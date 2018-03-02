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фондовый рынок 02.03.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 02.03.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: П'ят 02 бер, 2018 13:58 Итоги: Мировой фондовый рынок 02.03.18 США



Фондовый рынок в США в четверг снизился.

Dow и S&P 500 снизились третью сессию подряд более 1%, после того, как президент США Трамп объявил, что США введут тарифы на импортируемую сталь и алюминий. Это увеличило опасения в отношении повышения цен и торговой войны.

Снижение перевело Dow на отрицательную территорию и привело к росту индекса волатильности VIX до максимального уровня закрытия с 13 февраля.



Акции автопроизводителей и других крупных потребителей стали и алюминия увеличили снижение после сообщения Трампа о тарифе 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия, начиная со следующей недели, в то время как акции производителей этих металлов выросли.



Сильнее рынка снизились акции крупных промышленных компаний, так как инвесторы опасались ответных торговых барьеров и более высоких цен на сырьё.



Повышение цен на металлы может увеличить инфляцию. Ранее в феврале ускорение инфляции и рост доходности облигаций привел к резким колебаниям на фондом рынке, индексы Dow и S&P 500 показали худший месяц с января 2016 г.



С закрытия понедельника S&P 500 снизился на 3,7%. Снижение четверга стало третьим днем подряд, когда снижение было не менее 1% - это первая подобная последовательность с января 2016 г.



США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий - в размере 10%, заявил Трамп ранее в четверг. Пошлины будут действовать в течение длительного периода времени, добавил президент США.

Сдерживают снижение индексов данные по рынку труда страны. Так, число заявок на пособие по безработице в США за неделю по 24 февраля упало до минимума с 1969 года и составило 210 тысяч. Аналитики ожидали, напротив, роста показателя. Показатель прошлой недели был пересмотрен в сторону уменьшения на 2 тысячи - до 220 тысяч.



Вместе с этим индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в феврале вырос до максимального уровня с 2004 года - до 60,8% с 59,1% в январе. Эксперты ожидали снижения показателя до 58,7%.

«Возможно, вы оказываете услугу части сталелитейных и алюминиевых компаний, но сокрушаете остальной рынок, потому что это не то, что хотят видеть люди, и это может стать большой проблемой, потому что распространяется на весь рынок», - таково мнение директора по торговле Wedbush Securities Йена Уинера.



Председатель ФРС Джером Пауэлл пытался смягчить комментарии, которые он сделал во вторник, и которые повысили опасения в отношении четырёх возможных повышений ставки ФРС в этом году, при том что ранее ФРС прогнозировала три повышения. Но президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли, выступая в Бразилии, заявил что четыре повышения процентной ставки были бы «постепенными». Индексы снизились после комментария Дадли, но инвесторы отмечали, что вопрос тарифов на импорт был причиной распродажи.



Отношение снизившихся акций к выросшим на NYSE составило 1,47 к 1, на Nasdaq 1,42 к 1.



Объем торговли на биржах США составил 9,0 млрд. акций, по сравнению с 8,4 в среднем за 20 прошедших торговых дней.



Промышленный индекс Dow Jones просел на 420,22 пунктов или на 1,68% до 24 608,98 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 понизился по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 36,16 пункта или на 1,33% и составил 2 677,67 пункта.



Высокотехнологичный Nasdaq опустился на 92,45 пункта или на 1,27% до 7 180,56 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в четверг снижением ключевых индикаторов.

Европейский фондовый рынок 01 марта снизился, в соответствии со снижением других мировых рынков (американского в среду и азиатских рынков в четверг), так как инвесторы начали закладывать вероятность ускорения темпа повышения процентных ставок ФРС в этом году.



Председатель ФРС Пауэлл в выступлении в конгрессе заявил, что экономическая перспектива США укрепилась с декабря. Это было истолковано как признак, что ФРС может повысить ставку четыре раза в этом году, вместо трех, как ранее сигнализировалось. Оценка рынком вероятности трех повышений ставки в 2018 г. выросла до 99% с 60% ранее, и оценка вероятности четырех повышений выросла до 74%.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,70%. В среду индекс снизился на 0,71%.



Экономические данные:

Безработица в еврозоне в январе осталась на уровне 8,6%, не изменившись по сравнению с декабрем 2017 года. Согласно данным Eurostat, это самый низкий показатель с декабря 2008 года.

В ЕС уровень безработицы в январе также остался без изменений на самом низком с октября 2008 года уровне в 7,3%.

