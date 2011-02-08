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Банк без попередження заарештував зарплатну карту, посилаючи
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
Додано: Вів 06 бер, 2018 20:05
Ощадбанк незаконно без усякого попередження заарештував мій картковий рахунок (заблокував карту), по якій мені нараховується заробітна платня, посилаючись, нібито, на існуюче виконавче провадження, про яке мені взагалі нічого невідомо. Водночас, за власною ініціативою, за номером виконавчого провадження, який мені був даний в банку я вияснив, що дійсно відкрито виконавче провадження на моє ім’я по примусовому стягненні з мене грошей як боржника віднесеного до реєстру боржників банку ПУМБ, проте з останніми у мене взагалі ніколи не було будь-яких цивільно-правових відносин. Будь-яке судове рішення в реєстрі судових рішень також немає.
У зв’язку з цим, збираюся подати в суд на неправомірні дії Ощадбанку, який незаконно заарештував мій картковий рахунок. Які мої шанси?
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oleg1977
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Додано: Вів 06 бер, 2018 20:12
Ого, ну ничего себе. Надо в общество защиты прав потребителей обращаться.
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Вів 06 бер, 2018 20:33
ребе Нок написав:
Ого, ну ничего себе. Надо в общество защиты прав потребителей обращаться.
Сейчас данная организация несет в себе вес рудимента.
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Додано: Сер 07 бер, 2018 18:34
Добрый вечер, я серьезно вообще-то... Арсетовали всю мою зарплату + отпускные, я остался вообще без средств к существованию
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oleg1977
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Додано: Сер 07 бер, 2018 19:43
oleg1977 написав:Добрый вечер, я серьезно вообще-то... Арсетовали всю мою зарплату + отпускные, я остался вообще без средств к существованию
Если действительно есть винонавче провадження - тут не вина Ощада. Вам к юристу надо на консультацию, тут явно пахнет судебными разбирательствами
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Додано: Чет 08 бер, 2018 15:46
oleg1977 написав:
Добрый вечер, я серьезно вообще-то... Арсетовали всю мою зарплату + отпускные, я остался вообще без средств к существованию
шансов у вас с ощадом никаких, он тут не при делах.
вам нужно найти решение, в результате которого открыто исполнительное производство (без решений суда исполнительные производства не открываются), и после его осмысления станет понятно что делать
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