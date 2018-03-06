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фондовый рынок 06.03.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 06.03.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Вів 06 бер, 2018 14:07 Итоги: Мировой фондовый рынок 06.03.18 США



Фондовый рынок США в понедельник вырос, Dow Jones Industrial Average вырос после серии из четырёх снижений подряд, инвесторы вместо опасений, связанных с торговой войной, вместо этого сфокусировали внимание на позитивных экономических данных.

Техническое восстановление после серии снижений акций также помогло поддержать широкий рост рынка.



На прошлой неделе Dow снизился на 3%, S&P 500 на 2%, Nasdaq на 1,1%.



Европейские новости были в целом нейтральные: парламентские выборы в Италии без явного перевеса одной из партий, при укреплении евроскептиков, может сигнализировать о продолжающемся периоде политическое неопределённости в Италии. Однако в Германии голосование социал-демократов за образование коалиции означает, что Ангела Меркель остается на четвертый срок в должности канцлера, после пяти месяцев неопределённости.



Опасения в отношении мировой торговли появились на прошлой неделе после объявления президентом США Трампом о введении тарифов на импорт стали в 25% и алюминия в 10%. Это также привело к опасениям в отношении прибыльности компаний, которые активно используют это сырье.

Трамп на выходных угрожал ввести тариф на европейские автомобили, если ЕС попытается ответить введением своих тарифов. В твите в воскресенье Трамп сказал, что США являются «проигравшей стороной в почти всех торговых соглашениях; наши друзья и враги имели преимущества относительно США много лет».



Советник Трампа по торговле, Питер Наварро, в воскресенье обвинил СМИ в нагнетании вероятности торговой войны. Трамп в пятницу в твите сказал, что «торговые войны хороши, их легко выиграть».



Комментарий управляющего ФРС Рэндалла Кварлеса, который сказал, что регуляторы планируют существенно изменить «правило Волкера», определяя это как «пример сложного регулирования, которое не работает как надо». Эти комментарии поддержали акции финансовых компаний.



Экономические данные:

Индекс деловой активности в сфере услуг от Markit в феврале был на 55,9, по сравнению с ожидавшимися 53,3 и 59,9 в январе.

Более значимый индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM в феврале снизился до 59,5 с 59,9 — уровень показывает быстрый рост активности в сфере услуг.



Промышленный индекс Dow Jones вырос на 336,70 пунктов или на 1,37% до 24 874,76 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 повысился по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 29,69 пункта или на 1,10% и составил 2 720,94 пункта.



Высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 72,84 пункта или на 1,08% до 7 330,70 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в понедельник ростом ключевых индикаторов.



Инвесторы успокоились после первого шока от новостей из США. В четверг вечером Трамп заявил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий по ставке 10%. Пошлины будут действовать в течение длительного периода времени.



Глава Еврокомиссии Юнкер в ответ на ранее анонсированные Трампом пошлины на сталь и алюминий заявил, что «мы введем пошлины на “Харлей-Дэвидсон”, на бурбон и джинсы “Ливайс”».



Первое впечатление от новостей из-за океана было нивелировано политическими известиями за выходные.



Как сообщалось, по итогам состоявшихся в воскресенье выборов в парламент Италии ни одна из итальянских партий не получила большинства. По данным подсчета около 98% голосов, лидирует коалиция правых партий во главе с экс-премьером Сильвио Берлускони - она набирает 37,3% голосов на выборах в Палату депутатов.

На втором месте идет популистское движение «Пять звезд» (32,4%). Находящаяся у власти Демократическая партия получает всего 18,8% голосов.



Вместе с тем в Германии завершилось формирование правительства, что стало позитивной новостью для евро.



Большинство членов Социал-демократической партии (СДПГ) проголосовало за формирование большой коалиции с блоком ХДС/ХСС канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Голосование в СДПГ проходило по почте. В нем приняли участие 78,39% членов партии, из которых 66% проголосовали за "большую коалицию". Ранее создание коалиции поддержал блок ХДС/ХСС.



Состав правительства Германии не удавалось согласовать в течение пяти месяцев, с сентября 2017 года.



Напомним о вышедшей 05-го европейской статистики.



Индекс деловой активности в сфере услуг в Испании за февраль составил 57,3 пункта (прогноз был 56,5, предыдущее значение - 56,9). Индекс деловой активности в сфере услуг в Италии оказался равен 55,0 пунктов (прогноз был 57,3, предыдущее значение - 57,7).



