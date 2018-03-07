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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Сер 07 бер, 2018 13:19 Итоги: Валюта 07.03.18



По состоянию на 08.25 Киева цена апрельского фьючерса на золото снижалась на $0,2, или на 0,01%, до $1335,1 за унцию.



Стоимость майского фьючерса на серебро опускалась на 0,35%, до $16,73 за унцию.



Рост стоимости золота на торгах предыдущего дня был связан с геополитической напряженностью. Инвесторы беспокоятся по поводу глобальной торговой войны, которая может развернуться после заявлений Трампа о том, что США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий - в размере 10%. Это решение не поддержали как торговые партнеры США, так и некоторые однопартийцы Трампа.



Так, участники рынка также обратили внимание на новость об отставке экономического советника президента США Гэри Кона. Кон, который является сторонником свободной торговли в стране, принял решение об отставке после объявления Трампом своих планов по введению пошлин.



На этом фоне снижался курс доллара к мировым валютам, что позитивно отразилось на цене золота, сделав покупку драгметалла дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.



Курс доллара снижается к евро и иене в среду утром на опасениях разворачивания протекционистской политики президентом США Дональдом Трампом после отставки его экономического советника Гэри Кона.



По состоянию на 08.15 Киева курс евро к доллару рос до $1,2424 за евро против $1,2404 на предыдущих торгах.



Курс доллара к иене опускался до ¥105,59 за доллар со ¥106,13 на предыдущем закрытии.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,12%, до 89,51 пункта.



Советник Трампа по вопросам экономики Гэри Кон заявил во вторник, что уходит в отставку на фоне решения президента США ввести экономические пошлины на импорт стали и алюминия в страну.



По словам опрошенных агентством Reuters аналитиков, рынки теперь опасаются, что с уходом Кона у Трампа станет еще меньше сдерживающих факторов для проведения политики протекционизма в США. Инвесторы обеспокоены перспективой того, что президент решит путем ослабления доллара повысить конкурентоспособность экспорта США, делая при этом импорт в страну более дорогим.



«Неясно, использует ли Трамп ввозные пошлины лишь в качестве тактического приема в переговорах, или он действительно решительно настроен проводить такую политику. В любом случае мы не можем игнорировать риск протекционизма», - сказала Reuters старший экономист Sumitomo Mitsui Trust Аяко Сера.



Цены на золото поднялись во вторник, показав самый высокий уровень закрытия за две с половиной недели, так как доллар США резко упал.

Фондовый рынок США торговался неоднозначно, сдав большую часть своего раннего роста, что способствовало инвестиционной привлекательности желтого металла, даже несмотря, проблемы, связанные с потенциальной торговой войной и

напряженностью между Северной и Южной Кореей, как представляется, ослабли.



По итогам торгов апрельское золото выросло на $15,30, или 1,2%, до $1335,20 за унцию - это самый высокий результат с 16 февраля. В последние дни золото было волатильными, учитывая, что цены на золото торговались на самом низком уровне года в прошлый четверг и в феврале показали первое месячное снижение с октября.



Апрельское серебро подскочило на 37,2 цента, или 2,3%, до $16,784 за унцию.



Слабость доллара помогает драгоценному металлу, золоту, - сказал Наем Аслам, главный аналитик рынка ThinkMarkets. Индекс доллара США торговался со снижением на 0,6%.



«Слабость доллара вызвана опасениями вокруг глобальной торговой войны», - сказал Аслам. «Дональд Трамп сталкивается с сильным политическим давлением, чтобы смягчить свою позицию по отношению к своим объявлениям о торговых тарифах. Если новая форма сделки НАФТА будет подписана и станет реальностью, он может изменить свое мнение в отношении этих тарифов».



Майская платина выросла на 0,9% до $970,60 за унцию, а июньский палладий вырос на 0,1% до $978,30 за унцию.



Курс доллара США во вторник снизился до недельного минимума. Трейдеры увеличили спрос на более «рискованные» валюты после достижения соглашения между Северной и Южной Кореей о прямым переговорам. Это было бы первыми прямыми переговорами за десять лет.



Доллар, который рассматривается как «безопасная валюта» при росте рисков в последние месяцы, снизился, а «рискованные» валюты — австралийский (на 1%) и новозеландский (на 1,2%) доллары, валюты развивающихся рынков — выросли.



Доллар также ослаб из-за опасений, связанных с возможной торговой войной при введении предложенных президентом США Трампом тарифов на импорт стали и алюминия.



Индекс доллара USDX снизился на 0,5% до 89,62 пунктов.



Против йены доллар находится около закрытия понедельника, и остаётся недалеко от минимума за 16 месяцев, достигнутого на прошлой неделе, после того как президент Трамп объявил о тарифах на импорт.

Евро восстановился до двухнедельного максимума в $1,2414 после распродажи в понедельник.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 07 марта повысился на 29,70 коп. и составил 56,8011 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 5,38 коп., на торгах вторника укрепился на 13,31 коп., оказавшись на уровне 26,3490 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 06 марта с уровней предыдущего закрытия 26,430/26,455 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.01 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» упал в цене, провалившись к 26,38/26,43, а через 24 минуты уже оказался на цифре 26,38/26,42 UAH/USD.



По состоянию на 10.35 «американец» на торгах валютного межбанка опустился к отметке 26,37/26,40, а спустя 32 минуты был уже на уровне 26,36/26,38 UAH/USD.

В это время стало очевидно, что без НБУ рынок не справится со столь динамичным падением «американца». К 11.21, когда доллар прикоснулся к цифре 26,33/26,37 UAH/USD, на рынок наконец-то вышел регулятор, выкупая «лишнюю» СКВ по запросу наилучшего курса у 20-тки уполномоченных банков по 26,335 UAH/USD. Гривневая интервенция немного замедлила падение доллара, цена которого по состоянию на 11.35 консолидировалась на уровне 26,32/26,35 UAH/USD, не покидая эту отметку до 13.00, когда НБУ покинул межбанк, уйдя на обед, и доллар воспользовался этим, просев к 26,31/26,34 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими до 15.20 Киева, когда единичные продажи СКВ на опустевшем рынке понизили курс доллара к 26,27/26,31 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустом межбанке до самого закрытия сессии.



На цифре 26,27/26,31 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот вторник.



