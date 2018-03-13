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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Вів 13 бер, 2018 14:09 Итоги: Валюта 13.03.18



По состоянию на 7.20 Киева курс доллара к иене рос до ¥106,75 за доллар со ¥106,42 на прошлых торгах.



Курс евро к доллару снижался до $1,2329 за евро с $1,234 за евро на предыдущем закрытии.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,14%, до 90,02 пункта.



В понедельник вице-премьер и министр финансов Японии Таро Асо выразил «искреннее сожаление» в связи с выявленным фактом исправления документов о продаже государством земельного участка компании «Моритомо Гакуэн» по сильно заниженной цене для строительства начальной школы. Было выявлено, что 14 директивных документов были исправлены в таком виде, чтобы они согласовались с заявлениями бывшего главы налогового бюро Нобухисы Сагавы. Из документов также убраны упоминания имени супруги японского премьера Акиэ Абэ.



История вокруг компании «Моритомо Гакуэн» тянется с февраля 2017 года и привела в свое время к значительному падению рейтинга японского премьера Синдзо Абэ. Теперь инвесторы начали опасаться в его неспособности быть избранным на третий срок на должность премьер-министра, сообщает агентство Рейтер.

Это, в свою очередь, ставит под сомнение продолжение стимулирующей политики правительства Японии, известной как абэномика. Она проводится с 2012 года и включает в себя усилия по поддержанию дешевой иены. Несмотря на то, что эти новости должны оказывать поддержку иене, обеспокоенность по поводу политических рисков в Японии, как более сильный фактор, понижает стоимость японской валюты.



Курс доллара при этом растет накануне выхода статистики по темпам инфляции в феврале в США. Аналитики ожидают, что рост потребительских цен в феврале слегка ускорился до 2,2% в годовом выражении, но замедлился до 0,2% - в месячном. В январе индекс вырос на 2,1% в годовом выражении, и на 0,5% в месячном, что оказалось значительно выше прогнозов аналитиков.



Стоимость золота во вторник утром не демонстрирует единой динамики, инвесторы ожидают статистику по инфляции в США в феврале.



По состоянию на 06.35 Киева цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $0,2, или на 0,02%, до $1321 за унцию, при этом ранее в ходе торгов показатель опускался.



Стоимость мартовского фьючерса на серебро снижалась на 0,16%, до $16,51 за унцию.



Цена на золото колеблется возле уровня предыдущего закрытия, сбавив темпы роста начала торгов вторника, на фоне ожидания инвесторами статистики из США. Министерство труда сообщит данные по инфляции в стране в феврале, они будут опубликованы во вторую половину дня. Аналитики прогнозируют ускорение инфляции за отчетный период до 2,2% по сравнению с показателем января в 2,1%.

Показатель инфляции является одним из ключевых индикаторов для Федеральной резервной системы (ФРС) при принятии решения о политике повышения базовой процентной ставки. Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приведет к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, сделает золото, торгуемое в долларах, дороже для держателей других валют, что ударит по спросу на него.



Цены на золото в понедельник немного снизились, так как инвесторы ожидают данные индекса потребительских цен США во вторник для получения последней информации о темпах повышения процентных ставок Федеральной резервной системы.



По итогам торгов на СОМЕХ апрельское золото упало на $3,20, или 0,2%, до $1320,80 за унцию после торговли на минимуме в $1,315,30. Цены на золото выросли на 0,2% в пятницу.



Вышедшие в пятницу данные рынка труда США показали сильный рост занятости — было создано 313 000 новых рабочих мест в феврале. Но 12-месячный рост зарплаты снизился до 2,6% с 2,8% в январе.



Цифры, которые мы видели в пятницу, показали идеальный баланс создания сильных рабочих мест и более мягкого роста заработной платы, что не обязательно ускорит рост ставок», - сказал Крейг Эрлам, старший аналитик рынка OANDA. - «Более высокий уровень участия был явным напоминанием о том, что, хотя уровень безработицы находится на уровне 17-летнего минимума, в экономике по-прежнему наблюдается некоторое отставание, которое может занять больше времени, чтобы объяснить, почему рост заработной платы и инфляция настолько приглушены».



В понедельник индекс доллара США снизился на 0,2% до 89,92 пункта, показав рост за последнюю неделю.



Я думаю, что доллар США может продолжить восстановление на этой неделе. Это связано с тем, что в относительно спокойную неделю основным показателем, фактически основным событием, станет выпуск индекса потребительских цен США за февраль во вторник», - сказал Маршалл Гиттлер, главный стратег ACLS Global. –



«И удивительно, что рынок уделяет больше внимания основному индексу, чем базовому».