Индекс деловой активности в сфере услуг в еврозоне за февраль составил 56,2 (прогноз был 56,7, предыдущее значение - 56,7).



Индекс деловой активности в сфере услуг в Германии за февраль оказался равен 55,3 пункта (прогноз был 55,3, предыдущее значение - 55,3).



Индекс деловой активности в сфере услуг во Франции составил 57,4 пункта (прогноз был 57,9, предыдущее значение - 57,9).



Индекс деловой активности в сфере услуг в Великобритании за февраль составил 54,5 (прогноз был 53,3, предыдущее значение - 53).



Объем розничной торговли в еврозоне в январе снизился на 0,1% (прогноз был 0,3%, предыдущее значение составило -1,0%).



Розничные продажи в еврозоне показывают отрицательные значения второй месяц подряд. Если в 2017 году экономика еврозоны росла самыми быстрыми темпами за десятилетие, и ЕЦБ готов начать сворачивание программы стимулирования, то сейчас появились признаки замедления или остановки роста ВВП еврозоны. Ряд рисков также говорит о возможном замедлении темпов восстановления. Розничные продажи в еврозоне в январе снизились на 0,1% м/м. В декабре продажи сократились на 1% - признак замедления роста потребительских расходов, которые вносят значительный вклад ВВП в последние четыре с половиной года. При снижении розничных продаж увеличивается зависимость экономики еврозоны от роста экспорта.



Евро растет против других основных валют, назревающем конфликте между еврозоной и США после того как президент Дональд Трамп объявил о новых пошлинах на импорт стали и алюминия.



Индекс деловой активности в еврозоне в феврале был ниже, чем ранее ожидалось, но остается выше 50,0, что указывает на рост активности.



Британский FTSE 100 вырос на 0,65% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 115,98 пункта.



Немецкий DAX повысился на 1,49%, до 12 090,87 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в плюсе на 0,6% — на отметке 5 167,23 пункта.



Азия



Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника ростом вслед за подъемом американских индексов в понедельник на ослаблении опасений касательно глобальной торговой войны.



По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 поднялся на 1,79%, до 21417,76 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,53%, до 2411,41 пункта.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1%, до 3289,74 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,17%, до 1852,22 пункта, а гонконгский Hang Seng Index - на 2,09%, до 30510,73 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1,14%, достигнув 5962,4 пункта.



Поддержку биржам азиатского региона оказал подъем на фондовых площадках в США накануне на 1-1,4% на ослаблении опасений касательно глобальной торговой войны.



В частности, участники рынков надеются, что негативное восприятие мировым сообществом планов президента США Дональда Трампа по введению импортных пошлин на сталь и алюминий заставят его пересмотреть или скорректировать свое решение.



Учитывая преобладающий негативный отклик со стороны лидеров отрасли, международных финансовых рынков и даже лояльных членов администрации Трампа, растет оптимизм относительно возможных существенных послаблений планов по введению пошлин.



Кроме того, участники торгов обратили внимание на внутренние новости региона.



Так, глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что регулятор будет продолжать мягкую денежную политику до тех пор, пока не будет достигнут целевой показатель по инфляции в 2%.

По словам Куроды, комитет по денежной политике сходится в том, что инфляция может достичь 2% примерно в 2019-2020 финансовом году, который начнется в апреле 2019 года, однако для данного прогноза существуют некоторые риски и неопределенности.

При этом на прошлой неделе Курода заявил, что отказ от мягкой денежной политики будет рассматриваться в 2019 финансовом году (с 1 апреля 2019 по 31 марта 2020 года).



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС на закрытии торгов в понедельник выросли. Индекс Мосбиржи по итогам торгов увеличился на 0,9% - до 2309,53 пункта.



В свою очередь, индекс РТС вырос на 1,42% - до 1279,51 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года на бирже ICE в Лондоне увеличилась по сравнению с предыдущим закрытием на 1,41% - до $65,27 за баррель.



Бумаги Сбербанка подорожали на 1,3%, «Газпрома» — на 2,12%, «АЛРОСы» — на 2,61%, Московской биржи — на 1,63%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» подешевели на 0,44%.



