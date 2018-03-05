Итоги: Валюта 05.03.18

По состоянию на 08.10 Киева цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на $3,9, или на 0,29% - до $1327,3 за унцию.
Стоимость майского фьючерса на серебро росла на 0,78% - до $16,59 за унцию.
В четверг Дональд Трамп сообщил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий - в размере 10%. Пошлины будут действовать в течение длительного периода времени, отметил президент. Позднее Трамп заявил, что когда страна теряет миллиарды долларов на торговле с другими государствами, это оправдывает торговые войны.
Еврокомиссия выразила свое несогласие с новыми пошлинами. Ожидается, что она может уже в среду, 07 марта, принять решение об ответных мерах.
После заявлений Трампа трейдеры начали беспокоиться относительно глобальной торговой войны, отмечает агентство Reuters. Рост геополитической напряженности повышает спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.
Евро в понедельник утром стабилизировался в паре с долларом, замедлил падение по отношению к иене и швейцарскому франку и перешел к росту в парах со многими другими валютами - инвесторы успокаиваются после первоначальной негативной реакции на новости об итальянских выборах.
Кроме того, евро поддерживают новости из Германии, где в минувшие выходные успешно завершилось формирование правительства, которое тянулось с сентября.
Евро к 07.55 Киева стоил $1,2315 по сравнению с $1,2317 по итогам прошлой недели в Нью-Йорке.
Курс евро к иене опустился к этому времени до ¥130,06 со ¥130,26 в прошлую пятницу.
Доллар подешевел на 0,1% - до ¥105,59.
Ни одна из итальянских партий не получила большинства в парламенте по итогам прошедших в воскресенье всеобщих выборов, сообщили итальянские СМИ. По данным экзит-поллов, лидирует коалиция правых партий во главе с экс-премьером Сильвио Берлускони - она набирает от 33% до 36% голосов на выборах в Палату депутатов.
На втором месте идет популистское движение «Пять звезд» (29,5-32,5%).
Неудачно прошли выборы для левоцентристов во главе с находящейся у власти Демократической партией: они могут рассчитывать на 24,5-27,5% голосов.
Примечательно, что если рассматривать не коалиции, а каждую партию по отдельности, то всех конкурентов существенно опередило движение «Пять звезд», близкое к тому, чтобы стать ведущей политической силой в Италии.
Рынки игнорирует потрясения по итогам выборов, но самоуспокоенность не может продолжаться долго.
Вместе с тем профильные гуру подчеркивают, что Италия привыкла к политической нестабильности: после Второй мировой войны в стране сменилось 65 правительств, каждое из которых в среднем проработало немногим более года.
По мнению главного экономиста Manulife Asset Management Меган Грин, формирование коалиции после выборов в Италии затянется и приведет к путанице, но инвесторы именно к этому и готовились, поэтому реакция рынков не будет чрезмерно негативной.
«Возможно, будет наблюдаться небольшая волатильность и умеренное повышение доходности итальянских гособлигаций», - отметила она.
В Германии большинство членов Социал-демократической партии (СДПГ) проголосовало за формирование большой коалиции с блоком ХДС/ХСС канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Голосование в СДПГ проходило по почте. В нем приняли участие 78,39% членов партии, из которых 66% проголосовали за «большую коалицию»
Ранее создание коалиции поддержал блок ХДС/ХСС.
Впервые после окончания Второй мировой войны в ФРГ не удавалось сформировать правящую коалицию так долго. Выборы в Бундестаг состоялись 24 сентября 2017 года, однако новый состав правительства ФРГ не был сформирован в течение пяти месяцев из-за провала консультаций по созданию коалиции между правоцентристским блоком, правыми либералами и «зелеными».
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 05 марта повысился на 43,84 коп. и составил 57,1000 RUB/USD.
Украина
В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,60/26,64 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки нового изрядного оттока средств с транзитные и коррсчетов НБУ. Тамошний гривневый «навес» стал заметно легче, упав с уровня 44 003,6 млн. грн. к отметке 41 222,2 млн. грн., намекая на риски пролонгации ревальвации нацвалюты со стороны дефицита гривни.
