Федеральная резервная система может стать более агрессивной в повышении процентных ставок для борьбы с более высокой инфляцией.



Реальный рост ВВП США в IV квартале 2017 года, по второй оценке, составил 2,5% в годовом выражении, что немного ниже первоначальной оценки в 2,6%. Показатель также совпал с прогнозом большинства аналитиков. По итогам первого квартала 2017 года рост ВВП страны в годовом выражении составил 1,2%, во втором квартале - 3,1%, в третьем - 3,2%.

По мнению некоторых инвесторов, эти данные свидетельствуют о том, что ФРС на фоне сильного укрепления экономики начнет повышать процентные ставки быстрее, чем это планировалось ранее.



«Оценки по всем активам высоки, и ФРС надо как-то умудриться нормализировать состояние ставок, но достаточно медленно, чтобы не натолкнуться на "лежачих полицейских”», - сказал старший специалист по инвестициям Tower Bridge Advisors Джеймс Мейер.



Во вторник американские индексы закрылись в «минусе» на фоне выступления нового главы ФРС США Джерома Пауэлла в конгрессе США. Пауэлл предложил оптимистичный взгляд на экономику США и дал понять, что продолжит политику в области поднятия ставки, ранее обозначенную его предшественницей Джанет Йеллен. Инвесторы вновь забеспокоились, что регулятор может рассмотреть четыре повышения ставки в текущем году, вместо запланированных ранее трех.



Промышленный индекс Dow Jones просел на 380,83 пунктов или на 1,50% до 25 029,20 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 понизился по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 30,45 пункта или на 1,11% и составил 2 713,83 пункта.



Высокотехнологичный Nasdaq опустился на 57,35 пункта или на 0,78% до 7 273,01 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в среду снижением ключевых индикаторов.

Европейский фондовый рынок снизился в среду и за месяц в целом.



Европейский фондовый рынок в среду снизился, в соответствии со снижением других мировых рынков (американского во вторник и азиатских рынков в среду), так как инвесторы начали закладывать вероятность ускорения темпа повышения процентных ставок ФРС в этом году.



Председатель ФРС Пауэлл в выступлении в конгрессе заявил, что экономическая перспектива США укрепилась с декабря. Это было истолковано как признак, что ФРС может повысить ставку четыре раза в этом году, вместо трех, как ранее сигнализировалось. Оценка рынком вероятности трех повышений ставки в 2018 г. выросла до 99% с 60% ранее, и оценка вероятности четырех повышений выросла до 74%.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,71%, за февраль снижение составило 4% - это максимальное снижение за месяц с июня 2016 г. Во вторник индекс снизился на 0,2%.



Экономические данные:

Расходы потребителей во Франции в январе снизились на 1,9% за месяц и год, так как мягкая погода уменьшила спрос на энергоносители.

Рост ВВП во Франции в 2017 г. был пересмотрен с повышением до 2% с предыдущей оценки 1,9%.



Рост ВВП в четвертом квартале не пересматривался — 0,6%.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,71%, за февраль снижение составило 4% - это максимальное снижение за месяц с июня 2016 г. Во вторник индекс снизился на 0,2%.



Британский FTSE 100 просел на 0,69% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 231,91 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,44%, до 12 435,85 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,44% — на отметке 5 320,49 пункта.



Азия



Биржи Китая и Гонконга выросли по итогам торгов четверга на фоне статистики по промышленности КНР, остальные основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги в «красной зоне» вслед за американскими рынками.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,44%, до 3273,75 пункта.



Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite увеличился на 1,23%, до 1834,01 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,65%, до 31044,25 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,71%, достигнув 5973,3 пункта, японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,56%, до 21724,47 пункта.



Биржа Южной Кореи закрыта в четверг в связи с национальным праздником.



Южнокорейский KOSPI снизился по итогам среды на 1,17%, до 2427,36 пункта.



В Китае инвесторы с оптимизмом восприняли данные делового издания Caixin о том, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе страны в феврале вырос до 51,6 пункта против 51,5 пункта в январе, став лучшим показателем с августа прошлого года. При этом аналитики ждали снижения показателя до 51,3 пункта.



Давление на остальные фондовые индексы региона оказал пессимизм из США, где биржи в последний день февраля закрылись снижением в пределах 1,5% на фоне опасений инвесторов по поводу инфляции в стране.

Азиатские биржевые индексы отыграли большую часть потерь за вторую половину февраля, однако устойчивое восстановление маловероятно. Мы предполагаем, что большинство индексов закончат год на отметках, только немного превышающих текущие уровни.



Россия



Торги на российском фондовом рынке в среду завершились отрицательной динамикой.

