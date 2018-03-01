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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Чет 01 бер, 2018 14:14 Итоги: Валюта 01.03.18



По состоянию на 08.45 Киева цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на $4,3, или на 0,33%, до $1313,6 за унцию, стоимость мартовского фьючерса на серебро - на 0,45%, до $16,25 за унцию.



Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался тем временем на 0,09%, до 90,7 пункта.



Доллар дорожает к мировым валютам, поскольку инвесторы ожидают второго выступления Пауэлла перед банковским комитетом сената США, которое состоится позднее в четверг. Во вторник в своей первой речи перед комитетом палаты по финансовым услугам конгресса страны новый глава ФРС сообщил, что продолжит политику в области поднятия ставки, ранее обозначенную его предшественницей Джанет Йеллен.



По мнению аналитика OANDA Стивена Иннеса, есть вероятность, что Пауэлл отменит свою «ястребиную» риторику, однако если он ее продолжит, доллар может подорожать, что спровоцирует очередное снижение стоимости золота.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.



Курс евро к доллару колеблется в четверг утром около нулевой отметки, в то время как инвесторы отыгрывают статистику инфляции в еврозоне и пытаются оценить то, как она повлияет на монетарную политику Евроцентробанка.



По состоянию на 08.00 Киева курс евро к доллару снижался до $1,2191 с $1,2193 на предыдущих торгах.



Курс доллара к иене рос до ¥106,76 со ¥106,67 за доллар на предыдущем закрытии.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,09%, до 90,7 пункта.



Как сообщило в среду европейское статистическое агентство Евростат, годовая инфляция в 19 странах еврозоны в феврале, по предварительной оценке, составила 1,2% против уровня января в 1,3%, что совпало с прогнозами аналитиков. Таким образом, показатель по-прежнему отдален от целевого уровня инфляции регулятора в 2%.



«Рынки оценивают вероятность того, что ЕЦБ повысит процентную ставку уже к концу этого года. Если регулятор вернется к старому сценарию, то есть, продлит программу скупки активов и отложит повышение ставки на 2019 год, это может оказать давление на евро», - таково мнение старшего стратега SMBC Nikko Securities Макото Нодзи.



По итогам последней встречи, которая состоялась 25 января, ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. Регулятор также сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне Є 30 миллиардов ежемесячно по сентябрь 2018 года.



Кроме того, евро испытывает давление из-за политической неопределенности, связанной с предстоящими парламентскими выборами в Италии 4 марта. Победу на выборах прочат правоцентристской коалиции, которая объединяет партии «Вперед, Италия», «Лига» и «Братья Италии». Однако согласно последним опросам, альянс не сможет набрать большинство в 40% для формирования правительства. Рейтинги правоцентристов колеблются от 34% до 37% голосов.



Цены на золото в среду закрылись с минимальным снижением, нацеливая металл на первое месячное снижением с октября.



По итогам торгов на СОМЕХ апрельское золото потеряло 70 центов, или менее 0,1%, до $1317,90 за унцию. Цены, которые показали самый низкий уровень закрытия с 9 февраля, потеряли примерно 1,8% за февраль.



Майское серебро потеряло 2,7 центов, или 0,2%, до $16,407 за унцию, при этом металл потерял более 5% за месяц.



«Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в первый день своего выступления в Конгрессе во вторник выразился более агрессивно относительно монетарной политики», - сказал Джим Викофф, старший аналитик Kitco.com. - «Пауэлл дал понять, что в этом году может быть четыре небольших повышения ставок в США, начиная с марта. Его комментарии оказали давление на рынки металлов, американские казначейские бумаги и фондовый рынок, поддерживая индекс доллара США».



Ожидания будущих повышений процентных ставок увеличились во время показаний Пауэлла во вторник. Он предстанет перед банковской комиссией Сената в четверг.

В выступлении Пауэлл сказал, что «в оценке соответствующих путей денежно-кредитной политики в течение следующих нескольких лет, FOMC продолжит балансировать между тем, чтобы избежать перегретой экономики и привести инфляцию до 2% на устойчивой основе».



«Повышение ставок на следующей встрече FOMC в марте стало, по сути, решенным делом. Дальнейшие повышения ставок, скорее всего, последуют в течение года », - сказал Карстен Фрич, аналитик сырьевых товаров Commerzbank.



Индекс доллара США USDX, тем временем, вырос на 0,2% до 90,569 пунктов, на фоне примерно 0,5% прироста днем раньше.



Апрельская платина увеличилась на 0,4% до $988,10 за унцию, потеряв около 1,8% в этом месяце, а июньский палладий вырос на 0,8% до $1037,60 за унцию — показав месячный рост около 1,7%.



Доллар США в феврале показал лучший месяц за год, частично благодаря комментариям нового председателя Федерального резерва Джерома Пауэлла об улучшении экономических перспектив США во вторник, обсуждая вопрос о том, достигнут ли переломный момент в слабости доллара США.

Факты выглядят смешанными.



Доллар, измеряемый индексом доллара США, был лидером среди развитых рыночных валют в феврале. В феврале индекс вырос на 1,7%, это его первый с октября и самый большой рост с февраля 2017 года.

«В феврале доллар превзошел все азиатские и европейские валюты, за исключением безопасной японской иены», - пишет Джейн Фоули, старший стратег FX Rabobank.



Иена считается валютой-убежищем, в которую инвесторы обращаются во время неприятностей благодаря достаточной ликвидности, которая ее поддерживает. В начале февраля мировые фондовые рынки были волатильны, вызвав всплеск интереса к иене. За месяц японская валюта выросла на 2,2% по отношению к доллару, который торговался на уровне ¥106,63 за доллар.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 01 марта повысился на 5,92 коп. и составил 56,4334 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 5,84 коп., на торгах среды укрепился на 14,27 коп., оказавшись на уровне 26,8055 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 28 февраля с уровней предыдущего закрытия 26,89/26,92 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.02 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» резко упал в цене, провалившись к 26,77/26,80 UAH/USD, изрядно напугав досужую публику и участников сессии. Однако, спустя полчаса, на 10.33, «американец» немного восстановился в цене, приподнявшись к 26,81/26,83 UAH/USD.

