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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Пон 12 бер, 2018 13:36 Итоги: Валюта 12.03.18



По состоянию на 08.40 Киева цена апрельского фьючерса на золото снижалась на $0,8, или на 0,06%, до $1323,2 за унцию.



Стоимость майского фьючерса на серебро опускалась на 0,26%, до $16,57 за унцию.



В пятницу министерство труда США сообщило, что уровень безработицы в феврале в стране неожиданно сохранился на уровне предыдущего месяца в 4,1%, тогда как эксперты ожидали снижения показателя до 4%. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики в феврале увеличилось на 313 тысяч против прогноза в 200 тысяч. А рост почасовой заработной платы в стране в феврале замедлился до 2,6% в годовом выражении с 2,9% в январе.



Данные о росте рабочих мест изначально оказали давление на стоимость золота, но при этом данные о росте зарплат не были слишком хорошими, так что это позволило трейдерам покупать золото на снижении или хотя бы сохранять открытыми длинные позиции по золоту перед выходными днями.



По итогам торгов пятницы золото подорожало на 0,17%.



Доллар дешевеет к основным мировым валютам в понедельник утром после выхода данных рынка труда США, которые, несмотря на значительный рост рабочих мест, не оправдали ожиданий по снижению уровня безработицы и показали замедление темпов роста зарплат.



По состоянию на 07.10 Киева курс евро к доллару рос до $1,2323 за евро с $1,2308 на предыдущих торгах.



Курс доллара к иене опускался до ¥106,50 за доллар со ¥106,81 на предыдущем закрытии.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,13% - до 89,97 пункта.



В пятницу министерство труда США сообщило, что уровень безработицы в феврале в стране неожиданно сохранился на уровне предыдущего месяца в 4,1%, тогда как эксперты ожидали снижения показателя до 4%. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики в феврале увеличилось на 313 тысяч против прогноза в 200 тысяч. Показатель роста января был пересмотрен до 239 тысяч с 200 тысяч.



Почасовая заработная плата в стране в феврале выросла на 2,6% в годовом выражении и составила $26,75. В месячном выражении увеличение произошло на 0,15%, или на 4 цента. В январе рост составлял 2,9% и 0,30% соответственно.



После выхода такой статистики трейдеры предполагают, что ФРС США может повысить ключевую ставку три раза в текущем году, тогда как четвертое повышение теперь оценивается с вероятностью один к четырем, передает агентство Рейтер.



Сейчас причин покупать доллар не много, если учесть такие факторы, как затянувшаяся неопределенность относительно торговой политики США.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 12 марта понизился на 36,54 коп. и составил 56,6122 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 13,31 коп., на торгах среды укрепился на 25,53 коп., оказавшись на уровне 26,0937 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 07 марта с уровней предыдущего закрытия 26,27/26,31 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.07 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» упал в цене, провалившись к 26,06/26,16, а через 9 минуты оказался на цифре 26,07/26,12 UAH/USD.



Замедление коррекции доллара стало следствием появления на рынке НБУ, где он по запросу наилучшего курса выкупал СКВ у 20-тки уполномоченных банков.

К 10.45 регулятор принял решение провести валютный аукцион, ставя перед собой цель «заморозить» курс «американца».

Собственно, в этом состоит главное отличие аукциона, в результате которого доллар укрепляется в цене. Скупка же СКВ у «придворных» банков не замедляет коррекцию курса доллара.



Известие об аукционе приостановило «баксопад» на отметке 26,06/26,09 UAH/USD и «американец» не покидал эти уровни до 11.10 Киева.



Стали известны параметры валютного аукциона: объем - $100,0 млн., три конкурентные заявки надо было успеть подать до 11.15 Киева.

К 11.11 игроки, спохватившись, приподняли цену доллара вначале до 26,08/26,11 , а спустя 25 минут – до 26,10/26,13 UAH/USD, надеясь, что НБУ станет выкупать СКВ по хорошей цене. Справедливости ради укажем, что этот рост мог стать следствием оттока продавцов доллара на аукцион, а на рынке остались лишь покупатели.



Меж тем стали известны первые цифры результатов аукциона: средневзвешенный курс составил 26,1119, цена отсечки – 26,1190 UAH/USD.

Рынок не отреагировал на эту информацию, констатировав стабильность цен.

Вскоре стали известны все нюансы аукциона. Было подано заявок на сумму $68,70 млн., из которых НБУ удовлетворил $58,80 млн. Средневзвешенный курс составил 26,1119, максимальный (цена отсечки) – 26,1190, минимальный – 26,1000 UAH/USD.



Часть игроков, заявки которых не были реализованы на аукционе, вернулись со своими предложениями на рынок, одномоментно обвалив курс доллара до 26,03/26,07 по состоянию на 12.10 Киева, а на обед игроки ушли в 12.50 на фоне цифры 26,05/26,08 UAH/USD.



Отсутствие НБУ на межбанке после обеда позволило сохранившемуся доминированию предложения СКВ уронить ее около 13.10 до 26,01/26,05 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустом межбанке до самого закрытия сессии.



На цифре 26,01/26,05 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.



Большинство сделок на межбанке 07 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0937 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,03% с 28,0672 UAH/USD до 26,0937 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 07 марта гривна overnight котировалась банками по 14,00/15,75% годовых (с 12.10 Киева - 14,00/15,75% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 07 марта, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, как известно, в среду наблюдается пик объема поступлений экспортной выручки из-за рубежа, часть которой подлежит обязательной продаже. Особую активность в продажах на межбанке проявляли представители металлургии.