Большинство сделок на межбанке 06 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3490 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,12% с 28,0672 UAH/USD до 26,3490 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 06 марта гривна overnight котировалась банками по 14,00/15,75% годовых (с 12.15 Киева - 14,00/15,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 06 марта, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, как известно, во вторник растет приход экспортной выручки из-за рубежа, часть которой подлежит обязательной продаже.



Во-вторых, накануне НБУ продал свои депосертификаты на 21,656 млрд. грн., деньги за которые надо было перечислить во вторник.



В-третьих, готовясь к постпраздничному появлению на межбанке отложенного с 08-09 марта изрядного пакета предложения СКВ и обвал ее цены, наши экспортеры в эту короткую рабочую неделю потихоньку «выпускали пар», понемногу распродавая доллар.



Несмотря на некоторое «послабление» на рынке гривневого ресурса (остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ ко вторнику приподнялись с уровня

41 222,2 млн. грн. к отметке 41 368,9 млн. грн.), ситуация с гривней остается достаточно напряженной. Думаю, в значительной степени «вина» за это лежит на регуляторе, повысившим на прошлой неделе свою ставку и сделав гривневые ресурсы менее доступными.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 06 марта повысились на $75,4 млн., имея для этого следующие основания.



Во-первых, как указано выше, во вторник растет объем поступления экспортной выручки из-за рубежа, часть которой подлежит обязательной продаже.



Во-вторых, сохранение «медвежьего» тренда, который к тому же, углубился (накануне средневзвешенный курс СКВ потерял 5,38 коп., нынче коррекция составила 13,31 коп.), стимулирует ликвидность.



В-третьих, тема «синдрома понедельника» по известным причинам нынче снята с повестки дня.



В-четвертых, изрядную лепту в общий рост ликвидности внес регулятор, трижды появлявшийся на рынке и выкупивший по запросу наилучшего курса в общей сложности $100,0 млн. Боюсь ошибиться, но это абсолютный рекорд откачки с рынка долларовой ликвидности без проведения аукциона.



Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с понедельником, 05 марта, во вторник, 06-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $231,0 млн. к отметке $302,1 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $199,4 млн. к $274,8 млн.



О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» во вторник мы сообщили выше.



Торги 06 марта на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)

продемонстрировали схожую динамику, двигаясь в течение дня по-разному. До обеда, не без участия углубившейся коррекции «зеленого» безнала на торгах межбанка, которая в свою очередь «впечатлила» клиентов, интенсивно «сдающих валюту», цена наличного «американца» снижалась. Однако, после обеда рынок наличного «американца» развернулся к росту.



По версии столичных валютчиков, им пришлось поднять действующие цены из-за падения клиентского «приноса», дилеры-«неформалы» Днепра поясняют послеобеденный рост курса доллара сводками из Киева, где установилось преобладание клиентского спроса.



Не исключено, правы и те и другие – ведь падение клиентского приноса автоматически приводит к установлению «технического» преобладания спроса. И этот дисбаланс требовалось устранить повышение бидов, вослед за которыми поднялись и офера в наличной паре доллар-гривня. Без маржи дилеры налички теряли свой профит.



Исключение составил наличный рынок Запорожья, где после полуденной «просадки» долларовых цен, последние уже не изменялись до самого финиша торгов, которые, кстати, завершились в относительном равновесии покупок и продаж при некотором преобладании клиентского предложения СКВ.



Таким образом, в подавляющем большинстве рынков вышеперечисленных населенных пунктов по итогам вторника сложилось равновесие покупок и продаж, которое обеспечило прогресс на участке ликвидности.



Снова исключение составило Запорожье, дилеры рынка которого были вынуждены признать, что обороты 06-го оказались немного ниже, чем накануне. Не исключено, в Запорожье стало меньше доллара, который клиенты очень активно несли в «обменки» накануне, обеспечивая и «перекос» в сторону «приноса», и одновременно приличную итоговую ликвидность.



Вторым «нюансом» вторничной сессии наличного «неформального» рынка стала очевидная «сдержанность» его курсовой динамики. Если накануне здешний доллар в течение понедельника по обеим позициям терял в цене 20,0-25,0 коп., нынче послеобеденный разворот к росту обеспечил внутридневное подорожание наличного «американца» на довольно скромные цифры.



В то же время, нельзя не отметить, что, несмотря на гривневые интервенции НБУ на вторничной сессии межбанка, тамошний доллар по средневзвешенному курсу упал на заметные 13,31 коп.

Мы не исключаем, что более заметным (и несколько неожиданным) падением безналичный доллар обязан дополнительному и неучтенному ранее «медвежьему» фактору: 06-го состоялся тендер по продаже лицензий на 4G-частоты.



Налицо цикличность или «график» наиболее значительных внутридневных потерь для наличного рынка и валютного межбанка, в которых обвалы долларов этих ветвей валютного рынка не совпадают.



Единственное, отмеченное на сегодня совпадение в показателях наличного рынка и межбанка заключается в одинаковой динамике итоговой ликвидности.



Однако, представляется, если на межбанке обороты стимулировались углублением «медвежьего» тренда при «вмешательстве» арбитража регулятора, ликвидность «налички», скорее всего, поддерживалась «ассортиментом» настроений: до обеда доминировал клиентский «принос», после обеденного перерыва более активными были покупатели в паре доллар=гривня.



В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 43,0-5,0 коп., офера потеряли 2,0-10,0 коп. (лидировал в откате рынок Запорожья), или прибавили 3,0 коп. (рынок Днепра).



По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» «американца» потеряли 5,0-15,0 коп. (лидировали в откате Запорожье и Киев), позиция «предложение» понизилась на 5,0-15,0 коп. (снова лидировали столица и Запорожье).



Таким образом, по сравнению с предыдущей сессией, итоговая ликвидность вторничных торгов наличного рынка выросла. Вероятно, из-за разнообразия настроений в течение дня. Более заметное внутридневное повышение позиции «спрос», чем предложения по сравнению с полуденными ценовыми минимумами, свидетельствует о «технических» причинах послеобеденного «вынужденного» повышения бидов – падение клиентского приноса.



Окончательно, думается, этот вопрос прояснится в среду.



Впрочем, по порядку.



Торги 06 марта в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,38/26,48 UAH/USD, евро – 32,60/32,90 UAH/EUR, рубль – 0,455/0,468 UAH/RUB.



Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое сопровождалось низкими оборотами. Это равновесие наши дилеры были вынуждены поддерживать дисконтированием цен под давлением преобладающего клиентского «приноса» и в рамках выравнивания рынка.

К полудню розничный наличный доллар в Днепре понес потери. Но равновесие спроса и предложение сохранилось.



Около 12.04 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара понизились: 26,30/26,40 UAH/USD, евро - 32,47/32,72 UAH/EUR, рубль 0,455/0,468 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, здешние клиенты успокоились, а вовремя проведенная коррекция действующих цен сохранила на местном рынке равновесие покупок и продаж. Обороты «средние».



После обеда на рынке Днепра, со слов местных дилеров, активизировался спрос, источником которого был назван рынок столицы, где цены приподнялись несколько раньше.



По итогам дня валютчикам днепровской розницы удалось сохранить равновесие покупок и продаж, благодаря которому несколько выросли обороты, заслужив «четверку с плюсом» и констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.



В течение вторника биды розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре повысились на 3,0 коп., офера прибавили столько же.



По сравнению с закрытием понедельника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 7,0 коп., позиция «предложение» потеряла 5,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 26,38/26,48 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия торгов работали наличную пару доллар-гривня в равновесии покупок и продаж. Баланс поддерживался дисконтированием цен из-за преобладания клиентского предложения. Этого же требовали мероприятия по выравниванию рынка в баланс спроса и предложения.



Процесс затянулся до обеда, к которому доллар и евро «прикоснулись» ко внутридневным минимумам. После обеда перемены в настроениях клиентов потребовали обратной ценовой ревизии – оптовики были вынуждены поднимать котировки. Аккуратное управление ценовыми рычагами обеспечило сохранность равновесия покупок и продаж оптовых партий «зелени», что, в свою очередь, стало причиной роста итоговой ликвидности, заслужившей от «неформалов» днепровского опта «твердую четверку» и констатировавшей улучшение показателей предыдущей сессии.



На протяжении 06 марта биды и офера оптового наличного «неформального» доллара «по-днепровски» прибавили по 3,0 коп.



По сравнению с закрытием 05 марта биды наличного оптового доллара в Днепре упали на 7,0 коп., офера стали ниже на 5,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 06 марта уровнями 32,60/32,90 UAH/EUR, констатировав в течение вторника десятикопеечный рост бидов и оферов.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре не изменились, офера стали выше на 5,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 06 марта в разное время дня приходилось действовать по-разному, отвечая на вызовы нестабильного клиентского настроения: до полудня под воздействием доминировавшего «приноса» цены снижались, после обеда – росли.



Натурально, в подобных условиях у наших валютчиков не было возможности уделять полноценное внимание к пребывавшей в состоянии поэтапного роста паре евро-доллар на мировом валютном рынке на протяжении украинской части торгов форекса.



Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.







Полагаю, наши дилеры наличного рынка учли этот «привес», приподняв в течение вторника обе позиции наличного евро.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 06 марта на азиатской сессии форекса с уровня $1,2337, пара евро-доллар не спешила покидать эту отметку, лишь после 02.00 Киева, неспешно тронувшись вверх в район $1,2350, который не покидала до 08.00 Киева.

После 08.00 пара немного просела, оказавшись на уровне $1,2340, на котором пребывала до 12.40, инициировав с этого часа динамичный рост, который исчерпался лишь после того, как пара около 18.15 Киева «самоутвердилась», едва не прикоснувшись к цифре $1,2420. После этой попытки пара евро-доллар немного понизилась и не покидала диапазон $1,2395-1,2410 до 20.45 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс евро укрепляет позиции к доллару во вторник днем в преддверии очередного заседания Евроцентробанка и на фоне политических новостей из Германии и Италии.



По состоянию на 13.35 Киева курс евро к доллару рос до $1,2384 с $1,2336 доллара на предыдущих торгах.



Курс доллара к иене рос до ¥106,34 со ¥106,21 за доллар на предыдущем закрытии.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,15%, до 89,94 пункта.



В четверг состоится очередная встреча ЕЦБ. Ряд аналитиков полагает, что регулятор на мартовском заседании может объявить о некотором ужесточении монетарной политики, в частности об отказе увеличения объема и длительности программы выкупа активов.

Отказ от курса на смягчение монетарной политики на этой встрече, вероятно, усилит позиции евро.



По итогам последнего заседания, которое состоялось в январе, ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. Регулятор также сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне Є30 миллиардов ежемесячно по сентябрь 2018 года.



Кроме того, поддержку евро продолжают оказывать позитивные новости из Германии.



В воскресенье немецкие социал-демократы согласились создать новое правительство Германии вместе с альянсом ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель, завершив процесс нескольких недель. В понедельник газета Zeit со ссылкой на представителя президента сообщила, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выдвинул кандидатуру Меркель для переизбрания на пост канцлера Германии.



Трейдеры также продолжают следить за событиями в Италии, где в воскресенье состоялись парламентские выборы. После подсчета почти 100% голосов коалиция правоцентристских партий продолжает лидировать на выборах в обе палаты итальянского парламента. При этом ни одна партия не набирает достаточно голосов, чтобы претендовать на большинство в высшем законодательном органе и, следовательно, на право сформировать новое правительство страны.



Таким образом, во вторник пара евро-доллар продемонстрировала новые локальные максимумы, достигнута отметка $1,2418.



Выброс вверх от $1,2350 прошел резко, в форме импульса, и за 45 минут поднял пару к отметке $1,24.



Подобная форма курсовой динамики характерна для массового срабатывания стоп-приказов.



Ранее было отмечено, что «резало глаз» «неправильное» движение пары евро-доллар нам не нравилось, как 27 февраля (в день первого выступления Пауэлла в новой должности перед Конгрессом) цена пошла вниз после 4-дневного стояния на месте в диапазоне $1,2280-1,2350, оставив сверху нетронутыми стопы выше отметки $1,2350.

Думается, эти стопы наконец-то сработали, только перед этим пара евро-доллар показала ложный пробой отметки $1,22, опускаясь до $1,2150.

Если бы пара евро-доллар по-настоящему собиралась идти на «генеральное» снижение, цена сначала бы «забрала» стопы выше $1,2350, продемонстрировав бы «шип», и лишь затем пошла бы вниз.

Вместо этого цена пары ограничилась «хвостом» внизу и ушла вверх, а снятые во вторник стопы катализировали рост.



Этот сюжет свидетельствует о том, что цена пары намерена выйти вверх из полуторамесячного диапазона $1,22-1,2520.



