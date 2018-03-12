Итоги: Энергетика 12.03.18

Додано: Пон 12 бер, 2018 13:27

В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE) отчиталась о числе буровых установок в США. Согласно данным BHGE, по итогам завершившейся 2 марта рабочей недели общее число буровых установок в США увеличилось на три штуки - до 984 единиц.

Но при этом число нефтяных установок снизилось на четыре штуки, до 796 единиц. Число газовых буровых установок, соответственно, выросло на семь и составило 188 штук.



По мнению аналитиков, на ход торгов также повлияла статистика рынка труда США. По данным минтруда страны, опубликованным в пятницу, в феврале экономика США прибавила 313 тысяч рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики. Этот рост стал крупнейшим за более чем 1,5 года. Аналитики ожидали увеличения рабочих мест на 200 тысяч.



Рост числа рабочих мест может способствовать увеличению спроса на топливо.

Сокращение числа буровых установок и хорошие показатели занятости, возможно, поддерживали рост цен на нефть.



В четверг по WTI и Brent был достигнут минимальный уровень закрытия с середины февраля. EIA в понедельник выпустит месячные данные по сланцевой добыче в США.

Департамент энергетики США в четверг заявил о продаже 7 млн. баррелей нефти и стратегического резерва, это часть ранее анонсированного плана сокращения стратегических резервов.



Мировые цены на нефть незначительно растут в понедельник утром на данных о снижении количества нефтяных буровых установок в США, а также на статистике рынка труда страны.Цены на нефть в пятницу выросли, не фоне возможной встречи президента США Трампа и лидера Северной Кореи, что, возможно, уменьшит геополитически риски на рынке нефти.Новость о первой неделе снижении числа буровых на нефть после шести роста подряд также внесла вклад в рост цен.Baker Hughes: число активных нефтяных буровых в США сократилось впервые с середины января.Цены на нефть проигнорировали сообщение Baker Hughes о том, что за неделю до 9 марта количество активных нефтяных буровых в США сократилось впервые с середины января.Вероятно, причиной подобной индифферентности является тот факт, что на момент публикации котировки WTI уже находились примерно на 2% выше уровней закрытия сессии четверга, что было вызвано общим всплеском интереса к риску после публикации довольно сильных цифр по рынку труда США. Итак, в отчетный период в США:общее число буровых +3 до 984;число буровых на нефтяных месторождениях -4 до 796;число буровых на газовых месторождениях +7 до 188.Вероятно, причиной подобной индифферентности является тот факт, что на момент публикации котировки WTI уже находились примерно на 2% выше уровней закрытия сессии четверга, что было вызвано общим всплеском интереса к риску после публикации довольно сильных цифр по рынку труда США.Итак, в отчетный период в США:общее число буровых +3 до 984;число буровых на нефтяных месторождениях -4 до 796;число буровых на газовых месторождениях +7 до 188.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: