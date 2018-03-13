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на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: Вів 13 бер, 2018 14:01 Итоги: Энергетика 13.03.18



По состоянию на 7.00 Киева стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,17%, до $64,84 за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,21%, до $61,23 за баррель.



Добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в апреле текущего года, как ожидает управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны, увеличится по сравнению с мартом на 131 тысячу баррелей в сутки - до 6,954 миллиона баррелей.

На данный момент оценка добычи составляет 6,823 миллиона баррелей в сутки. Самое большое увеличение добычи в апреле ожидается на месторождении Permian - на 80 тысяч баррелей, до 3,156 миллиона баррелей в день. После выхода этого прогноза в понедельник нефть подешевела примерно на 1%.



«Нефтяные цены опустились на опасениях того, что рост добычи в США может привести к увеличению запасов сырья в стране», - таково мнение аналитиков банка ANZ.



В начале марта EIA подняло прогнозную оценку добычи нефти в США в 2018 году до очередного исторического рекорда - 10,7 миллиона баррелей в сутки. В 2019 году EIA прогнозирует добычу в США на уровне 11,3 миллиона баррелей, что выше прогноза предыдущего месяца. В 2017 году средний уровень добычи составил 9,3 миллиона баррелей в день.



В среду инвесторы ожидают статистику по запасам нефти в США по итогам прошедшей недели.

Свои данные опубликуют Американский институт нефти (API) и министерство энергетики США. Аналитики прогнозируют, что запасы сырья в стране за неделю по 9 марта выросли на 1,5 миллиона баррелей, или на 0,35% - до 427,4 миллиона баррелей.



Нефтяные фьючерсы снизились в понедельник, так как последние данные подтверждают ожидания того, что добыча в США продолжит расти в этом году.



По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже апрельская нефть сорта WTI потеряла 68 центов, или 1,1%, до $61,36 за баррель.

Контракт в пятницу подскочил на 3%, достигнув отметки в $62,04 за баррель.



Майская нефть марки Brent упала на 54 цента, или на 0,8% до $64,95 за баррель.

Контракт вырос на 3% в пятницу, достигнув отметки $65,49 за баррель на бирже ICE Futures Europe, прибавив 1,7% за неделю.



Как WTI, так и Brent еще в четверг показали свои самые низкие уровни закрытия с середины февраля.



Согласно опубликованному в понедельник ежемесячному отчету Управления по энергетической информации США, ожидается, что добыча на семи основных сланцевых месторожденях в США будет расти на 131 000 баррелей в день в апреле до 6,954 миллиона баррелей в день.

В отчете содержались данные, которые показали рост на 86 000 баррелей в день в общем объеме добычи нефти в США за неделю, закончившуюся 2 марта. «Эта цифра была близка к среднему недельному увеличению в феврале на 91 000 баррелей в день и по-прежнему более чем в четыре раза превышает темпы роста добычи в 2017 году », - сказал Тайлер Ричи из Sevens Report.



«С фундаментальной точки зрения, это является существенной проблемой, поскольку нефтяная промышленность США может подтолкнуть мировой рынок к избытку, что стало причиной медвежьего рынка нефти в 2014-2015 годах», - сказал он.



Апрельский бензин упал на 0,5% до $1,894 за галлон, в то время как апрельский топочный мазут упал на 1,2% до $1,865 за галлон.



Попытка ОПЕК договориться со сланцевыми компаниями США завершилась безрезультатно.



Очередная попытка стран ОПЕК договориться со сланцевыми компаниями США о поддержке цен на нефть завершилась безрезультатно.



Второй за последний год раунд переговоров, состоявшийся на нефтегазовой конференции CERAWeek в Хьюстоне, куда картель отправил делегацию во главе со своим генсеком Мохаммедом Баркиндо, оказался бесполезными, сообщил в своем интервью министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане.



В ОПЕК призывали американцев найти систему «сдержек и противовесов», чтобы «не повторять ошибок прошлого, когда произошел переизбыток производства нефти», рассказывал в начале марта министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. Однако предметно обсудить объемы добычи нефти в США оказалось невозможно, сообщил Зангане.



Сланцевая отрасль - это «около тысячи компаний, у которых нет своего объединения», объяснил министр: в этих условиях ОПЕК остается один на один с рынком, балансировать который приходится, сокращая добычу.



Дальнейшие усилия в этом направлении могут оказаться выстрелом себе же в ногу, признал Зангане «Если цена подскочит примерно до $70, это поспособствует увеличению добычи нефти в США», сказал он, подчеркнув, что сланцевики, в отличие от стран ОПЕК, могут быстро наращивать или снижать производство в зависимости от динамики нефтяных цен.