Базовые основания для подобного варианта развития событий (выхода пары вверх) есть.



Напомним, что Казначейство США уже провело свой цикл наращивания госдолга, в феврале были размещены рекордные объемы госдолга. А во II квартале Казначейство планирует привлечь лишь $176 млрд. против $441 млрд. в январе-марте.



Большая часть необходимого для первого квартала фондирования была привлечена в феврале. А с учетом аукционов по векселям этой недели (чистое привлечение составит $71 млрд., см. https://treasurydirect.gov/instit/annce ... hpydwn.htm ), теперь уже привлечено $382 млрд. из $441 млрд. необходимых.



Так что остаток марта от Казначейства США особой поддержки доллар не дождется.



Заметим, что к фактору монетарной политики рынок по-прежнему сохраняет «равнодушие». Об этот свидетельствует то, что «ястребиный» настрой Пауэлла 27 февраля, когда он не исключал 4 повышения ставки в 2018 году, уже никто не вспоминает.



До следующего заседания ФРС 21 марта еще много времени. Интерес с точки зрения влияния на рынок пары евро-доллар на ближайшее время может представлять заседание ЕЦБ 08 марта и данные по рынку труда в США в пятницу.



В отношении ЕЦБ, думается, наиболее значимым будут перемены в комментариях и по меняет ли он фразу о том, что гарантирует низкие ставки еще длительное время после прекращения QE. Впрочем, судя по настроениям рынка, ЕЦБ риторику менять не будет, а если и сменит, это будет лишь поводом для роста евро.



До заседания ЕЦБ еще есть некоторое время, и пара евро-доллар имеет шансы пролонгировать начатый рост и без всяких новостей.



Рискнем предположить, что инициированный локальный «бычий» тренд пары евро-доллара имеет шансы поднять ее к отметке $1,26. Выше $1,2520/50 должны быть стоп-приказы на крупные объемы, все-таки речь идет верхней границе полуторамесячного диапазона, их срабатывание и поможет забросить пару к $1,26. Однако, для начала паре надо прикоснуться к цифре $1,25. Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2349 к отметке $1,2400 констатировав внутридневное его повышение на заметные 51 пункт.Полагаю, наши дилеры наличного рынка учли этот «привес», приподняв в течение вторника обе позиции наличного евро.Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.Стало быть, стартовав 06 марта на азиатской сессии форекса с уровня $1,2337, пара евро-доллар не спешила покидать эту отметку, лишь после 02.00 Киева, неспешно тронувшись вверх в район $1,2350, который не покидала до 08.00 Киева.После 08.00 пара немного просела, оказавшись на уровне $1,2340, на котором пребывала до 12.40, инициировав с этого часа динамичный рост, который исчерпался лишь после того, как пара около 18.15 Киева «самоутвердилась», едва не прикоснувшись к цифре $1,2420. После этой попытки пара евро-доллар немного понизилась и не покидала диапазон $1,2395-1,2410 до 20.45 Киева…Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.Курс евро укрепляет позиции к доллару во вторник днем в преддверии очередного заседания Евроцентробанка и на фоне политических новостей из Германии и Италии.По состоянию на 13.35 Киева курс евро к доллару рос до $1,2384 с $1,2336 доллара на предыдущих торгах.Курс доллара к иене рос до ¥106,34 со ¥106,21 за доллар на предыдущем закрытии.Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,15%, до 89,94 пункта.В четверг состоится очередная встреча ЕЦБ. Ряд аналитиков полагает, что регулятор на мартовском заседании может объявить о некотором ужесточении монетарной политики, в частности об отказе увеличения объема и длительности программы выкупа активов.Отказ от курса на смягчение монетарной политики на этой встрече, вероятно, усилит позиции евро.По итогам последнего заседания, которое состоялось в январе, ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. Регулятор также сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне Є30 миллиардов ежемесячно по сентябрь 2018 года.Кроме того, поддержку евро продолжают оказывать позитивные новости из Германии.В воскресенье немецкие социал-демократы согласились создать новое правительство Германии вместе с альянсом ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель, завершив процесс нескольких недель. В понедельник газета Zeit со ссылкой на представителя президента сообщила, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выдвинул кандидатуру Меркель для переизбрания на пост канцлера Германии.Трейдеры также продолжают следить за событиями в Италии, где в воскресенье состоялись парламентские выборы. После подсчета почти 100% голосов коалиция правоцентристских партий продолжает лидировать на выборах в обе палаты итальянского парламента. При этом ни одна партия не набирает достаточно голосов, чтобы претендовать на большинство в высшем законодательном органе и, следовательно, на право сформировать новое правительство страны.Таким образом, во вторник пара евро-доллар продемонстрировала новые локальные максимумы, достигнута отметка $1,2418.Выброс вверх от $1,2350 прошел резко, в форме импульса, и за 45 минут поднял пару к отметке $1,24.Подобная форма курсовой динамики характерна для массового срабатывания стоп-приказов.Ранее было отмечено, что «резало глаз» «неправильное» движение пары евро-доллар нам не нравилось, как 27 февраля (в день первого выступления Пауэлла в новой должности перед Конгрессом) цена пошла вниз после 4-дневного стояния на месте в диапазоне $1,2280-1,2350, оставив сверху нетронутыми стопы выше отметки $1,2350.Думается, эти стопы наконец-то сработали, только перед этим пара евро-доллар показала ложный пробой отметки $1,22, опускаясь до $1,2150.Если бы пара евро-доллар по-настоящему собиралась идти на «генеральное» снижение, цена сначала бы «забрала» стопы выше $1,2350, продемонстрировав бы «шип», и лишь затем пошла бы вниз.Вместо этого цена пары ограничилась «хвостом» внизу и ушла вверх, а снятые во вторник стопы катализировали рост.Этот сюжет свидетельствует о том, что цена пары намерена выйти вверх из полуторамесячного диапазона $1,22-1,2520.Базовые основания для подобного варианта развития событий (выхода пары вверх) есть.Напомним, что Казначейство США уже провело свой цикл наращивания госдолга, в феврале были размещены рекордные объемы госдолга. А во II квартале Казначейство планирует привлечь лишь $176 млрд. против $441 млрд. в январе-марте.Большая часть необходимого для первого квартала фондирования была привлечена в феврале. А с учетом аукционов по векселям этой недели (чистое привлечение составит $71 млрд., см.), теперь уже привлечено $382 млрд. из $441 млрд. необходимых.Так что остаток марта от Казначейства США особой поддержки доллар не дождется.Заметим, что к фактору монетарной политики рынок по-прежнему сохраняет «равнодушие». Об этот свидетельствует то, что «ястребиный» настрой Пауэлла 27 февраля, когда он не исключал 4 повышения ставки в 2018 году, уже никто не вспоминает.До следующего заседания ФРС 21 марта еще много времени. Интерес с точки зрения влияния на рынок пары евро-доллар на ближайшее время может представлять заседание ЕЦБ 08 марта и данные по рынку труда в США в пятницу.В отношении ЕЦБ, думается, наиболее значимым будут перемены в комментариях и по меняет ли он фразу о том, что гарантирует низкие ставки еще длительное время после прекращения QE. Впрочем, судя по настроениям рынка, ЕЦБ риторику менять не будет, а если и сменит, это будет лишь поводом для роста евро.До заседания ЕЦБ еще есть некоторое время, и пара евро-доллар имеет шансы пролонгировать начатый рост и без всяких новостей.Рискнем предположить, что инициированный локальный «бычий» тренд пары евро-доллара имеет шансы поднять ее к отметке $1,26. Выше $1,2520/50 должны быть стоп-приказы на крупные объемы, все-таки речь идет верхней границе полуторамесячного диапазона, их срабатывание и поможет забросить пару к $1,26. Однако, для начала паре надо прикоснуться к цифре $1,25.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое достаточно сдержанной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 32,60/32,90 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное десятикопеечное повышение бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 06 марта ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем во вторник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,455/0,468 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 06 марта, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «твердую четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по не изменившемуся с закрытия понедельника спросу и прибавившему 5,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 06 марта по спросу и по предложению не изменились.