В январе более 17,9 млн. человек в ЕС, в том числе 14,1 млн в еврозоне, числились безработными. По сравнению с декабрем предыдущего года их число сократилось на 19 тыс. человек в ЕС и на 10 тыс. человек в еврозоне.

Самый низкий уровень безработицы в январе был зафиксирован в Чехии (2,4%), на Мальте (3,5%) и в Германии (3,6%), а самый высокий — в Греции (20,9% на ноябрь 2017 года) и Испании (16,3%).

В годовом выражении уровень безработицы сократился во всех странах ЕС. Наибольшее снижение показателя было зафиксировано на Кипре (c 12,6% до 9,8%), в Греции (с 23,3% до 20,9% в ноябре 2017 года), Хорватии (с 12,2% до 9,8%), Португалии (с 10,1% до 7,9%) и Испании (с 18,4% до 16,3%).



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,70%. В среду индекс снизился на 0,71%.



Британский FTSE 100 просел на 0,78% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 175,64 пункта.



Немецкий DAX понизился на 1,97%, до 12 190,94 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 1,09% — на отметке 5 262,56 пункта.



Азия



Основной индекс японской фондовой биржи Nikkei 225 потерял 2,5% по итогам торгов пятницы, остальные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги также в «красной зоне» на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о планах ввести ввозные пошлины в США на сталь и алюминий.



По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 снизился на 2,5%, до 21181,64 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,04%, до 2402,16 пункта.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 0,59%, до 3254,53 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,64%, до 1822,21 пункта, а гонконгский Hang Seng Index - на 1,48%, до 30583,45 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,74%, достигнув 5928,9 пункта.



На настроения инвесторов негативное влияние оказали новости из США. В четверг вечером Трамп заявил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий по ставке 10%. Пошлины будут действовать в течение длительного периода времени.



Эта новость привела к существенному снижению стоимости акций компаний металлургического сектора азиатского региона: ценные бумаги Nippon Steel & Sumitomo Metal потеряли в цене 3,8%, JFE Holdings - 2,8%, Kobe Steel - 2,7%. Вслед за производителями металлов снижением стоимости акций отметились автопроизводители региона, которые имеют заводы с США: ценные бумаги Honda Motor и Toyota Motor подешевели на 3,3% и 2% соответственно.



Первое впечатление от новостей очень негативное. Для автопроизводителей они означают расходы, что может вынудить их повысить цены на продукцию в период, когда рост продаж автомобилей является вялым. Так что это не слишком хорошо для автомобильного сектора.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС не показали единой динамики к закрытию торговой сессии. Так, индекс Мосбиржи поднялся на 0,05% - до 2297,9 пункта, РТС опустился на 0,88%, до 1274,18 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.25 Киева укрепился на 0,79%, до 56,78 RUB/USD, евро - на 0,66%, до 69,21 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 г. на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,47% - до $63,78 за баррель.



Бумаги Сбербанка подорожали на 1,34%, Московской биржи — на 2,21%. Бумаги «Газпрома» понизились в цене на 1,88%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,11%, а «АЛРОСы» — показали околонулевую динамику.



Российский фондовый рынок в четверг очень спокойно отнесся к скверно организованному блефу Путина и продолжил отыгрывать внутренние и внешние истории. Индекс Мосбиржи в первой половине дня слабел значительно, но к закрытию вернулся к рубежу в 2 300 пунктов. Дальнейшее развитие событий может пойти по любому из сценариев: один предполагает углубление продаж за счет минорного внешнего фона и спада в сырье, и тогда целью по рублевому индикатору останутся 2 230 пунктов. Второй заключается в равновесии в диапазоне 2 280—2 320 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 01 марта, повысился на 3,26 пункта или 0,93% до уровня 350,11 пунктов.



Объем торгов за день составил 187,2 млн. грн., акциями наторговали 0,344 млн. грн.



Как сообщалось в среду 28 февраля, ПФТС-индекс повысился на 9,36 пункта или 2,77% до уровня 346,85 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 35,05 пунктов или на 11,12% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 01 марта, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику, так как инвесторы оценивают недавнее укрепление доллара и снижение цен на нефть после статистики из США.



По состоянию на 06.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,6% - до 3279,08 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,85%, до 1827,19 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,23% - до 30917,16 пункта. Корейский KOSPI снижался на 1,17% - до 2427,36 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,8%, до 5968,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,46%, до 21745,13 пункта.



Как отмечают аналитики, на рынки Азии сейчас значительно влияет укрепление курса доллара к мировым валютам.



