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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Суб 03 бер, 2018 12:37 Итоги: Валюта 03.03.18 Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в четверг относительно доллара на 13,60 коп., на торгах пятницы укрепился на 13,36 коп., оказавшись на уровне 26,5359 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 02 марта с уровней предыдущего закрытия 26,64/26,67 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.15 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» резко упал в цене, провалившись к 26,47/26,49, вызвав появление на рынке регулятора, который в спешном порядке интервенциями, выкупив $30,0 млн. по запросу наилучшего курса, «заморозил» коррекцию и даже обеспечил отскок курса «американца» до 26,55/26,58 UAH/USD по состоянию на 10.25 Киева.



Однако возобновившиеся продажи СКВ обвалили ее цену к 10.50 до 26,50/26,53 UAH/USD, заставив НБУ действовать более решительно. Регулятор анонсировал валютный аукцион по выкупу долларовых излишков объемом $50,0 млн., три конкурентные заявки надо было успеть подать до 11.30 Киева. Поначалу рынок не отреагировал на анонс, констатировав пребывание «американца» на отметке 26,50/26,53, однако вскоре игроки «включили логику» и начали поднимать текущую цену доллара вначале до 26,52/26,55, а спустя 15 минут, на 11.20 до 26,54/26,57 UAH/USD, надеясь, что НБУ у них выкупил СКВ по «хорошей» цене. Справедливости ради стоит подчеркнуть, что этот рост курса доллара мог стать следствием оттока его продавцов на аукцион.



К 11.40 стали известны первые цифры результатов валютного аукциона: средневзвешенный курс составил 26,5472, цена отсечки – 26,5500 UAH/USD. Межбанк отреагировал на это спокойно – цена СКВ по состоянию на 12.13 ограничилась расширением спреда с уровня 26,54/26,57 до 26,54/26,58 UAH/USD.



Вскоре стали известны все подробности валютного аукциона. Было подано заявок на сумму $29,0 млн., из которых регулятор удовлетворил $17,0 млн.

Средневзвешенный курс доллара на аукционе составил 26,5472, минимальный – 26,5400, максимальный (цена отсечки) - 26,5500 UAH/USD.



Меж тем, котировки «американца» на межбанке пошли вверх, оказавшись по состоянию на 13.07 Киева на цифре 26,58/26,62 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 14.55 Киева, после чего сделали еще пару шагов наверх:

26,60/26,64 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке , по сути, до самого закрытия сессии.



На цифре 26,60/26,64 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту пятницу.



Большинство сделок на межбанке 02 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,5359 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 5,46% с 28,0672 UAH/USD до 26,5359 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 02 марта гривна overnight котировалась банками по 14,50/16,50% годовых (с 12.11 Киева - 14,50/16,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 02 марта, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, накануне регулятор размещением своих депозитных сертификатов на сумму 19,196 млрд. грн., «связал» изрядную часть гривневой ликвидности. А меж тем, купившие эти бумаги игроки должны были перечислить НБУ эту сумму в пятницу, для чего продав СКВ на межбанке.



Во-вторых, активы в гривне из-за состоявшегося накануне повышения ставки НБУ стали привлекательнее, сместив вектор интереса инвесторов с доллара на нацвалюту.



В третьих, до полудня «медвежий» тренд безналичного «американца» поддерживался аналогичными настроениями на наличном рынке.



Заметим, что очевидные проблемы с гривневой ликвидностью сопровождались изрядным (с уровня 56 198,8 млн. грн. к отметке 66 879,3 млн. грн.) ростом объема гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ. Впрочем, это изобилие нацвалюты по состоянию на утро пятницы, было, как мы указали выше, предназначено на платежи за приобретенные ранее депосертификаты регулятора.

Кроме того, не исключено, что этот гривневый «навес» предполагалось использовать в перспективе. Например, во время грядущего сезона репатриации дивидендов нерезидентами, репетиция старта которого, вероятно, состоялась 02-го после обеда.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 02 февраля изрядно, на $102,4 млн., выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, безотносительно событий на рынке гривневого ресурса, из-за рубежа сохранился приток экспортной выручки, часть которой подлежала обязательной продаже на межбанке. Не исключено, что особенно активными продавцами СКВ были аграрии, аккумулируя гривню для закупки расходных материалов на новый сезон.