К 10.57 доллар обосновался на отметке 26,80/26,83 UAH/USD, которую не покидал до 12.18 Киева. Эта стабильность недолго была секретом Полишинеля – вскоре стало известно, что регулятор, появившись на межбанке , выкупал «лишнюю» СКВ по запросу наилучшего курса у 20-тки уполномоченных банков по 26,80 UAH/USD, пополнив свои «закрома» на $17,0 млн.



К 12.20 котировки доллара немного растянули спред (26,79/26,83 UAH/USD), сохранив эти уровни неизменными до 13.40, когда на межбанке «американец» понизил офера до 26,79/26,82 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке , по сути, до самого закрытия сессии доллар не покидал этой отметки.



На цифре 26,79/26,82 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.



Большинство сделок на межбанке 28 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,8055 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 4,50% с 28,0672 UAH/USD до 26,8055 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 28 февраля гривна overnight котировалась банками по 14,00/15,75% годовых (с 12.15 Киева - 14,00/15,75% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 28 февраля, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, как известно, по средам заметно увеличивается приток валюты из-за рубежа, часть которой надо обязательно продать на межбанке.



Во-вторых, сохранил свою значимость сезонный фактор – нынче заканчивается период отчетности по обязательному резервированию, для которого требуется много гривни.



В-третьих, коррекция курса безналичного доллара на межбанке была поддержана аналогичными настроениями на рынке наличных, хотя и в более сдержанной форме.



В четвертых, приняв участие в состоявшемся накануне аукционе по размещению Минфином гривневых ОВГЗ на миллиард без малого гривень, участники аукциона 28-го опустошали свои запасы нацвалюты, рассчитываясь с Минфином за купленные ОВГЗ и для этого продавали СКВ, чтобы выручить нацвалюту.



Интересно отметить, что очевидное «оскудение» гривневых запасов у коммбанков сопровождалось признаками общего расширения гривневой ликвидности, на которое намекали выросшие с уровня 53 762,2 млн. к отметке 55 601,2 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Не исключено, что этот гривневый навес предполагалось использовать в перспективе. Например, во время грядущего сезона репатриации дивидендов нерезидентами, старт которого не за горами.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 28 февраля понизились на 25,0 млн., имея для этого следующие основания.



Во-первых, из-за скорого начала нового месяца и недавней компенсации НДС, экспортеры реализовывали на межбанке лишь «обязательную» часть экспортной выручки, воздерживаясь от «необязательных» продаж ради гривни. Кроме того, близкое начало нового месяца и недостаточно ясные перспективы заставляли игроков межбанка «воздерживаться» от покупок/продаж СКВ.



Во-вторых, активность импортеров оставляла желать лучшего. Даже на незначительные суммы оферов не находились покупатели.



В-третьих, ценовой зазор между наличным и безналичным долларом исключал «переток» более дешевой безналичной СКВ на дорогой наличный рынок. Последнее, к слову, снижая спрос на доллар на межбанке, также способствовало пролонгации снижения его цены.



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со вторником, 27 февраля, в среду, 28-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $203,2 млн. к отметке $168,8 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись со $164,6 млн. к $139,6 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в среду мы сообщили выше.



Торги 28 февраля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)

продемонстрировали схожую динамику, констатировав очень сдержанную коррекцию цен в наличной паре доллар-гривня. Исключение составили рынки столицы и Харькова, где внутридневные потери наличного «американца» были особенно велики.



Этот сюжет наличному рынку «продиктовали» «зеленые медведи» межбанка при участии внимавших сводкам оттуда потенциальным клиентам «налички».



В целом торги среды на «неформальном» наличном рынке завершились в равновесии покупок и продаж в паре доллар-гривня, что позволило рынкам сохранить обороты на уровне предыдущей сессии. Интересно заметить, что итоговый «перекос» наличного рынка Запорожья в сторону клиентского предложения доллара, вызванного в основном ухудшением ситуации с наличной гривней, как и накануне, не повредил обороты, оставшиеся на «хорошем» уровне.



Как и накануне, определенные трудности в торговле наличной валютой внесла неважная погода, повлекшая сложности в работе транспорта. Как внутригородского, так и междугородного.



В очередной раз приходится констатировать более сдержанную внутридневную ценовую динамику наличной пары доллар-гривня по сравнению с «баксопадом» на торгах валютного межбанка, от которого безналичный доллар не смогло спасти даже вмешательство регулятора.



Во-вторых, очевидная «географическая» зависимость внутридневных потерь наличного доллара, думаю, «проистекает» из вышеупомянутых погодных «неприятностей» и состояния гривневого ресурса в «отдельно взятом регионе».



Несколько забегая вперед, снова рискнем предположить, что, несмотря на вышеозначенный «разнобой» во внутридневной курсовой динамике, наличный «американец» все-таки заметно отстает в коррекции от «зеленого» безнала, с одной стороны предоставляя шанс возобновлению приснопамятного «перетока» дешевой безналичной СКВ на дорогой наличный рынок, с другой, теша нас надеждами экспансией явного стремления к стабильности на наличном рынке на валютный межбанк.



Меж тем, в течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Запорожье), либо потеряла 3,0-13,0 коп. (лидировали в откате Харьков и Киев), офера в течение среды понизились на 2,0-10,0 коп. (лидировал в откате Киев).



По сравнению с закрытием предыдущей сессии, биды наличного «неформального» «американца» понизились на 8,0-10,0 коп., позиция «предложение» потеряла 8,0-11,0 коп.



Таким образом, в ход торгов наличного рынка в среду внесла свои коррективы испортившаяся погода. Тем не менее, представители всех «неформальных» наличных рынков доложили о повсеместном сохранении итоговой ликвидности непростых торгов на уровне предыдущей сессии. В значительной степени этим наличный рынок обязан сложившемуся в большинстве городов равновесии покупок и продаж в паре доллар-гривня, а также «медвежьему» тренда рынка наличного доллара.



Впрочем, по порядку.



Торги 28 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,82/26,90 UAH/USD, евро – 32,95/33,20 UAH/EUR, рубль – 0,465/0,480 UAH/RUB.



Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое сопровождалось невысокими оборотами. Со временем, после 11.00, баланс спроса и предложения стал более устойчивым, а откат безналичной СКВ на межбанке, позволил дилерам «налички» немного понизить действующие цены.



Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара немного понизились: 26,82-85/26,90-92 UAH/USD, евро - 32,95/33,20 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.



С обеда на рынке Днепра удалось сохранить установившееся к полудню «надежное» равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, хотя для этого понадобились очень незначительные ценовые ревизии в виде дисконта.



Итоговый баланс позволил сохранить обороты на «очень хорошем» уровне, заслужившем «четверку с плюсом», повторив показатели предыдущей сессии.



В течение 28 февраля биды и офера розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре потеряли по 3,0 коп.



По сравнению с закрытием вторника биды ти офера наличного розничного «неформального» доллара в Днепре потеряли по 8,0 коп.



Для сравнения, средневзвешенный курс безналичного «американца» в результате торгов 28-го упал на 14,27 коп. по сравнению с предыдущей сессией.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 26,82/26,90 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия работали наличную пару доллар-гривня в равновесии покупок и продаж. Начав с открытия и до закрытия торгов это равновесие надлежало поддерживать очень аккуратным снижением оферов из-за некоторого преобладания клиентских предложения СКВ, ставшего следствием стартовавшей с 10.00 Киева динамичной коррекции безналичного доллара на межбанке. Кроме того, дисконтирования цен требовал низкий поначалу уровень текущей ликвидности торгов.



После обеда на оптовом рынке ситуация изменилась сбалансированность спроса и предложения стала более устойчивой, почти не требуя вмешательства дилеров. До самого закрытия сессии здесь сохранились установившиеся к полудню цены и баланс спрос/предложение.



Последнее позволило обеспечить приличные по итогам дня обороты, которые заслужив «твердую четверку», повторили результатов предыдущей сессии.



На протяжении среды биды и офера оптового наличного «неформального» доллара «по-днепровски» потеряли по 3,0 коп.



По сравнению с закрытием 27 февраля биды и офера наличного оптового доллара в Днепре потеряли по 8,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 28 февраля уровнями 32,95/33,20 UAH/EUR, констатировав в течение среды пятикопеечный рост бидов на фоне стабильности оферов.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 25,0 коп., офера потеряли 20,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 28 февраля приходилось очень внимательно дисконтировать действующие цены в наличной паре доллар-гривня, следуя за «зелеными медведями» межбанка, обеспечивая сохранение приличной ликвидности сделок в этой паре.



Понятное дело, в подобных условиях у наших валютчиков не было возможности уделять полноценное внимание к очень плавному снижению пары евро-доллар на мировом валютном рынке.



При этом наши валютчики, учтя фактическую стабильность пары евро-доллар «в миру», незначительным внутридневным повышением более значимых бидов, отреагировали на очередное обострение дефицита евро «в степях Украины».



Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.







Полагаю, наши дилеры наличного рынка проигнорировали эту потерю пары евро-доллар «в миру».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 28 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2230, пара евро-доллар тотчас инициировала коррекцию, которая проходила в рамках «технологии» «курсовой пилы», изобилуя провалами и отскоками. На европейской сессии форекса размах этих разнонаправленных колебаний впечатлял, а после 19.30 Киева пара евро-доллар консолидировалась в диапазоне $1,2200-1,2215, который не покидала до 21.15 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар США поднимается в паре с евро в ходе торгов в среду, инвесторы продолжают оценивать заявления нового председателя Федрезерва Джерома Пауэлла в Конгрессе.



Курс евро к доллару находится в 13.15 Киева в среду на уровне $1,2216 по сравнению с $1,2233 на закрытие торгов во вторник.



Курс доллара относительно иены снизился до ¥107,15 против ¥107,33 накануне.



Пара евро-иена торгуется на уровне ¥130,89 против ¥131,3 по итогам предыдущей сессии.



Во вторник Дж.Пауэлл заявил, что процентные ставки в США будут подниматься постепенно, прогноз для экономики остается сильным, а волатильность рынков не нанесет ей существенного урона.



Вместе с тем инвесторы восприняли слова Дж.Пауэлла об укреплении экономики как сигнал того, что Федрезерв может начать действовать более агрессивно в плане повышения процентных ставок и ужесточения денежно-кредитной политики.

Между тем японская нацвалюта укрепляется после того, как Банк Японии снизил объемы покупки долгосрочных облигаций в ходе регулярных операций. Это решение вызвало нервную реакцию рынка, несмотря на то, что ранее на этой неделе председатель ЦБ Харухико Курода говорил, что не планирует прекращать стимулирующую денежно-кредитную политику.



Тем временем гонконгский доллар упал до минимума с августа 2007 года - 7,8298 гонконгского доллара за $1. Отмечается, что если курс достигнет 7,85/$1, ЦБ Гонконга будет вынужден вмешаться в торги.



Ранее член правления Бундесбанка Карл-Людвиг Тиле заявил в интервью газете Neue Osnabruecker Zeitung, что ЦБ Германии готовится к концу периода отрицательных ставок. При этом отрицательные ставки являются основным источником дохода для германского центробанка - в 2017 году банки заплатили за размещение депозитов в ЦБ около Є 2,2 млрд.



К 16.30 Киева евро остается под давлением после выступления нового главы Федрезерва США.



Спрос на доллар США после выступления Дж. Пауэлла давит на пару евро-доллар, продолжая тестировать уровень $1,2200.



Вторая предварительная оценка ВВП США отразила рост экономики страны на 2,5% г/г в IV кв. с 2,6% ранее, что совпало с прогнозами.



Уровни поддержки пары лежат на отметке $1,2165.



На пару давит расхождение монетарных политик ФРС и ЕЦБ, где американский центробанк настроен более агрессивно. Сейчас пара торгуется с понижением. Уровни поддержки находятся на $1,2199, $1,2167 и $1,2165, уровни сопротивления отмечены на $1,2334, $1,2349 и $1,2537.