Как и предполагалось, на вторничной сессии валютного межбанка тамошний «американец» пролонгировал «медвежий» тренд, ведомый старыми дайверами: во второй день недели растет приток экспортной выручки из-за рубежа, среды которых есть и часть, обязательной к продаже выручки.



Во-вторых, регулятор накануне снова провел размещение своих депозитных сертификатов на 21 с лишним миллиардов гривень, оголив «закрома» в нацвалюте у части межбанковских игроков.



В-третьих, определенным сюрпризом для валютного межбанка стало проведение тендера по продаже лицензий на 4G-частоты, которое сыграло на стороне «зеленых медведей».



В-четвертых, эта неделя короткая и упирается в длинные выходные, в течение которых накопится изрядный объем отложенного предложения СКВ, появление даже части которого на межбанке способно обвалить тамошний курс доллара. Поэтому игроки 05-07-го предпочитают потихоньку выпускать валютный пар небольшими порциями, формируя «мягкий» «перекос» в безналичной паре доллар-гривня, который довольно легко нивелируется нацбанковским арбитражом.



У нас нет оснований менять свой прогноз на среду, последний предпраздничный день недели. Как известно в среду-четверг поток экспортной выручки из-за рубежа достигает своего апогея. Думаю, это станет определяющим в формировании преобладания предложения СКВ игроками на межбанке 07 марта, причем ввиду выросшего поступления СКВ из-за рубежа мы не исключаем более серьезного «вмешательства» НБУ в торги. Посредством валютного аукциона, например.



Наличный рынок по мере приближения праздника также испытывает дополнительный прессинг со стороны сдающих небольшие партии СКВ мужчин…



Так что, «медвежий» тренд сохранится 07-го и на наличном рынке.



В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,27/26,31 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки очередного «послабления» на рынке гривневого ресурса и роста средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Тамошний гривневый «навес» стал «тяжелее», поднявшись с уровня 41 368,9 млн. грн. к отметке 42 464,0 млн. грн., намекая на вероятность остановки ревальвации нацвалюты по причине «монетарных» перемен.



Довольно рано, около 10.08, выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке обвалилась до 26,06/26,16 UAH/USD. «Не иначе, прекрасный пол виноват», - предположил наш гуру.



К 10.26 цена доллара на межбанке, немного понизив темп отката,

консолидировалась на уровне 26,07/26,12 UAH/USD. Со слов очевидцев, на рынке видели регулятора с пылесосом, «хомячившего» «лишние» доллары.



По состоянию на 10.45 коррекция курса безналичного «американца» продолжалась, уронив доллар к цифре 26,06/26,09 UAH/USD. «Похоже, у регулятора долларовый пылесос забился», - предположил наш гуру.



Не выдержав такого давления «медведей» на доллар, НБУ анонсировал проведение валютного аукциона по выкупу «зеленых» излишков. Объем мероприятия $100,0 млн., три конкурентные заявки надо успеть подать до 11.15 Киева.



Анонс регулятора остановил коррекцию доллара на цифре 26,06/26,09 UAH/USD по состоянию на 10.56 Киева.



В рамках привычного давления на регулятора, объявившего валютный аукцион, игроки межбанка к 11.10 приподняли действующие котировки доллара до 26,08/26,11 UAH/USD, надеясь на аукционе продать СКВ подороже.



На 11.40 стали известны первые цифры состоявшегося валютного аукциона – цена отсечки составила 26,1190, средневзвешенный курс - 26,1119 UAH/USD.



Реагируя на эту первую статистику с аукциона, безналичный «американец» приподнялся к 26,10/26,13 UAH/USD. «Ждем остальных результатов аукциона»,

- рапортовал наш гуру из банка-«госбегемота».



Дополуденное динамичное снижение «зеленых» цен на межбанке на фоне уже состоявшегося «вмешательства» НБУ, которое не помогло, заставив регулятор анонсировать аукцион, наконец-то остановивший баксопад», сопровождалось признаками стабильности на рынке гривневой ликвидности. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не покинули отметку 14,00/15,75% годовых.



К 12.05 стали известны все подробности состоявшегося валютного аукциона. Было подано заявок на сумму $68,70 млн., из которых регулятор удовлетворил $58,80 млн.



Средневзвешенный курс доллара на аукционе составил 26,1119, максимальный (цена отсечки) 26,1190, минимальный – 26,1000 UAH/USD.



Судя по всему, регулятор на аукционе осчастливил не всех, потому что уже около 12.13 котировки безналичного доллара на межбанке упали к 26,03/26,07 UAH/USD.



Наконец на фоне консолидировавшихся на уровне 26,05/26,08 UAH/USD цен, свидетельствовавших, что регулятор не вернулся на рынок, валютный межбанк около 12.48 Киева ушел на обеденный перерыв.