Майское серебро упало на 7,2 цента, или 0,4%, до $16,536 за унцию, прибавив 0,9% за прошлую неделю.



Апрельская платина упала на 0,1% до $962,90 за унцию, а июньский палладий снизился на 2% до $967,65 за унцию.



После торговли в диапазоне ¥106,35-106,97 на европейской сессии в понедельник пара доллар-иена консолидировалась на торгах в США.



На закрытии сессии 12 марта пара доллар-иена торгуется на уровне ¥106,39, снижаясь на 0,26% от дневного максимума на ¥106,99 и показанного минимума ¥106,36.



В то время как рынки ожидают перспективы встречи на высшем уровне между Северной Кореей и Соединенными Штатами, угроза торговле и опасения инвесторов, похоже, уменьшились, оказав давление на иену в этом месяце. Хотя и наблюдается некоторое давление на доллар из-за данных по заработной плате на прошлой неделе.



Цена возвращается ниже средней дневной скользящей 21 SMA (¥106.75), и если быки вернутся обратно, цена должна пройти через уровень ¥107,20 и пробить верхний конец диапазона около уровня ¥108. Дальше, ¥110,85 является ключевым опережением, а ¥111,44/50 - двойной коррекцией Фибоначчи. Преодоление уровня ¥105,50 и далее ¥104,80 открывает возможность движения к ¥100,70/99,00.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 13 марта повысился на 32,37 коп. и составил 56,9359 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на 25,53 коп., на торгах понедельника укрепился на 16,91 коп., оказавшись на уровне 25,9246 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 12 марта с уровней предыдущего закрытия 26,01/26,05 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.15 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» упал в цене, провалившись к 25,93/26,97, а через 5 минут оказался на цифре 25,90/25,95 UAH/USD.



В это же время НБУ анонсировал проведение валютного аукциона, ставя перед собой цель «заморозить» курс «американца». Собственно, в этом состоит главное отличие аукциона, в результате которого доллар укрепляется в цене. Скупка же СКВ у «придворных» банков не замедляет коррекцию курса доллара.

Стали известны параметры валютного аукциона: объем - $100,0 млн., три конкурентные заявки надо было успеть подать до 11.00 Киева.



Известие об аукционе приостановило «баксопад» на отметке 25,90/25,95 UAH/USD и «американец» не покидал эти уровни до 10.40 Киева, когда «американец» ограничился сужением спреда до 25,92/25,94 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до появления первых цифр результатов валютного аукциона: средневзвешенный курс составил 25,9465, цена отсечки - 25,9500 UAH/USD.



К 11.40, индицируя наличие «неудачников» аукциона, вернувшихся на рынок со своими оферами СКВ, цена «американца» просела к 25,88/25,91 UAH/USD.

Вскоре стали известны все параметры состоявшегося аукциона: было подано заявок на сумму $61,00 млн., из которых регулятор удовлетворил $59,30 млн. Средневзвешенный курс составил 25,9465, максимальный (цена отсечки) - 25,9500, минимальный – 25,9300 UAH/USD.



Доллар на межбанке спокойно воспринял сводку, оставаясь на уровне 25,88/25,92 UAH/USD по состоянию на 12.25 Киева.



Около 13.00 игроки ушли на обеденный перерыв, сопровождаясь незначительным подорожанием «американца» - 25,90/25,92 UAH/USD. Эти уровни цен были действующими до 13.25, после чего единичные продажи СКВ понизили ее цену до 25,89/25,92 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустом межбанке до самого закрытия сессии.



На цифре 25,89/25,92 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.



Большинство сделок на межбанке 12 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 25,9246 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,63% с 28,0672 UAH/USD до 25,9246 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 12 марта гривна overnight котировалась банками по 14,00/16,00% годовых (с 12.00 Киева - 15,00/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 12 марта, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на счета экспортеров упала отложенная с 08-09 марта экспортная выручка. Согласно правилам валютного рынка, эта СКВ (в том числе и обязательная к продаже на межбанке часть выручки), может появиться на рынке лишь спустя сутки. Но и этого оказалось достаточно, чтобы пролонгировать откат долларовых цен.



Во-вторых, на рынке не было покупателей в достаточном количестве. Правила приобретения СКВ на межбанке требуют заблаговременного внесения гривни. И меж тем, никому из импортеров не было «интересно» замораживать» гривневые активы на период с 04-го по 12-е марта.