В ходе утреннего роста индекс Мосбиржи достиг краткосрочного нисходящего тренда, берущего начало от максимумов года, после чего началось снижение вдоль тренда. Если «быкам» 06-го удастся сохранить инициативу и возобновить восходящую динамику, можно будет говорить о прекращении краткосрочной коррекции и возможности возвращения индекса Мосбиржи в район 2370 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 05 марта, повысился на 2,27 пункта или 0,65% до уровня 351,90 пунктов.



Объем торгов за день составил 368,3 тыс. грн., акциями наторговали 0,3683 млн. грн.



Как сообщалось в пятницу 02 марта, ПФТС-индекс понизился на 0,48 пункта или 0,14% до уровня 349,63 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 36,84 пунктов или на 11,69% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 05 марта, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно снижаются, так как инвесторы продолжают отыгрывать новости о введении пошлин США на сталь и алюминий и опасаются ответных мер со стороны европейских стран.



По состоянию на 07.10 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,16% - до 3249,22 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - рос на 0,12%, до 1824,36 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опускался на 1,13% - до 30238,71 пункта, корейский KOSPI - на 0,7%, до 2385,27 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 0,7%, до 5887,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,8%, до 21009,3 пункта.



На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий - в размере 10%. Пошлины будут действовать в течение длительного периода времени, отметил президент. Позднее Трамп также заявил, что когда страна теряет миллиарды долларов на торговле с другими государствами, то это оправдывает торговые войны.



Еврокомиссия выразила свое несогласие с новыми пошлинами. Ожидается, что она может уже в среду, 07 марта, принять решение об ответных мерах.

Эскалация риторики между США и ЕС путем введения ответных мер повышает риски межатлантических торговых войн. Особенно после того, как торговый советник Трампа Питер Наварро исключил налоговые послабления, потенциально отчуждая союзников, таких как Канада, Япония, ЕС, Великобритания и Южная Корея.



По мнению экспертов, возможность негативных последствий торговых ограничений для азиатских стран неоспорима.



Кроме того, трейдеры следят за политическими событиями в КНР. В понедельник открылась сессия высшего законодательного органа страны - Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). На заседании будет представлен план социально-экономического развития страны на 2018 год, доклад о выполнении центральных и местных бюджетов за 2017 год, план бюджета на 2018 год, военный бюджет на 2018 год. Согласно докладу государственного комитета по реформам и развитию, опубликованном перед открытием ежегодной сессии ВСНП, темпы роста ВВП Китая в 2018 году составят около 6,5%.



Во-вторых, основной индекс японской фондовой биржи Nikkei 225 по итогам торгов понедельника достиг минимальной отметки за пять месяцев, остальные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Китая, также снизились на опасениях развертывания глобальной торговой войны.



По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,66%, до 21042,09 пункта, что является минимальным значением показателя с середины октября 2017 года.



Южнокорейский KOSPI опустился на 1,13%, до 2375,06 пункта.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,07%, до 3256,93 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,47%, до 1830,84 пункта, а гонконгский Hang Seng Index упал на 2,28%, до 29886,39 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,57%, достигнув 5895 пунктов.



В понедельник инвесторы продолжили отыгрывать новости прошлой недели из США, где президент страны Дональд Трамп объявил о намерении ввести ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий - в размере 10%.



Еврокомиссия выразила свое несогласие с новыми пошлинами. Ожидается, что она может уже в среду, 7 марта, принять решение об ответных мерах. Эти новости вызвали на рынке опасения относительно развертывания торговых войн и способствовали удешевлению акций японских сталелитейных компаний на 1,5-2,5%.



Давление на японский фондовый рынок оказало укрепление курса иены по отношению к доллару, оказывающее негативное влияние на японских экспортеров.



Курс иены к доллару растет в понедельник до ¥105,37 за доллар со ¥105,75 на предыдущем закрытии.



Текущий курс иены к доллару остается по-прежнему приемлемым, но давление будет возрастать, если доллар упадет ниже отметки ¥105 за доллар.



Кроме того, инвесторы обратили внимание на официальный прогноз по ВВП Китая на 2018 год. Так, согласно плану социально-экономического плана развития КНР, темпы роста ВВП страны в 2018 году составят около 6,5%.



В 2017 году экономика Поднебесной выросла на 6,9% против 6,7% в 2016 году, что оказалось лучше официального прогноза и ожиданий экспертов. Хотя прогноз правительства КНР свидетельствует о замедлении роста экономики Китая, но он полностью совпал с ожиданиями экспертов.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в понедельник в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.25 Киева вырос на 0,16% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 081,44 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,73% и был равен 12 000,9 пункта.