На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 07 марта с уровней: доллар – 26,15/26,50 UAH/USD, евро – 32,30/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,453/0,475 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу понизился на 15,0 коп., потеряв 10,0 коп. по предложению.



Евро по сравнению с открытием 06 марта по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 06 марта по спросу вырос на 30 пунктов, потеряв 50 пунктов по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,2408, поднявшись до $1,2416 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев до $1,2406 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

07 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,20/26,33-35 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос понизился на 15,0 коп., предложение потеряло 10,0-12,0 коп.); евро – 32,45-50/33,78-83 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 06 марта февраля спрос просел на 5,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.); рубль - 0,455/0,468 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 07 марта в розничном сегменте на моменте наблюдалось низколиквидное равновесие спроса и оферов.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,20/26,33-35 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос понизился на 15,0 коп., предложение потеряло 10,0-12,0 коп.); евро – 32,45-50/33,78-83 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 06 марта февраля спрос просел на 5,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.); рубль - 0,455/0,468 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 07 марта в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки шли в балансе.



К 12.06 столичные валютчики-оптовики рапортовали об более низких текущих ценах (26,20/26,35 UAH/USD, евро - 32,50/32,70 UAH/EUR), сопровождаемых равновесной торговлей с ликвидностью «ниже среднего».



По состоянию на 12.16 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установившейся здесь равновесной торговле в паре доллар-гривня в условия баланса спрос/предложение на фоне немного изменившихся действующих цен: 26,15/26,30 UAH/USD, евро - 32,40/32,80 UAH/EUR, рубль 0,455/0,464 UAH/RUB.



Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара не изменились: 26,20/26,30 UAH/USD, евро - 32,45/32,75 UAH/EUR, рубль 0,455/0,468 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, здешние клиенты успокоились, а вовремя проведенная коррекция оферов «американца» сохранила на местном рынке равновесие покупок и продаж. Обороты «средние».