Стало быть, накануне, во вторник пара евро-доллар заметно снизилась. От максимума дня в районе отметки $1,2340 пара упала до $1,2220 и уже в среду вечером обновила минимум, показав отметку $1,2190.



Падение легко приурочить к первому выступлению в новой должности главы ФРС Пауэлла перед Конгрессом США. Текст его выступления был опубликован заранее, в 15.30 Киева во вторник, сами слушания начались в 17.00 Киева.



Громких откровений от Пауэлла рынок не получил, все им озвученное по монетарной политике было в рамках того курса, который был взят ФРС еще при Йеллен.



Неясно, что такого в пользу доллара увидел рынок в словах Пауэлла, кроме возможного расширения количества повышений ставки с трех до четырех, но, впрочем, американскому рынку акций выступление пришлось не по душе, индекс Dow Jones закрыл вторник падением на 1,16%. При этом, напомним, Пауэлл весьма и весьма оптимистично высказался о перспективах экономики США на ближайшие годы.



Возвращаясь к паре евро-доллар, нас несколько удивляет, что рынок пошел вниз, не попытавшись вызвать срабатывание стоп-приказов выше $1,2350 у «медведей» по евро, после четырехдневного стояния в диапазоне $1,2270-1,2350 такие стопы должны были накопиться.



Обычно локальные стопы снимаются перед движением в противоположную сторону. Теперь же пара евро-доллар пришла к нижней границе диапазона $1,2200-1,2520, в котором находится уже полтора месяца.

Ситуация переломная – если отметка $1,22 будет уверенно пробита, откроется дорога на $1,20. Если же произойдет заметный отскок, спекулянты бросятся покупать пару, делая ставку на продолжение диапазонной торговли и рост обратно к верхней границе диапазона.



С точки зрения фундаментального анализа предпосылки есть для обоих вариантов.



Пару евро-доллар, как и раньше, может поддержать рост аппетитов к риску, и даже монетарные факторы, которые должны были бы оказать сильнейшую поддержку доллару в связи с дальнейшим повышением ставок и сворачиванием баланса ФРС, могут опять оказаться второстепенными.



А с бюджетными факторами ситуация следующая. На текущий момент за I квартал Казначейство США привлекло $311 млрд. Из них $77 млрд. было привлечено в январе, $176 млрд. было привлечено в феврале, и $58 млрд. в марте (размещения по векселям этой недели по дате расчета приходятся на 1 марта, см. https://treasurydirect.gov/instit/annce ... hpydwn.htm ).



Если же смотреть по датам проведения аукционов, то на февраль пришлось $244 млрд. чистого привлечения. И этот рекордный объем изъятия с рынков долларовой ликвидности смог лишь задержать пару евро-доллар в диапазоне.



Подобное происходило в конце 2017 года, массированные размещения в сентябре-ноябре 2017 года привели к крупной коррекции пары евро-доллар с $1,2090 до $1,1560.



В общем, воздействие поведения Казначейства США на рынок за счет неравномерно распределенных действий по времени, за счет неравномерно распределенной плотности наращивания долга, налицо. Но это воздействие относительно краткосрочное (что неудивительно, ведь со временем деньги возвращаются в экономику обратно через госрасходы).

Если брать на веру план Казначейства США привлечь в I кв. $441 млрд., то осталось привлечь $441-$311=$130 млрд.



Это уже заметно меньше, чем в феврале, к тому же, как показывает опыт, прогнозам Казначейства нельзя верить безоговорочно. Поэтому фактор размещений Казначейства США скоро исчерпает себя. Остается противостояние глобальных аппетитов к риску и монетарной политики ФРС.

Во вторник, реагируя на выступление Пауэлла, рынок рисковых активов (акций) наконец обратил внимание на фактор повышения ставок в США. Посмотрим, что возьмет верх в этот раз.

Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2227 к отметке $1,2197 констатировав внутридневное его снижение на скромные 30 пунктов.Полагаю, наши дилеры наличного рынка проигнорировали эту потерю пары евро-доллар «в миру».Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.Стало быть, стартовав 28 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2230, пара евро-доллар тотчас инициировала коррекцию, которая проходила в рамках «технологии» «курсовой пилы», изобилуя провалами и отскоками. На европейской сессии форекса размах этих разнонаправленных колебаний впечатлял, а после 19.30 Киева пара евро-доллар консолидировалась в диапазоне $1,2200-1,2215, который не покидала до 21.15 Киева…Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.Доллар США поднимается в паре с евро в ходе торгов в среду, инвесторы продолжают оценивать заявления нового председателя Федрезерва Джерома Пауэлла в Конгрессе.Курс евро к доллару находится в 13.15 Киева в среду на уровне $1,2216 по сравнению с $1,2233 на закрытие торгов во вторник.Курс доллара относительно иены снизился до ¥107,15 против ¥107,33 накануне.Пара евро-иена торгуется на уровне ¥130,89 против ¥131,3 по итогам предыдущей сессии.Во вторник Дж.Пауэлл заявил, что процентные ставки в США будут подниматься постепенно, прогноз для экономики остается сильным, а волатильность рынков не нанесет ей существенного урона.Вместе с тем инвесторы восприняли слова Дж.Пауэлла об укреплении экономики как сигнал того, что Федрезерв может начать действовать более агрессивно в плане повышения процентных ставок и ужесточения денежно-кредитной политики.Между тем японская нацвалюта укрепляется после того, как Банк Японии снизил объемы покупки долгосрочных облигаций в ходе регулярных операций. Это решение вызвало нервную реакцию рынка, несмотря на то, что ранее на этой неделе председатель ЦБ Харухико Курода говорил, что не планирует прекращать стимулирующую денежно-кредитную политику.Тем временем гонконгский доллар упал до минимума с августа 2007 года - 7,8298 гонконгского доллара за $1. Отмечается, что если курс достигнет 7,85/$1, ЦБ Гонконга будет вынужден вмешаться в торги.Ранее член правления Бундесбанка Карл-Людвиг Тиле заявил в интервью газете Neue Osnabruecker Zeitung, что ЦБ Германии готовится к концу периода отрицательных ставок. При этом отрицательные ставки являются основным источником дохода для германского центробанка - в 2017 году банки заплатили за размещение депозитов в ЦБ около Є 2,2 млрд.К 16.30 Киева евро остается под давлением после выступления нового главы Федрезерва США.Спрос на доллар США после выступления Дж. Пауэлла давит на пару евро-доллар, продолжая тестировать уровень $1,2200.Вторая предварительная оценка ВВП США отразила рост экономики страны на 2,5% г/г в IV кв. с 2,6% ранее, что совпало с прогнозами.Уровни поддержки пары лежат на отметке $1,2165.На пару давит расхождение монетарных политик ФРС и ЕЦБ, где американский центробанк настроен более агрессивно. Сейчас пара торгуется с понижением. Уровни поддержки находятся на $1,2199, $1,2167 и $1,2165, уровни сопротивления отмечены на $1,2334, $1,2349 и $1,2537.Стало быть, накануне, во вторник пара евро-доллар заметно снизилась. От максимума дня в районе отметки $1,2340 пара упала до $1,2220 и уже в среду вечером обновила минимум, показав отметку $1,2190.Падение легко приурочить к первому выступлению в новой должности главы ФРС Пауэлла перед Конгрессом США. Текст его выступления был опубликован заранее, в 15.30 Киева во вторник, сами слушания начались в 17.00 Киева.Громких откровений от Пауэлла рынок не получил, все им озвученное по монетарной политике было в рамках того курса, который был взят ФРС еще при Йеллен.Неясно, что такого в пользу доллара увидел рынок в словах Пауэлла, кроме возможного расширения количества повышений ставки с трех до четырех, но, впрочем, американскому рынку акций выступление пришлось не по душе, индекс Dow Jones закрыл вторник падением на 1,16%. При этом, напомним, Пауэлл весьма и весьма оптимистично высказался о перспективах экономики США на ближайшие годы.Возвращаясь к паре евро-доллар, нас несколько удивляет, что рынок пошел вниз, не попытавшись вызвать срабатывание стоп-приказов выше $1,2350 у «медведей» по евро, после четырехдневного стояния в диапазоне $1,2270-1,2350 такие стопы должны были накопиться.Обычно локальные стопы снимаются перед движением в противоположную сторону. Теперь же пара евро-доллар пришла к нижней границе диапазона $1,2200-1,2520, в котором находится уже полтора месяца.Ситуация переломная – если отметка $1,22 будет уверенно пробита, откроется дорога на $1,20. Если же произойдет заметный отскок, спекулянты бросятся покупать пару, делая ставку на продолжение диапазонной торговли и рост обратно к верхней границе диапазона.С точки зрения фундаментального анализа предпосылки есть для обоих вариантов.Пару евро-доллар, как и раньше, может поддержать рост аппетитов к риску, и даже монетарные факторы, которые должны были бы оказать сильнейшую поддержку доллару в связи с дальнейшим повышением ставок и сворачиванием баланса ФРС, могут опять оказаться второстепенными.А с бюджетными факторами ситуация следующая. На текущий момент за I квартал Казначейство США привлекло $311 млрд. Из них $77 млрд. было привлечено в январе, $176 млрд. было привлечено в феврале, и $58 млрд. в марте (размещения по векселям этой недели по дате расчета приходятся на 1 марта, см.).Если же смотреть по датам проведения аукционов, то на февраль пришлось $244 млрд. чистого привлечения. И этот рекордный объем изъятия с рынков долларовой ликвидности смог лишь задержать пару евро-доллар в диапазоне.Подобное происходило в конце 2017 года, массированные размещения в сентябре-ноябре 2017 года привели к крупной коррекции пары евро-доллар с $1,2090 до $1,1560.В общем, воздействие поведения Казначейства США на рынок за счет неравномерно распределенных действий по времени, за счет неравномерно распределенной плотности наращивания долга, налицо. Но это воздействие относительно краткосрочное (что неудивительно, ведь со временем деньги возвращаются в экономику обратно через госрасходы).Если брать на веру план Казначейства США привлечь в I кв. $441 млрд., то осталось привлечь $441-$311=$130 млрд.Это уже заметно меньше, чем в феврале, к тому же, как показывает опыт, прогнозам Казначейства нельзя верить безоговорочно. Поэтому фактор размещений Казначейства США скоро исчерпает себя. Остается противостояние глобальных аппетитов к риску и монетарной политики ФРС.Во вторник, реагируя на выступление Пауэлла, рынок рисковых активов (акций) наконец обратил внимание на фактор повышения ставок в США. Посмотрим, что возьмет верх в этот раз.

Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое очень сдержанной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 32,95/33,20 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятикопеечное повышение бидов на фоне стабильности оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 28 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,465/0,480 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 28 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по упавшему на 25,0 коп. с закрытия вторника спросу и потерявшему 20,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 28 февраля по спросу и по предложению не претерпели изменений.



Заметный рост притока обязательной к продаже на украинском валютном межбанке части экспортной выручки в комплекте с расчетами за приобретенные накануне ОВГЗ, гривню для которых «добывали» продажей «американца» и с пролонгацией сезона отчетности по обязательному резервированию предопределили сохранение присутствия на рынке «зеленого» безнала «медведей», просадивших цену «американца», несмотря на лоббирование последнего клерками регулятора, вновь выкупавшими «зеленые» излишки.



Тренд был поддержан аналогичными, хотя и более сдержанными настроениями на рынке наличных, курсовое отличие которого от цен доллара на межбанке было минимальным, не давая возобновить пресловутый «переток» более дешевого безналичного доллара на дорогой наличный рынок. Отсутствие «перетока» и, как следствие, дополнительного спроса на СКВ со стороны банков, «усугубляют» стартовавшую во вторник коррекцию безналичного доллара.



Думается, новый месяц внесет коррективы в «текучку» валютного межбанка при посильном содействии вновь «потяжелевшего» гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ.

Кроме того, скоро стартует очередной сезон репатриации дивидендов «варягами».

Так что, у «зеленых быков» валютного межбанка хорошие шансы вернуться на рынок.



В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,79/26,82 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки нового притока средств на транзитные и коррсчета НБУ. Тамошний гривневый «навес» стал тяжелее, приподнявшись с уровня 55 601,2 млн. грн. к отметке 56 198,8 млн. грн., угрожая нацвалюте на первых в марте межбанковских торгах.