Во-вторых, накануне НБУ продал свои депосертификаты на 27,268 млрд. грн., деньги за которые надо было перечислить 07-го. Это же касается и состоявшегося накануне размещения Минфином гривневых ОВГЗ на 1,2 млрд. грн.



В-третьих, готовясь к постпраздничному появлению на межбанке отложенного с 08-09 марта изрядного пакета предложения СКВ и обвал ее цены, наши экспортеры в эту короткую рабочую неделю «выпускали пар», понемногу распродавая доллар.



Несмотря на некоторое «послабление» на рынке гривневого ресурса (остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ к среде приподнялись с уровня

41 368,9 млн. грн. к отметке 42 464,0 млн. грн.), ситуация с гривней остается достаточно напряженной. Думаю, «вина» за это лежит на регуляторе, повысившим на прошлой неделе свою ставку до 17% и сделав гривневые ресурсы менее доступными.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 07 марта понизились на $4,9 , имея для этого следующие основания.



Во-первых, как указано выше, в среду наблюдается максимальный приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой подлежит обязательной продаже. Игроки торопились распродаться накануне длинных выходных, выручив гривню, которой рассчитывались со своими партнерами.



Во-вторых, выросшая курсовая динамика (накануне средневзвешенный курс СКВ потерял 13,31 коп., нынче коррекция составила 25,53 коп.) отпугнула игроков, которые предпочли «воздержаться» от валютных проектов.



В-третьих, в отличие от предыдущей сессии, «аппетиты» регулятора, выкупавшего СКВ на аукционе и по запросу наилучшего курса несколько понизились (по запросу наилучшего курса регулятор выкупил $20,0 млн., на валютном аукционе – $58,8 млн.).



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со вторником, 06 марта, в среду, 07-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $302,1 млн. к отметке $303,5 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала иная судьба: он стал «легче», опустившись с $274,8 млн. к $269,9 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в среду мы сообщили выше.



Торги 07 марта на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)

продемонстрировали схожую динамику, двигаясь в течение дня по-разному.



Начав торги среды в близком к паническому состоянии из-за динамического падения долларовых цен на валютном межбанке, наличный рынок достаточно быстро успокоился, сосредоточившись на своих «индивидуальных» курсо- и трендоформирующих факторах. При этом во главу угла была поставлена ликвидность текущих сделок, для оптимизации которой были предприняты необходимые ревизии курса.



Не исключено, потенциальные клиенты наличного рынка сообразили о заметных отличиях вышеозначенных факторов для обеих веток валютного рынка.



Благодаря этому «осознанию» уже к полудню настроение на «неформальных» рынках вышеперечисленных населенных пунктов обрело деловитый характер, исключив ненужную нервозность, а сделки начали проходить в условиях равновесия покупок и продаж. При этом наметившаяся было с утра коррекция действующих цен прекратилась. Как стало понятно позже, дилеров наличного рынка начало беспокоить послеполуденное снижение активности клиентского «приноса».



После обеда в рамках устранения этой проблемы дилеры Днепра, Одессы, Харькова, Запорожья и даже Крыжополя приподняли действующие цены более значимых бидов, восстановив клиентский «принос» и обеспечив если не прогресс, то, во всяком случае, стабильность на хорошем уровне итоговой ликвидности.



В немалой степени этому способствовало итоговое равновесие покупок и продаж, сложившееся на рынках большинства вышеперечисленных городов.

Строго говоря, мы ожидали некоторого преобладания клиентского предложения валюты в розничных количествах, характерного для преддверия женского праздника, когда мужчин расстаются с сотней-другой долларов «на подарочки» любимым подругам.



В этом контексте исключение составил рынок Запорожья, где установившееся к полудню равновесие покупок и продаж к вечеру сменилось некоторым преобладанием «приноса» в розничных количествах.



В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо выросла на 3,0-5,0 коп., либо потеряла 3,0 коп. (Харьков). Заметим, что, скорее всего, наличный рынок Харькова обязан этой потерей высокими ценами открытия.



Предложение наличной «неформальной» «зелени» в течение 07 марта либо потеряло 3,0-13,0 коп. (Харьков, Днепр), либо выросло на 5,0-10,0 коп. (Одесса, Запорожье).

Распределение потерь и приобретений оферов «американца» в течение среды подтверждает наше предположение о завышенном уровне открытия рынка Харькове, а также источнике незначительного итогового «перекоса» в Запорожье, где выросшая цена предложения доллара отпугивала возможных покупателей.



По сравнению с закрытием предыдущей сессии, биды наличного доллара потеряли 5,0-15,0 коп. (лидировал в откате Днепр), позиция «предложение» упала на 5,0-16,0 коп. (снова лидерство в коррекции сохранил за собой рынок Днепра).



Таким образом, по сравнению с предыдущей сессией, итоговая ликвидность вторничных торгов наличного рынка в целом сохранилась на «хорошем» уровне. Этим «наличка» обязана итоговому равновесию покупок и продаж в паре доллар-гривня, сложившемуся на большинстве рынков вышеперечисленных городов.



