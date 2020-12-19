Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 43444546 Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений? Squeeze-out 7.2 5 40 1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших; 5% 2 2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку; 3% 1 3. Більше 10 млн грн; 3% 1 4. 1 - 10 млн грн; 3% 1 5. 100 тис - 1 млн грн; 3% 1 6. 10 тис - 100 тис грн; 10% 4 7. менше 10 тис грн; 28% 11 8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим; 23% 9 9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить. 5% 2 10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили. 20% 8 Всього голосів : 40 Додано: Вів 15 гру, 2020 13:12 sansey написав: Как обычно в нашей стране бывает, за 5 минут до начала вечеринки "отключают свет".



Я видел многое, но такое впервые)))

Если кто не в курсе, то 09.12.2020 НКРЕКП утвердила "РАБ-тарифы" для большинства облэнерго, это не то, что хотел Рыжий и Ко, но все-таки...

https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/postanovy/2020/p2366-d-2020.pdf



На примере Житомироблэнерго, на 2021 год НКРЕКП утвердило прибыль 350,1 млн.грн. (около 3 грн./акция).Напомню, что при РАБ-тарифах облэнерго ограничены максимальной планкой выплаты дивидендов в 50% от чистой прибыли. Очень даже неплохой старт.

При этом всем, на 30.09.2020 СЧА (собственный капитал) на 1 акцию 50+ грн.



Около двух лет назад, внимательные люди могли заметить скупку Жень-шеня в р-не 6 грн/акция, а потом прогонка акций по 1-2 грн (смотри смиду).



06.10.2020 проводится собрание акционеров, и на повестке стоит вопрос о выкупе с рынка по-моему до 7% УК по около 1,6 грн./акция. Естественно, акционеров неинсайдеров желающих не нашлось, зато Житомир засветил цену в 1,6 грн/акция. Она потом понадобится при предьявлении "вымоги" для сквиз-аута.



А уже 28.12.2020 года Житомир хочет провести собрание и выпустить дополнительные 80.000.000 акций к существующим 122.000.000 акций. Размещение по номиналу 0,25 и в пользу одного акционера (ООО ВС Енерджи Групп), а на приемущественное право забили.



Цель всех этих операций понятна, но вот ЧТО скажут члены НКЦПФР? Каких Вам реформ еще бл#дь не хватает?



Естественно, что после всех процедур, долго ждать сквиза не стоит. По Кировограду аналогичная ситуация.



Такой тупой подкат - увеличивать уставной капитал на 20.000.000 гривен на фоне избытка ликвидности на балансе.



НКЦПФР, а-у-у-у-у, защитите миноритариев. Как обычно в нашей стране бывает, за 5 минут до начала вечеринки "отключают свет".Я видел многое, но такое впервые)))Если кто не в курсе, то 09.12.2020 НКРЕКП утвердила "РАБ-тарифы" для большинства облэнерго, это не то, что хотел Рыжий и Ко, но все-таки...На примере Житомироблэнерго, на 2021 год НКРЕКП утвердило прибыль 350,1 млн.грн. (около 3 грн./акция).Напомню, что при РАБ-тарифах облэнерго ограничены максимальной планкой выплаты дивидендов в 50% от чистой прибыли. Очень даже неплохой старт.При этом всем, на 30.09.2020 СЧА (собственный капитал)Около двух лет назад, внимательные люди могли заметить скупку Жень-шеня в р-не 6 грн/акция, а потом прогонка акций по 1-2 грн (смотри смиду).06.10.2020 проводится собрание акционеров, и на повестке стоит вопрос о выкупе с рынка по-моему до 7% УК по около 1,6 грн./акция. Естественно, акционеров неинсайдеров желающих не нашлось, зато Житомир засветил цену в 1,6 грн/акция. Она потом понадобится при предьявлении "вымоги" для сквиз-аута.А уже 28.12.2020 года Житомир хочет провести собрание и выпустить дополнительные 80.000.000 акций к существующим 122.000.000 акций. Размещение по номиналу 0,25 и в пользу одного акционера (ООО ВС Енерджи Групп), а на приемущественное право забили.Естественно, что после всех процедур, долго ждать сквиза не стоит. По Кировограду аналогичная ситуация.Такой тупой подкат - увеличивать уставной капитал на 20.000.000 гривен на фоне избытка ликвидности на балансе.НКЦПФР, а-у-у-у-у, защитите миноритариев.

Может организуем открытое письмо на НКЦПФР? Может организуем открытое письмо на НКЦПФР? user412 Повідомлень: 530 З нами з: 21.10.10 Подякував: 199 раз. Подякували: 146 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 гру, 2020 13:15 user412 написав: Может организуем открытое письмо на НКЦПФР? Может организуем открытое письмо на НКЦПФР?



Я за. Я за. sansey

Повідомлень: 1343 З нами з: 24.12.11 Подякував: 1128 раз. Подякували: 661 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 гру, 2020 14:37 sansey



Аналогично "ЗА". Уже некоторые инвесткомпании этим занимаются. AA+ V$Epropalo Повідомлень: 1119 З нами з: 10.09.10 Подякував: 166 раз. Подякували: 75 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 гру, 2020 14:41 sansey написав: Как обычно в нашей стране бывает, за 5 минут до начала вечеринки "отключают свет".