Довольно рано, около 10.08 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар обвалился в цене, составив 26,76/26,79 UAH/USD. «Снова в теплые долины, ждем Маму», - был кратким наш гуру из банка-«госбегемота».



Спустя 10 минут, по состоянию на 10.18, безналичный «американец», пролонгировав спуск в «долины», оказался на уровне 26,70/26,73 UAH/USD. Регулятор задерживается…



Около 10.25 доллар на межбанке упал к 26,64/26,68 UAH/USD, спровоцировав появление на рынке регулятора, выкупившего «зеленые» излишки и вернувшего цену «американца» на уровень 26,66/26,69 UAH/USD, который доллар не покидал до 11.02 Киева.



По состоянию на 11.41 котировки «американца» на межбанке остались на уровне 26,65/26,69 UAH/USD, удерживаясь на месте точечными скупками доллара регулятором.



Дополуденное снижение «зеленых» цен на межбанке , приостановившееся около 11.03 Киева «вмешательством» НБУ, сопровождалось признаками сжатия на рынке гривневой ликвидности. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo немного повысились с уровня 14,00/15,75% к отметке 14,25/15,75% годовых.

Эта динамика пребывает в противоречии с ростом объема гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ.



По состоянию на 12.40 Киева котировки безналичного доллара «примерзли» к уровню 26,65/26,69 UAH/USD, удерживаясь на месте «прицельными» интервенциями НБУ,

который в режиме запроса наилучшего курса продолжает «хомячить» доллар небольшими партиями у 20-тки уполномоченных банков.



Наконец, около 13.00 валютный межбанк ушел на обеденный перерыв. При этом на межбанке цены не претерпели изменений, оставшись на уровне 26,65/26,69 UAH/USD.



Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 01 марта с уровней: доллар – 26,60/26,90 UAH/USD, евро – 32,40/32,90 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,490 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению понизился на 10,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 28 февраля по спросу и по предложению потерял по 30,0 коп.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 28 февраля по спросу и по предложению понизился на 50 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,2195, поднявшись до $1,2210 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,2206 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

01 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,75/26,85 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 10,0 коп., офера стали ниже на 8,0 коп.); евро – 32,80/33,10 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 28 февраля спрос и предложение потеряли по 10,0 коп.); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 01 марта в розничном сегменте на моменте наблюдалось низколиквидное, но волатильное равновесие спроса и оферов.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,75/26,85 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 10,0 коп., офера стали ниже на 8,0 коп.); евро – 32,80/33,10 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 28 февраля спрос и предложение потеряли по 10,0 коп.); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 01 марта в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки шли в балансе.



К 12.24 столичные валютчики-оптовики рапортовали о транспортном коллапсе, заметно затрудняющем работу наличного рынка. Часть дилеров столицы были вынуждены сделать себе выходной день. При этому действующие цены местного рынка заметно упали, составив 26,65/26,76 UAH/USD, евро - 32,65/32,85 UAH/EUR.



По состоянию на 12.27 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении возникшей после 10.50 паузе в работе, связанной с «капризами» местных клиентов, которых «не устраивали» действующие на моменте цены: 26,70/26,80 UAH/USD, евро - 32,70/33,00 UAH/EUR, рубль 0,468/0,475 UAH/RUB.