Во-вторых, кроме валютного аукциона, НБУ в пятницу утром провел гривневую интервенцию, внося свою лепту в общий рост ликвидности и пополнив свои резервы на $30,0 млн.



В-третьих, послеобеденный рост курса СКВ на межбанке, вероятно связан с появлением там покупок доллара нерезидентами и импортерами.



Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с четвергом, 01 марта, в пятницу, 02-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $172,6 млн. к отметке $275,3 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $149,1 млн. к $251,5 млн.



О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» в пятницу мы сообщили выше.



Торги 02 марта на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)

продемонстрировали схожую динамику, в значительной степени повторяя сценарий торгов «зеленым» безналом.

В частности, практически синхронно с безналичным долларом, продемонстрировавшим после 12.00 Киева «бычий» тренд, сформированный покупками «неоприходованного» на аукционе доллара импортерами и нерезидентами, наличный рынок во всех вышеперечисленных городах инициировал рост в паре доллар-гривня.



Возможно, это стало следствием реакции клиентов-покупателей на события межбанка, хотя мы не исключаем банальной перестраховки части игроков «налички», к которой их подтолкнул локальный минимум долларовых цен, сложившийся к полудню.



Случившийся после обеда курсовой отскок на наличном рынке в отличие от валютного межбанка, привел к превышению финишными уровнями цен стартовых котировок наличного «американца».



Симптом очень интересный, особенно в контексте высоковероятной пролонгации «медвежьего» тренда рынка «зеленого» безнала, который, по всей видимости, станет следствием укороченной рабочей недели, в течение которой экспортеры, по всей видимости, будут ускоренными темпами заводить в Украину СКВ, небезосновательно опасаясь ее обвала после длинных выходных вследствие изрядного объема накопившегося 08-09 марта отложенного предложения.



Возвращаясь к вышеупомянутому «симптому», заметим о наличии шансов возобновления перетока более дешевого безналичного доллара на дорогой наличный рынок. Проект этот, однако, пребывает под угрозой срыва из-за высоковероятной активизации «приноса» розничных партий наличной СКВ «на подарочки» прекрасному полу.



Во-вторых, в этот сюжет может вмешаться возвращение на рынок казенных бумаг аукционов по размещению ОВГЗ, ради которых нерезиденты могут временно отказаться от активной репатриации дивидендов, тратя валюту ради гривни на покупку облигаций с «очень вкусной» стараниями недавнего повышения ставки, регулятора…



Однако, вернемся к наличному рынку.



В течение пятницы дилеры рынков перечисленных городов доложили об итоговом равновесии покупок и продаж, которое, как и прежде, отнюдь не гарантировало прогресс на участке ликвидности.

О росте оборотов доложили валютчики Запорожья, Днепра и Харькова, остальным похвалиться было нечем.



На протяжении 02 марта позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 3,0-7,0 коп., офера стали выше на 3,0-8,0 коп.



По сравнению с закрытием четверга, биды наличного «американца» понизились на 7,0-11,0 коп., офера потеряли 4,0-11,0 коп.



В отличие от предыдущей сессии внутридневная ценовая динамика заметно понизилась, что стало следствием смены тренда в течение дня: до полудня наличная пара доллар-гривня теряла в цене, после обеда - росла.



Впрочем, по порядку.



Торги 02 марта в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,63/26,73 UAH/USD, евро – 32,80/33,00 UAH/EUR, рубль – 0,465/0,480 UAH/RUB.



Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое сопровождалось низкими оборотами и высокой волатильностью. Текущий баланс наши дилеры были вынуждены поддерживать сдержанным дисконтированием цен в ответ на доминирование клиентского «приноса», которое, думаю, стало следствием дополуденной коррекции «зеленого» безнала, с которой боролся регулятор валютным аукционом и гривневыми интервенциями.

Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара понизились: 26,55/26,65 UAH/USD, евро - 32,60/32,95 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, здешние клиенты успокоились, а коррекция действующих цен сохранила на местном рынке равновесие покупок и продаж. Обороты невысокие.



