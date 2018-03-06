|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 бер, 2018 15:27
Re: Порошенко розкритикував вимоги МВФ щодо антикорупційного
Молодец, а кроме защиты национального суверенитета, предлагаю отказаться от навязанных ранее в нарушение этого суверенитета, не присущих нашему народу извращенных гуманных еврокабал. И вернуть сметную казнь за хищение в крупных, и козацкое наказание (батоги, до третьего колена, и палия) при особо крупных размерах. Вот это будет по суверенному. Гетьман будет на майдане каждый год держать слово перед всем народом, как в старые времена. И если что не то в выступлении гетьмана - вступает народное правосудие, и ни надо никаких продажных судей, перевыборов, всё будет решать сам суверен после отчета прямо на площади (т.е народ). О чьих интерес так заботится Петр Алексеевич.
Додано: Сер 07 бер, 2018 15:31
Ну звісно, суди повинен контролювати лише один він. Так безпечно для злочинців/олігархів і не суперечить Конституції!
Додано: Сер 07 бер, 2018 16:01
Re: Порошенко розкритикував вимоги МВФ щодо антикорупційного
Не шарите ви, хлопці-коментатори, як працює наша влада. Без корупційної змазки, особливо в Раді, все зупиниться. Це не Порошенко, а депутати не хочуть, щоб їх саджали. Порошенко собі імунитет завжди виторгує, як і Кучма.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 07 бер, 2018 16:11
Re: Порошенко розкритикував вимоги МВФ щодо антикорупційного
Додано: Сер 07 бер, 2018 16:27
Re: Порошенко розкритикував вимоги МВФ щодо антикорупційного
Царю НАБУ з Судом до одного місця. Проти Кучми були і плівкі, і свідки, а результат?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 07 бер, 2018 16:42
Ишь чего вздумали ЕС: сделать антикоррупционный суд, без педали управления, как в развитых странах. Это как так? А как же воровать-пилить-выводить? Нене, так мы домик не построим, там задели как её? А, точно, суверенититититет. Жлобьё воровливое и бухарь- вот кто он.
Додано: Сер 07 бер, 2018 17:57
Вы чертовски правы в кое то веки Но обольщаться по этому поводу вам не стоит - как известно, даже сломанные часы дважды в день показывают правильное время
Президент - фигура сакральная и непрекосновенная у нас. При какой бы редакции Конституции мы не жили. Это делает возможным не система, а сам народ!
Возможно, это результат некого ментального "дефекта", приобретенного в прошлые века, когда территории сегодняшней Украины находились под властью диктаторов да тиранов. Плюс, разумеется, православный "след".
Тут всем известно, как я прохожусь по Порошенко, но не могу не отметить, что интеллектуально он выше на порядок своего папередника (что есть, то есть, и отрицать это бессмысленно). И тем не менее, даже он плавится в этом котле омерзительного народного подобострастия, забывая думать о последствиях даже не для страны, а для себя любимого!
Разумеется, что никакой суд не достанет Президента Порошенко. Как не смог и не сможет достать экс-Президента Януковича. Но в условный Ростов на всякий случай отходной путь лучше иметь
реклама
|