Итоги: Мировой фондовый рынок 02.03.18

Фондовый рынок в США в четверг снизился.
Dow и S&P 500 снизились третью сессию подряд более 1%, после того, как президент США Трамп объявил, что США введут тарифы на импортируемую сталь и алюминий. Это увеличило опасения в отношении повышения цен и торговой войны.
Снижение перевело Dow на отрицательную территорию и привело к росту индекса волатильности VIX до максимального уровня закрытия с 13 февраля.
Акции автопроизводителей и других крупных потребителей стали и алюминия увеличили снижение после сообщения Трампа о тарифе 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия, начиная со следующей недели, в то время как акции производителей этих металлов выросли.
Сильнее рынка снизились акции крупных промышленных компаний, так как инвесторы опасались ответных торговых барьеров и более высоких цен на сырьё.
Повышение цен на металлы может увеличить инфляцию. Ранее в феврале ускорение инфляции и рост доходности облигаций привел к резким колебаниям на фондом рынке, индексы Dow и S&P 500 показали худший месяц с января 2016 г.
С закрытия понедельника S&P 500 снизился на 3,7%. Снижение четверга стало третьим днем подряд, когда снижение было не менее 1% - это первая подобная последовательность с января 2016 г.
США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий - в размере 10%, заявил Трамп ранее в четверг. Пошлины будут действовать в течение длительного периода времени, добавил президент США.
Сдерживают снижение индексов данные по рынку труда страны. Так, число заявок на пособие по безработице в США за неделю по 24 февраля упало до минимума с 1969 года и составило 210 тысяч. Аналитики ожидали, напротив, роста показателя. Показатель прошлой недели был пересмотрен в сторону уменьшения на 2 тысячи - до 220 тысяч.
Вместе с этим индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в феврале вырос до максимального уровня с 2004 года - до 60,8% с 59,1% в январе. Эксперты ожидали снижения показателя до 58,7%.
«Возможно, вы оказываете услугу части сталелитейных и алюминиевых компаний, но сокрушаете остальной рынок, потому что это не то, что хотят видеть люди, и это может стать большой проблемой, потому что распространяется на весь рынок», - таково мнение директора по торговле Wedbush Securities Йена Уинера.
Председатель ФРС Джером Пауэлл пытался смягчить комментарии, которые он сделал во вторник, и которые повысили опасения в отношении четырёх возможных повышений ставки ФРС в этом году, при том что ранее ФРС прогнозировала три повышения. Но президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли, выступая в Бразилии, заявил что четыре повышения процентной ставки были бы «постепенными». Индексы снизились после комментария Дадли, но инвесторы отмечали, что вопрос тарифов на импорт был причиной распродажи.
Отношение снизившихся акций к выросшим на NYSE составило 1,47 к 1, на Nasdaq 1,42 к 1.
Объем торговли на биржах США составил 9,0 млрд. акций, по сравнению с 8,4 в среднем за 20 прошедших торговых дней.
Промышленный индекс Dow Jones просел на 420,22 пунктов или на 1,68% до 24 608,98 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 понизился по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 36,16 пункта или на 1,33% и составил 2 677,67 пункта.
Высокотехнологичный Nasdaq опустился на 92,45 пункта или на 1,27% до 7 180,56 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе завершились в четверг снижением ключевых индикаторов.
Европейский фондовый рынок 01 марта снизился, в соответствии со снижением других мировых рынков (американского в среду и азиатских рынков в четверг), так как инвесторы начали закладывать вероятность ускорения темпа повышения процентных ставок ФРС в этом году.
Председатель ФРС Пауэлл в выступлении в конгрессе заявил, что экономическая перспектива США укрепилась с декабря. Это было истолковано как признак, что ФРС может повысить ставку четыре раза в этом году, вместо трех, как ранее сигнализировалось. Оценка рынком вероятности трех повышений ставки в 2018 г. выросла до 99% с 60% ранее, и оценка вероятности четырех повышений выросла до 74%.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,70%. В среду индекс снизился на 0,71%.