Французский САС 40, прибавив 0,32%, находился на отметке 5 153,26 пункта.



Отечественный рынок акций в понедельник возобновил рост после несущественной коррекции в минувшую пятницу: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,3% - до 1616,34 пункта, индекс ПФТС - на 0,65%, до 351,9 пункта.



Объем торгов на УБ составил 290,86 млн. грн., в том числе акциями 5,4 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 368,3 тыс. грн. и весь был сгенерирован сделками с акциями.



Все индексные акции УБ завершили торги в «зеленой зоне». Тройку лидеров роста составили бумаги Мотор Сичи (+2,24%), Райффайзен Банка Аваль (+1,16%) и Центрэнерго (+0,94%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+2,37%) и Центрэнерго (+1,35%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник снизился на 0,06% - до 508,21 пункта при объеме торгов 1 млн. злотых (8 млн. грн.).



Среди индексных акций снизились в цене бумаги KSG Agro (-5,24%), «Милкиленда» (-0,68%) и «Кернела» (-0,41%).

Выросли в цене акции «Агротона» (+1,11%) и «Астарты» (+0,38%).



К полудню вторника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник поднимаются вслед за ростом американских индексов на ослаблении опасений касательно глобальной торговой войны после заявлений президента США Дональда Трампа, японский индекс Nikkei 225 подорожал более чем на 2% на заявлениях главы ЦБ Японии.



По состоянию на 07.15 Киева японский Nikkei 225 рос на 2,04%, до 21470,36 пункта.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,21% - до 3263,71 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,67%, до 1843,17 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 1,39% - до 30300,96 пункта, корейский KOSPI - на 1,36%, до 2407,43 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,13%, до 5961,7 пункта.



На прошлой неделе Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Он отметил, что пошлины будут действовать в течение длительного периода. Белый дом отказался пояснить обещание президента, заявив лишь, что детали будут обнародованы на этой неделе. Заявление Трампа вызвало шквал критики и опасений со стороны Евросоюза, Канады, КНР и внутри США. На этом фоне американские индексы снизились.



Однако по итогам торгов понедельника биржи США закрылись ростом более чем на 1%, что, в свою очередь, оказало поддержку азиатским индексам во вторник. Эксперты объясняют это тем, что «статус запланированных США пошлин на сталь и алюминий стал менее ясным».

В частности, спикер палаты представителей США Пол Райан выразил свое несогласие с планами по введению пошлин, а ряд республиканцев заявили о своей обеспокоенности относительно предложений Трампа.



Рынки отреагировали на признаки борьбы с планами Трампа, беспокойство по поводу торговой войны снижается.



Трейдеры также обратили внимание на заявления главы Банка Японии Харухико Курода, сделанные ранее во вторник. Курода сказал, что Япония «неуклонно движется к концу дефляции».



ЦБ Японии на последнем заседании в январе ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. На прошлой неделе Курода заявил, что отказ от мягкой денежной политики будет рассматриваться в 2019 финансовом году (с 1 апреля 2019 по 31 марта 2020 года).



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника ростом вслед за подъемом американских индексов в понедельник на ослаблении опасений касательно глобальной торговой войны.



По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 поднялся на 1,79%, до 21417,76 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,53%, до 2411,41 пункта.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1%, до 3289,74 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,17%, до 1852,22 пункта, а гонконгский Hang Seng Index - на 2,09%, до 30510,73 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1,14%, достигнув 5962,4 пункта.



Поддержку биржам азиатского региона оказал подъем на фондовых площадках в США накануне на 1-1,4% на ослаблении опасений касательно глобальной торговой войны.



В частности, участники рынков надеются, что негативное восприятие мировым сообществом планов президента США Дональда Трампа по введению импортных пошлин на сталь и алюминий заставят его пересмотреть или скорректировать свое решение.



Учитывая преобладающий негативный отклик со стороны лидеров отрасли, международных финансовых рынков и даже лояльных членов администрации Трампа, растет оптимизм относительно возможных существенных послаблений планов по введению пошлин.



Кроме того, участники торгов обратили внимание на внутренние новости региона.



Так, глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что регулятор будет продолжать мягкую денежную политику до тех пор, пока не будет достигнут целевой показатель по инфляции в 2%.