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 07 марта по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,28/26,50 UAH/USD, евро – 32,55/32,90 UAH/EUR, рубль 0,458/0,464 UAH/RUB, Киев опт 26,25-30/26,38-43 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,25-30/26,38-43 UAH/USD, евро (опт) 32,50/32,70 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,50/32,70 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,20/26,45 UAH/USD, евро – 32,30/32,85 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 RUB/USD, Одесса – опт 26,20/26,30 UAH/USD, розница – 26,10/26,40 UAH/USD; Запорожье – 26,10/26,25 UAH/USD; евро – 32,30/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,455/0,464 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Стоимость золота снижается в рамках коррекции в среду утром после роста на предыдущих торгах на опасениях трейдерами глобальной торговой войны из-за заявлений президента США Дональда Трампа.Курс доллара снижается к евро и иене в среду утром на опасениях разворачивания протекционистской политики президентом США Дональдом Трампом после отставки его экономического советника Гэри Кона.Цены на золото поднялись во вторник, показав самый высокий уровень закрытия за две с половиной недели, так как доллар США резко упал.Фондовый рынок США торговался неоднозначно, сдав большую часть своего раннего роста, что способствовало инвестиционной привлекательности желтого металла, даже несмотря, проблемы, связанные с потенциальной торговой войной инапряженностью между Северной и Южной Кореей, как представляется, ослабли.Курс доллара США во вторник снизился до недельного минимума. Трейдеры увеличили спрос на более «рискованные» валюты после достижения соглашения между Северной и Южной Кореей о прямым переговорам. Это было бы первыми прямыми переговорами за десять лет.Доллар, который рассматривается как «безопасная валюта» при росте рисков в последние месяцы, снизился, а «рискованные» валюты — австралийский (на 1%) и новозеландский (на 1,2%) доллары, валюты развивающихся рынков — выросли.Доллар также ослаб из-за опасений, связанных с возможной торговой войной при введении предложенных президентом США Трампом тарифов на импорт стали и алюминия.Индекс доллара USDX снизился на 0,5% до 89,62 пунктов.Против йены доллар находится около закрытия понедельника, и остаётся недалеко от минимума за 16 месяцев, достигнутого на прошлой неделе, после того как президент Трамп объявил о тарифах на импорт.Евро восстановился до двухнедельного максимума в $1,2414 после распродажи в понедельник.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,12% с 28,0672 UAH/USD до 26,3490 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 06 марта гривна overnight котировалась банками по 14,00/15,75% годовых (с 12.15 Киева - 14,00/15,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 06 марта, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, как известно, во вторник растет приход экспортной выручки из-за рубежа, часть которой подлежит обязательной продаже.Во-вторых, накануне НБУ продал свои депосертификаты на 21,656 млрд. грн., деньги за которые надо было перечислить во вторник.В-третьих, готовясь к постпраздничному появлению на межбанке отложенного с 08-09 марта изрядного пакета предложения СКВ и обвал ее цены, наши экспортеры в эту короткую рабочую неделю потихоньку «выпускали пар», понемногу распродавая доллар.Несмотря на некоторое «послабление» на рынке гривневого ресурса (остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ ко вторнику приподнялись с уровня41 222,2 млн. грн. к отметке 41 368,9 млн. грн.), ситуация с гривней остается достаточно напряженной. Думаю, в значительной степени «вина» за это лежит на регуляторе, повысившим на прошлой неделе свою ставку и сделав гривневые ресурсы менее доступными.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 06 марта повысились на $75,4 млн., имея для этого следующие основания.Во-первых, как указано выше, во вторник растет объем поступления экспортной выручки из-за рубежа, часть которой подлежит обязательной продаже.Во-вторых, сохранение «медвежьего» тренда, который к тому же, углубился (накануне средневзвешенный курс СКВ потерял 5,38 коп., нынче коррекция составила 13,31 коп.), стимулирует ликвидность.В-третьих, тема «синдрома понедельника» по известным причинам нынче снята с повестки дня.В-четвертых, изрядную лепту в общий рост ликвидности внес регулятор, трижды появлявшийся на рынке и выкупивший по запросу наилучшего курса в общей сложности $100,0 млн. Боюсь ошибиться, но это абсолютный рекорд откачки с рынка долларовой ликвидности без проведения аукциона.Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению с понедельником, 05 марта, во вторник, 06-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $231,0 млн. к отметке $302,1 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $199,4 млн. к $274,8 млн.О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» во вторник мы сообщили выше.Торги 06 марта на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)продемонстрировали схожую динамику, двигаясь в течение дня по-разному. До обеда, не без участия углубившейся коррекции «зеленого» безнала на торгах межбанка, которая в свою очередь «впечатлила» клиентов, интенсивно «сдающих валюту», цена наличного «американца» снижалась. Однако, после обеда рынок наличного «американца» развернулся к росту.По версии столичных валютчиков, им пришлось поднять действующие цены из-за падения клиентского «приноса», дилеры-«неформалы» Днепра поясняют послеобеденный рост курса доллара сводками из Киева, где установилось преобладание клиентского спроса.Не исключено, правы и те и другие – ведь падение клиентского приноса автоматически приводит к установлению «технического» преобладания спроса. И этот дисбаланс требовалось устранить повышение бидов, вослед за которыми поднялись и офера в наличной паре доллар-гривня. Без маржи дилеры налички теряли свой профит.Исключение составил наличный рынок Запорожья, где после полуденной «просадки» долларовых цен, последние уже не изменялись до самого финиша торгов, которые, кстати, завершились в относительном равновесии покупок и продаж при некотором преобладании клиентского предложения СКВ.Таким образом, в подавляющем большинстве рынков вышеперечисленных населенных пунктов по итогам вторника сложилось равновесие покупок и продаж, которое обеспечило прогресс на участке ликвидности.Снова исключение составило Запорожье, дилеры рынка которого были вынуждены признать, что обороты 06-го оказались немного ниже, чем накануне. Не исключено, в Запорожье стало меньше доллара, который клиенты очень активно несли в «обменки» накануне, обеспечивая и «перекос» в сторону «приноса», и одновременно приличную итоговую ликвидность.Вторым «нюансом» вторничной сессии наличного «неформального» рынка стала очевидная «сдержанность» его курсовой динамики. Если накануне здешний доллар в течение понедельника по обеим позициям терял в цене 20,0-25,0 коп., нынче послеобеденный разворот к росту обеспечил внутридневное подорожание наличного «американца» на довольно скромные цифры.В то же время, нельзя не отметить, что, несмотря на гривневые интервенции НБУ на вторничной сессии межбанка, тамошний доллар по средневзвешенному курсу упал на заметные 13,31 коп.Мы не исключаем, что более заметным (и несколько неожиданным) падением безналичный доллар обязан дополнительному и неучтенному ранее «медвежьему» фактору: 06-го состоялся тендер по продаже лицензий на 4G-частоты.Налицо цикличность или «график» наиболее значительных внутридневных потерь для наличного рынка и валютного межбанка, в которых обвалы долларов этих ветвей валютного рынка не совпадают.Единственное, отмеченное на сегодня совпадение в показателях наличного рынка и межбанка заключается в одинаковой динамике итоговой ликвидности.Однако, представляется, если на межбанке обороты стимулировались углублением «медвежьего» тренда при «вмешательстве» арбитража регулятора, ликвидность «налички», скорее всего, поддерживалась «ассортиментом» настроений: до обеда доминировал клиентский «принос», после обеденного перерыва более активными были покупатели в паре доллар=гривня.В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 43,0-5,0 коп., офера потеряли 2,0-10,0 коп. (лидировал в откате рынок Запорожья), или прибавили 3,0 коп. (рынок Днепра).По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» «американца» потеряли 5,0-15,0 коп. (лидировали в откате Запорожье и Киев), позиция «предложение» понизилась на 5,0-15,0 коп. (снова лидировали столица и Запорожье).Таким образом, по сравнению с предыдущей сессией, итоговая ликвидность вторничных торгов наличного рынка выросла. Вероятно, из-за разнообразия настроений в течение дня. Более заметное внутридневное повышение позиции «спрос», чем предложения по сравнению с полуденными ценовыми минимумами, свидетельствует о «технических» причинах послеобеденного «вынужденного» повышения бидов – падение клиентского приноса.Окончательно, думается, этот вопрос прояснится в среду.Впрочем, по порядку.Торги 06 марта в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,38/26,48 UAH/USD, евро – 32,60/32,90 UAH/EUR, рубль – 0,455/0,468 UAH/RUB.Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое сопровождалось низкими оборотами. Это равновесие наши дилеры были вынуждены поддерживать дисконтированием цен под давлением преобладающего клиентского «приноса» и в рамках выравнивания рынка.К полудню розничный наличный доллар в Днепре понес потери. Но равновесие спроса и предложение сохранилось.Около 12.04 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара понизились: 26,30/26,40 UAH/USD, евро - 32,47/32,72 UAH/EUR, рубль 0,455/0,468 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, здешние клиенты успокоились, а вовремя проведенная коррекция действующих цен сохранила на местном рынке равновесие покупок и продаж. Обороты «средние».