«Восстановление доллара может негативно повлиять на цены на нефть и, в свою очередь, привести к понижению инфляционных ожиданий. В этом случае на рынках акций может произойти существенная коррекция», - таково мнение старшего стратега SMBC Nikko Securities Макото Нодзи.



В ходе утренних торгов индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,1%, до 90,71 пункта. При этом ранее в четверг доллар достиг шестинедельного максимума - трейдеры отыгрывали заявление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о том, что он продолжит политику в области поднятия ставки, ранее обозначенную его предшественницей Джанет Йеллен.



Кроме того, азиатские фондовые рынки отреагировали на снижение цен на нефть в среду после публикации статистики из США. По данным Минэнерго страны, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 23 февраля, выросли на 3 миллиона баррелей, или на 0,7% - до 423,5 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали меньшего роста - на 2,4 миллиона баррелей.



На этом фоне в Азии дешевеют бумаги энергетических компаний. Акции японской Inpex опускаются в цене на 3,16%, бумаги китайских CNOOC - на 1,23%, PetroChina - 0,54%. Акции австралийской Woodside Petroleum дешевеют на 2,04%, а BHP - на 1,25%.



Во-вторых, биржи Китая и Гонконга выросли по итогам торгов четверга на фоне статистики по промышленности КНР, остальные основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги в «красной зоне» вслед за американскими рынками.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,44%, до 3273,75 пункта.



Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite увеличился на 1,23%, до 1834,01 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,65%, до 31044,25 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,71%, достигнув 5973,3 пункта, японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,56%, до 21724,47 пункта.



Биржа Южной Кореи закрыта в четверг в связи с национальным праздником.



Южнокорейский KOSPI снизился по итогам среды на 1,17%, до 2427,36 пункта.



В Китае инвесторы с оптимизмом восприняли данные делового издания Caixin о том, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе страны в феврале вырос до 51,6 пункта против 51,5 пункта в январе, став лучшим показателем с августа прошлого года. При этом аналитики ждали снижения показателя до 51,3 пункта.



Давление на остальные фондовые индексы региона оказал пессимизм из США, где биржи в последний день февраля закрылись снижением в пределах 1,5% на фоне опасений инвесторов по поводу инфляции в стране.

Азиатские биржевые индексы отыграли большую часть потерь за вторую половину февраля, однако устойчивое восстановление маловероятно. Мы предполагаем, что большинство индексов закончат год на отметках, только немного превышающих текущие уровни.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в четверг в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.00 Киева просел на 0,58% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 190 пунктов.



Немецкий DAX понизился на 1,43% и был равен 12 257,81 пунктов.



Французский САС 40, потеряв 1,13%, находился на отметке 5 260,49 пункта.



Отечественный рынок акций в четверг вновь завершил торги ростом: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,98% - до 1609,01 пункта, индекс ПФТС - на 0,93%, до 350,11 пункта.

Объем торгов на УБ составил 584,57 млн. грн., в том числе акциями 6 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 187,2 млн. грн., в том числе акциями - 0,344 млн. грн.



В «индексной корзине» УБ выросли в цене акции Укрнафты (+5,88%) и Центрэнерго (+4,64%).

Подешевели акции Донбассэнерго (-1,37%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,85%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+4,58%) и Мотор Сичи (+0,49%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг вырос на 0,2% - до 509,99 пункта при объеме торгов 3,28 млн. злотых (28,24 млн. грн.).



Среди индексных акций подорожали бумаги KSG Agro (+5,52%), агрохолдинга ИМК (+2,33%) и «Кернела» (+0,82%).

Снизились в стоимости акции «Агротона» (-5,27%), «Милкиленда» (-1,34%) и «Астарты» (-0,76%).



К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу значительно снижаются, трейдеры реагируют на заявление президента США Дональда Трампа о планах ввести ввозные пошлины в США на сталь и алюминий.



По состоянию на 7.10 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,32% - до 3263,18 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite опускался на 0,44%, до 1825,99 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 1,53% - до 30568,02 пункта.



Корейский KOSPI снижался на 0,85%, до 2406,45 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,65%, до 5934,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,22%, до 21242,23 пункта.



В четверг Трамп заявил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий - в размере 10%. Пошлины будут действовать в течение длительного периода времени, отметил президент в рамках встречи с руководителями американских сталелитейных компаний.



Аналитик Commerzbank Хао Чжоу считает, что действия, направленные на защиту сталелитейных компаний в США, побудили беспокойных инвесторов продавать свои акции.



«Рынки получили резкое напоминание о первоначальной негативной реакции на выборы Трампа. Тарифы были объявлены без какой-либо нормативной базы. Может, этим действиям появится объяснение, однако первоначальная рыночная интерпретация таких заявлений оценивается как популизм», - считает рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти.

