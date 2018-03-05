Итоги: Мировой фондовый рынок 05.03.18

Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно снижаются, так как инвесторы продолжают отыгрывать новости о введении пошлин США на сталь и алюминий и опасаются ответных мер со стороны европейских стран.



По состоянию на 07.10 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,16% - до 3249,22 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - рос на 0,12%, до 1824,36 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опускался на 1,13% - до 30238,71 пункта, корейский KOSPI - на 0,7%, до 2385,27 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 0,7%, до 5887,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,8%, до 21009,3 пункта.



На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий - в размере 10%. Пошлины будут действовать в течение длительного периода времени, отметил президент. Позднее Трамп также заявил, что когда страна теряет миллиарды долларов на торговле с другими государствами, то это оправдывает торговые войны.



Еврокомиссия выразила свое несогласие с новыми пошлинами. Ожидается, что она может уже в среду, 07 марта, принять решение об ответных мерах.

Эскалация риторики между США и ЕС путем введения ответных мер повышает риски межатлантических торговых войн. Особенно после того, как торговый советник Трампа Питер Наварро исключил налоговые послабления, потенциально отчуждая союзников, таких как Канада, Япония, ЕС, Великобритания и Южная Корея.



По мнению экспертов, возможность негативных последствий торговых ограничений для азиатских стран неоспорима.



Кроме того, трейдеры следят за политическими событиями в КНР. В понедельник открылась сессия высшего законодательного органа страны - Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). На заседании будет представлен план социально-экономического развития страны на 2018 год, доклад о выполнении центральных и местных бюджетов за 2017 год, план бюджета на 2018 год, военный бюджет на 2018 год. Согласно докладу государственного комитета по реформам и развитию, опубликованном перед открытием ежегодной сессии ВСНП, темпы роста ВВП Китая в 2018 году составят около 6,5%.



Во-вторых, основной индекс японской фондовой биржи Nikkei 225 по итогам торгов понедельника достиг минимальной отметки за пять месяцев, остальные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Китая, также снизились на опасениях развертывания глобальной торговой войны.



По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,66%, до 21042,09 пункта, что является минимальным значением показателя с середины октября 2017 года.



Южнокорейский KOSPI опустился на 1,13%, до 2375,06 пункта.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,07%, до 3256,93 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,47%, до 1830,84 пункта, а гонконгский Hang Seng Index упал на 2,28%, до 29886,39 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,57%, достигнув 5895 пунктов.



В понедельник инвесторы продолжили отыгрывать новости прошлой недели из США, где президент страны Дональд Трамп объявил о намерении ввести ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий - в размере 10%.



Еврокомиссия выразила свое несогласие с новыми пошлинами. Ожидается, что она может уже в среду, 7 марта, принять решение об ответных мерах. Эти новости вызвали на рынке опасения относительно развертывания торговых войн и способствовали удешевлению акций японских сталелитейных компаний на 1,5-2,5%.



Давление на японский фондовый рынок оказало укрепление курса иены по отношению к доллару, оказывающее негативное влияние на японских экспортеров.



Курс иены к доллару растет в понедельник до ¥105,37 за доллар со ¥105,75 на предыдущем закрытии.



Текущий курс иены к доллару остается по-прежнему приемлемым, но давление будет возрастать, если доллар упадет ниже отметки ¥105 за доллар.



Кроме того, инвесторы обратили внимание на официальный прогноз по ВВП Китая на 2018 год. Так, согласно плану социально-экономического плана развития КНР, темпы роста ВВП страны в 2018 году составят около 6,5%.



В 2017 году экономика Поднебесной выросла на 6,9% против 6,7% в 2016 году, что оказалось лучше официального прогноза и ожиданий экспертов. Хотя прогноз правительства КНР свидетельствует о замедлении роста экономики Китая, но он полностью совпал с ожиданиями экспертов.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в понедельник в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.25 Киева вырос на 0,16% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 081,44 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,73% и был равен 12 000,9 пункта.



Французский САС 40, прибавив 0,32%, находился на отметке 5 153,26 пункта.