В предыдущем обзоре мы надеялись на то, что торги среды внесут определенную ясность на наличном рынке. Думаю, это состоялось: «наличка» не пошла на поводу организовавшего обвал курса доллара межбанка, а сосредоточилась на своих оборотах. При этом нельзя не отметить на заметный рост курсовой разницы между наличным и безналичным долларами, что формирует базу для возможного возобновления «перетока» более дешевой СКВ с межбанка на дорогой наличный рынок. Кстати, это может стать одной из возможных причин если не разворота тренда на рынке «зеленого» безнала, то, во всяком случае, замедления текущего «медвежьего» тренда посредством скупки безналичного «американца» для спекуляции им на наличном рынке.



Впрочем, по порядку.



Торги 07 марта в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,23/26,32 UAH/USD, евро – 32,50/32,80 UAH/EUR, рубль – 0,455/0,468 UAH/RUB.



Розничный рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое сопровождалось низкими оборотами. Клиенты, напуганные падение курса доллара на межбанке, воздерживались от операций на наличном рынке. Мало-помалу «наличка» успокоилась, сохранив относительное равновесие покупок и продаж до полудня, для чего пришлось понизить менее значимые офера, сохранив цену бидов, чтобы не потерять клиентский принос, стимулировав при этом продажи.



Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара немного изменились: 26,20/26,30 UAH/USD, евро - 32,45/32,75 UAH/EUR, рубль 0,455/0,468 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, здешние клиенты успокоились, а вовремя проведенная коррекция оферов «американца» сохранила на местном рынке равновесие покупок и продаж. Обороты «средние».



После обеда на рынке Днепра, со слов местных дилеров, ситуация не изменилась, но равновесие пришлось поддерживать незначительным повышением действующих цен в паре доллар-гривня. Этого же требовало некоторое снижение активности клиентского «приноса».



По итогам дня валютчикам днепровского мелкого опта и розницы удалось сохранить равновесие покупок и продаж, благодаря которому обороты, заслужив «четверку с плюсом», повторили показатели предыдущей сессии.



В течение среды биды розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре повысились на 3,0 коп., офера потеряли 1,0-3,0 коп.



По сравнению с закрытием вторника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 15,0 коп., позиция «предложение» потеряла 16,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 26,23/26,32 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия торгов работали наличную пару доллар-гривня в равновесии покупок и продаж. Баланс поддерживался дисконтированием цен из-за преобладания клиентского предложения. Этого же требовали мероприятия по выравниванию рынка в баланс спроса и предложения.



Процесс затянулся до обеда, к которому доллар и евро «прикоснулись» ко внутридневным минимумам. После обеда перемены в настроениях клиентов потребовали обратной ценовой ревизии – оптовики были вынуждены поднимать котировки из-за упавшего клиентского «приноса».



Аккуратное управление ценовыми рычагами обеспечило сохранность равновесия покупок и продаж оптовых партий «зелени», что, в свою очередь, стало причиной роста итоговой ликвидности, заслужившей от «неформалов» днепровского опта «твердую четверку» и констатировавшей повторение показателей предыдущей сессии.



На протяжении 07 марта биды оптового наличного «неформального» доллара «по-днепровски» прибавили 3,0 коп., офера понизились на 1,0-3,0 коп.



По сравнению с закрытием 06 марта биды наличного оптового доллара в Днепре упали на 15,0 коп., офера стали ниже на 16,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 07 марта уровнями 32,50/32,80 UAH/EUR, констатировав в течение среды пятикопеечный рост бидов на фоне трехкопеечной коррекции оферов.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового наличного евро в Днепре потеряли по 10,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 07 марта в разное время дня приходилось действовать по-разному, отвечая на вызовы нестабильного клиентского настроения: до полудня под воздействием доминировавшего «приноса» цены снижались, после обеда – росли.



Натурально, в подобных условиях у наших валютчиков не было возможности уделять полноценное внимание к пребывавшей в состоянии разнонаправленной динамики паре евро-доллар на мировом валютном рынке. До 12.30 Киева пара поднималась в цене, а затем динамично снижалась.



Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2418 к отметке $1,2402 констатировав внутридневное его снижение на «сиротские» 16 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка учли эту потерю, не забывая о внутридневном подорожании наличного доллара по более значимым бидам.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 07 марта на азиатской сессии форекса с уровня $1,2408, пара евро-доллар тотчас инициировала довольно неспешный рост, сопровождаемый многочисленными провалами, отскоками и периодами относительной стабильности. Как, собственно, и полагается при реализации «технологии» пресловутой «курсовой пилы». С изрядным трудом добравшись ко внутридневному максимуму ($1,2438 по состоянию на 12.35 Киева), пара евро-доллар инициировала коррекцию, которая проходила более динамично. Откат прекратился около 17.25 Киева, когда пара консолидировалась на «базовой» отметке $1,2395, совершая относительно этой цифры разнополярные колебания в рамках диапазона $1,2385-1,2405 до 20.45 Киева, инициировав с этого часа новую попытку роста, поднявшую пара к $1,2407 по состоянию на 21.20 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс японской иены растет в среду к большинству мировых валют из-за повышенного спроса на защитные активы, вызванного новостью об отставке экономического советника Белого дома Гэри Кона.



Курс доллара к 14.30 Киева находится на уровне ¥105,75 по сравнению с ¥106,13 по итогам предыдущей сессии.



Курс евро к иене опустился до ¥131,18 против ¥131,65 накануне.



Стоимость евро относительно доллара составляет $1,2405 по сравнению с $1,2404 на закрытие рынка во вторник.



Как стало известно накануне, Г.Кон уходит в отставку из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом в отношении введения пошлин на сталь и алюминий. Отставка Г.Кона еще больше снижает вероятность того, что администрация Д.Трампа смягчит свою позицию в отношении пошлин, введение которых может инициировать торговую войну, отмечают эксперты.



Между тем южнокорейская вона, завершившая торги накануне ростом на 0,6% к доллару, в среду дорожает на 0,7%.

Инвесторы продолжают положительно оценивать новость о том, что высшее руководство Северной и Южной Кореи в конце апреля примет участие в первом совместном саммите более чем за десять лет.

Власти КНДР ранее выразили желание приостановить ядерные и ракетные испытания на период возможных переговоров с США. По результатам поездки южнокорейской делегации в Пхеньян в администрации южнокорейского президента также заявили, что Северная Корея подтвердила свое стремление добиваться денуклеаризации Корейского полуострова.



Д.Трамп отметил возможный прогресс в диалоге на Корейском полуострове, приветствовал предпринимаемые его сторонами усилия и пообещал, что будет следить за развитием ситуации.



Таким образом, пара евро-доллар продолжает рост, во вторник новый максимум показан на отметке $1,2440. Следовательно, от минимума на $1,2150 пара прошла уже 290 пунктов, почти три фигуры, но пока никаких объяснений идущему движению в новостных лентах мы не видим.

Тема торговой войны как объяснение слабости доллара явно не подходит – согласно экономической теории, протекционизм должен приводить к росту национальной валюты.



Аппетиты к риску на фоне опасений по поводу перспектив мировой торговли тоже не растут (после закрытия во вторник нулевым ростом в среду фьючерс на индекс Dow Jones показывает падение на 0,9%).



Судя по всему, комментаторы скоро опять начнут муссировать тему дефицитов-близнецов в США, поясняя локальную слабость доллара.



Ну а нам же по-прежнему гораздо проще сослаться на технические факторы.



Пара евро-доллар не смогла закрепиться ниже отметки $1,22, отскочив от нее вверх и теперь растет от нижней границы диапазона $1,220-1,252 к верхней.



Нелишне остановиться на вышедших в среду статистических данных.



В 15.15 Киева количество новых рабочих мест от ADP вышло на уровне 235 тыс. против прогноза 200 тыс., что предвещает неплохие данные по рынку труда США в пятницу.



А в 15.30 вышел торговый баланс США за январь, дефицит составил $56,6 млрд.

Последний раз дефицит достигал столь большого значения в октябре 2008 года.



Следует отметить, что дефицит торгового баланса США стабильно растет с сентября 2017 года, тогда он составлял $45,3 млрд. и в предыдущие годы колебался в районе $40-50 млрд.



Наконец, мы видим существенный рост дефицита, на $11 млрд. всего за несколько месяцев. Однако до исторических рекордов текущему дефициту еще далеко.

Напомним, исторический рекорд торгового дефицита США был поставлен в августе 2006 года на уровне $67,8 млрд.



Можно найти известную аналогию с тем, что происходило тогда, перед кризисом 2008 года, и тем, что происходило сегодня.



Экономика тогда активно росла, ставки ФРС динамично повышались (с середины 2004 года по середину 2006 года ставка была поднята с 1% до 5,25%), американский рынок рос (хотя всего лишь на 15% за два года). Доллар по итогам этого периода упал (хотя в 2005 году прошла крупная коррекция).



В том, что дефицит торгового баланса растет в период активного роста экономики, период повышения оптимизма, ничего сенсационного нет. Это может даже совпадать с падением доллара, но как показывает докризисный опыт, доллар падал тогда не из-за роста дефицита бюджета, а рост дефицита бюджета совпадал с общим ростом оптимизма.



Но стоило случиться кризису, спрос резко свернулся, дефицит упал в один момент до $25 млрд. (май 2009 года), а доллар резко вырос. Пара евро-доллар же рухнула в кризис с $1,60 до $1,24.



Возможно, что-то подобное мы видим и в этот раз. Предкризисный сверхоптимизм будет способствовать дальнейшему падению доллара даже несмотря на повышения ставок ФРС, вот только кончиться это может по образу и подобию 2008 года. В конце концов, исторический опыт показывает, что экономические кризисы происходят в экономике США в среднем каждые 10 лет. А История – дама ленивая и, как известно, черпает свои сценарии из запасников архива.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое достаточно сдержанной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 32,50/32,80 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятикопеечное повышение бидов на фоне трехкопеечной коррекции оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 07 марта ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в среду в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,455/0,468 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 07 марта, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по понизившемуся с закрытия вторника на 10,0 коп. спросу и потерявшему столько же предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 07 марта по спросу и по предложению не изменились.



Как и предполагалось, на последних торгах валютного межбанка в эту укороченную неделю было много адреналина и мало толка. Особенно в первой половине дня.



Среди основных «медвежьих» драйверов «знакомые все лица»:



Во-первых, выросшие поступления экспортной СКВ из-за рубежа, значительная часть которых (в основном представителями ГМК), тотчас выставлялась на продажу на межбанке.