Экономические данные:
Безработица в еврозоне в январе осталась на уровне 8,6%, не изменившись по сравнению с декабрем 2017 года. Согласно данным Eurostat, это самый низкий показатель с декабря 2008 года.
В ЕС уровень безработицы в январе также остался без изменений на самом низком с октября 2008 года уровне в 7,3%.
В январе более 17,9 млн. человек в ЕС, в том числе 14,1 млн в еврозоне, числились безработными. По сравнению с декабрем предыдущего года их число сократилось на 19 тыс. человек в ЕС и на 10 тыс. человек в еврозоне.
Самый низкий уровень безработицы в январе был зафиксирован в Чехии (2,4%), на Мальте (3,5%) и в Германии (3,6%), а самый высокий — в Греции (20,9% на ноябрь 2017 года) и Испании (16,3%).
В годовом выражении уровень безработицы сократился во всех странах ЕС. Наибольшее снижение показателя было зафиксировано на Кипре (c 12,6% до 9,8%), в Греции (с 23,3% до 20,9% в ноябре 2017 года), Хорватии (с 12,2% до 9,8%), Португалии (с 10,1% до 7,9%) и Испании (с 18,4% до 16,3%).
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,70%. В среду индекс снизился на 0,71%.
Британский FTSE 100 просел на 0,78% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 175,64 пункта.
Немецкий DAX понизился на 1,97%, до 12 190,94 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 1,09% — на отметке 5 262,56 пункта.
Азия
Основной индекс японской фондовой биржи Nikkei 225 потерял 2,5% по итогам торгов пятницы, остальные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги также в «красной зоне» на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о планах ввести ввозные пошлины в США на сталь и алюминий.
По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 снизился на 2,5%, до 21181,64 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,04%, до 2402,16 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 0,59%, до 3254,53 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,64%, до 1822,21 пункта, а гонконгский Hang Seng Index - на 1,48%, до 30583,45 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,74%, достигнув 5928,9 пункта.
На настроения инвесторов негативное влияние оказали новости из США. В четверг вечером Трамп заявил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий по ставке 10%. Пошлины будут действовать в течение длительного периода времени.
Эта новость привела к существенному снижению стоимости акций компаний металлургического сектора азиатского региона: ценные бумаги Nippon Steel & Sumitomo Metal потеряли в цене 3,8%, JFE Holdings - 2,8%, Kobe Steel - 2,7%. Вслед за производителями металлов снижением стоимости акций отметились автопроизводители региона, которые имеют заводы с США: ценные бумаги Honda Motor и Toyota Motor подешевели на 3,3% и 2% соответственно.
Первое впечатление от новостей очень негативное. Для автопроизводителей они означают расходы, что может вынудить их повысить цены на продукцию в период, когда рост продаж автомобилей является вялым. Так что это не слишком хорошо для автомобильного сектора.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС не показали единой динамики к закрытию торговой сессии. Так, индекс Мосбиржи поднялся на 0,05% - до 2297,9 пункта, РТС опустился на 0,88%, до 1274,18 пункта.
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.25 Киева укрепился на 0,79%, до 56,78 RUB/USD, евро - на 0,66%, до 69,21 RUB/EUR.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 г. на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,47% - до $63,78 за баррель.
Бумаги Сбербанка подорожали на 1,34%, Московской биржи — на 2,21%. Бумаги «Газпрома» понизились в цене на 1,88%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,11%, а «АЛРОСы» — показали околонулевую динамику.
Российский фондовый рынок в четверг очень спокойно отнесся к скверно организованному блефу Путина и продолжил отыгрывать внутренние и внешние истории. Индекс Мосбиржи в первой половине дня слабел значительно, но к закрытию вернулся к рубежу в 2 300 пунктов. Дальнейшее развитие событий может пойти по любому из сценариев: один предполагает углубление продаж за счет минорного внешнего фона и спада в сырье, и тогда целью по рублевому индикатору останутся 2 230 пунктов. Второй заключается в равновесии в диапазоне 2 280—2 320 пунктов.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 01 марта, повысился на 3,26 пункта или 0,93% до уровня 350,11 пунктов.