С обеда на рынке Днепра активизировались клиентские покупки в паре доллар-гривня, вынуждая наших дилеров приподнимать действующие цены.

По итогам пятницы равновесие покупок и продаж удалось сохранить, но заметного прогресса на участке ликвидности добиться не удалось.



За обороты 02-го «неформалы» днепровской розницы поставили «четверку», констатировав незначительное улучшение показателей предыдущей сессии.



В течение пятницы биды и офера розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре повысились на 3,0 коп.



По сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 7,0 коп., позиция «предложение» потеряла 4,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 26,63/26,73 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия торгов работали наличную пару доллар-гривня в равновесии покупок и продаж. С открытия и до полудня, не без участия «зеленых медведей» межбанка, клиенты более охотно «сдавали валюту», обеспечивая формирование внутридневного курсового минимума в паре доллар-гривня.



После обеда «принос» сменился покупками, вызвав закономерное повышение цен, которое затянулось до самого финиша сессии. Последняя завершилась в балансе спрос/предложение, которое немного улучшило состояние итоговой ликвидности.



Обороты, заслужив от «неформалов» днепровского опта «тройку с плюсом», ненамного улучшили «посредственные» показатели предыдущей сессии.



На протяжении 02 марта биды и офера оптового наличного «неформального» доллара «по-днепровски» повысились на 3,0 коп.



По сравнению с закрытием 01 марта биды наличного оптового доллара в Днепре просели на 7,0 коп., офера стали ниже на 4,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 02 марта уровнями 32,80/33,00 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы пятнадцатикопеечный рост бидов на фоне стабильности оферов.



Заметим, что к полудню 02-го цены наличного евро достигли минимальной за пятницу отметки 32,60/32,95 UAH/EUR.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре повысились на 10,0 коп., офера не претерпели изменений.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 02 марта до полудня заниматься теряющей в цене наличной парой доллар-гривня, которая после обеда стараниями активизировавшихся покупателей, начала рост.



Разумеется, в подобных условиях у наших валютчиков не было возможности уделять полноценное внимание к пребывавшей в состоянии плавного роста паре евро-доллар на мировом валютном рынке на протяжении украинской части торгов форекса.



Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2278 к отметке $1,2310 констатировав внутридневное его повышение на скромные 32 пункта.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка учли этот «привес», не забывая о незначительном подорожании в течение пятницы наличной пары доллар-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 02 марта на азиатской сессии форекса с уровня $1,2268, пара евро-доллар тотчас инициировала очень плавное повышение, которая привела пару к цифре $1,2278 по состоянию на 08 Киева.



Непродолжительная коррекция уронила евро к $1,2260 около 09.30, и с этого момента стартовало более убедительное ралли, благодаря которому пара пробила концептуальнозначимую отметку $1,2300, закрепившись после 14.00 Киева к рамках диапазона $1,2300-1,2325, который не покидала до 21.10 Киева.



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Евро 02 марта к исходу первой половины дня смог укрепиться у отметки $1,2280, оттолкнувшись от минимумов $1,2170 в четверг, рост основан на нежелании рисковать перед угрозой начала «торговой войны» после того, как президент США Трамп объявил о вероятном введении пошлин на торговлю сталью и алюминием.



Ожидался выход в еврозоне отчета по ценам производителей, а представитель ЕЦБ Мерш выступит с речью.



В США выйдут окончательные данные по потребительскому доверию Мичиганского университета. Уровни поддержки ожидаются на $1,1255, $1,2094 и $1,1916, сопротивления – на $1,2293, $1,2328 и $1,2356.



Накануне евро был снова ниже отметки $1,2200 - инвесторы «переваривали» неоднозначные данные по индексу деловой активности еврозоны. Восстановление пары евро-доллар остановилось в районе $1,22, и пара снизилась к 7-недельным максимумам в районе $1,2184.



Доллар укрепился, так как тон заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла оказался неожиданно жестким. Глава ЕЦБ Драги обеспокоен состоянием инфляции, что удержит ЕЦБ от повышения ставок в ближайшие месяцы - это усилило расхождение в монетарной политике ЕЦБ и ФРС.



