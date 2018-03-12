Українцям показали, з чого складається тариф на газ для...

Додано: П'ят 16 бер, 2018 02:15

mephala написав: EKO написав: Где эти 6,9 млрд куб.м, кто их оплатил и по какой цене? Где этимлрд куб.м, кто их оплатил и по какой цене?

Во первых вы сами написали что не знаете сколько идет на технические нужды. Так вот узнайте сначала сколько теряется в хранилищах при хранении, при транпортировке и прочие нужды.

Во вторых вы даже не потрудились изучить то что постите. А там четко написано что разница между закачкой и отбором из хранилищ 3 лярда.



EKO написав: Теперь, по цене газа

Из официальной финансовой отчётности «Укргаздобычи» за 2016 год видно, что себестоимость газа собственной добычи в 2016 году составила 2 468,17 грн/тыс м газа. При этом 1862,29 грн из этой себестоимости — налоги. Теперь,газаИз официальной финансовой отчётности «Укргаздобычи» за 2016 год видно, что себестоимость газа собственной добычи в 2016 году составилагрн/тыс м газа. При этом

А в той отчетности не сказано что подразумевается под себестоимостью добычи?

Это стоимость эксплуатации уже разведанных, пробуренных и обустроенных скважин?

Это стоимость бурения, обустройства и эксплуатации скважин?

Это стоимость разведки, бурения, обустройства и эксплуатации скважин?



ЗЫ

ваш опус мне напомнил как любит Тимошенко языком чесать. Красивые числа но как начнеш ковырять то становится понятно что много о чем умолчали для красоты картинки.



ЗЗЫ

кстати поинтересуйтесь сколько добавляют в странах европы за доставку газа от границы до потребителя. чет я думаю статистика которую вам вывалили сделана что бы не смущать рядового потребителя стоимостью этой самой доставки. потому ИМХО стоимость газа действительно должна быть меньше но доставка зато дороже. но если такое показать потребителю они же начнут трындеть. Во первых вы сами написали что не знаете сколько идет на технические нужды. Так вот узнайте сначала сколько теряется в хранилищах при хранении, при транпортировке и прочие нужды.Во вторых вы даже не потрудились изучить то что постите. А там четко написано что разница между закачкой и отбором из хранилищ 3 лярда.А в той отчетности не сказано что подразумевается под себестоимостью добычи?Это стоимость эксплуатации уже разведанных, пробуренных и обустроенных скважин?Это стоимость бурения, обустройства и эксплуатации скважин?Это стоимость разведки, бурения, обустройства и эксплуатации скважин?ЗЫваш опус мне напомнил как любит Тимошенко языком чесать. Красивые числа но как начнеш ковырять то становится понятно что много о чем умолчали для красоты картинки.ЗЗЫкстати поинтересуйтесь сколько добавляют в странах европы за доставку газа от границы до потребителя. чет я думаю статистика которую вам вывалили сделана что бы не смущать рядового потребителя стоимостью этой самой доставки. потому ИМХО стоимость газа действительно должна быть меньше но доставка зато дороже. но если такое показать потребителю они же начнут трындеть.

Во первых

где

напрямую

не закупали

вообще

20 миллионов

Во вторых

сколько

учтены

Отвечаю.манипуляций."Во первых вы сами написали что не знаете сколько идет на технические нужды"я такое писал?Я привел цифры (без учета объемов газа для производственно-технологических нужд "Укртрангаза", облгазов и добывающих предприятий). И только.Я догадываюсь куда они делись конечно, но не уверен. Думаю это тот самый технологический газ для прокачки газа.Раньше, если помните, всегда ЕС отдельно выделял кредит под его закупки. А наши, по отдельному соглашению, летом закупали около 3-4 миллиардов газа сверх транзитного объема - именно на технологические цели.Как я понимаю (допускаю, что может это и не так, но скорее всего это так, судя по цифре излишка газа), последние годаиз рф газ мы. А перекачать то надо ровно столько сколько зашло, без потерь.Приведу пример:Когда в ночь на 1 января 2009 года "Газпром" прекратил поставки газа в Украину, представители "Нафтогаза" заявляли, что для поддержания рабочего давления в транзитных трубопроводах, ведущих в Европу, необходимо изыматькубометров топлива в сутки - столько требуется для работы турбин на компрессорных станциях. С точки зрения немецких экспертов, это более или менее реалистичные потребности.93 млрд. транзитных + 28 внутреннего потребления х 2,65% (норматив тех.потерь) = 3,2 млрд. кубов. Плюс, еще где то 3-4 закачали, но не подняли из хранилищ. Вот вам и недостача - примерно все сходится. Вопрос у меня был не об этом совсем. Я спрашивал: почему на технологические расходы для прокачки газа не только внутреннего потребления, транзита идет импортный газ, который считают как 100% потребленный потребителями в Украине и соответственно включают расходы на такую закупку в тариф для украинского потребителя, хотя его доля, в среднем, только 30%. Кроме этого, и припасенные "лишние" объемы, закачанные в газохранилища плюсуют туда же.Подозреваю, поэтому то и выводят потом "экономически-обоснованный тариф" по 8-9 тысяч., тотеряется в хранилищах, при хранении, при транспортировке и на прочие технические нужды -Есть, если вы не в курсе, такое понятие как себестоимость товара - куда это все уже включено, конечному потребителю на точке отбора выставляют цену в которойвсе эти расходы.Иначе, по вашей такой логике, при заказе в ресторане омлета из двух яиц и стакана сока - вам должны принести счет как будто использовано 3 яйца, плюс попросить доплатить за мыло и тарелку - только потому, что повар при готовке уронил одно яйцо на пол, затем разбил тарелку, а потом ему пришлось мыть руки с мылом. Это вам же блюдо готовили - все расходы в "себестоимость". Такая ваша логикаВы утверждаете, что приведенная в отчете цифра себестоимости транспортировки газа занижена и в Украине транспортируется газ в убыток? (Только на Европу кивать не надо, там платежеспособность населениявыше и энергетическая политика иная чем у нас).Эти ваши отсылы в европу, не оправдание - приведенные мною цифры официальные, и нет ни одного повода им не верить. А именно из этих цифр и только их них, высчитывается тариф для конечного потребителя.