Объем торгов за день составил 187,2 млн. грн., акциями наторговали 0,344 млн. грн.
Как сообщалось в среду 28 февраля, ПФТС-индекс повысился на 9,36 пункта или 2,77% до уровня 346,85 пунктов.
С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 35,05 пунктов или на 11,12% с 315,06 пункта.
На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 01 марта, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику, так как инвесторы оценивают недавнее укрепление доллара и снижение цен на нефть после статистики из США.
По состоянию на 06.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,6% - до 3279,08 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,85%, до 1827,19 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,23% - до 30917,16 пункта. Корейский KOSPI снижался на 1,17% - до 2427,36 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,8%, до 5968,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,46%, до 21745,13 пункта.
Как отмечают аналитики, на рынки Азии сейчас значительно влияет укрепление курса доллара к мировым валютам.
«Восстановление доллара может негативно повлиять на цены на нефть и, в свою очередь, привести к понижению инфляционных ожиданий. В этом случае на рынках акций может произойти существенная коррекция», - таково мнение старшего стратега SMBC Nikko Securities Макото Нодзи.
В ходе утренних торгов индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,1%, до 90,71 пункта. При этом ранее в четверг доллар достиг шестинедельного максимума - трейдеры отыгрывали заявление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о том, что он продолжит политику в области поднятия ставки, ранее обозначенную его предшественницей Джанет Йеллен.
Кроме того, азиатские фондовые рынки отреагировали на снижение цен на нефть в среду после публикации статистики из США. По данным Минэнерго страны, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 23 февраля, выросли на 3 миллиона баррелей, или на 0,7% - до 423,5 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали меньшего роста - на 2,4 миллиона баррелей.
На этом фоне в Азии дешевеют бумаги энергетических компаний. Акции японской Inpex опускаются в цене на 3,16%, бумаги китайских CNOOC - на 1,23%, PetroChina - 0,54%. Акции австралийской Woodside Petroleum дешевеют на 2,04%, а BHP - на 1,25%.
Во-вторых, биржи Китая и Гонконга выросли по итогам торгов четверга на фоне статистики по промышленности КНР, остальные основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги в «красной зоне» вслед за американскими рынками.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,44%, до 3273,75 пункта.
Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite увеличился на 1,23%, до 1834,01 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,65%, до 31044,25 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,71%, достигнув 5973,3 пункта, японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,56%, до 21724,47 пункта.
Биржа Южной Кореи закрыта в четверг в связи с национальным праздником.
Южнокорейский KOSPI снизился по итогам среды на 1,17%, до 2427,36 пункта.
В Китае инвесторы с оптимизмом восприняли данные делового издания Caixin о том, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе страны в феврале вырос до 51,6 пункта против 51,5 пункта в январе, став лучшим показателем с августа прошлого года. При этом аналитики ждали снижения показателя до 51,3 пункта.
Давление на остальные фондовые индексы региона оказал пессимизм из США, где биржи в последний день февраля закрылись снижением в пределах 1,5% на фоне опасений инвесторов по поводу инфляции в стране.
Азиатские биржевые индексы отыграли большую часть потерь за вторую половину февраля, однако устойчивое восстановление маловероятно. Мы предполагаем, что большинство индексов закончат год на отметках, только немного превышающих текущие уровни.
В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в четверг в «красной зоне».
Британский FTSE 100 по состоянию на 13.00 Киева просел на 0,58% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 190 пунктов.
Немецкий DAX понизился на 1,43% и был равен 12 257,81 пунктов.
Французский САС 40, потеряв 1,13%, находился на отметке 5 260,49 пункта.