Судя по всему, это (снижение гривневых остатков на коррсчетах НБУ) шокировало участников торгов, которые уже к 10.06 Киева уронили цену «американца» к цифре 26,50/26,54 UAH/USD.
По состоянию на 10.56 коррекция курса безналичного «американца» остановилась на цифре 26,50/26,54 UAH/USD.
К 11.07 доллар решительно ушел вниз, пробивая цифру 26,50 UAH/USD: 26,48/26,50 UAH/USD. «Ждем Маму», - был кратким наш гуру.
На 11.48 Киева котировки безналичного доллара, продолжая снижаться, оказались на уровне 26,46/26,49 UAH/USD.
Дополуденное снижение «зеленых» цен на межбанке на фоне «невмешательства» НБУ, сопровождалось признаками стабильности гривневой ликвидности. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 14,25/15,75% годовых. Эта стабильность пребывала в диссонансе с заметным снижением объема гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ.
По состоянию на 12.14 котировки «американца» на межбанке консолидировались на уровне 26,45/26,47 UAH/USD. Текущее состояние дел с ликвидностью уже состоявшихся сделок, дает основание считать, что регулятор не хочет заниматься этой «мелочевкой».
К 12.41 курс безналичного доллара, ведомый преобладанием предложения СКВ на фоне «молчания» регулятора скатился к 26,44/26,46 UAH/USD.
Наконец на фоне не изменившихся цен (26,44/26,46 UAH/USD) валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.
На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 05 марта с уровней: доллар – 26,50/26,80 UAH/USD, евро – 32,50/33,00 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,490 UAH/RUB.
По сравнению с открытием субботы, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием 03 марта по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 03 марта по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,2320, опустившись до $1,2280 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до $1,2287 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром
05 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,63-65/26,73-75 UAH/USD (по сравнению с открытием субботы спрос и предложение потеряли по 3,0 коп.); евро – 32,65/33,00 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 03 марта февраля спрос вырос на 15,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием субботы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 05 марта в розничном сегменте на моменте наблюдалось низколиквидное равновесие спроса и оферов.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,63-65/26,73-75 UAH/USD (по сравнению с открытием субботы спрос и предложение потеряли по 3,0 коп.); евро – 32,65/33,00 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 03 марта февраля спрос вырос на 15,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием субботы спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 05 марта в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки шли в балансе.
К 11.45 столичные валютчики-оптовики рапортовали об установлении на местном рынке спокойствия, сопровождаемого балансом спроса и предложения на фоне коррекции действующих цен: 26,60/26,70 UAH/USD, евро - 32,80/33,00 UAH/EUR.
По состоянию на 11.43 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении здесь жесткого преобладания клиентского «приноса», сопровождаемого стопроцентным отсутствием покупок. Это понизило здешние действующие цены к уровню: 26,60/26,70 UAH/USD, евро - 32,80/33,00 UAH/EUR, рубль 0,462/0,468 UAH/RUB.
Около 11.42 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара понизились: 26,60/26,68-70 UAH/USD, евро - 32,75/33,05 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, здешние клиенты успокоились, а вовремя проведенная коррекция действующих цен сохранила на местном рынке равновесие покупок и продаж. Обороты невысокие.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 05 марта по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,70/26,85 UAH/USD, евро – 32,80/33,20 UAH/EUR, рубль 0,463/0,470 UAH/RUB, Киев опт 26,70/26,85 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,70/26,85 UAH/USD, евро (опт) 32,75/33,05 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,75/33,05 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,55/26,75 UAH/USD, евро – 32,55/32,95 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,470 RUB/USD, Одесса – опт 26,60/26,70 UAH/USD, розница – 26,55/26,78 UAH/USD; Запорожье – 26,63/26,73 UAH/USD; евро – 32,80/33,10 UAH/EUR, рубль - 0,462/0,469 RUB/USD.
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