По словам Куроды, комитет по денежной политике сходится в том, что инфляция может достичь 2% примерно в 2019-2020 финансовом году, который начнется в апреле 2019 года, однако для данного прогноза существуют некоторые риски и неопределенности.

При этом на прошлой неделе Курода заявил, что отказ от мягкой денежной политики будет рассматриваться в 2019 финансовом году (с 1 апреля 2019 по 31 марта 2020 года).



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят во вторник в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.30 Киева вырос на 1,01% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 188,16 пункта.



Немецкий DAX повысился на 1,3% и был равен 12 248,06 пунктов.



Французский САС 40, прибавив 0,93%, находился на отметке 5 215,42 пункта.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Фондовый рынок США в понедельник вырос, Dow Jones Industrial Average вырос после серии из четырёх снижений подряд, инвесторы вместо опасений, связанных с торговой войной, вместо этого сфокусировали внимание на позитивных экономических данных.Техническое восстановление после серии снижений акций также помогло поддержать широкий рост рынка.На прошлой неделе Dow снизился на 3%, S&P 500 на 2%, Nasdaq на 1,1%.Европейские новости были в целом нейтральные: парламентские выборы в Италии без явного перевеса одной из партий, при укреплении евроскептиков, может сигнализировать о продолжающемся периоде политическое неопределённости в Италии. Однако в Германии голосование социал-демократов за образование коалиции означает, что Ангела Меркель остается на четвертый срок в должности канцлера, после пяти месяцев неопределённости.Опасения в отношении мировой торговли появились на прошлой неделе после объявления президентом США Трампом о введении тарифов на импорт стали в 25% и алюминия в 10%. Это также привело к опасениям в отношении прибыльности компаний, которые активно используют это сырье.Трамп на выходных угрожал ввести тариф на европейские автомобили, если ЕС попытается ответить введением своих тарифов. В твите в воскресенье Трамп сказал, что США являются «проигравшей стороной в почти всех торговых соглашениях; наши друзья и враги имели преимущества относительно США много лет».Советник Трампа по торговле, Питер Наварро, в воскресенье обвинил СМИ в нагнетании вероятности торговой войны. Трамп в пятницу в твите сказал, что «торговые войны хороши, их легко выиграть».Комментарий управляющего ФРС Рэндалла Кварлеса, который сказал, что регуляторы планируют существенно изменить «правило Волкера», определяя это как «пример сложного регулирования, которое не работает как надо». Эти комментарии поддержали акции финансовых компаний.Экономические данные:Индекс деловой активности в сфере услуг от Markit в феврале был на 55,9, по сравнению с ожидавшимися 53,3 и 59,9 в январе.Более значимый индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM в феврале снизился до 59,5 с 59,9 — уровень показывает быстрый рост активности в сфере услуг.Фондовые торги в Европе завершились в понедельник ростом ключевых индикаторов.Инвесторы успокоились после первого шока от новостей из США. В четверг вечером Трамп заявил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий по ставке 10%. Пошлины будут действовать в течение длительного периода времени.Глава Еврокомиссии Юнкер в ответ на ранее анонсированные Трампом пошлины на сталь и алюминий заявил, что «мы введем пошлины на “Харлей-Дэвидсон”, на бурбон и джинсы “Ливайс”».Первое впечатление от новостей из-за океана было нивелировано политическими известиями за выходные.Как сообщалось, по итогам состоявшихся в воскресенье выборов в парламент Италии ни одна из итальянских партий не получила большинства. По данным подсчета около 98% голосов, лидирует коалиция правых партий во главе с экс-премьером Сильвио Берлускони - она набирает 37,3% голосов на выборах в Палату депутатов.На втором месте идет популистское движение «Пять звезд» (32,4%). Находящаяся у власти Демократическая партия получает всего 18,8% голосов.Вместе с тем в Германии завершилось формирование правительства, что стало позитивной новостью для евро.Большинство членов Социал-демократической партии (СДПГ) проголосовало за формирование большой коалиции с блоком ХДС/ХСС канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Голосование в СДПГ проходило по почте. В нем приняли участие 78,39% членов партии, из которых 66% проголосовали за "большую коалицию". Ранее создание коалиции поддержал блок ХДС/ХСС.Состав правительства Германии не удавалось согласовать в течение пяти месяцев, с сентября 2017 года.Напомним о вышедшей 05-го европейской статистики.