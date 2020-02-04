Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 41424344 Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений? Squeeze-out 7.1 5 39 1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших; 5% 2 2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку; 3% 1 3. Більше 10 млн грн; 3% 1 4. 1 - 10 млн грн; 3% 1 5. 100 тис - 1 млн грн; 3% 1 6. 10 тис - 100 тис грн; 10% 4 7. менше 10 тис грн; 28% 11 8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим; 23% 9 9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить. 5% 2 10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили. 18% 7 Всього голосів : 39 Додано: Нед 12 січ, 2020 11:01 Бой продолжается!

Запасайтесь кококолой и попкорном!!! VitaliyN Повідомлень: 39 З нами з: 05.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 15:35 VitaliyN написав: Бой продолжается!

Запасайтесь кококолой и попкорном!!! Бой продолжается!Запасайтесь кококолой и попкорном!!!



будем ждать 17 грудня ? какого года ? будем ждать 17 грудня ? какого года ? AA+ V$Epropalo Повідомлень: 1097 З нами з: 10.09.10 Подякував: 135 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 18:18 V$Epropalo написав: VitaliyN написав: Бой продолжается!

Запасайтесь кококолой и попкорном!!! Бой продолжается!Запасайтесь кококолой и попкорном!!!



будем ждать 17 грудня ? какого года ? будем ждать 17 грудня ? какого года ?

Уже было 17 дек, будем ждать решения....

Решения судов по срокам Тема конечно та, но я думаю не больше чем пол-года Уже было 17 дек, будем ждать решения....Решения судов по срокам Тема конечно та, но я думаю не больше чем пол-года VitaliyN Повідомлень: 39 З нами з: 05.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 бер, 2020 23:00

Справа № 908/137/18.

Велика Палата Верховного Суду ухвалила:

- Заяву ОСОБА_2 про відвід судді Великої Палати Верховного Суду ОСОБА_15 від участі в розгляді справи № 908/137/18 задовольнити.

- Відвести суддю Великої Палати Верховного Суду Кібенко Олену Рувімівну від участі в розгляді справи № 908/137/18.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/87485407# Ухвала. 04.02.2020 р. м. КиївСправа № 908/137/18.Велика Палата Верховного Суду ухвалила:- Заяву ОСОБА_2 про відвід судді Великої Палати Верховного Суду ОСОБА_15 від участі в розгляді справи № 908/137/18 задовольнити.- Відвести суддю Великої Палати Верховного Суду Кібенко Олену Рувімівну від участі в розгляді справи № 908/137/18. Serhij

Повідомлень: 948 З нами з: 06.01.12 Подякував: 139 раз. Подякували: 210 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 бер, 2020 23:08

до ПАТ "ПУМБ"

про визнання протиправними дій та недійсним рішення

ПОСТАНОВИВ:

- Касаційну скаргу ОСОБА_4 задовольнити.

- Рішення господарського суду міста Києва від 04.09.2018р. та постанову Північного апеляційного господарського суду від 27.11.2018р. у справі №910/8705/18 скасувати.

- Прийняти нове рішення.

- Позов ОСОБА_4 задовольнити.

- Визнати протиправними дії ПАТ "ПУМБ", що полягають у несвоєчасному затвердженні вартості 1 простої іменної акції товариства та загальної вартості іменних цінних акцій, що підлягають обов'язковому викупу, ненаданні акціонеру можливості володіти інформацією про загальну вартість простих іменних акцій, які підлягають обов'язковому викупу.

- Визнати недійсним рішення наглядової ради ПАТ "ПУМБ", яке оформлене протоколом засідання № 293 від 05.05.2018р.

- Стягнути з АТ "ПУМБ"...(формальна сума)

https://forum.antiraid.com.ua/topic/112 ... ueeze-out/ Верховний Суд за позовом ОСОБА_4до ПАТ "ПУМБ"про визнання протиправними дій та недійсним рішенняПОСТАНОВИВ:- Касаційну скаргу ОСОБА_4 задовольнити.- Рішення господарського суду міста Києва від 04.09.2018р. та постанову Північного апеляційного господарського суду від 27.11.2018р. у справі №910/8705/18 скасувати.- Прийняти нове рішення.- Позов ОСОБА_4 задовольнити.- Визнати протиправними дії ПАТ "ПУМБ", що полягають у несвоєчасному затвердженні вартості 1 простої іменної акції товариства та загальної вартості іменних цінних акцій, що підлягають обов'язковому викупу, ненаданні акціонеру можливості володіти інформацією про загальну вартість простих іменних акцій, які підлягають обов'язковому викупу.- Визнати недійсним рішення наглядової ради ПАТ "ПУМБ", яке оформлене протоколом засідання № 293 від 05.05.2018р.- Стягнути з АТ "ПУМБ"...(формальна сума) Serhij

Повідомлень: 948 З нами з: 06.01.12 Подякував: 139 раз. Подякували: 210 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 41424344 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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