После обеда на рынке Днепра, со слов местных дилеров, активизировался спрос, источником которого был назван рынок столицы, где цены приподнялись несколько раньше.По итогам дня валютчикам днепровской розницы удалось сохранить равновесие покупок и продаж, благодаря которому несколько выросли обороты, заслужив «четверку с плюсом» и констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.В течение вторника биды розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре повысились на 3,0 коп., офера прибавили столько же.По сравнению с закрытием понедельника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 7,0 коп., позиция «предложение» потеряла 5,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 26,38/26,48 UAH/USD.Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия торгов работали наличную пару доллар-гривня в равновесии покупок и продаж. Баланс поддерживался дисконтированием цен из-за преобладания клиентского предложения. Этого же требовали мероприятия по выравниванию рынка в баланс спроса и предложения.Процесс затянулся до обеда, к которому доллар и евро «прикоснулись» ко внутридневным минимумам. После обеда перемены в настроениях клиентов потребовали обратной ценовой ревизии – оптовики были вынуждены поднимать котировки. Аккуратное управление ценовыми рычагами обеспечило сохранность равновесия покупок и продаж оптовых партий «зелени», что, в свою очередь, стало причиной роста итоговой ликвидности, заслужившей от «неформалов» днепровского опта «твердую четверку» и констатировавшей улучшение показателей предыдущей сессии.На протяжении 06 марта биды и офера оптового наличного «неформального» доллара «по-днепровски» прибавили по 3,0 коп.По сравнению с закрытием 05 марта биды наличного оптового доллара в Днепре упали на 7,0 коп., офера стали ниже на 5,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 06 марта уровнями 32,60/32,90 UAH/EUR, констатировав в течение вторника десятикопеечный рост бидов и оферов.По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре не изменились, офера стали выше на 5,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 06 марта в разное время дня приходилось действовать по-разному, отвечая на вызовы нестабильного клиентского настроения: до полудня под воздействием доминировавшего «приноса» цены снижались, после обеда – росли.Натурально, в подобных условиях у наших валютчиков не было возможности уделять полноценное внимание к пребывавшей в состоянии поэтапного роста паре евро-доллар на мировом валютном рынке на протяжении украинской части торгов форекса.Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое достаточно сдержанной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 32,60/32,90 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное десятикопеечное повышение бидов и оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 06 марта ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем во вторник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,455/0,468 UAH/RUB.По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 06 марта, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «твердую четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по не изменившемуся с закрытия понедельника спросу и прибавившему 5,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 06 марта по спросу и по предложению не изменились.В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,27/26,31 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки очередного «послабления» на рынке гривневого ресурса и роста средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Тамошний гривневый «навес» стал «тяжелее», поднявшись с уровня 41 368,9 млн. грн. к отметке 42 464,0 млн. грн., намекая на вероятность остановки ревальвации нацвалюты по причине «монетарных» перемен.Довольно рано, около 10.08, выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке обвалилась до 26,06/26,16 UAH/USD. «Не иначе, прекрасный пол виноват», - предположил наш гуру.К 10.26 цена доллара на межбанке, немного понизив темп отката,консолидировалась на уровне 26,07/26,12 UAH/USD. Со слов очевидцев, на рынке видели регулятора с пылесосом, «хомячившего» «лишние» доллары.По состоянию на 10.45 коррекция курса безналичного «американца» продолжалась, уронив доллар к цифре 26,06/26,09 UAH/USD. «Похоже, у регулятора долларовый пылесос забился», - предположил наш гуру.Не выдержав такого давления «медведей» на доллар, НБУ анонсировал проведение валютного аукциона по выкупу «зеленых» излишков. Объем мероприятия $100,0 млн., три конкурентные заявки надо успеть подать до 11.15 Киева.Анонс регулятора остановил коррекцию доллара на цифре 26,06/26,09 UAH/USD по состоянию на 10.56 Киева.В рамках привычного давления на регулятора, объявившего валютный аукцион, игроки межбанка к 11.10 приподняли действующие котировки доллара до 26,08/26,11 UAH/USD, надеясь на аукционе продать СКВ подороже.На 11.40 стали известны первые цифры состоявшегося валютного аукциона – цена отсечки составила 26,1190, средневзвешенный курс - 26,1119 UAH/USD.Реагируя на эту первую статистику с аукциона, безналичный «американец» приподнялся к 26,10/26,13 UAH/USD. «Ждем остальных результатов аукциона»,- рапортовал наш гуру из банка-«госбегемота».Дополуденное динамичное снижение «зеленых» цен на межбанке на фоне уже состоявшегося «вмешательства» НБУ, которое не помогло, заставив регулятор анонсировать аукцион, наконец-то остановивший баксопад», сопровождалось признаками стабильности на рынке гривневой ликвидности. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не покинули отметку 14,00/15,75% годовых.К 12.05 стали известны все подробности состоявшегося валютного аукциона. Было подано заявок на сумму $68,70 млн., из которых регулятор удовлетворил $58,80 млн.Средневзвешенный курс доллара на аукционе составил 26,1119, максимальный (цена отсечки) 26,1190, минимальный – 26,1000 UAH/USD.Судя по всему, регулятор на аукционе осчастливил не всех, потому что уже около 12.13 котировки безналичного доллара на межбанке упали к 26,03/26,07 UAH/USD.Наконец на фоне консолидировавшихся на уровне 26,05/26,08 UAH/USD цен, свидетельствовавших, что регулятор не вернулся на рынок, валютный межбанк около 12.48 Киева ушел на обеденный перерыв.На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 07 марта с уровней: доллар – 26,15/26,50 UAH/USD, евро – 32,30/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,453/0,475 UAH/RUB.По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу понизился на 15,0 коп., потеряв 10,0 коп. по предложению.Евро по сравнению с открытием 06 марта по спросу и по предложению не претерпел изменений.Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 06 марта по спросу вырос на 30 пунктов, потеряв 50 пунктов по предложению.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,2408, поднявшись до $1,2416 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев до $1,2406 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром07 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,20/26,33-35 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос понизился на 15,0 коп., предложение потеряло 10,0-12,0 коп.); евро – 32,45-50/33,78-83 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 06 марта февраля спрос просел на 5,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.); рубль - 0,455/0,468 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 07 марта в розничном сегменте на моменте наблюдалось низколиквидное равновесие спроса и оферов.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,20/26,33-35 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос понизился на 15,0 коп., предложение потеряло 10,0-12,0 коп.); евро – 32,45-50/33,78-83 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 06 марта февраля спрос просел на 5,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.); рубль - 0,455/0,468 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).На старте торгов 07 марта в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки шли в балансе.К 12.06 столичные валютчики-оптовики рапортовали об более низких текущих ценах (26,20/26,35 UAH/USD, евро - 32,50/32,70 UAH/EUR), сопровождаемых равновесной торговлей с ликвидностью «ниже среднего».По состоянию на 12.16 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установившейся здесь равновесной торговле в паре доллар-гривня в условия баланса спрос/предложение на фоне немного изменившихся действующих цен: 26,15/26,30 UAH/USD, евро - 32,40/32,80 UAH/EUR, рубль 0,455/0,464 UAH/RUB.Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара не изменились: 26,20/26,30 UAH/USD, евро - 32,45/32,75 UAH/EUR, рубль 0,455/0,468 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, здешние клиенты успокоились, а вовремя проведенная коррекция оферов «американца» сохранила на местном рынке равновесие покупок и продаж. Обороты «средние».В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 07 марта по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,28/26,50 UAH/USD, евро – 32,55/32,90 UAH/EUR, рубль 0,458/0,464 UAH/RUB, Киев опт 26,25-30/26,38-43 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,25-30/26,38-43 UAH/USD, евро (опт) 32,50/32,70 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,50/32,70 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,20/26,45 UAH/USD, евро – 32,30/32,85 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 RUB/USD, Одесса – опт 26,20/26,30 UAH/USD, розница – 26,10/26,40 UAH/USD; Запорожье – 26,10/26,25 UAH/USD; евро – 32,30/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,455/0,464 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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