Так, индекс Мосбиржи просел на 1,93% и составил 2 296,8 пункта. Индекс РТС уменьшился на 1,94% до 1 285,47 пункта.



Бумаги Сбербанка подешевели на 1,62%, Московской биржи — на 2,34%, «Газпрома» — на 2,75%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,54%, «АЛРОСы» — на 1,1%.



Российский рынок акций активно корректируется второй день подряд — после обновления пиков в понедельник индекс Мосбиржи отступил в общей сложности на 3,2%. У «медведей» еще есть простор для снижения на 3—5% совершенно свободно, учитывая градус перекупленности. В среду рублевый индикатор спустился в область 2 300 пунктов, следующая остановка продавцов может случиться около 2 275 пунктов. Индекс РТС, в свою очередь, ушел под отметку 1 300 пунктов — теперь новой целью продаж становится рубеж 1 280 пунктов.



Приступ эйфории, посетивший российский рынок акций после повышения суверенного рейтинга РФ, оказался недолговечен.



После заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла, который отметил ускорение американской экономики и необходимость продолжать повышать процентные ставки, фондовые индексы упали второй день подряд.



По сравнению с максимальными значениями понедельника индекс МосБиржи просел на 3,2%, а входящие в него компании суммарно подешевели на 190 млрд. рублей.

«Газпром» потерял 4,6% капитализации, Сбербанк - 2,4%, «Роснефть» - 4%. Рубль не удержался у максимумов с 2015 года, несмотря на серию аукционов ОФЗ, от которой рынок ждал нового притока «горячих» зарубежных денег.



Пыл инвесторов на развивающихся рынках охладила свежая порция риторики ФРС, говорит аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. В ходе своего первого выступления в конгрессе Пауэлл, долларовый миллионер и ставленник Дональда Трампа, предупредил, что перипетии на американском рынке, где акции обвалились рекордно за 7 лет, а доходности гособлигаций подскочили почти до 10-летних максимумов, не свернут ФРС с дороги ужесточения денежной политики.

Отвечая на вопросы, он не стал исключать и сценария, при котором процентная ставка американского центробанка будет повышена в 2018 году четырежды - вместо трех раз, в пользу которых большинство голосующих членов ФРС высказались на декабрьском заседании.



Это делает дальнейший рост рынков проблематичным, говорит Кочетков: стоимость денег вырастет как для компаний, которые увлеклись займами в долларах, так и для спекулянтов, которые разгоняли котировки и надували пузыри.

В понедельник индекс ММВБ установил исторический максимум, но крупных покупателей, которые были бы готовы приобретать акции на рекордных уровнях, практически нет.



Оптимизм посетил лишь розничных инвесторов: за понедельник-вторник они сделали рекордную с начала года ставку на рост рынка, скупая фьючерсы на индекс РТС. Длинная позиция физлиц выросла на 17432 контракта, или 2,6 млрд. рублей, из которых 100 млн. «сгорели» в коррекции к концу торгов среды.



Зарубежные фонды воспользовались скачком котировок для новой волны продаж. Из крупнейшего ориентированного на Россию биржевого фонда США - VanEck Vectors Russia ETF (RSX) - инвесторы вывели $48 млн. за 3 дня и $132 млн. с начала месяца. В результате фонду пришлось ликвидировать две трети вложений, сделанных в январе, следует из данных etf.com.



Фонд Direxion Daily Russia Bull 3x Shares (RUSL), покупающий российские акции с тройным плечом, вывел с рынка $19 млн. за два дня и $38 млн. - с начала года.



Ужесточение политики ФРС сулит «конец вечеринки» развивающимся рынкам, привыкшим к притоку иностранного капитала, пока процентные ставки были низкими.



За последние 40 лет каждый цикл повышения процентных ставок в США заканчивался масштабным кризисом.



В 1979 году глава ФРС Пол Волкер поднял стоимость денег вдвое, с 10% до 20%. Спустя несколько лет дефолт объявили почти все латиноамериканские страны, Египет, Марокко, Нигерия, ЮАР и Польша.

Цикл повышения 1994-96 гг закончился азиатским финансовым кризисом 1997 года, дефолтом России в 1998-м и девальвацией нацвалюты Бразилии вдвое в 1999-м.

После повышения ставки в 2004-06 гг разгорелся ипотечный кризис и обвал рынков в 2008-м.

Нынешний виток ужесточения политики сулит самый сильный кризис развивающихся стран при жизни нынешнего поколения инвесторов: одновременно с повышением стоимости долларовых кредитов ФРС сокращает баланс, изымая из системы доступную инвесторам денежную массу.