В-третьих, участники межбанка, испытывающие проблемы с гривневым ресурсом, 12-го продавали СКВ, небезосновательно опасаясь, что цена доллара 13-го будет еще ниже. Меж тем, гривня требовалась для участия в намеченном на вторник аукционе Минфина по размещению гривневых ОВГЗ.



В-четвертых, «медвежий» тренд рынка безналичного доллара поддерживался такими же настроениями на наличном рынке.



На проблемы с гривневой ликвидностью намекали понизившиеся с уровня 42 464,0 млн. грн. к отметке 39 203,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд подтвердило внутридневное подорожание ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo с уровня 14,00/16,00% к отметке 15,00/16,25% годовых.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 12 марта понизились на $85,9 млн., имея для этого следующие основания.



Во-первых, как указано выше, на счета экспортеров пришли отложенные с 08-09 марта доллара, но на межбанке они не появились. Таковы правила. 12-го распродавали СКВ из собственных запасов.



Во-вторых, в дебюте новой недели рынок редко радует игроков высокой ликвидностью («синдром понедельника»). Занятно, что ситуацию с оборотами не сумели спасти ни валютный аукцион, ни последующий неоднократный выход на рынок НБУ со скупкой СКВ по запросу наилучшего курса. Подобным манером регулятор пополнил свои «закрома» на $30,0 млн.



В-третьих, сохраняющаяся высокая курсовая динамика (в среду доллар потерял 25,53 коп., нынче упал на 16,91 коп.) удерживала игроков от участия в торгах.



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со средой, 07 марта, в понедельник, 12-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $303,5 млн. к отметке $208,3 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $269,9 млн. к $184,0 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в понедельник мы сообщили выше.



Торги 12 марта на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)

продемонстрировали схожую динамику, двигаясь в течение дня вниз по паре доллар-гривня.



Наличный доллар терял в течение понедельника в цене реагируя на настроения клиентов, которые больше «сдавали» СКВ, под давлением «медвежьих» сводок с торгов валютного межбанка, где ни аукцион, ни повторные выходы регулятора со скупкой «лишнего» доллара, не смогли преломить тренд, лишь немного замедлив падение цен безналичного «американца».



Курсовая динамика наличного доллара в течение понедельника по более значимым бидам, в целом была эквивалентна внутридневным потерям средневзвешенного курса «американца» на межбанке. При этом на протяжении понедельника менее значимые офера наличной пары доллар-гривня потеряли заметно больше.



Полагаю, дилеры-«неформалы» наличного рынка опасались переусердствовать с дисконтированием позиции «спрос» из-за рисков потерять клиентский принос и, следовательно, нанести урони дневной ликвидности.



Дилеры рынков всех вышеперечисленных населенных пунктов, за исключением Днепра, пошли на сохранение итогового «перекоса» в сторону клиентского «приноса», лишь бы не лишиться этого «приноса».



В целом, за исключением столичного рынка наличных, итоговая ликвидность понедельника, повторила показатели предыдущей сессии. Киевские дилеры констатировали заметное падение оборотов 12 марта.



В течение понедельника биды наличного «неформального» доллара понизились на 15,0 коп., офера потеряли 13,0-15,0 коп.



По сравнению с закрытием среды, позиция «спрос» наличного «американца» понизилась на 5,0-25,0 коп., офера потеряли 22,0-25,0 коп.



Основную часть внутридневных потерь наличный доллар 12-го понес до обеда, когда «медвежья» динамика на рынке «зеленого» безнала была особенно пугающей. После обеда участники рынка наличных «доигрывали матч», занимаясь «косметическими» изменениями в действующих ценах.



Итак, в течение понедельника наличный доллар терял в цене, реагируя на коррекцию котировок безналичного «американца», которую не могли остановить ни валютный аукцион, ни повторные выходы на межбанк регулятора со скупкой «зеленых излишков» по запросу наилучшего курса у 20-тки уполномоченных банков. Заметим, что в результате этих действий НБУ, с рынка в его «закрома» ушло в общей сложности $89,30 млн., но доллар здесь все равно потерял по средневзвешенному курсу 16,91 коп.



Возвращаясь к наличному рынку, заметим, что по сравнению с предыдущей сессией, итоговая ликвидность понедельничных торгов наличного рынка в целом сохранилась на «хорошем» уровне. Этим «наличка» обязана сдержанному дисконтированию позиции «спрос», позволившему сохранить приличный клиентский «принос», ценой итогового «перекоса» в этом направлении, сложившимся на большинстве рынков вышеперечисленных городов.



Впрочем, по порядку.



Торги 12 марта в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,00/26,10 UAH/USD, евро – 32,00/32,35 UAH/EUR, рубль – 0,455/0,468 UAH/RUB.



