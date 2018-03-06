Порошенко розкритикував вимоги МВФ щодо антикорупційного...

Додано: Сер 07 бер, 2018 17:57

lapay написав: Igorten написав: "Царь хороший, бояре плохие" , старая песня, придумайте что то поновее "Царь хороший, бояре плохие" , старая песня, придумайте что то поновее

Царю НАБУ з Судом до одного місця. Проти Кучми були і плівкі, і свідки, а результат? Царю НАБУ з Судом до одного місця. Проти Кучми були і плівкі, і свідки, а результат?

Вы чертовски правы в кое то векиНо обольщаться по этому поводу вам не стоит - как известно, даже сломанные часы дважды в день показывают правильное времяПрезидент - фигура сакральная и непрекосновенная у нас. При какой бы редакции Конституции мы не жили. Это делает возможным не система, а сам народ!Возможно, это результат некого ментального "дефекта", приобретенного в прошлые века, когда территории сегодняшней Украины находились под властью диктаторов да тиранов. Плюс, разумеется, православный "след".Тут всем известно, как я прохожусь по Порошенко, но не могу не отметить, что интеллектуально он выше на порядок своего папередника (что есть, то есть, и отрицать это бессмысленно). И тем не менее, даже он плавится в этом котле омерзительного народного подобострастия, забывая думать о последствиях даже не для страны, а для себя любимого!Разумеется, что никакой суд не достанет Президента Порошенко. Как не смог и не сможет достать экс-Президента Януковича. Но в условный Ростов на всякий случай отходной путь лучше иметь