Тегеран, по словам Зангане, будет настаивать на том, чтобы на уже июньском заседании ОПЕК согласовать постепенный выход из сделки, в рамках которой страны картеля добровольно отказались от добычи 1,8 млн. баррелей в день.

Иран в кратчайшие сроки может увеличить производство с 3,8 до 3,9 млн баррелей в сутки и готов к снижению цен до $60 за баррель, чтобы сдержать новый сланцевый бум, сказал министр.



К 2021 году мощности иранских месторождений позволяют выйти на 5,7 млн баррелей ежесуточной добычи, что 1,5 раза выше текущих уровней.



Беспокойство ОПЕК понятно: из-за увеличения американских поставок картель теряет долю на ключевом для себя, азиатском рынке, говорит сырьевой стратег ING Уоррен Патерсон: экспорт нефти из США вырос в 5 раз за последние 1,5 года и колеблется между 1,5 и 2 млн баррелей в сутки.



«Чем дольше длится сделка, тем вероятнее она даст трещину», - считает Патерсон: отдельные страны картеля явно нервничают и могут в одностороннем порядке начать увеличение поставок.



По данным Минэнерго США, за прошлый год добыча в стране выросла на 1,1 млн. баррелей в сутки, в начале марта достигла 10,37 млн баррелей в день.



По прогнозу МЭА, в 2018-м рост производства ускорится до 1,5 млн. баррелей в сутки, сделав Штаты крупнейшим нефтедобытчиком на планете. Это означает, что у ОПЕК остается меньше возможностей по ребалансировке рынка. Так, из расчетов МЭА следует, что для поддержания равновесия спроса и предложения картель должен уменьшить поставки в 2018 году с 32,8 до 32,3 млн. баррелей в день, а к 2019-му - до 31,9 млн. баррелей.



Возможности нарастить производство ОПЕК получит лишь после 2020-го года, когда сланцевый бум в США пойдет на спад: к 2024-му спрос на нефть стран организации вырастет до 34,2 млн. баррелей в сутки, что, впрочем, лишь на 1,9 млн. баррелей больше их текущей добычи.



Минэнерго США: добыча сланцевой нефти в стране стремится к новым рекордам.



Как следует из опубликованного в понедельник прогноза Минэнерго США, объем добычи на крупнейших месторождениях сланцевой нефти в апреле в стране вырастет до 6,95 млн. б/д (+0,131 млн. б/д). Кроме того, ведомство пересмотрело аналогичный показатель за март, повысив его с 6,76 млн. б/д до 6,82 млн. б/д.



Прогнозная разбивка по месторождениям на апрель выглядит следующим образом:



Пермское: 3,16 млн. б/д (+80 000 б/д);

Игл Форд: 1,33 млн. б/д (+23 000 б/д);

Баккен: 1,22 млн. б/д (+12 000 б/д);

Найобрэра: 0,595 млн. б/д (+12 000 б/д) и

Анадарко: 0,493 млн. б/д (+1 000 б/д).



На приведенном ниже графике отражены данные компании Rystad Energy, которые включают в себя цифры по добыче и на некоторых других месторождениях США.







По данным Минэнерго США, количество пробуренных, но незаконченных скважин в регионах сланцевой добычи выросло в феврале на 110 штук м/м. Разбивка по месторождениям выглядит так:



Пермское: +122 м/м до 2 937;

Игл Форд: +30 м/м до 1 492 и

Баккен: -4 м/м до 708.



Недолгое (и неполное) счастье председателя Миллера.



Десять лет назад Алексей Миллер предсказал, что тысяча кубометров природного газа будет стоить тысячу долларов.



01 марта 2018 года спотовые цены TTF, NBP и другие подскочили почти до $900, но счастье председателя правления Газпрома оказалось недолгим. Через несколько часов цены вернулись на обычный уровень...



P.S. Удвоение цен должно было сопровождаться семикратным ростом «потенциального спроса» на газ («При этом потенциальный спрос на газ в мире в ближайшие двадцать лет вырастет в семь раз», - мечтал Миллер.).

