Во-вторых, накануне регулятор разместил свои депозитные сертификаты на заметную сумму 27,268 млрд. грн., гривню за которые надлежало перечислить 07-го. Во вторник Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 1,2 млрд. грн., и рассчитаться за это также надлежало в среду.



В-третьих, экспортеры продолжали «стравливать пар», небезосновательно опасаясь подобного нынешнему обвалу курса доллара на торгах межбанка 12 марта из-за появления там отложенной с 08-09 марта обязательной к продаже части экспортной выручки.



Тем не менее, рискнем предположить, что на первых постпраздничных торгах межбанка «медведи» сохранят свое доминирование, которое впоследствии может немного сойти на нет из-за появления на рынке нерезидентов на фоне начала сезона репатриации дивидендов. Впрочем, преобладание оферов СКВ может оказаться настолько заметным, что рынок отреагирует на это лишь некоторым замедлением коррекции «американца».



В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,01/26,05 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки очередного «сжатия» на рынке гривневого ресурса и оттока средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Тамошний гривневый «навес» стал «легче», опустившись с уровня 42 464,0 млн. грн. к отметке 39 203,5 млн. грн., намекая на вероятность пролонгации ревальвации нацвалюты по причине «монетарных» перемен.



Довольно рано, около 10.15, выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке понизилась до 25,93/25,97 UAH/USD. «Пока вниз, как и предполагалось», - констатировал наш гуру.



К 10.20 цена доллара на межбанке, пролонгировав снижение, консолидировалась на уровне 25,90/25,95 UAH/USD.



Не выдержав такого давления «медведей» на доллар, НБУ анонсировал проведение валютного аукциона по выкупу «зеленых» излишков. Объем мероприятия $100,0 млн., три конкурентные заявки надо успеть подать до 11.00 Киева.



Анонс регулятора об аукционе остановил коррекцию доллара на цифре 25,90/25,95 UAH/USD по состоянию на 10.30 Киева.



Около 10.45 котировки доллара на межбанке ограничились сужением спреда до 25,92/25,94 UAH/USD.



К 11.08 цена безналичного доллара не покинула отметку 25,92/25,94 UAH/USD, а рынок перешел в режим ожидания первых цифр результатов валютного аукциона.

Около 11.10 стали известны первые цифры результатов валютного аукциона: средневзвешенный курс составил 25,9465, цена отсечки – 25,9500 UAH/USD.



Судя по всему, регулятор разочаровал аукционом его участников, во всяком случае, после мероприятия цена доллара по состоянию на 11.43 Киева упала к 25,88/25,91 UAH/USD.



Дополуденное динамичное снижение «зеленых» цен на межбанке на фоне уже состоявшегося «вмешательства» НБУ, которое не помогло, сопровождалось признаками стабильности на рынке гривневой ликвидности. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не покинули отметку 14,00/16,00% годовых.



К 12.18 стали известны все подробности состоявшегося валютного аукциона. Было подано заявок на сумму $61,00 млн., из которых регулятор удовлетворил $59,30 млн.



Средневзвешенный курс доллара на аукционе составил 25,9465, максимальный (цена отсечки) 26,9500, минимальный – 25,9300 UAH/USD.



Реакция цен безналичного доллара на всю сводку результатов валютного аукциона была вялой: котировки «американца» по состоянию на 12.25 обосновались на цифре 25,88/25,92 UAH/USD.



Наконец на фоне консолидировавшихся на уровне 25,90/25,92 UAH/USD цен, свидетельствовавших, что регулятор уже не стесняясь лоббирует доллар, валютный межбанк около 13.00 Киева ушел на обеденный перерыв.



На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 12 марта с уровней: доллар – 26,15/26,50 UAH/USD, евро – 32,20/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу понизился на 25,0 коп., потеряв 20,0 коп. по предложению.



Евро по сравнению с открытием 07 марта по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 07 марта по спросу просел на 30 пунктов, потеряв 50 пунктов по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,2310, поднявшись до $1,2328 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись до $1,2338 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

12 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,15/26,25 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 5,0 коп., предложение потеряло 8,0-10,0 коп.); евро – 32,25/32,55 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 07 марта февраля спрос просел на 20,0-25,0 коп., предложение потеряло 23,0-28,0 коп.); рубль - 0,455/0,468 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 12 марта в розничном сегменте на моменте наблюдалось низколиквидное равновесие спроса и оферов.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,15/26,25 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 5,0 коп., предложение потеряло 8,0-10,0 коп.); евро – 32,25/32,55 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 07 марта февраля спрос просел на 20,0-25,0 коп., предложение потеряло 23,0-28,0 коп.); рубль - 0,455/0,468 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 12 марта в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки шли в балансе.



К 12.16 столичные валютчики-оптовики рапортовали об более низких текущих ценах (26,05-10/26,15 UAH/USD, евро - 32,20/32,45 UAH/EUR), сопровождаемых преобладанием клиентского предложения.



По состоянию на 12.17 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранившемся здесь доминировании клиентского «приноса», сопровождаемого просевшими ценами: 26,/26,15 UAH/USD, евро - 32,10/32,40 UAH/EUR, рубль 0,454/0,460 UAH/RUB. Здесь выросли риски гривнедефицита.



Около 12.28 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара не изменились: 26,05/26,15 UAH/USD, евро - 32,15/32,50 UAH/EUR, рубль 0,455/0,468 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, вовремя проведенная коррекция оферов «американца» сохранила на местном рынке равновесие покупок и продаж. Обороты «средние».