После обеда ситуация в паре евро-доллар не изменилась. Курс доллара снижается второй день на опасениях, что действия США в области ввозных пошлин могут вызвать мировые «торговые войны».



Евро по состоянию на 16.00 Киева торгуется в районе $1,2300 против $1,2267 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро в указанный час находится в районе ¥129,74 по сравнению со ¥130,32 в предыдущий день.



Курс доллара составляет ¥105,48 против ¥106,24 в четверг.



Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,31%.



Меж тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16-ти основных мировых валют, снизился на 0,23%.



Президент США Дональд Трамп на встрече с главами американских металлургических компаний в Белом доме в четверг пообещал ввести значительные пошлины на ввоз в страну алюминия и стали. Как ожидается, пошлина на импорт стали составит 25%, алюминия - 10%.



Инвесторы стали продавать доллары из-за обеспокоенности, что планы Д.Трампа спровоцируют волну глобального протекционизма и нанесут ущерб экономике страны.



Глава японского ЦБ Харухико Курода, выступая в парламенте в пятницу, заявил, что Банк Японии начнет рассматривать сворачивание мер стимулирования (exit strategy) в 2019 финансовом году, который начнется 1 апреля 2019 года. Его слова оказали поддержку курсу японской нацвалюты.



Для доллара наступает переломный момент, и несколько следующих биржевых дней, возможно, закрытие в понедельник, учитывая событийные риски в ЕС, ожидаемые в выходные, будут крайне важны для понимания того, ждет ли эту стадию консолидации какое-то будущее или она будет смыта новой волной продаж.



По мнению профильных гуру, в ближайшее время «произойдет важная проверка пары евро-доллар, связанная с техническими и событийными рисками, так как в ЕС на выходных ожидаются важные события».



В Италии в ближайшее воскресенье пройдут выборы. Кроме того, 04 марта состоится голосование социал-демократов в Германии относительно коалиции с канцлером Ангелой Меркель. На следующей неделе пройдет заседание Евроцентробанка.



А сейчас слово адептам технического анализа.



Для «быков» по евро сигналы графиков выглядят довольно определенными, на каких уровнях необходимо удерживать позицию, прежде чем возникнет желание выйти и зафиксировать прибыль. С другой стороны все выглядит не таким ясным. В пятницу евро снова поднялся к $1,2300, так как сильный отскок от поддержки в лице 55-дневного скользящего среднего значения, которое в настоящее время проходит на $1,2194, создает впечатление формирования «двойного дна» на $1,2155-65.



Поскольку пара остается ниже 21-дневного скользящего среднего значения на $1,2331, ключевым уровнем для наблюдения за рисками снижения является область в пределах $1,2070-90, где совпадает серия опорных точек.



Половина роста евро с ноября составляет $1,2055. MACD еще не продемонстрировал, что наблюдается смена длящегося с середины 2016-го года «медвежьего» краткосрочного тренда; дно облака ichimoku расположено на $1,2125.

Падение в ближайшие дни ниже $1,2050 может подтвердить завершение цикла волны Эллиотта, а действием теперь происходит в фазе коррекции ABC, которая достигает 1,1554.



Однако техническая картина далека от «медвежьей», предлагая смешанные сигналы.



Индикатор «страха и жадности» Bloomberg свидетельствует о том, что «быки» еще не готовы взять контроль над ценами, в то время как DeMark TD Sequential показывает, что серия сигналов для совершения покупки будет завершена, если закрытие пятницы не случится выше $1,2317.



Первым препятствием для роста является серия максимумов с 21 февраля около $1,2360; далее $1,2402, 61,8% коррекции Фибоначчи последнего отката.



Мало уровней сопротивлений находится выше $1,2400 — вплоть до трехлетнего максимума на уровне $1,2555.



Таким образом, для того, чтобы евро встал на обе ноги необходимо закрытие выше падающей линии тренда, проходящей вокруг $1,2620, что в текущих условиях маловероятно.



Не исключено, что сколь-нибудь надежную «определенность» пара евро-доллар обретет после выходных, когда рынок «переварит» «инициативу» Трампа, а его оппоненты по торговле из Азии и Европы, найдут противоядие американскому протекционизму. На моменте это пока самый значимый дайвер динамики пары евро-доллар.