По словам стратега Nomura Такаши Ито, некоторые инвесторы опасаются, что действия Трампа напоминают игру в «как аукнется, так и откликнется» между США и их торговыми партнерами, в частности, Китаем.



Во-вторых, основной индекс японской фондовой биржи Nikkei 225 потерял 2,5% по итогам торгов пятницы, остальные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги также в «красной зоне» на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о планах ввести ввозные пошлины в США на сталь и алюминий.



По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 снизился на 2,5%, до 21181,64 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,04%, до 2402,16 пункта.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 0,59%, до 3254,53 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,64%, до 1822,21 пункта, а гонконгский Hang Seng Index - на 1,48%, до 30583,45 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,74%, достигнув 5928,9 пункта.



На настроения инвесторов негативное влияние оказали новости из США. В четверг вечером Трамп заявил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий по ставке 10%. Пошлины будут действовать в течение длительного периода времени.



Эта новость привела к существенному снижению стоимости акций компаний металлургического сектора азиатского региона: ценные бумаги Nippon Steel & Sumitomo Metal потеряли в цене 3,8%, JFE Holdings - 2,8%, Kobe Steel - 2,7%. Вслед за производителями металлов снижением стоимости акций отметились автопроизводители региона, которые имеют заводы с США: ценные бумаги Honda Motor и Toyota Motor подешевели на 3,3% и 2% соответственно.



Первое впечатление от новостей очень негативное. Для автопроизводителей они означают расходы, что может вынудить их повысить цены на продукцию в период, когда рост продаж автомобилей является вялым. Так что это не слишком хорошо для автомобильного сектора.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в пятницу в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.00 Киева просел на 0,63% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 130,44 пункта.



Немецкий DAX понизился на 1,84% и был равен 11 966,4 пунктов.