Инвесторы окажутся в непривычной ситуации устойчивого оттока ликвидности и роста доходности надежных активов, капитал начнется возвращаться на развитые рынки, сдувая пузыри.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Фондовые индексы США резко снизились в среду, закончив февраль на понижательной ноте, поскольку опасения по поводу инфляции и процентных ставок продолжали стимулировать торговлю.Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 388 пунктов, или на 1,5%, до 25 024 пунктов. Индекс S&P500 снизился на 31 пункт, или на 1,1%, до 2,714 пунктов. Индекс Nasdaq Composite упал на 57 пунктов, или 0,8%, до 7 273 пунктов. Торги в ходе дня были неустойчивыми, причем все три основных индекса растеряли ранний рост и завершили торговлю вблизи своих сессионных минимумов. За месяц Dow упал на 4,3%, S&P потерял 3,9%, а Nasdaq потерял 1,9%.Февраль представлял собой крупнейшее процентное снижение для Dow и S&P с января 2016 года, и это прервав 10-месячный рост индексов. Месячный спад Nasdaq стал самым большим с октября 2016 года, и он приостановил семимесячное ралли.Снижение наблюдалось вслед за данными по ВВП, которые подчеркнули фундаментальную силу экономики, хотя она также вызвала опасения, что экономика растет настолько быстро, что Федеральная резервная система может стать более агрессивной в повышении процентных ставок для борьбы с более высокой инфляцией.Реальный рост ВВП США в IV квартале 2017 года, по второй оценке, составил 2,5% в годовом выражении, что немного ниже первоначальной оценки в 2,6%. Показатель также совпал с прогнозом большинства аналитиков. По итогам первого квартала 2017 года рост ВВП страны в годовом выражении составил 1,2%, во втором квартале - 3,1%, в третьем - 3,2%.По мнению некоторых инвесторов, эти данные свидетельствуют о том, что ФРС на фоне сильного укрепления экономики начнет повышать процентные ставки быстрее, чем это планировалось ранее.«Оценки по всем активам высоки, и ФРС надо как-то умудриться нормализировать состояние ставок, но достаточно медленно, чтобы не натолкнуться на "лежачих полицейских”», - сказал старший специалист по инвестициям Tower Bridge Advisors Джеймс Мейер.Во вторник американские индексы закрылись в «минусе» на фоне выступления нового главы ФРС США Джерома Пауэлла в конгрессе США. Пауэлл предложил оптимистичный взгляд на экономику США и дал понять, что продолжит политику в области поднятия ставки, ранее обозначенную его предшественницей Джанет Йеллен. Инвесторы вновь забеспокоились, что регулятор может рассмотреть четыре повышения ставки в текущем году, вместо запланированных ранее трех.Фондовые торги в Европе завершились в среду снижением ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок снизился в среду и за месяц в целом.Европейский фондовый рынок в среду снизился, в соответствии со снижением других мировых рынков (американского во вторник и азиатских рынков в среду), так как инвесторы начали закладывать вероятность ускорения темпа повышения процентных ставок ФРС в этом году.Председатель ФРС Пауэлл в выступлении в конгрессе заявил, что экономическая перспектива США укрепилась с декабря. Это было истолковано как признак, что ФРС может повысить ставку четыре раза в этом году, вместо трех, как ранее сигнализировалось. Оценка рынком вероятности трех повышений ставки в 2018 г. выросла до 99% с 60% ранее, и оценка вероятности четырех повышений выросла до 74%.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,71%, за февраль снижение составило 4% - это максимальное снижение за месяц с июня 2016 г. Во вторник индекс снизился на 0,2%.Экономические данные:Расходы потребителей во Франции в январе снизились на 1,9% за месяц и год, так как мягкая погода уменьшила спрос на энергоносители.Рост ВВП во Франции в 2017 г. был пересмотрен с повышением до 2% с предыдущей оценки 1,9%.Рост ВВП в четвертом квартале не пересматривался — 0,6%.Биржи Китая и Гонконга выросли по итогам торгов четверга на фоне статистики по промышленности КНР, остальные основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги в «красной зоне» вслед за американскими рынками.В Китае инвесторы с оптимизмом восприняли данные делового издания Caixin о том, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе страны в феврале вырос до 51,6 пункта против 51,5 пункта в январе, став лучшим показателем с августа прошлого года. При этом аналитики ждали снижения показателя до 51,3 пункта.Давление на остальные фондовые индексы региона оказал пессимизм из США, где биржи в последний день февраля закрылись снижением в пределах 1,5% на фоне опасений инвесторов по поводу инфляции в стране.