Напомним, до размещения американских казенных бумаг, способного сыграть на стороне доллара еще больше недели. Поэтому наберемся терпения, отслеживая перипетии начавшихся торговых войн. А пока констатируем очевидное: об окончательном прорыве диапазона $1,220-1,252 вниз говорить преждевременно.

Неоднократно обжегшись на скороспелых выводах, мы даже в большей степени склонны считать, что пробой отметки $1,22 был ложным, и цена пары вернется внутрь диапазона. Так и получилось.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое очень сдержанной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 32,80/33,00 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную пятнадцатикопеечную прибавку бидов на фоне стабильности оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 02 марта ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в пятницу в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,465/0,480 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 02 марта, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «тройку с плюсом», несколько улучшился показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по выросшему на 10,0 коп. с закрытия четверга спросу и не изменившемуся предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 02 марта по спросу и по предложению не претерпели изменений.



«Скромность» украинского Минфина, разместившего на неделе ОВГЗ на сумму, немногим более низкую, чем 1,0 млрд. грн., сменилась более радикальными действиями на рынке гривневого ресурса клерками регулятора.



Накануне, 01-го НБУ разместил свои депосертификаты на 19,196 млрд. грн., которые покупатели должны были оплатить на следующий день.

Кроме того, около 14.00 Киева в четверг Институтская подняла ставку до 17,0% годовых, технически укрепляя нацвалюту. Последнее мероприятие сопровождалось скандалом с утечкой этой информации в лагерь экспортеров, которые уже со старта торгов 01-го начали интенсивно «сливать» доллар.



Последние «телодвижения» НБУ де-факто раскачали рынок гривневого ресурса, и это аукнулось на характере торгов валютного межбанка. Возможно, подобным манером НБУ пытается «замутить» относительно прозрачный доселе отечественный валютный рынок, стремясь с него «нахомячить» побольше СКВ в условиях перерыва в «отношениях» в МВФ.



Так или иначе, отечественный валютный рынок с начала года получил ревальвационный шок, который явно не соответствует текущему состоянию украинской экономики и поразительно напоминает ситуацию с «гривнеукрепляжом» в сезоне весна-лето 2008 года, вылившимся к октябрю в динамичную девальвацию.



Переходя от критики действий регулятора к «текучке» валютного межбанка, напомним о грядущем старте сезона репатриации дивидендов нерезидентами. Последние, судя по послеполуденным попыткам роста курса безналичного «американца» на межбанке, вероятно уже пытаются заблаговременно «затариться» упавшей на моменте в цене валютой вместе с импортерами.



Не факт, что этот пятничный послеполуденный рост долларовых цен на межбанке разовьется в тренд, однако, шанс на разворот у рынке «зеленого» безнала, появился.



Возможно, мы это увидим уже в понедельник, хотя, скорее, здесь будет доминировать предложение СКВ со стороны экспортеров, опасавшихся переизбытка оферов доллара, отложенных 08-09 марта, способных изрядно обвалить цену «американца». Поэтому есть высокая вероятность превентивного ввода в страну значительной части выручки, которая будет конвертирована в гривню для участия в запланированном на новой недели размещении Минфином очередной порции ОВГЗ с «очень вкусной» доходностью.



Наличный рынок, меж тем, будет, скорее всего, пребывать под давлением клиентского приноса. В преддверии женского праздника вырастут гривневые расходы, ради которых сильная половина нашего населения будет расставаться с долларовыми «заначками».



Рынок наличных Днепра утром субботы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 03 марта с уровней: доллар – 26,50/26,80 UAH/USD, евро – 32,40/32,90 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,490 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению повысился на 10,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 02 марта по спросу и по предложению вырос на 20,0 коп.



Наличный рубль в субботу по сравнению с дебютом 02 марта по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на субботу повысилось до отметки $1,2327.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

03 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,65/26,78 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 5,0 коп., предложение прибавило 8,0 коп.); евро – 32,75/33,05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 марта спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 03 марта в розничном сегменте на моменте наблюдалась тишина и отсутствие реальных сделок.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в субботу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,65/26,78 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 5,0 коп., предложение прибавило 8,0 коп.); евро – 32,75/33,05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 марта спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 03 марта в оптовом сегменте рынка было тихо, сделки отсутствовали.