Отечественный рынок акций в четверг вновь завершил торги ростом: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,98% - до 1609,01 пункта, индекс ПФТС - на 0,93%, до 350,11 пункта.
Объем торгов на УБ составил 584,57 млн. грн., в том числе акциями 6 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 187,2 млн. грн., в том числе акциями - 0,344 млн. грн.
В «индексной корзине» УБ выросли в цене акции Укрнафты (+5,88%) и Центрэнерго (+4,64%).
Подешевели акции Донбассэнерго (-1,37%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,85%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+4,58%) и Мотор Сичи (+0,49%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг вырос на 0,2% - до 509,99 пункта при объеме торгов 3,28 млн. злотых (28,24 млн. грн.).
Среди индексных акций подорожали бумаги KSG Agro (+5,52%), агрохолдинга ИМК (+2,33%) и «Кернела» (+0,82%).
Снизились в стоимости акции «Агротона» (-5,27%), «Милкиленда» (-1,34%) и «Астарты» (-0,76%).
К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу значительно снижаются, трейдеры реагируют на заявление президента США Дональда Трампа о планах ввести ввозные пошлины в США на сталь и алюминий.
По состоянию на 7.10 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,32% - до 3263,18 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite опускался на 0,44%, до 1825,99 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 1,53% - до 30568,02 пункта.
Корейский KOSPI снижался на 0,85%, до 2406,45 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,65%, до 5934,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,22%, до 21242,23 пункта.
В четверг Трамп заявил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий - в размере 10%. Пошлины будут действовать в течение длительного периода времени, отметил президент в рамках встречи с руководителями американских сталелитейных компаний.
Аналитик Commerzbank Хао Чжоу считает, что действия, направленные на защиту сталелитейных компаний в США, побудили беспокойных инвесторов продавать свои акции.
«Рынки получили резкое напоминание о первоначальной негативной реакции на выборы Трампа. Тарифы были объявлены без какой-либо нормативной базы. Может, этим действиям появится объяснение, однако первоначальная рыночная интерпретация таких заявлений оценивается как популизм», - считает рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти.
По словам стратега Nomura Такаши Ито, некоторые инвесторы опасаются, что действия Трампа напоминают игру в «как аукнется, так и откликнется» между США и их торговыми партнерами, в частности, Китаем.
Во-вторых, основной индекс японской фондовой биржи Nikkei 225 потерял 2,5% по итогам торгов пятницы, остальные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги также в «красной зоне» на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о планах ввести ввозные пошлины в США на сталь и алюминий.
По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 снизился на 2,5%, до 21181,64 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,04%, до 2402,16 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 0,59%, до 3254,53 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,64%, до 1822,21 пункта, а гонконгский Hang Seng Index - на 1,48%, до 30583,45 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,74%, достигнув 5928,9 пункта.
На настроения инвесторов негативное влияние оказали новости из США. В четверг вечером Трамп заявил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий по ставке 10%. Пошлины будут действовать в течение длительного периода времени.
Эта новость привела к существенному снижению стоимости акций компаний металлургического сектора азиатского региона: ценные бумаги Nippon Steel & Sumitomo Metal потеряли в цене 3,8%, JFE Holdings - 2,8%, Kobe Steel - 2,7%. Вслед за производителями металлов снижением стоимости акций отметились автопроизводители региона, которые имеют заводы с США: ценные бумаги Honda Motor и Toyota Motor подешевели на 3,3% и 2% соответственно.
Первое впечатление от новостей очень негативное. Для автопроизводителей они означают расходы, что может вынудить их повысить цены на продукцию в период, когда рост продаж автомобилей является вялым. Так что это не слишком хорошо для автомобильного сектора.
В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в пятницу в «красной зоне».
Британский FTSE 100 по состоянию на 12.00 Киева просел на 0,63% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 130,44 пункта.
Немецкий DAX понизился на 1,84% и был равен 11 966,4 пунктов.
Французский САС 40, потеряв 1,55%, находился на отметке 5 180,78 пункта.
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