Около 12.35 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара понизились: 26,70/26,80 UAH/USD, евро - 32,70/33,00-05 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 01 марта по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,80/26,94 UAH/USD, евро – 32,80/33,15 UAH/EUR, рубль 0,471/0,478 UAH/RUB, Киев опт 26,70/26,83 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,70/26,83 UAH/USD, евро (опт) 32,90/33,05 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,90/33,05 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,70/26,90 UAH/USD, евро – 32,60/33,15 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,475 RUB/USD, Одесса – опт 26,70/26,80 UAH/USD, розница – 26,65/26,85 UAH/USD; Запорожье – 26,70/26,80 UAH/USD; евро – 32,70/33,00 UAH/EUR, рубль - 0,468/0,475 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Цена золота снижается в четверг утром на фоне удорожания доллара к основным мировым валютам в преддверии второго выступления главы Федрезерва США Джерома Пауэлла.Курс евро к доллару колеблется в четверг утром около нулевой отметки, в то время как инвесторы отыгрывают статистику инфляции в еврозоне и пытаются оценить то, как она повлияет на монетарную политику Евроцентробанка.Цены на золото в среду закрылись с минимальным снижением, нацеливая металл на первое месячное снижением с октября.Доллар США в феврале показал лучший месяц за год, частично благодаря комментариям нового председателя Федерального резерва Джерома Пауэлла об улучшении экономических перспектив США во вторник, обсуждая вопрос о том, достигнут ли переломный момент в слабости доллара США.Факты выглядят смешанными.Доллар, измеряемый индексом доллара США, был лидером среди развитых рыночных валют в феврале. В феврале индекс вырос на 1,7%, это его первый с октября и самый большой рост с февраля 2017 года.«В феврале доллар превзошел все азиатские и европейские валюты, за исключением безопасной японской иены», - пишет Джейн Фоули, старший стратег FX Rabobank.Иена считается валютой-убежищем, в которую инвесторы обращаются во время неприятностей благодаря достаточной ликвидности, которая ее поддерживает. В начале февраля мировые фондовые рынки были волатильны, вызвав всплеск интереса к иене. За месяц японская валюта выросла на 2,2% по отношению к доллару, который торговался на уровне ¥106,63 за доллар.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 4,50% с 28,0672 UAH/USD до 26,8055 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 28 февраля гривна overnight котировалась банками по 14,00/15,75% годовых (с 12.15 Киева - 14,00/15,75% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 28 февраля, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, как известно, по средам заметно увеличивается приток валюты из-за рубежа, часть которой надо обязательно продать на межбанке.Во-вторых, сохранил свою значимость сезонный фактор – нынче заканчивается период отчетности по обязательному резервированию, для которого требуется много гривни.В-третьих, коррекция курса безналичного доллара на межбанке была поддержана аналогичными настроениями на рынке наличных, хотя и в более сдержанной форме.В четвертых, приняв участие в состоявшемся накануне аукционе по размещению Минфином гривневых ОВГЗ на миллиард без малого гривень, участники аукциона 28-го опустошали свои запасы нацвалюты, рассчитываясь с Минфином за купленные ОВГЗ и для этого продавали СКВ, чтобы выручить нацвалюту.Интересно отметить, что очевидное «оскудение» гривневых запасов у коммбанков сопровождалось признаками общего расширения гривневой ликвидности, на которое намекали выросшие с уровня 53 762,2 млн. к отметке 55 601,2 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Не исключено, что этот гривневый навес предполагалось использовать в перспективе. Например, во время грядущего сезона репатриации дивидендов нерезидентами, старт которого не за горами.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 28 февраля понизились на 25,0 млн., имея для этого следующие основания.Во-первых, из-за скорого начала нового месяца и недавней компенсации НДС, экспортеры реализовывали на межбанке лишь «обязательную» часть экспортной выручки, воздерживаясь от «необязательных» продаж ради гривни. Кроме того, близкое начало нового месяца и недостаточно ясные перспективы заставляли игроков межбанка «воздерживаться» от покупок/продаж СКВ.Во-вторых, активность импортеров оставляла желать лучшего. Даже на незначительные суммы оферов не находились покупатели.В-третьих, ценовой зазор между наличным и безналичным долларом исключал «переток» более дешевой безналичной СКВ на дорогой наличный рынок. Последнее, к слову, снижая спрос на доллар на межбанке, также способствовало пролонгации снижения его цены.Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению со вторником, 27 февраля, в среду, 28-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $203,2 млн. к отметке $168,8 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись со $164,6 млн. к $139,6 млн.О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в среду мы сообщили выше.Торги 28 февраля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)продемонстрировали схожую динамику, констатировав очень сдержанную коррекцию цен в наличной паре доллар-гривня. Исключение составили рынки столицы и Харькова, где внутридневные потери наличного «американца» были особенно велики.Этот сюжет наличному рынку «продиктовали» «зеленые медведи» межбанка при участии внимавших сводкам оттуда потенциальным клиентам «налички».В целом торги среды на «неформальном» наличном рынке завершились в равновесии покупок и продаж в паре доллар-гривня, что позволило рынкам сохранить обороты на уровне предыдущей сессии. Интересно заметить, что итоговый «перекос» наличного рынка Запорожья в сторону клиентского предложения доллара, вызванного в основном ухудшением ситуации с наличной гривней, как и накануне, не повредил обороты, оставшиеся на «хорошем» уровне.Как и накануне, определенные трудности в торговле наличной валютой внесла неважная погода, повлекшая сложности в работе транспорта. Как внутригородского, так и междугородного.В очередной раз приходится констатировать более сдержанную внутридневную ценовую динамику наличной пары доллар-гривня по сравнению с «баксопадом» на торгах валютного межбанка, от которого безналичный доллар не смогло спасти даже вмешательство регулятора.Во-вторых, очевидная «географическая» зависимость внутридневных потерь наличного доллара, думаю, «проистекает» из вышеупомянутых погодных «неприятностей» и состояния гривневого ресурса в «отдельно взятом регионе».Несколько забегая вперед, снова рискнем предположить, что, несмотря на вышеозначенный «разнобой» во внутридневной курсовой динамике, наличный «американец» все-таки заметно отстает в коррекции от «зеленого» безнала, с одной стороны предоставляя шанс возобновлению приснопамятного «перетока» дешевой безналичной СКВ на дорогой наличный рынок, с другой, теша нас надеждами экспансией явного стремления к стабильности на наличном рынке на валютный межбанк.Меж тем, в течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Запорожье), либо потеряла 3,0-13,0 коп. (лидировали в откате Харьков и Киев), офера в течение среды понизились на 2,0-10,0 коп. (лидировал в откате Киев).По сравнению с закрытием предыдущей сессии, биды наличного «неформального» «американца» понизились на 8,0-10,0 коп., позиция «предложение» потеряла 8,0-11,0 коп.Таким образом, в ход торгов наличного рынка в среду внесла свои коррективы испортившаяся погода. Тем не менее, представители всех «неформальных» наличных рынков доложили о повсеместном сохранении итоговой ликвидности непростых торгов на уровне предыдущей сессии. В значительной степени этим наличный рынок обязан сложившемуся в большинстве городов равновесии покупок и продаж в паре доллар-гривня, а также «медвежьему» тренда рынка наличного доллара.Впрочем, по порядку.Торги 28 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,82/26,90 UAH/USD, евро – 32,95/33,20 UAH/EUR, рубль – 0,465/0,480 UAH/RUB.Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое сопровождалось невысокими оборотами. Со временем, после 11.00, баланс спроса и предложения стал более устойчивым, а откат безналичной СКВ на межбанке, позволил дилерам «налички» немного понизить действующие цены.Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара немного понизились: 26,82-85/26,90-92 UAH/USD, евро - 32,95/33,20 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.