Французский САС 40, потеряв 1,55%, находился на отметке 5 180,78 пункта.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Фондовый рынок в США в четверг снизился.Dow и S&P 500 снизились третью сессию подряд более 1%, после того, как президент США Трамп объявил, что США введут тарифы на импортируемую сталь и алюминий. Это увеличило опасения в отношении повышения цен и торговой войны.Снижение перевело Dow на отрицательную территорию и привело к росту индекса волатильности VIX до максимального уровня закрытия с 13 февраля.Акции автопроизводителей и других крупных потребителей стали и алюминия увеличили снижение после сообщения Трампа о тарифе 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия, начиная со следующей недели, в то время как акции производителей этих металлов выросли.Сильнее рынка снизились акции крупных промышленных компаний, так как инвесторы опасались ответных торговых барьеров и более высоких цен на сырьё.Повышение цен на металлы может увеличить инфляцию. Ранее в феврале ускорение инфляции и рост доходности облигаций привел к резким колебаниям на фондом рынке, индексы Dow и S&P 500 показали худший месяц с января 2016 г.С закрытия понедельника S&P 500 снизился на 3,7%. Снижение четверга стало третьим днем подряд, когда снижение было не менее 1% - это первая подобная последовательность с января 2016 г.США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий - в размере 10%, заявил Трамп ранее в четверг. Пошлины будут действовать в течение длительного периода времени, добавил президент США.Сдерживают снижение индексов данные по рынку труда страны. Так, число заявок на пособие по безработице в США за неделю по 24 февраля упало до минимума с 1969 года и составило 210 тысяч. Аналитики ожидали, напротив, роста показателя. Показатель прошлой недели был пересмотрен в сторону уменьшения на 2 тысячи - до 220 тысяч.Вместе с этим индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в феврале вырос до максимального уровня с 2004 года - до 60,8% с 59,1% в январе. Эксперты ожидали снижения показателя до 58,7%.«Возможно, вы оказываете услугу части сталелитейных и алюминиевых компаний, но сокрушаете остальной рынок, потому что это не то, что хотят видеть люди, и это может стать большой проблемой, потому что распространяется на весь рынок», - таково мнение директора по торговле Wedbush Securities Йена Уинера.Председатель ФРС Джером Пауэлл пытался смягчить комментарии, которые он сделал во вторник, и которые повысили опасения в отношении четырёх возможных повышений ставки ФРС в этом году, при том что ранее ФРС прогнозировала три повышения. Но президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли, выступая в Бразилии, заявил что четыре повышения процентной ставки были бы «постепенными». Индексы снизились после комментария Дадли, но инвесторы отмечали, что вопрос тарифов на импорт был причиной распродажи.Отношение снизившихся акций к выросшим на NYSE составило 1,47 к 1, на Nasdaq 1,42 к 1.Объем торговли на биржах США составил 9,0 млрд. акций, по сравнению с 8,4 в среднем за 20 прошедших торговых дней.Фондовые торги в Европе завершились в четверг снижением ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок 01 марта снизился, в соответствии со снижением других мировых рынков (американского в среду и азиатских рынков в четверг), так как инвесторы начали закладывать вероятность ускорения темпа повышения процентных ставок ФРС в этом году.Председатель ФРС Пауэлл в выступлении в конгрессе заявил, что экономическая перспектива США укрепилась с декабря. Это было истолковано как признак, что ФРС может повысить ставку четыре раза в этом году, вместо трех, как ранее сигнализировалось. Оценка рынком вероятности трех повышений ставки в 2018 г. выросла до 99% с 60% ранее, и оценка вероятности четырех повышений выросла до 74%.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,70%. В среду индекс снизился на 0,71%.Экономические данные:Безработица в еврозоне в январе осталась на уровне 8,6%, не изменившись по сравнению с декабрем 2017 года. Согласно данным Eurostat, это самый низкий показатель с декабря 2008 года.В ЕС уровень безработицы в январе также остался без изменений на самом низком с октября 2008 года уровне в 7,3%.В январе более 17,9 млн. человек в ЕС, в том числе 14,1 млн в еврозоне, числились безработными. По сравнению с декабрем предыдущего года их число сократилось на 19 тыс. человек в ЕС и на 10 тыс. человек в еврозоне.Самый низкий уровень безработицы в январе был зафиксирован в Чехии (2,4%), на Мальте (3,5%) и в Германии (3,6%), а самый высокий — в Греции (20,9% на ноябрь 2017 года) и Испании (16,3%).В годовом выражении уровень безработицы сократился во всех странах ЕС. Наибольшее снижение показателя было зафиксировано на Кипре (c 12,6% до 9,8%), в Греции (с 23,3% до 20,9% в ноябре 2017 года), Хорватии (с 12,2% до 9,8%), Португалии (с 10,1% до 7,9%) и Испании (с 18,4% до 16,3%).Основной индекс японской фондовой биржи Nikkei 225 потерял 2,5% по итогам торгов пятницы, остальные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги также в «красной зоне» на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о планах ввести ввозные пошлины в США на сталь и алюминий.На настроения инвесторов негативное влияние оказали новости из США. В четверг вечером Трамп заявил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий по ставке 10%. Пошлины будут действовать в течение длительного периода времени.Эта новость привела к существенному снижению стоимости акций компаний металлургического сектора азиатского региона: ценные бумаги Nippon Steel & Sumitomo Metal потеряли в цене 3,8%, JFE Holdings - 2,8%, Kobe Steel - 2,7%. Вслед за производителями металлов снижением стоимости акций отметились автопроизводители региона, которые имеют заводы с США: ценные бумаги Honda Motor и Toyota Motor подешевели на 3,3% и 2% соответственно.Первое впечатление от новостей очень негативное. Для автопроизводителей они означают расходы, что может вынудить их повысить цены на продукцию в период, когда рост продаж автомобилей является вялым. Так что это не слишком хорошо для автомобильного сектора.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.25 Киева укрепился на 0,79%, до 56,78 RUB/USD, евро - на 0,66%, до 69,21 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 г. на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,47% - до $63,78 за баррель.Бумаги Сбербанка подорожали на 1,34%, Московской биржи — на 2,21%. Бумаги «Газпрома» понизились в цене на 1,88%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,11%, а «АЛРОСы» — показали околонулевую динамику.Российский фондовый рынок в четверг очень спокойно отнесся к скверно организованному блефу Путина и продолжил отыгрывать внутренние и внешние истории. Индекс Мосбиржи в первой половине дня слабел значительно, но к закрытию вернулся к рубежу в 2 300 пунктов. Дальнейшее развитие событий может пойти по любому из сценариев: один предполагает углубление продаж за счет минорного внешнего фона и спада в сырье, и тогда целью по рублевому индикатору останутся 2 230 пунктов. Второй заключается в равновесии в диапазоне 2 280—2 320 пунктов.Как сообщалось в среду 28 февраля, ПФТС-индекс повысился на 9,36 пункта или 2,77% до уровня 346,85 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 35,05 пунктов или на 11,12% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 01 марта, сессия в ПФТС.К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 62040 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3677 раз. Подякували: 7023 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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