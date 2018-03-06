RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Порошенко розкритикував вимоги
МВФ щодо антикорупційного...

Порошенко розкритикував вимоги МВФ щодо антикорупційного...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 15:27

Re: Порошенко розкритикував вимоги МВФ щодо антикорупційного

Молодец, а кроме защиты национального суверенитета, предлагаю отказаться от навязанных ранее в нарушение этого суверенитета, не присущих нашему народу извращенных гуманных еврокабал. И вернуть сметную казнь за хищение в крупных, и козацкое наказание (батоги, до третьего колена, и палия) при особо крупных размерах. Вот это будет по суверенному. Гетьман будет на майдане каждый год держать слово перед всем народом, как в старые времена. И если что не то в выступлении гетьмана - вступает народное правосудие, и ни надо никаких продажных судей, перевыборов, всё будет решать сам суверен после отчета прямо на площади (т.е народ). О чьих интерес так заботится Петр Алексеевич.
Vit.Ali
 
Повідомлень: 73
З нами з: 03.03.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 15:31

Ну звісно, суди повинен контролювати лише один він. Так безпечно для злочинців/олігархів і не суперечить Конституції!
Rainbow
 
Повідомлень: 1685
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 16:01

Re: Порошенко розкритикував вимоги МВФ щодо антикорупційного

Не шарите ви, хлопці-коментатори, як працює наша влада. Без корупційної змазки, особливо в Раді, все зупиниться. Це не Порошенко, а депутати не хочуть, щоб їх саджали. Порошенко собі імунитет завжди виторгує, як і Кучма.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5330
З нами з: 01.08.15
Подякував: 711 раз.
Подякували: 862 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 16:11

Re: Порошенко розкритикував вимоги МВФ щодо антикорупційного

  lapay написав:Це не Порошенко, а депутати не хочуть, щоб їх саджали. Порошенко собі імунитет завжди виторгує, як і Кучма.


"Царь хороший, бояре плохие" , старая песня, придумайте что то поновее :)
Igorten
 
Повідомлень: 2937
З нами з: 01.11.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 839 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 16:27

Re: Порошенко розкритикував вимоги МВФ щодо антикорупційного

  Igorten написав:"Царь хороший, бояре плохие" , старая песня, придумайте что то поновее

Царю НАБУ з Судом до одного місця. Проти Кучми були і плівкі, і свідки, а результат?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5330
З нами з: 01.08.15
Подякував: 711 раз.
Подякували: 862 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 16:42

Ишь чего вздумали ЕС: сделать антикоррупционный суд, без педали управления, как в развитых странах. Это как так? А как же воровать-пилить-выводить? Нене, так мы домик не построим, там задели как её? А, точно, суверенититититет. Жлобьё воровливое и бухарь- вот кто он.
Reddick
 
Повідомлень: 24
З нами з: 08.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 17:57

  lapay написав:
  Igorten написав:"Царь хороший, бояре плохие" , старая песня, придумайте что то поновее

Царю НАБУ з Судом до одного місця. Проти Кучми були і плівкі, і свідки, а результат?


Вы чертовски правы в кое то веки :) Но обольщаться по этому поводу вам не стоит - как известно, даже сломанные часы дважды в день показывают правильное время :mrgreen:

Президент - фигура сакральная и непрекосновенная у нас. При какой бы редакции Конституции мы не жили. Это делает возможным не система, а сам народ!

Возможно, это результат некого ментального "дефекта", приобретенного в прошлые века, когда территории сегодняшней Украины находились под властью диктаторов да тиранов. Плюс, разумеется, православный "след".

Тут всем известно, как я прохожусь по Порошенко, но не могу не отметить, что интеллектуально он выше на порядок своего папередника (что есть, то есть, и отрицать это бессмысленно). И тем не менее, даже он плавится в этом котле омерзительного народного подобострастия, забывая думать о последствиях даже не для страны, а для себя любимого!

Разумеется, что никакой суд не достанет Президента Порошенко. Как не смог и не сможет достать экс-Президента Януковича. Но в условный Ростов на всякий случай отходной путь лучше иметь :mrgreen:
Criticus
9
 
Повідомлень: 2064
З нами з: 20.06.15
Подякував: 41 раз.
Подякували: 2032 раз.
 
Профіль
3
3
1
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, lapay і 23 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко: ми робимо реформи не для МВФ 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 06 бер, 2018 15:29
36 1886
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 бер, 2018 16:04
lapay
Порошенко розповів, скільки мають намір інвестувати в...
R2 » Вів 06 бер, 2018 19:10
1 89
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 бер, 2018 15:09
anton_gms
Міносвіти планує змінити вимоги для отримання вчених...
R2 » Сер 07 бер, 2018 04:34
1 44
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 бер, 2018 04:35
max_us_ua
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.