К 12.00 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении на местном рынке спокойствия, сопровождаемого балансом спроса и предложения с оборотами «на уровне плинтуса» на фоне выровнявшихся по сравнению с рынками других городов цен: 26,65/26,80 UAH/USD, евро - 32,75/32,95 UAH/EUR.



По состоянию на 12.02 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о «косметических» изменениях в ценах (26,70/26,80 UAH/USD, евро - 32,90/33,10 UAH/EUR, рубль 0,466/0,471 UAH/RUB). На моменте реальные сделки, даже в розничных объемах, отсутствовали.



Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара по сути не изменились (26,70/26,80 UAH/USD, евро - 32,80/33,10 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB). Со слов наших дилеров, двигать котировки было некому – клиенты потеряли интерес к валютообменным проектам.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в субботу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 03 марта по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,70/26,85 UAH/USD, евро – 32,805/33,20 UAH/EUR, рубль 0,463/0,470 UAH/RUB, Киев опт 26,57/26,70 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,57/26,70 UAH/USD, евро (опт) 32,62/32,80 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,62/32,80 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,55/26,77 UAH/USD, евро – 32,60/32,95 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,470 RUB/USD, Одесса – опт 26,65/26,78 UAH/USD, розница – 26,50/26,80 UAH/USD; Запорожье – 26,70/26,80 UAH/USD; евро – 32,85/33,10 UAH/EUR, рубль - 0,465/0,472 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 5,46% с 28,0672 UAH/USD до 26,5359 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 02 марта гривна overnight котировалась банками по 14,50/16,50% годовых (с 12.11 Киева - 14,50/16,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 02 марта, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, накануне регулятор размещением своих депозитных сертификатов на сумму 19,196 млрд. грн., «связал» изрядную часть гривневой ликвидности. А меж тем, купившие эти бумаги игроки должны были перечислить НБУ эту сумму в пятницу, для чего продав СКВ на межбанке.Во-вторых, активы в гривне из-за состоявшегося накануне повышения ставки НБУ стали привлекательнее, сместив вектор интереса инвесторов с доллара на нацвалюту.В третьих, до полудня «медвежий» тренд безналичного «американца» поддерживался аналогичными настроениями на наличном рынке.Заметим, что очевидные проблемы с гривневой ликвидностью сопровождались изрядным (с уровня 56 198,8 млн. грн. к отметке 66 879,3 млн. грн.) ростом объема гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ. Впрочем, это изобилие нацвалюты по состоянию на утро пятницы, было, как мы указали выше, предназначено на платежи за приобретенные ранее депосертификаты регулятора.Кроме того, не исключено, что этот гривневый «навес» предполагалось использовать в перспективе. Например, во время грядущего сезона репатриации дивидендов нерезидентами, репетиция старта которого, вероятно, состоялась 02-го после обеда.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 02 февраля изрядно, на $102,4 млн., выросли, имея для этого следующие основания.Во-первых, безотносительно событий на рынке гривневого ресурса, из-за рубежа сохранился приток экспортной выручки, часть которой подлежала обязательной продаже на межбанке. Не исключено, что особенно активными продавцами СКВ были аграрии, аккумулируя гривню для закупки расходных материалов на новый сезон.Во-вторых, кроме валютного аукциона, НБУ в пятницу утром провел гривневую интервенцию, внося свою лепту в общий рост ликвидности и пополнив свои резервы на $30,0 млн.В-третьих, послеобеденный рост курса СКВ на межбанке, вероятно связан с появлением там покупок доллара нерезидентами и импортерами.Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению с четвергом, 01 марта, в пятницу, 02-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $172,6 млн. к отметке $275,3 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $149,1 млн. к $251,5 млн.О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» в пятницу мы сообщили выше.Торги 02 марта на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)продемонстрировали схожую динамику, в значительной степени повторяя сценарий торгов «зеленым» безналом.В частности, практически синхронно с безналичным долларом, продемонстрировавшим после 12.00 Киева «бычий» тренд, сформированный покупками «неоприходованного» на аукционе доллара импортерами и нерезидентами, наличный рынок во всех вышеперечисленных городах инициировал рост в паре доллар-гривня.