С обеда на рынке Днепра удалось сохранить установившееся к полудню «надежное» равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, хотя для этого понадобились очень незначительные ценовые ревизии в виде дисконта.Итоговый баланс позволил сохранить обороты на «очень хорошем» уровне, заслужившем «четверку с плюсом», повторив показатели предыдущей сессии.В течение 28 февраля биды и офера розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре потеряли по 3,0 коп.По сравнению с закрытием вторника биды ти офера наличного розничного «неформального» доллара в Днепре потеряли по 8,0 коп.Для сравнения, средневзвешенный курс безналичного «американца» в результате торгов 28-го упал на 14,27 коп. по сравнению с предыдущей сессией.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 26,82/26,90 UAH/USD.Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия работали наличную пару доллар-гривня в равновесии покупок и продаж. Начав с открытия и до закрытия торгов это равновесие надлежало поддерживать очень аккуратным снижением оферов из-за некоторого преобладания клиентских предложения СКВ, ставшего следствием стартовавшей с 10.00 Киева динамичной коррекции безналичного доллара на межбанке. Кроме того, дисконтирования цен требовал низкий поначалу уровень текущей ликвидности торгов.После обеда на оптовом рынке ситуация изменилась сбалансированность спроса и предложения стала более устойчивой, почти не требуя вмешательства дилеров. До самого закрытия сессии здесь сохранились установившиеся к полудню цены и баланс спрос/предложение.Последнее позволило обеспечить приличные по итогам дня обороты, которые заслужив «твердую четверку», повторили результатов предыдущей сессии.На протяжении среды биды и офера оптового наличного «неформального» доллара «по-днепровски» потеряли по 3,0 коп.По сравнению с закрытием 27 февраля биды и офера наличного оптового доллара в Днепре потеряли по 8,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 28 февраля уровнями 32,95/33,20 UAH/EUR, констатировав в течение среды пятикопеечный рост бидов на фоне стабильности оферов.По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 25,0 коп., офера потеряли 20,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 28 февраля приходилось очень внимательно дисконтировать действующие цены в наличной паре доллар-гривня, следуя за «зелеными медведями» межбанка, обеспечивая сохранение приличной ликвидности сделок в этой паре.Понятное дело, в подобных условиях у наших валютчиков не было возможности уделять полноценное внимание к очень плавному снижению пары евро-доллар на мировом валютном рынке.При этом наши валютчики, учтя фактическую стабильность пары евро-доллар «в миру», незначительным внутридневным повышением более значимых бидов, отреагировали на очередное обострение дефицита евро «в степях Украины».Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое очень сдержанной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 32,95/33,20 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятикопеечное повышение бидов на фоне стабильности оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем 28 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,465/0,480 UAH/RUB.По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 28 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по упавшему на 25,0 коп. с закрытия вторника спросу и потерявшему 20,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 28 февраля по спросу и по предложению не претерпели изменений.В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,79/26,82 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки нового притока средств на транзитные и коррсчета НБУ. Тамошний гривневый «навес» стал тяжелее, приподнявшись с уровня 55 601,2 млн. грн. к отметке 56 198,8 млн. грн., угрожая нацвалюте на первых в марте межбанковских торгах.Довольно рано, около 10.08 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар обвалился в цене, составив 26,76/26,79 UAH/USD. «Снова в теплые долины, ждем Маму», - был кратким наш гуру из банка-«госбегемота».Спустя 10 минут, по состоянию на 10.18, безналичный «американец», пролонгировав спуск в «долины», оказался на уровне 26,70/26,73 UAH/USD. Регулятор задерживается…Около 10.25 доллар на межбанке упал к 26,64/26,68 UAH/USD, спровоцировав появление на рынке регулятора, выкупившего «зеленые» излишки и вернувшего цену «американца» на уровень 26,66/26,69 UAH/USD, который доллар не покидал до 11.02 Киева.По состоянию на 11.41 котировки «американца» на межбанке остались на уровне 26,65/26,69 UAH/USD, удерживаясь на месте точечными скупками доллара регулятором.Дополуденное снижение «зеленых» цен на межбанке , приостановившееся около 11.03 Киева «вмешательством» НБУ, сопровождалось признаками сжатия на рынке гривневой ликвидности. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo немного повысились с уровня 14,00/15,75% к отметке 14,25/15,75% годовых.Эта динамика пребывает в противоречии с ростом объема гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ.По состоянию на 12.40 Киева котировки безналичного доллара «примерзли» к уровню 26,65/26,69 UAH/USD, удерживаясь на месте «прицельными» интервенциями НБУ,который в режиме запроса наилучшего курса продолжает «хомячить» доллар небольшими партиями у 20-тки уполномоченных банков.Наконец, около 13.00 валютный межбанк ушел на обеденный перерыв. При этом на межбанке цены не претерпели изменений, оставшись на уровне 26,65/26,69 UAH/USD.Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 01 марта с уровней: доллар – 26,60/26,90 UAH/USD, евро – 32,40/32,90 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,490 UAH/RUB.По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению понизился на 10,0 коп.Евро по сравнению с открытием 28 февраля по спросу и по предложению потерял по 30,0 коп.Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 28 февраля по спросу и по предложению понизился на 50 пунктов.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,2195, поднявшись до $1,2210 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,2206 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром01 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,75/26,85 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 10,0 коп., офера стали ниже на 8,0 коп.); евро – 32,80/33,10 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 28 февраля спрос и предложение потеряли по 10,0 коп.); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 01 марта в розничном сегменте на моменте наблюдалось низколиквидное, но волатильное равновесие спроса и оферов.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,75/26,85 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 10,0 коп., офера стали ниже на 8,0 коп.); евро – 32,80/33,10 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 28 февраля спрос и предложение потеряли по 10,0 коп.); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).На старте торгов 01 марта в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки шли в балансе.К 12.24 столичные валютчики-оптовики рапортовали о транспортном коллапсе, заметно затрудняющем работу наличного рынка. Часть дилеров столицы были вынуждены сделать себе выходной день. При этому действующие цены местного рынка заметно упали, составив 26,65/26,76 UAH/USD, евро - 32,65/32,85 UAH/EUR.По состоянию на 12.27 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении возникшей после 10.50 паузе в работе, связанной с «капризами» местных клиентов, которых «не устраивали» действующие на моменте цены: 26,70/26,80 UAH/USD, евро - 32,70/33,00 UAH/EUR, рубль 0,468/0,475 UAH/RUB.Около 12.35 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара понизились: 26,70/26,80 UAH/USD, евро - 32,70/33,00-05 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 01 марта по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,80/26,94 UAH/USD, евро – 32,80/33,15 UAH/EUR, рубль 0,471/0,478 UAH/RUB, Киев опт 26,70/26,83 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,70/26,83 UAH/USD, евро (опт) 32,90/33,05 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,90/33,05 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,70/26,90 UAH/USD, евро – 32,60/33,15 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,475 RUB/USD, Одесса – опт 26,70/26,80 UAH/USD, розница – 26,65/26,85 UAH/USD; Запорожье – 26,70/26,80 UAH/USD; евро – 32,70/33,00 UAH/EUR, рубль - 0,468/0,475 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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