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 12 марта по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,15/26,38 UAH/USD, евро – 32,20/32,60 UAH/EUR, рубль 0,453/0,462 UAH/RUB, Киев опт 26,15/26,25 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,15/26,25 UAH/USD, евро (опт) 32,35/32,45 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,35/32,45 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,05/26,30 UAH/USD, евро – 32,10/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,460 RUB/USD, Одесса – опт 26,10/26,15 UAH/USD, розница – 26,05/26,20 UAH/USD; Запорожье – 26,15/26,25 UAH/USD; евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,455/0,460 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Стоимость золота незначительно снижается в понедельник, корректируясь после роста в пятницу на фоне неоднозначной статистики рынка труда.Доллар дешевеет к основным мировым валютам в понедельник утром после выхода данных рынка труда США, которые, несмотря на значительный рост рабочих мест, не оправдали ожиданий по снижению уровня безработицы и показали замедление темпов роста зарплат.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,03% с 28,0672 UAH/USD до 26,0937 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 07 марта гривна overnight котировалась банками по 14,00/15,75% годовых (с 12.10 Киева - 14,00/15,75% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 07 марта, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, как известно, в среду наблюдается пик объема поступлений экспортной выручки из-за рубежа, часть которой подлежит обязательной продаже. Особую активность в продажах на межбанке проявляли представители металлургии.Во-вторых, накануне НБУ продал свои депосертификаты на 27,268 млрд. грн., деньги за которые надо было перечислить 07-го. Это же касается и состоявшегося накануне размещения Минфином гривневых ОВГЗ на 1,2 млрд. грн.В-третьих, готовясь к постпраздничному появлению на межбанке отложенного с 08-09 марта изрядного пакета предложения СКВ и обвал ее цены, наши экспортеры в эту короткую рабочую неделю «выпускали пар», понемногу распродавая доллар.Несмотря на некоторое «послабление» на рынке гривневого ресурса (остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ к среде приподнялись с уровня41 368,9 млн. грн. к отметке 42 464,0 млн. грн.), ситуация с гривней остается достаточно напряженной. Думаю, «вина» за это лежит на регуляторе, повысившим на прошлой неделе свою ставку до 17% и сделав гривневые ресурсы менее доступными.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 07 марта понизились на $4,9 , имея для этого следующие основания.Во-первых, как указано выше, в среду наблюдается максимальный приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой подлежит обязательной продаже. Игроки торопились распродаться накануне длинных выходных, выручив гривню, которой рассчитывались со своими партнерами.Во-вторых, выросшая курсовая динамика (накануне средневзвешенный курс СКВ потерял 13,31 коп., нынче коррекция составила 25,53 коп.) отпугнула игроков, которые предпочли «воздержаться» от валютных проектов.В-третьих, в отличие от предыдущей сессии, «аппетиты» регулятора, выкупавшего СКВ на аукционе и по запросу наилучшего курса несколько понизились (по запросу наилучшего курса регулятор выкупил $20,0 млн., на валютном аукционе – $58,8 млн.).Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению со вторником, 06 марта, в среду, 07-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $302,1 млн. к отметке $303,5 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала иная судьба: он стал «легче», опустившись с $274,8 млн. к $269,9 млн.О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в среду мы сообщили выше.Торги 07 марта на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)продемонстрировали схожую динамику, двигаясь в течение дня по-разному.Начав торги среды в близком к паническому состоянии из-за динамического падения долларовых цен на валютном межбанке, наличный рынок достаточно быстро успокоился, сосредоточившись на своих «индивидуальных» курсо- и трендоформирующих факторах. При этом во главу угла была поставлена ликвидность текущих сделок, для оптимизации которой были предприняты необходимые ревизии курса.Не исключено, потенциальные клиенты наличного рынка сообразили о заметных отличиях вышеозначенных факторов для обеих веток валютного рынка.Благодаря этому «осознанию» уже к полудню настроение на «неформальных» рынках вышеперечисленных населенных пунктов обрело деловитый характер, исключив ненужную нервозность, а сделки начали проходить в условиях равновесия покупок и продаж. При этом наметившаяся было с утра коррекция действующих цен прекратилась. Как стало понятно позже, дилеров наличного рынка начало беспокоить послеполуденное снижение активности клиентского «приноса».После обеда в рамках устранения этой проблемы дилеры Днепра, Одессы, Харькова, Запорожья и даже Крыжополя приподняли действующие цены более значимых бидов, восстановив клиентский «принос» и обеспечив если не прогресс, то, во всяком случае, стабильность на хорошем уровне итоговой ликвидности.В немалой степени этому способствовало итоговое равновесие покупок и продаж, сложившееся на рынках большинства вышеперечисленных городов.Строго говоря, мы ожидали некоторого преобладания клиентского предложения валюты в розничных количествах, характерного для преддверия женского праздника, когда мужчин расстаются с сотней-другой долларов «на подарочки» любимым подругам.В этом контексте исключение составил рынок Запорожья, где установившееся к полудню равновесие покупок и продаж к вечеру сменилось некоторым преобладанием «приноса» в розничных количествах.В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо выросла на 3,0-5,0 коп., либо потеряла 3,0 коп. (Харьков). Заметим, что, скорее всего, наличный рынок Харькова обязан этой потерей высокими ценами открытия.Предложение наличной «неформальной» «зелени» в течение 07 марта либо потеряло 3,0-13,0 коп. (Харьков, Днепр), либо выросло на 5,0-10,0 коп. (Одесса, Запорожье).Распределение потерь и приобретений оферов «американца» в течение среды подтверждает наше предположение о завышенном уровне открытия рынка Харькове, а также источнике незначительного итогового «перекоса» в Запорожье, где выросшая цена предложения доллара отпугивала возможных покупателей.По сравнению с закрытием предыдущей сессии, биды наличного доллара потеряли 5,0-15,0 коп. (лидировал в откате Днепр), позиция «предложение» упала на 5,0-16,0 коп. (снова лидерство в коррекции сохранил за собой рынок Днепра).Таким образом, по сравнению с предыдущей сессией, итоговая ликвидность вторничных торгов наличного рынка в целом сохранилась на «хорошем» уровне. Этим «наличка» обязана итоговому равновесию покупок и продаж в паре доллар-гривня, сложившемуся на большинстве рынков вышеперечисленных городов.В предыдущем обзоре мы надеялись на то, что торги среды внесут определенную ясность на наличном рынке. Думаю, это состоялось: «наличка» не пошла на поводу организовавшего обвал курса доллара межбанка, а сосредоточилась на своих оборотах. При этом нельзя не отметить на заметный рост курсовой разницы между наличным и безналичным долларами, что формирует базу для возможного возобновления «перетока» более дешевой СКВ с межбанка на дорогой наличный рынок. Кстати, это может стать одной из возможных причин если не разворота тренда на рынке «зеленого» безнала, то, во всяком случае, замедления текущего «медвежьего» тренда посредством скупки безналичного «американца» для спекуляции им на наличном рынке.Впрочем, по порядку.Торги 07 марта в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,23/26,32 UAH/USD, евро – 32,50/32,80 UAH/EUR, рубль – 0,455/0,468 UAH/RUB.Розничный рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое сопровождалось низкими оборотами. Клиенты, напуганные падение курса доллара на межбанке, воздерживались от операций на наличном рынке. Мало-помалу «наличка» успокоилась, сохранив относительное равновесие покупок и продаж до полудня, для чего пришлось понизить менее значимые офера, сохранив цену бидов, чтобы не потерять клиентский принос, стимулировав при этом продажи.Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара немного изменились: 26,20/26,30 UAH/USD, евро - 32,45/32,75 UAH/EUR, рубль 0,455/0,468 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, здешние клиенты успокоились, а вовремя проведенная коррекция оферов «американца» сохранила на местном рынке равновесие покупок и продаж. Обороты «средние».После обеда на рынке Днепра, со слов местных дилеров, ситуация не изменилась, но равновесие пришлось поддерживать незначительным повышением действующих цен в паре доллар-гривня. Этого же требовало некоторое снижение активности клиентского «приноса».По итогам дня валютчикам днепровского мелкого опта и розницы удалось сохранить равновесие покупок и продаж, благодаря которому обороты, заслужив «четверку с плюсом», повторили показатели предыдущей сессии.В течение среды биды розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре повысились на 3,0 коп., офера потеряли 1,0-3,0 коп.По сравнению с закрытием вторника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 15,0 коп., позиция «предложение» потеряла 16,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 26,23/26,32 UAH/USD.Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия торгов работали наличную пару доллар-гривня в равновесии покупок и продаж. Баланс поддерживался дисконтированием цен из-за преобладания клиентского предложения. Этого же требовали мероприятия по выравниванию рынка в баланс спроса и предложения.Процесс затянулся до обеда, к которому доллар и евро «прикоснулись» ко внутридневным минимумам. После обеда перемены в настроениях клиентов потребовали обратной ценовой ревизии – оптовики были вынуждены поднимать котировки из-за упавшего клиентского «приноса».Аккуратное управление ценовыми рычагами обеспечило сохранность равновесия покупок и продаж оптовых партий «зелени», что, в свою очередь, стало причиной роста итоговой ликвидности, заслужившей от «неформалов» днепровского опта «твердую четверку» и констатировавшей повторение показателей предыдущей сессии.На протяжении 07 марта биды оптового наличного «неформального» доллара «по-днепровски» прибавили 3,0 коп., офера понизились на 1,0-3,0 коп.По сравнению с закрытием 06 марта биды наличного оптового доллара в Днепре упали на 15,0 коп., офера стали ниже на 16,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 07 марта уровнями 32,50/32,80 UAH/EUR, констатировав в течение среды пятикопеечный рост бидов на фоне трехкопеечной коррекции оферов.По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового наличного евро в Днепре потеряли по 10,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 07 марта в разное время дня приходилось действовать по-разному, отвечая на вызовы нестабильного клиентского настроения: до полудня под воздействием доминировавшего «приноса» цены снижались, после обеда – росли.Натурально, в подобных условиях у наших валютчиков не было возможности уделять полноценное внимание к пребывавшей в состоянии разнонаправленной динамики паре евро-доллар на мировом валютном рынке. До 12.30 Киева пара поднималась в цене, а затем динамично снижалась.Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое достаточно сдержанной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 32,50/32,80 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятикопеечное повышение бидов на фоне трехкопеечной коррекции оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 07 марта ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем в среду в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,455/0,468 UAH/RUB.По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 07 марта, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по понизившемуся с закрытия вторника на 10,0 коп. спросу и потерявшему столько же предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 07 марта по спросу и по предложению не изменились.