Я видел многое, но такое впервые)))

Если кто не в курсе, то 09.12.2020 НКРЕКП утвердила "РАБ-тарифы" для большинства облэнерго, это не то, что хотел Рыжий и Ко, но все-таки...

https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/postanovy/2020/p2366-d-2020.pdf



На примере Житомироблэнерго, на 2021 год НКРЕКП утвердило прибыль 350,1 млн.грн. (около 3 грн./акция).Напомню, что при РАБ-тарифах облэнерго ограничены максимальной планкой выплаты дивидендов в 50% от чистой прибыли. Очень даже неплохой старт.

При этом всем, на 30.09.2020 СЧА (собственный капитал) на 1 акцию 50+ грн.



Около двух лет назад, внимательные люди могли заметить скупку Жень-шеня в р-не 6 грн/акция, а потом прогонка акций по 1-2 грн (смотри смиду).



06.10.2020 проводится собрание акционеров, и на повестке стоит вопрос о выкупе с рынка по-моему до 7% УК по около 1,6 грн./акция. Естественно, акционеров неинсайдеров желающих не нашлось, зато Житомир засветил цену в 1,6 грн/акция. Она потом понадобится при предьявлении "вымоги" для сквиз-аута.



А уже 28.12.2020 года Житомир хочет провести собрание и выпустить дополнительные 80.000.000 акций к существующим 122.000.000 акций. Размещение по номиналу 0,25 и в пользу одного акционера (ООО ВС Енерджи Групп), а на приемущественное право забили.



Цель всех этих операций понятна, но вот ЧТО скажут члены НКЦПФР? Каких Вам реформ еще бл#дь не хватает?



Естественно, что после всех процедур, долго ждать сквиза не стоит. По Кировограду аналогичная ситуация.



Такой тупой подкат - увеличивать уставной капитал на 20.000.000 гривен на фоне избытка ликвидности на балансе.



НКЦПФР, а-у-у-у-у, защитите миноритариев. Как обычно в нашей стране бывает, за 5 минут до начала вечеринки "отключают свет".Я видел многое, но такое впервые)))Если кто не в курсе, то 09.12.2020 НКРЕКП утвердила "РАБ-тарифы" для большинства облэнерго, это не то, что хотел Рыжий и Ко, но все-таки...На примере Житомироблэнерго, на 2021 год НКРЕКП утвердило прибыль 350,1 млн.грн. (около 3 грн./акция).Напомню, что при РАБ-тарифах облэнерго ограничены максимальной планкой выплаты дивидендов в 50% от чистой прибыли. Очень даже неплохой старт.При этом всем, на 30.09.2020 СЧА (собственный капитал)Около двух лет назад, внимательные люди могли заметить скупку Жень-шеня в р-не 6 грн/акция, а потом прогонка акций по 1-2 грн (смотри смиду).06.10.2020 проводится собрание акционеров, и на повестке стоит вопрос о выкупе с рынка по-моему до 7% УК по около 1,6 грн./акция. Естественно, акционеров неинсайдеров желающих не нашлось, зато Житомир засветил цену в 1,6 грн/акция. Она потом понадобится при предьявлении "вымоги" для сквиз-аута.А уже 28.12.2020 года Житомир хочет провести собрание и выпустить дополнительные 80.000.000 акций к существующим 122.000.000 акций. Размещение по номиналу 0,25 и в пользу одного акционера (ООО ВС Енерджи Групп), а на приемущественное право забили.Естественно, что после всех процедур, долго ждать сквиза не стоит. По Кировограду аналогичная ситуация.Такой тупой подкат - увеличивать уставной капитал на 20.000.000 гривен на фоне избытка ликвидности на балансе.НКЦПФР, а-у-у-у-у, защитите миноритариев.









Это нужно на Facebook выкладывать , в 3 группах : финансовые рынки Украины (УНИВЕР) , фондовый рынок Украины, НКЦБФР - там любят такое обсудить . Это нужно на Facebook выкладывать , в 3 группах : финансовые рынки Украины (УНИВЕР) , фондовый рынок Украины, НКЦБФР - там любят такое обсудить . AA+ V$Epropalo Повідомлень: 1119 З нами з: 10.09.10 Подякував: 166 раз. Подякували: 75 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 08:46 https://reyestr.court.gov.ua/Review/933 ... ryRH7W7mlE Решение Большой палаты Верховного суда о принудительном выкупе акций ДТЭК Днепроэнерго : AA+ V$Epropalo Повідомлень: 1119 З нами з: 10.09.10 Подякував: 166 раз. Подякували: 75 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 16:51 V$Epropalo

Пятница, вечер, бар. Парень подходит к одинокой девушке.

-Скажите, вы готовы заняться со мной за 100$?

-Вы что, я не такая!

-А вот с там красавцем за $1М?

-Ну, вполне возможно...

-Ваши моральные устои мы определили, осталось договорится по цене.



Суд не отменил сквиз, он вернул на повторное рассмотрение, чтобы все обстоятельства были учтены. St/2

Повідомлень: 10783 З нами з: 02.09.08 Подякував: 664 раз. Подякували: 1579 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 17:58 St/2



Он и не должен был отменять Сквиз - аут , его функция определение законности решений судов низших инстанций . Поэтому Верховный суд отменил решения 1 - й и апелляционной инстанции и указал в своём решении на условия , которые нужно учесть при повторном рассмотрении. Этого достаточно , чтобы новое рассмотрение осуществлялось в 1-й инстанции с учетом решения и рекомендаций Верховного суда . V$Epropalo Повідомлень: 1119 З нами з: 10.09.10 Подякував: 166 раз. Подякували: 75 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 43444546 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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