Возможно, это стало следствием реакции клиентов-покупателей на события межбанка, хотя мы не исключаем банальной перестраховки части игроков «налички», к которой их подтолкнул локальный минимум долларовых цен, сложившийся к полудню.Случившийся после обеда курсовой отскок на наличном рынке в отличие от валютного межбанка, привел к превышению финишными уровнями цен стартовых котировок наличного «американца».Симптом очень интересный, особенно в контексте высоковероятной пролонгации «медвежьего» тренда рынка «зеленого» безнала, который, по всей видимости, станет следствием укороченной рабочей недели, в течение которой экспортеры, по всей видимости, будут ускоренными темпами заводить в Украину СКВ, небезосновательно опасаясь ее обвала после длинных выходных вследствие изрядного объема накопившегося 08-09 марта отложенного предложения.Возвращаясь к вышеупомянутому «симптому», заметим о наличии шансов возобновления перетока более дешевого безналичного доллара на дорогой наличный рынок. Проект этот, однако, пребывает под угрозой срыва из-за высоковероятной активизации «приноса» розничных партий наличной СКВ «на подарочки» прекрасному полу.Во-вторых, в этот сюжет может вмешаться возвращение на рынок казенных бумаг аукционов по размещению ОВГЗ, ради которых нерезиденты могут временно отказаться от активной репатриации дивидендов, тратя валюту ради гривни на покупку облигаций с «очень вкусной» стараниями недавнего повышения ставки, регулятора…Однако, вернемся к наличному рынку.В течение пятницы дилеры рынков перечисленных городов доложили об итоговом равновесии покупок и продаж, которое, как и прежде, отнюдь не гарантировало прогресс на участке ликвидности.О росте оборотов доложили валютчики Запорожья, Днепра и Харькова, остальным похвалиться было нечем.На протяжении 02 марта позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 3,0-7,0 коп., офера стали выше на 3,0-8,0 коп.По сравнению с закрытием четверга, биды наличного «американца» понизились на 7,0-11,0 коп., офера потеряли 4,0-11,0 коп.В отличие от предыдущей сессии внутридневная ценовая динамика заметно понизилась, что стало следствием смены тренда в течение дня: до полудня наличная пара доллар-гривня теряла в цене, после обеда - росла.Впрочем, по порядку.Торги 02 марта в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,63/26,73 UAH/USD, евро – 32,80/33,00 UAH/EUR, рубль – 0,465/0,480 UAH/RUB.Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое сопровождалось низкими оборотами и высокой волатильностью. Текущий баланс наши дилеры были вынуждены поддерживать сдержанным дисконтированием цен в ответ на доминирование клиентского «приноса», которое, думаю, стало следствием дополуденной коррекции «зеленого» безнала, с которой боролся регулятор валютным аукционом и гривневыми интервенциями.Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара понизились: 26,55/26,65 UAH/USD, евро - 32,60/32,95 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, здешние клиенты успокоились, а коррекция действующих цен сохранила на местном рынке равновесие покупок и продаж. Обороты невысокие.С обеда на рынке Днепра активизировались клиентские покупки в паре доллар-гривня, вынуждая наших дилеров приподнимать действующие цены.По итогам пятницы равновесие покупок и продаж удалось сохранить, но заметного прогресса на участке ликвидности добиться не удалось.За обороты 02-го «неформалы» днепровской розницы поставили «четверку», констатировав незначительное улучшение показателей предыдущей сессии.В течение пятницы биды и офера розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре повысились на 3,0 коп.По сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 7,0 коп., позиция «предложение» потеряла 4,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 26,63/26,73 UAH/USD.Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия торгов работали наличную пару доллар-гривня в равновесии покупок и продаж. С открытия и до полудня, не без участия «зеленых медведей» межбанка, клиенты более охотно «сдавали валюту», обеспечивая формирование внутридневного курсового минимума в паре доллар-гривня.После обеда «принос» сменился покупками, вызвав закономерное повышение цен, которое затянулось до самого финиша сессии. Последняя завершилась в балансе спрос/предложение, которое немного улучшило состояние итоговой ликвидности.Обороты, заслужив от «неформалов» днепровского опта «тройку с плюсом», ненамного улучшили «посредственные» показатели предыдущей сессии.На протяжении 02 марта биды и офера оптового наличного «неформального» доллара «по-днепровски» повысились на 3,0 коп.По сравнению с закрытием 01 марта биды наличного оптового доллара в Днепре просели на 7,0 коп., офера стали ниже на 4,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 02 марта уровнями 32,80/33,00 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы пятнадцатикопеечный рост бидов на фоне стабильности оферов.