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Карты для организации.

Карты для организации.
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 18:41

Карты для организации.

Добрый день.

Подскажите пожалуйста есть ли возможность выпускать личные карты для клиентов нашей компании которые смогут пользоваться средствами которые компания будет зачислять на эти карты. Компания не является банком.Сфера: потребительские кредиты.

Возможно есть какие-то посредники в Украине или через какие-то платежные системы которые смогут стать эмитентом данных карт с которыми можно сотрудничать по данному вопросу?

Спасибо.
Шукач
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 18:57

Копать нужно в сторону предоплаченных карт. Есть такие у многих банков, но они особо не афишируются. Но у них довольно ограниченные лимиты. И эти карты обезличенные.

А почему не зачислять средства на личные карты клиентов?
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 07:48

Re: Карты для организации.

Доброго дня :)

Вам необходим банк, которые согласится выпускать кобренд карту (например, картка «EasyPay кобренд»). Из плюсов: собственный дизайн, отдельный тарифный план.

Если в планах ещё стоит задача тесной интеграции с системой банка, чтобы в их интернет-банкинге отображался для клиента баланс кредитных средств, которые клиент взял у Вашей компании, то тяжело сказать какой банк может предоставить этот функционал. Но это явно может увеличить расходы на проект по карте.
Проще и более универсальнее выпустить кобренд карту, согласовать тарифы с банком (что поступление средств от Вашей компании приходить на счёт без комиссии; списание средств с этой карты через регулирный платёж). Сами взаимоотношения клиента с Вашей компанией через ваш личный кабинет.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:07

Re: Карты для организации.

1. Перечисление денег на карты других банков возможно, но меня интересует именно брендированная карта в цветах компании.
2. В Форварде сказали, что эта кобренд карта работает только для физ.лиц. Для юр.лиц ее использовать не возможно.

Есть еще варианты банков или других организайции которые делают кобренд? И возможно ли выпускать карты через платежные системы виза и мастеркард? Или они не выпускают карты и это могут делать только банки?
Шукач
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:17

Шукач, у Альфы есть кобренды с МТС (уже водафон), Варгеймингом и т.п.
У ОТП, Аваль, Восток, Кредит-Днепр тоже есть разные кобренды
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:24

Re: Карты для организации.

Кобренды это не кооперация. По факту я хочу пускать свои средства для кредитования на карты банков которые сами занимаются кредитованием. Понимаете в чем проблема?

Кобренды это различные скидки и бонусы которые идут в дополнение к основным функциям банковской карты. Очень сложно сделать так, чтобы мой конкурент обслуживай мой продукт на своих же мощностях.
Шукач
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:18

Шукач, если Вы хотите "пускать свои средства для кредитования", зачем Вам карты банков, и банки вообще? Бросайте на любую карту клиента

Честно говоря, вообще не понятно, чего Вы хотите
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:52

Re: Карты для организации.

Решение которое бы позволило иметь свои карты с брендированием нашей компании на которую можно зачислять средства. Что не понятно? Конкретно процесс тормозит именно брендировка карт. Это обязательно. Чтобы у людей были именно наши карты которыми бы они пользовались. Так бы давно зачисляли на карты любых банков.
Шукач
 
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