Карты для организации.

Подскажите пожалуйста есть ли возможность выпускать личные карты для клиентов нашей компании которые смогут пользоваться средствами которые компания будет зачислять на эти карты. Компания не является банком.Сфера: потребительские кредиты.
Возможно есть какие-то посредники в Украине или через какие-то платежные системы которые смогут стать эмитентом данных карт с которыми можно сотрудничать по данному вопросу?
Вам необходим банк, которые согласится выпускать кобренд карту (например, картка «EasyPay кобренд»). Из плюсов: собственный дизайн, отдельный тарифный план.
Если в планах ещё стоит задача тесной интеграции с системой банка, чтобы в их интернет-банкинге отображался для клиента баланс кредитных средств, которые клиент взял у Вашей компании, то тяжело сказать какой банк может предоставить этот функционал. Но это явно может увеличить расходы на проект по карте. Проще и более универсальнее выпустить кобренд карту, согласовать тарифы с банком (что поступление средств от Вашей компании приходить на счёт без комиссии; списание средств с этой карты через регулирный платёж). Сами взаимоотношения клиента с Вашей компанией через ваш личный кабинет.
1. Перечисление денег на карты других банков возможно, но меня интересует именно брендированная карта в цветах компании. 2. В Форварде сказали, что эта кобренд карта работает только для физ.лиц. Для юр.лиц ее использовать не возможно.
Есть еще варианты банков или других организайции которые делают кобренд? И возможно ли выпускать карты через платежные системы виза и мастеркард? Или они не выпускают карты и это могут делать только банки?
Решение которое бы позволило иметь свои карты с брендированием нашей компании на которую можно зачислять средства. Что не понятно? Конкретно процесс тормозит именно брендировка карт. Это обязательно. Чтобы у людей были именно наши карты которыми бы они пользовались. Так бы давно зачисляли на карты любых банков.
Шукач написав:Решение которое бы позволило иметь свои карты с брендированием нашей компании на которую можно зачислять средства. Что не понятно? Конкретно процесс тормозит именно брендировка карт. Это обязательно. Чтобы у людей были именно наши карты которыми бы они пользовались. Так бы давно зачисляли на карты любых банков.
По описанию - Вам нужна предоплаченная карта. 1. С дизайном - нужно договариваться с банком индивидуально 2. Лимиты по таким картам - особые, не совсем полноценные (на траты, максимальный остаток, снятие наличных и т.д.)
Зато выдавать такие карты может кто угодно и кому угодно. Эмитируют такие карты - только банки.