Индекс деловой активности в сфере услуг в Испании за февраль составил 57,3 пункта (прогноз был 56,5, предыдущее значение - 56,9). Индекс деловой активности в сфере услуг в Италии оказался равен 55,0 пунктов (прогноз был 57,3, предыдущее значение - 57,7).Индекс деловой активности в сфере услуг в еврозоне за февраль составил 56,2 (прогноз был 56,7, предыдущее значение - 56,7).Индекс деловой активности в сфере услуг в Германии за февраль оказался равен 55,3 пункта (прогноз был 55,3, предыдущее значение - 55,3).Индекс деловой активности в сфере услуг во Франции составил 57,4 пункта (прогноз был 57,9, предыдущее значение - 57,9).Индекс деловой активности в сфере услуг в Великобритании за февраль составил 54,5 (прогноз был 53,3, предыдущее значение - 53).Объем розничной торговли в еврозоне в январе снизился на 0,1% (прогноз был 0,3%, предыдущее значение составило -1,0%).Розничные продажи в еврозоне показывают отрицательные значения второй месяц подряд. Если в 2017 году экономика еврозоны росла самыми быстрыми темпами за десятилетие, и ЕЦБ готов начать сворачивание программы стимулирования, то сейчас появились признаки замедления или остановки роста ВВП еврозоны. Ряд рисков также говорит о возможном замедлении темпов восстановления. Розничные продажи в еврозоне в январе снизились на 0,1% м/м. В декабре продажи сократились на 1% - признак замедления роста потребительских расходов, которые вносят значительный вклад ВВП в последние четыре с половиной года. При снижении розничных продаж увеличивается зависимость экономики еврозоны от роста экспорта.Евро растет против других основных валют, назревающем конфликте между еврозоной и США после того как президент Дональд Трамп объявил о новых пошлинах на импорт стали и алюминия.Индекс деловой активности в еврозоне в феврале был ниже, чем ранее ожидалось, но остается выше 50,0, что указывает на рост активности.Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника ростом вслед за подъемом американских индексов в понедельник на ослаблении опасений касательно глобальной торговой войны.Поддержку биржам азиатского региона оказал подъем на фондовых площадках в США накануне на 1-1,4% на ослаблении опасений касательно глобальной торговой войны.В частности, участники рынков надеются, что негативное восприятие мировым сообществом планов президента США Дональда Трампа по введению импортных пошлин на сталь и алюминий заставят его пересмотреть или скорректировать свое решение.Учитывая преобладающий негативный отклик со стороны лидеров отрасли, международных финансовых рынков и даже лояльных членов администрации Трампа, растет оптимизм относительно возможных существенных послаблений планов по введению пошлин.Кроме того, участники торгов обратили внимание на внутренние новости региона.Так, глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что регулятор будет продолжать мягкую денежную политику до тех пор, пока не будет достигнут целевой показатель по инфляции в 2%.По словам Куроды, комитет по денежной политике сходится в том, что инфляция может достичь 2% примерно в 2019-2020 финансовом году, который начнется в апреле 2019 года, однако для данного прогноза существуют некоторые риски и неопределенности.При этом на прошлой неделе Курода заявил, что отказ от мягкой денежной политики будет рассматриваться в 2019 финансовом году (с 1 апреля 2019 по 31 марта 2020 года).Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года на бирже ICE в Лондоне увеличилась по сравнению с предыдущим закрытием на 1,41% - до $65,27 за баррель.Бумаги Сбербанка подорожали на 1,3%, «Газпрома» — на 2,12%, «АЛРОСы» — на 2,61%, Московской биржи — на 1,63%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» подешевели на 0,44%.В ходе утреннего роста индекс Мосбиржи достиг краткосрочного нисходящего тренда, берущего начало от максимумов года, после чего началось снижение вдоль тренда. Если «быкам» 06-го удастся сохранить инициативу и возобновить восходящую динамику, можно будет говорить о прекращении краткосрочной коррекции и возможности возвращения индекса Мосбиржи в район 2370 пунктов.Как сообщалось в пятницу 02 марта, ПФТС-индекс понизился на 0,48 пункта или 0,14% до уровня 349,63 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 36,84 пунктов или на 11,69% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 05 марта, сессия в ПФТС.К полудню вторника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 62160 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3692 раз. Подякували: 7039 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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