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Банк без попередження заарештував
зарплатну карту, посилаючи

Банк без попередження заарештував зарплатну карту, посилаючи
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 20:05

Банк без попередження заарештував зарплатну карту, посилаючи

Ощадбанк незаконно без усякого попередження заарештував мій картковий рахунок (заблокував карту), по якій мені нараховується заробітна платня, посилаючись, нібито, на існуюче виконавче провадження, про яке мені взагалі нічого невідомо. Водночас, за власною ініціативою, за номером виконавчого провадження, який мені був даний в банку я вияснив, що дійсно відкрито виконавче провадження на моє ім’я по примусовому стягненні з мене грошей як боржника віднесеного до реєстру боржників банку ПУМБ, проте з останніми у мене взагалі ніколи не було будь-яких цивільно-правових відносин. Будь-яке судове рішення в реєстрі судових рішень також немає.
У зв’язку з цим, збираюся подати в суд на неправомірні дії Ощадбанку, який незаконно заарештував мій картковий рахунок. Які мої шанси?
oleg1977
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 20:12

Ого, ну ничего себе. Надо в общество защиты прав потребителей обращаться.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 20:33

  ребе Нок написав:Ого, ну ничего себе. Надо в общество защиты прав потребителей обращаться.

Сейчас данная организация несет в себе вес рудимента.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 18:34

Re: Банк без попередження заарештував зарплатну карту, посил

Добрый вечер, я серьезно вообще-то... Арсетовали всю мою зарплату + отпускные, я остался вообще без средств к существованию
oleg1977
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 19:43

Re: Банк без попередження заарештував зарплатну карту, посил

oleg1977 написав:Добрый вечер, я серьезно вообще-то... Арсетовали всю мою зарплату + отпускные, я остался вообще без средств к существованию
Если действительно есть винонавче провадження - тут не вина Ощада. Вам к юристу надо на консультацию, тут явно пахнет судебными разбирательствами
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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 15:46

  oleg1977 написав:Добрый вечер, я серьезно вообще-то... Арсетовали всю мою зарплату + отпускные, я остался вообще без средств к существованию

шансов у вас с ощадом никаких, он тут не при делах.
вам нужно найти решение, в результате которого открыто исполнительное производство (без решений суда исполнительные производства не открываются), и после его осмысления станет понятно что делать
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