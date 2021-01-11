Squeeze-out

На примере Житомироблэнерго, на 2021 год НКРЕКП утвердило прибыль 350,1 млн.грн. (около 3 грн./акция).Напомню, что при РАБ-тарифах облэнерго ограничены максимальной планкой выплаты дивидендов в 50% от чистой прибыли. Очень даже неплохой старт. При этом всем, на 30.09.2020 СЧА (собственный капитал) на 1 акцию 50+ грн.
Около двух лет назад, внимательные люди могли заметить скупку Жень-шеня в р-не 6 грн/акция, а потом прогонка акций по 1-2 грн (смотри смиду).
06.10.2020 проводится собрание акционеров, и на повестке стоит вопрос о выкупе с рынка по-моему до 7% УК по около 1,6 грн./акция. Естественно, акционеров неинсайдеров желающих не нашлось, зато Житомир засветил цену в 1,6 грн/акция. Она потом понадобится при предьявлении "вымоги" для сквиз-аута.
А уже 28.12.2020 года Житомир хочет провести собрание и выпустить дополнительные 80.000.000 акций к существующим 122.000.000 акций. Размещение по номиналу 0,25 и в пользу одного акционера (ООО ВС Енерджи Групп), а на приемущественное право забили.
Цель всех этих операций понятна, но вот ЧТО скажут члены НКЦПФР? Каких Вам реформ еще бл#дь не хватает?
Естественно, что после всех процедур, долго ждать сквиза не стоит. По Кировограду аналогичная ситуация.
Такой тупой подкат - увеличивать уставной капитал на 20.000.000 гривен на фоне избытка ликвидности на балансе.
На примере Житомироблэнерго, на 2021 год НКРЕКП утвердило прибыль 350,1 млн.грн. (около 3 грн./акция).Напомню, что при РАБ-тарифах облэнерго ограничены максимальной планкой выплаты дивидендов в 50% от чистой прибыли. Очень даже неплохой старт. При этом всем, на 30.09.2020 СЧА (собственный капитал) на 1 акцию 50+ грн.
Около двух лет назад, внимательные люди могли заметить скупку Жень-шеня в р-не 6 грн/акция, а потом прогонка акций по 1-2 грн (смотри смиду).
06.10.2020 проводится собрание акционеров, и на повестке стоит вопрос о выкупе с рынка по-моему до 7% УК по около 1,6 грн./акция. Естественно, акционеров неинсайдеров желающих не нашлось, зато Житомир засветил цену в 1,6 грн/акция. Она потом понадобится при предьявлении "вымоги" для сквиз-аута.
А уже 28.12.2020 года Житомир хочет провести собрание и выпустить дополнительные 80.000.000 акций к существующим 122.000.000 акций. Размещение по номиналу 0,25 и в пользу одного акционера (ООО ВС Енерджи Групп), а на приемущественное право забили.
Цель всех этих операций понятна, но вот ЧТО скажут члены НКЦПФР? Каких Вам реформ еще бл#дь не хватает?
Естественно, что после всех процедур, долго ждать сквиза не стоит. По Кировограду аналогичная ситуация.
Такой тупой подкат - увеличивать уставной капитал на 20.000.000 гривен на фоне избытка ликвидности на балансе.
НКЦПФР, а-у-у-у-у, защитите миноритариев.
Это нужно на Facebook выкладывать , в 3 группах : финансовые рынки Украины (УНИВЕР) , фондовый рынок Украины, НКЦБФР - там любят такое обсудить .
V$Epropalo Пятница, вечер, бар. Парень подходит к одинокой девушке. -Скажите, вы готовы заняться со мной за 100$? -Вы что, я не такая! -А вот с там красавцем за $1М? -Ну, вполне возможно... -Ваши моральные устои мы определили, осталось договорится по цене.
Суд не отменил сквиз, он вернул на повторное рассмотрение, чтобы все обстоятельства были учтены.
Он и не должен был отменять Сквиз - аут , его функция определение законности решений судов низших инстанций . Поэтому Верховный суд отменил решения 1 - й и апелляционной инстанции и указал в своём решении на условия , которые нужно учесть при повторном рассмотрении. Этого достаточно , чтобы новое рассмотрение осуществлялось в 1-й инстанции с учетом решения и рекомендаций Верховного суда .
ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА про придбання акцій в усіх власників акцій (далі – «Вимога») АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 05396638 (далі – «Товариство» або «Емітент»), місцезнаходження 73000,м.Херсон,вул. Пестеля, 5.
Ціна придбання акцій становить 1,88 грн. (одна гривня вісімдесят вісім копійок) за одну просту іменну акцію АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО».
Ціна придбання акцій визначена відповідно до ч.5 ст. 652 ЗУ «Про акціонерні товариства» як найбільша з наступних:
Найвища ціна акції, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, придбавали акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття – становить 0,54 грн. (нуль гривеньп’ятдесят чотири копійки) за одну просту іменну акцію Емітента; Заявник Вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, опосередковано не набували право власності на акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття такою особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства включно з датою набуття, за умови що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи; ринкова вартість акцій товариства, визначена суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «Ф.К.ТИТАН» (відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, та до ст. 8 і 652 Закону України «Про акціонерні товариства») станом на останній робочий день, що передує дню набуття заявником вимоги домінуючого пакета акцій товариства – а саме станом на08.12.2020р. – становить 1,88 грн. (одна гривня вісімдесят вісім копійок) за одну просту іменну акцію Емітента.
Оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі.