Кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу...

Додано: Пон 12 бер, 2018 23:49

24 января 2018

"Нефтегаз" засекретил свою победу в Стокгольмском суде, не показав ее ни АП, ни Кабмину, ни профильному министерству

06 лютого 2018

"Нафтогаз" відмовився показати в уряді рішення Стокгольма

Додано: Пон 12 бер, 2018 20:05

Відсотки (7% річних) нараховуються на суму в 2, 6 млрд доларів.

Додано: Пон 12 бер, 2018 22:39

на борг застосовується шведське право, тобто 8% річних.

При всем уважении к вам, я не могу верить тому, что говорит Витренко.А т.к. он (его ведомство)то о реальной величине % по второму решению арбитража невозможно сейчас говорить. Можно, конечно, спросить у, где он взял 4,14%, но он сейчас забанен.Даже вы, в своих ссылках на одну и ту же статью (), приводите разные величины %:Я понимаю, что это не ваши слова, вы сослались на слова Витренко. Так почему он вместо многих слов, не покажет только ту часть решения, где есть сумма, которую должен Газпром и %, которые должен выплачивать Газпром по этому решению? Это было бы намного убедительнее и сняло бы многие вопросы. Не надо весь текст, там (где-то встречал) около 1300 страниц, и есть "секретная" часть - схемы, расчеты...