В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ Мировые цены на нефть во вторник утром продолжают негативную динамику предыдущего торгового дня, вызванную прогнозами минэнерго США о росте добычи в апреле.Нефтяные фьючерсы снизились в понедельник, так как последние данные подтверждают ожидания того, что добыча в США продолжит расти в этом году.Попытка ОПЕК договориться со сланцевыми компаниями США завершилась безрезультатно.Очередная попытка стран ОПЕК договориться со сланцевыми компаниями США о поддержке цен на нефть завершилась безрезультатно.Второй за последний год раунд переговоров, состоявшийся на нефтегазовой конференции CERAWeek в Хьюстоне, куда картель отправил делегацию во главе со своим генсеком Мохаммедом Баркиндо, оказался бесполезными, сообщил в своем интервью министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане.В ОПЕК призывали американцев найти систему «сдержек и противовесов», чтобы «не повторять ошибок прошлого, когда произошел переизбыток производства нефти», рассказывал в начале марта министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. Однако предметно обсудить объемы добычи нефти в США оказалось невозможно, сообщил Зангане.Сланцевая отрасль - это «около тысячи компаний, у которых нет своего объединения», объяснил министр: в этих условиях ОПЕК остается один на один с рынком, балансировать который приходится, сокращая добычу.Дальнейшие усилия в этом направлении могут оказаться выстрелом себе же в ногу, признал Зангане «Если цена подскочит примерно до $70, это поспособствует увеличению добычи нефти в США», сказал он, подчеркнув, что сланцевики, в отличие от стран ОПЕК, могут быстро наращивать или снижать производство в зависимости от динамики нефтяных цен.Тегеран, по словам Зангане, будет настаивать на том, чтобы на уже июньском заседании ОПЕК согласовать постепенный выход из сделки, в рамках которой страны картеля добровольно отказались от добычи 1,8 млн. баррелей в день.Иран в кратчайшие сроки может увеличить производство с 3,8 до 3,9 млн баррелей в сутки и готов к снижению цен до $60 за баррель, чтобы сдержать новый сланцевый бум, сказал министр.К 2021 году мощности иранских месторождений позволяют выйти на 5,7 млн баррелей ежесуточной добычи, что 1,5 раза выше текущих уровней.Беспокойство ОПЕК понятно: из-за увеличения американских поставок картель теряет долю на ключевом для себя, азиатском рынке, говорит сырьевой стратег ING Уоррен Патерсон: экспорт нефти из США вырос в 5 раз за последние 1,5 года и колеблется между 1,5 и 2 млн баррелей в сутки.«Чем дольше длится сделка, тем вероятнее она даст трещину», - считает Патерсон: отдельные страны картеля явно нервничают и могут в одностороннем порядке начать увеличение поставок.По данным Минэнерго США, за прошлый год добыча в стране выросла на 1,1 млн. баррелей в сутки, в начале марта достигла 10,37 млн баррелей в день.По прогнозу МЭА, в 2018-м рост производства ускорится до 1,5 млн. баррелей в сутки, сделав Штаты крупнейшим нефтедобытчиком на планете. Это означает, что у ОПЕК остается меньше возможностей по ребалансировке рынка. Так, из расчетов МЭА следует, что для поддержания равновесия спроса и предложения картель должен уменьшить поставки в 2018 году с 32,8 до 32,3 млн. баррелей в день, а к 2019-му - до 31,9 млн. баррелей.Возможности нарастить производство ОПЕК получит лишь после 2020-го года, когда сланцевый бум в США пойдет на спад: к 2024-му спрос на нефть стран организации вырастет до 34,2 млн. баррелей в сутки, что, впрочем, лишь на 1,9 млн. баррелей больше их текущей добычи.Минэнерго США: добыча сланцевой нефти в стране стремится к новым рекордам.Как следует из опубликованного в понедельник прогноза Минэнерго США, объем добычи на крупнейших месторождениях сланцевой нефти в апреле в стране вырастет до 6,95 млн. б/д (+0,131 млн. б/д). Кроме того, ведомство пересмотрело аналогичный показатель за март, повысив его с 6,76 млн. б/д до 6,82 млн. б/д.Прогнозная разбивка по месторождениям на апрель выглядит следующим образом:Пермское: 3,16 млн. б/д (+80 000 б/д);Игл Форд: 1,33 млн. б/д (+23 000 б/д);Баккен: 1,22 млн. б/д (+12 000 б/д);Найобрэра: 0,595 млн. б/д (+12 000 б/д) иАнадарко: 0,493 млн. б/д (+1 000 б/д).На приведенном ниже графике отражены данные компании Rystad Energy, которые включают в себя цифры по добыче и на некоторых других месторождениях США.По данным Минэнерго США, количество пробуренных, но незаконченных скважин в регионах сланцевой добычи выросло в феврале на 110 штук м/м. Разбивка по месторождениям выглядит так:Пермское: +122 м/м до 2 937;Игл Форд: +30 м/м до 1 492 иБаккен: -4 м/м до 708.Недолгое (и неполное) счастье председателя Миллера.Десять лет назад Алексей Миллер предсказал, что тысяча кубометров природного газа будет стоить тысячу долларов.01 марта 2018 года спотовые цены TTF, NBP и другие подскочили почти до $900, но счастье председателя правления Газпрома оказалось недолгим. Через несколько часов цены вернулись на обычный уровень...P.S. Удвоение цен должно было сопровождаться семикратным ростом «потенциального спроса» на газ («При этом потенциальный спрос на газ в мире в ближайшие двадцать лет вырастет в семь раз», - мечтал Миллер.).В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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