Азиатские биржевые индексы отыграли большую часть потерь за вторую половину февраля, однако устойчивое восстановление маловероятно. Мы предполагаем, что большинство индексов закончат год на отметках, только немного превышающих текущие уровни.Бумаги Сбербанка подешевели на 1,62%, Московской биржи — на 2,34%, «Газпрома» — на 2,75%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,54%, «АЛРОСы» — на 1,1%.Российский рынок акций активно корректируется второй день подряд — после обновления пиков в понедельник индекс Мосбиржи отступил в общей сложности на 3,2%. У «медведей» еще есть простор для снижения на 3—5% совершенно свободно, учитывая градус перекупленности. В среду рублевый индикатор спустился в область 2 300 пунктов, следующая остановка продавцов может случиться около 2 275 пунктов. Индекс РТС, в свою очередь, ушел под отметку 1 300 пунктов — теперь новой целью продаж становится рубеж 1 280 пунктов.Приступ эйфории, посетивший российский рынок акций после повышения суверенного рейтинга РФ, оказался недолговечен.После заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла, который отметил ускорение американской экономики и необходимость продолжать повышать процентные ставки, фондовые индексы упали второй день подряд.По сравнению с максимальными значениями понедельника индекс МосБиржи просел на 3,2%, а входящие в него компании суммарно подешевели на 190 млрд. рублей.«Газпром» потерял 4,6% капитализации, Сбербанк - 2,4%, «Роснефть» - 4%. Рубль не удержался у максимумов с 2015 года, несмотря на серию аукционов ОФЗ, от которой рынок ждал нового притока «горячих» зарубежных денег.Пыл инвесторов на развивающихся рынках охладила свежая порция риторики ФРС, говорит аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. В ходе своего первого выступления в конгрессе Пауэлл, долларовый миллионер и ставленник Дональда Трампа, предупредил, что перипетии на американском рынке, где акции обвалились рекордно за 7 лет, а доходности гособлигаций подскочили почти до 10-летних максимумов, не свернут ФРС с дороги ужесточения денежной политики.Отвечая на вопросы, он не стал исключать и сценария, при котором процентная ставка американского центробанка будет повышена в 2018 году четырежды - вместо трех раз, в пользу которых большинство голосующих членов ФРС высказались на декабрьском заседании.Это делает дальнейший рост рынков проблематичным, говорит Кочетков: стоимость денег вырастет как для компаний, которые увлеклись займами в долларах, так и для спекулянтов, которые разгоняли котировки и надували пузыри.В понедельник индекс ММВБ установил исторический максимум, но крупных покупателей, которые были бы готовы приобретать акции на рекордных уровнях, практически нет.Оптимизм посетил лишь розничных инвесторов: за понедельник-вторник они сделали рекордную с начала года ставку на рост рынка, скупая фьючерсы на индекс РТС. Длинная позиция физлиц выросла на 17432 контракта, или 2,6 млрд. рублей, из которых 100 млн. «сгорели» в коррекции к концу торгов среды.Зарубежные фонды воспользовались скачком котировок для новой волны продаж. Из крупнейшего ориентированного на Россию биржевого фонда США - VanEck Vectors Russia ETF (RSX) - инвесторы вывели $48 млн. за 3 дня и $132 млн. с начала месяца. В результате фонду пришлось ликвидировать две трети вложений, сделанных в январе, следует из данных etf.com.Фонд Direxion Daily Russia Bull 3x Shares (RUSL), покупающий российские акции с тройным плечом, вывел с рынка $19 млн. за два дня и $38 млн. - с начала года.Ужесточение политики ФРС сулит «конец вечеринки» развивающимся рынкам, привыкшим к притоку иностранного капитала, пока процентные ставки были низкими.За последние 40 лет каждый цикл повышения процентных ставок в США заканчивался масштабным кризисом.В 1979 году глава ФРС Пол Волкер поднял стоимость денег вдвое, с 10% до 20%. Спустя несколько лет дефолт объявили почти все латиноамериканские страны, Египет, Марокко, Нигерия, ЮАР и Польша.Цикл повышения 1994-96 гг закончился азиатским финансовым кризисом 1997 года, дефолтом России в 1998-м и девальвацией нацвалюты Бразилии вдвое в 1999-м.После повышения ставки в 2004-06 гг разгорелся ипотечный кризис и обвал рынков в 2008-м.Нынешний виток ужесточения политики сулит самый сильный кризис развивающихся стран при жизни нынешнего поколения инвесторов: одновременно с повышением стоимости долларовых кредитов ФРС сокращает баланс, изымая из системы доступную инвесторам денежную массу.Инвесторы окажутся в непривычной ситуации устойчивого оттока ликвидности и роста доходности надежных активов, капитал начнется возвращаться на развитые рынки, сдувая пузыри.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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