|
|
|
Віртуальні карти без верифікації
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Суб 18 жов, 2025 17:51
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, де можна створити віртуальну картку без верифікації у гривні? Потрібна буквально на кілька платежів. Є якийсь сервіс?
-
Romanov90
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 14.02.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 18 жов, 2025 20:48
Romanov90 написав:Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, де можна створити віртуальну картку без верифікації у гривні? Потрібна буквально на кілька платежів. Є якийсь сервіс?
Нема вже давно
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37134
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8284 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Нед 26 жов, 2025 10:17
А в якому банку можна завести просту картку з верифікацією в режимі он-лайн? Щоб не ходити до банку? Крім Монобанку
-
Romanov90
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 14.02.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:38
Romanov90 написав:
А в якому банку можна завести просту картку з верифікацією в режимі он-лайн? Щоб не ходити до банку? Крім Монобанку
Точно в ПУМБі можна, і ніби в Сенсі теж. Взагалі, багато де зараз
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37134
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8284 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Пон 22 гру, 2025 23:47
Romanov90 та майже всі зараз працюють за таким принципом. А-банк, глобус, пумб і купа інших. Верифікація через дію, тому це вже стандартна практика не ходити у відділення.
-
sailed
-
-
- Повідомлень: 633
- З нами з: 24.05.16
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 26 гру, 2025 02:05
Пумб
-
lazynebula
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 09.12.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|3400
|
|
|1058
|341466
|
П'ят 29 бер, 2024 10:36
2XL
|
|5
|8573
|
|