Заметим, что к полудню 02-го цены наличного евро достигли минимальной за пятницу отметки 32,60/32,95 UAH/EUR.По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре повысились на 10,0 коп., офера не претерпели изменений.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 02 марта до полудня заниматься теряющей в цене наличной парой доллар-гривня, которая после обеда стараниями активизировавшихся покупателей, начала рост.Разумеется, в подобных условиях у наших валютчиков не было возможности уделять полноценное внимание к пребывавшей в состоянии плавного роста паре евро-доллар на мировом валютном рынке на протяжении украинской части торгов форекса.Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое очень сдержанной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 32,80/33,00 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную пятнадцатикопеечную прибавку бидов на фоне стабильности оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 02 марта ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем в пятницу в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,465/0,480 UAH/RUB.По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 02 марта, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «тройку с плюсом», несколько улучшился показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по выросшему на 10,0 коп. с закрытия четверга спросу и не изменившемуся предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 02 марта по спросу и по предложению не претерпели изменений.Рынок наличных Днепра утром субботы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 03 марта с уровней: доллар – 26,50/26,80 UAH/USD, евро – 32,40/32,90 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,490 UAH/RUB.По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению повысился на 10,0 коп.Евро по сравнению с открытием 02 марта по спросу и по предложению вырос на 20,0 коп.Наличный рубль в субботу по сравнению с дебютом 02 марта по спросу и по предложению не претерпел изменений.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на субботу повысилось до отметки $1,2327.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром03 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,65/26,78 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 5,0 коп., предложение прибавило 8,0 коп.); евро – 32,75/33,05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 марта спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 03 марта в розничном сегменте на моменте наблюдалась тишина и отсутствие реальных сделок.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в субботу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,65/26,78 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 5,0 коп., предложение прибавило 8,0 коп.); евро – 32,75/33,05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 марта спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).На старте торгов 03 марта в оптовом сегменте рынка было тихо, сделки отсутствовали.К 12.00 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении на местном рынке спокойствия, сопровождаемого балансом спроса и предложения с оборотами «на уровне плинтуса» на фоне выровнявшихся по сравнению с рынками других городов цен: 26,65/26,80 UAH/USD, евро - 32,75/32,95 UAH/EUR.По состоянию на 12.02 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о «косметических» изменениях в ценах (26,70/26,80 UAH/USD, евро - 32,90/33,10 UAH/EUR, рубль 0,466/0,471 UAH/RUB). На моменте реальные сделки, даже в розничных объемах, отсутствовали.Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара по сути не изменились (26,70/26,80 UAH/USD, евро - 32,80/33,10 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB). Со слов наших дилеров, двигать котировки было некому – клиенты потеряли интерес к валютообменным проектам.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в субботу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 03 марта по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,70/26,85 UAH/USD, евро – 32,805/33,20 UAH/EUR, рубль 0,463/0,470 UAH/RUB, Киев опт 26,57/26,70 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,57/26,70 UAH/USD, евро (опт) 32,62/32,80 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,62/32,80 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,55/26,77 UAH/USD, евро – 32,60/32,95 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,470 RUB/USD, Одесса – опт 26,65/26,78 UAH/USD, розница – 26,50/26,80 UAH/USD; Запорожье – 26,70/26,80 UAH/USD; евро – 32,85/33,10 UAH/EUR, рубль - 0,465/0,472 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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