Squeeze-out

На примере Житомироблэнерго, на 2021 год НКРЕКП утвердило прибыль 350,1 млн.грн. (около 3 грн./акция).Напомню, что при РАБ-тарифах облэнерго ограничены максимальной планкой выплаты дивидендов в 50% от чистой прибыли. Очень даже неплохой старт. При этом всем, на 30.09.2020 СЧА (собственный капитал) на 1 акцию 50+ грн.
Около двух лет назад, внимательные люди могли заметить скупку Жень-шеня в р-не 6 грн/акция, а потом прогонка акций по 1-2 грн (смотри смиду).
06.10.2020 проводится собрание акционеров, и на повестке стоит вопрос о выкупе с рынка по-моему до 7% УК по около 1,6 грн./акция. Естественно, акционеров неинсайдеров желающих не нашлось, зато Житомир засветил цену в 1,6 грн/акция. Она потом понадобится при предьявлении "вымоги" для сквиз-аута.
А уже 28.12.2020 года Житомир хочет провести собрание и выпустить дополнительные 80.000.000 акций к существующим 122.000.000 акций. Размещение по номиналу 0,25 и в пользу одного акционера (ООО ВС Енерджи Групп), а на приемущественное право забили.
Цель всех этих операций понятна, но вот ЧТО скажут члены НКЦПФР? Каких Вам реформ еще бл#дь не хватает?
Естественно, что после всех процедур, долго ждать сквиза не стоит. По Кировограду аналогичная ситуация.
Такой тупой подкат - увеличивать уставной капитал на 20.000.000 гривен на фоне избытка ликвидности на балансе.
На примере Житомироблэнерго, на 2021 год НКРЕКП утвердило прибыль 350,1 млн.грн. (около 3 грн./акция).Напомню, что при РАБ-тарифах облэнерго ограничены максимальной планкой выплаты дивидендов в 50% от чистой прибыли. Очень даже неплохой старт. При этом всем, на 30.09.2020 СЧА (собственный капитал) на 1 акцию 50+ грн.
Около двух лет назад, внимательные люди могли заметить скупку Жень-шеня в р-не 6 грн/акция, а потом прогонка акций по 1-2 грн (смотри смиду).
06.10.2020 проводится собрание акционеров, и на повестке стоит вопрос о выкупе с рынка по-моему до 7% УК по около 1,6 грн./акция. Естественно, акционеров неинсайдеров желающих не нашлось, зато Житомир засветил цену в 1,6 грн/акция. Она потом понадобится при предьявлении "вымоги" для сквиз-аута.
А уже 28.12.2020 года Житомир хочет провести собрание и выпустить дополнительные 80.000.000 акций к существующим 122.000.000 акций. Размещение по номиналу 0,25 и в пользу одного акционера (ООО ВС Енерджи Групп), а на приемущественное право забили.
Цель всех этих операций понятна, но вот ЧТО скажут члены НКЦПФР? Каких Вам реформ еще бл#дь не хватает?
Естественно, что после всех процедур, долго ждать сквиза не стоит. По Кировограду аналогичная ситуация.
Такой тупой подкат - увеличивать уставной капитал на 20.000.000 гривен на фоне избытка ликвидности на балансе.
НКЦПФР, а-у-у-у-у, защитите миноритариев.
Это нужно на Facebook выкладывать , в 3 группах : финансовые рынки Украины (УНИВЕР) , фондовый рынок Украины, НКЦБФР - там любят такое обсудить .