В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,01/26,05 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки очередного «сжатия» на рынке гривневого ресурса и оттока средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Тамошний гривневый «навес» стал «легче», опустившись с уровня 42 464,0 млн. грн. к отметке 39 203,5 млн. грн., намекая на вероятность пролонгации ревальвации нацвалюты по причине «монетарных» перемен.Довольно рано, около 10.15, выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке понизилась до 25,93/25,97 UAH/USD. «Пока вниз, как и предполагалось», - констатировал наш гуру.К 10.20 цена доллара на межбанке, пролонгировав снижение, консолидировалась на уровне 25,90/25,95 UAH/USD.Не выдержав такого давления «медведей» на доллар, НБУ анонсировал проведение валютного аукциона по выкупу «зеленых» излишков. Объем мероприятия $100,0 млн., три конкурентные заявки надо успеть подать до 11.00 Киева.Анонс регулятора об аукционе остановил коррекцию доллара на цифре 25,90/25,95 UAH/USD по состоянию на 10.30 Киева.Около 10.45 котировки доллара на межбанке ограничились сужением спреда до 25,92/25,94 UAH/USD.К 11.08 цена безналичного доллара не покинула отметку 25,92/25,94 UAH/USD, а рынок перешел в режим ожидания первых цифр результатов валютного аукциона.Около 11.10 стали известны первые цифры результатов валютного аукциона: средневзвешенный курс составил 25,9465, цена отсечки – 25,9500 UAH/USD.Судя по всему, регулятор разочаровал аукционом его участников, во всяком случае, после мероприятия цена доллара по состоянию на 11.43 Киева упала к 25,88/25,91 UAH/USD.Дополуденное динамичное снижение «зеленых» цен на межбанке на фоне уже состоявшегося «вмешательства» НБУ, которое не помогло, сопровождалось признаками стабильности на рынке гривневой ликвидности. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не покинули отметку 14,00/16,00% годовых.К 12.18 стали известны все подробности состоявшегося валютного аукциона. Было подано заявок на сумму $61,00 млн., из которых регулятор удовлетворил $59,30 млн.Средневзвешенный курс доллара на аукционе составил 25,9465, максимальный (цена отсечки) 26,9500, минимальный – 25,9300 UAH/USD.Реакция цен безналичного доллара на всю сводку результатов валютного аукциона была вялой: котировки «американца» по состоянию на 12.25 обосновались на цифре 25,88/25,92 UAH/USD.Наконец на фоне консолидировавшихся на уровне 25,90/25,92 UAH/USD цен, свидетельствовавших, что регулятор уже не стесняясь лоббирует доллар, валютный межбанк около 13.00 Киева ушел на обеденный перерыв.На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 12 марта с уровней: доллар – 26,15/26,50 UAH/USD, евро – 32,20/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.По сравнению с открытием среды, доллар по спросу понизился на 25,0 коп., потеряв 20,0 коп. по предложению.Евро по сравнению с открытием 07 марта по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 07 марта по спросу просел на 30 пунктов, потеряв 50 пунктов по предложению.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,2310, поднявшись до $1,2328 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись до $1,2338 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром12 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,15/26,25 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 5,0 коп., предложение потеряло 8,0-10,0 коп.); евро – 32,25/32,55 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 07 марта февраля спрос просел на 20,0-25,0 коп., предложение потеряло 23,0-28,0 коп.); рубль - 0,455/0,468 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 12 марта в розничном сегменте на моменте наблюдалось низколиквидное равновесие спроса и оферов.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,15/26,25 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 5,0 коп., предложение потеряло 8,0-10,0 коп.); евро – 32,25/32,55 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 07 марта февраля спрос просел на 20,0-25,0 коп., предложение потеряло 23,0-28,0 коп.); рубль - 0,455/0,468 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).На старте торгов 12 марта в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки шли в балансе.К 12.16 столичные валютчики-оптовики рапортовали об более низких текущих ценах (26,05-10/26,15 UAH/USD, евро - 32,20/32,45 UAH/EUR), сопровождаемых преобладанием клиентского предложения.По состоянию на 12.17 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранившемся здесь доминировании клиентского «приноса», сопровождаемого просевшими ценами: 26,/26,15 UAH/USD, евро - 32,10/32,40 UAH/EUR, рубль 0,454/0,460 UAH/RUB. Здесь выросли риски гривнедефицита.Около 12.28 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара не изменились: 26,05/26,15 UAH/USD, евро - 32,15/32,50 UAH/EUR, рубль 0,455/0,468 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, вовремя проведенная коррекция оферов «американца» сохранила на местном рынке равновесие покупок и продаж. Обороты «средние».В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 12 марта по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,15/26,38 UAH/USD, евро – 32,20/32,60 UAH/EUR, рубль 0,453/0,462 UAH/RUB, Киев опт 26,15/26,25 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,15/26,25 UAH/USD, евро (опт) 32,35/32,45 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,35/32,45 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,05/26,30 UAH/USD, евро – 32,10/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,460 RUB/USD, Одесса – опт 26,10/26,15 UAH/USD, розница – 26,05/26,20 UAH/USD; Запорожье – 26,15/26,25 UAH/USD; евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,455/0,460 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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