Розничный рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях относительного и зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое сопровождалось низкими оборотами. Клиенты, напуганные падение курса доллара на межбанке, большей частью несли («сдавали») валюту, вынуждая «неформалов» днепровской розницы снижать действующие цены. Однако, в дополуденную часть сессии наши валютчики явно не успевали за рынком, их попытки выровнять спрос и предложение до полудня не давали результата.



Около 12.28 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного оптового доллара понизились: 26,05/26,15 UAH/USD, евро - 32,15/32,50 UAH/EUR, рубль 0,455/0,468 UAH/RUB. Но, со слов наших дилеров, проведенная коррекция цен «американца» не спасла местный рынок от «перекоса» в сторону «приноса». Обороты «средние».



После обеда на рынке Днепра, со слов местных дилеров, ситуация изменилась к лучшему. В частности, удалось выровнять рынок в баланс спрос/предложение, что, со слов местных дилеров, способствовало некоторому прогрессу на участке ликвидности.



Последняя, заслужив по итогам дня «четверку с плюсом», повторила показатели предыдущей сессии.



В течение понедельника биды и офера розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре потеряли по 15,0 коп.



По сравнению с закрытием среды биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 23,0 коп., позиция «предложение» потеряла 22,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 26,00/26,10 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия торгов работали наличную пару доллар-гривня в неустойчивом равновесии покупок и продаж. Баланс пытались поддерживать динамичным снижением цены, однако, к полудню клиентские предложения «американца» сохранили свое доминирование.

Лишь после обеда более решительно понизив менее значимые офера, «неформалам» днепровского опта удалось добиться равновесия покупок и продаж, благодаря которому итоговая ликвидность осталась на «хорошем» уровне, заслужив «твердую четверку» и повторив показатели предыдущей сессии.



На протяжении 12 марта биды и офера оптового наличного «неформального» доллара «по-днепровски» потеряли по 15,0 коп.



По сравнению с закрытием 07 марта биды наличного оптового доллара в Днепре упали на 23,0 коп., офера стали ниже на 22,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 12 марта уровнями 32,00/32,35 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника падение бидов на 25,00 коп. на фоне двадцатикопеечной потери оферов.



По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 50,0 коп., офера стали ниже на 45,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 12 марта приходилось предельно внимательно заниматься дисконтированием бидов, пытаясь с одной стороны не потерять клиентский «принос», с другой, заставить потенциальных клиентов начать покупки падающей в цене «зелени», которая, кстати, во вторник может упасть еще более значительно.



Натурально, в подобных условиях у наших валютчиков не было возможности уделять полноценное внимание к пребывавшей в состоянии разнонаправленной динамики паре евро-доллар на мировом валютном рынке. До 10.00 Киева пара поднималась в цене, а затем снижалась, заметно «нервничая» при этом.



Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2320 к отметке $1,2318 констатировав внутридневное его снижение на «сиротские» 2 пункта.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка учли эту «потерю», не забывая о внутридневном заметном падении цен наличного доллара.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 12 марта на азиатской сессии форекса с уровня $1,2310, пара евро-доллар тотчас инициировала довольно неспешный рост, уже около 05.00 Киева на уровне $1,2320, который не покидала до 09.00 Киева, до начала европейской сессии форекса. С этого момента стартовало динамичное, но короткоживущее ралли главной валютной пары, вознесшее ее по состоянию на 10.00 Киева ко внутридневному максимуму ($1,2340). Вскоре евро начал коррекцию, которая уронила его в «яму» ($1,2295) по состоянию на 14.00 Киева.



Затеяв «реабилитационное» ралли, проходившее в рамках «технологии» «курсовой пилы», пара евро-доллар с многочисленными отскоками, периодами стабильности и провалами, добралась около 20.40 Киева к цифре $1,2336…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар США в понедельник ликвидировал падение в парах с евро, фунтом стерлингов и швейцарским франком, тогда как иена продолжает умеренный подъем на фоне набирающего обороты политического скандала в Японии.

Отсутствие значимых макроэкономических публикаций в понедельник ограничивает объемы торгов, заявил агентству Bloomberg трейдер в Лондоне. Внимание инвесторов сосредоточено на данных о потребительской инфляции в США, которые будут обнародованы во вторник.



Евро к 14.25 Киева 12 марта стоил $1,2298 по сравнению с $1,2312 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке.



Рост экономики в еврозоне остается уверенным, наблюдается хорошее распределение темпов между странами и отраслями, заявил член правления Европейского центрального банка (ЕЦБ) Бенуа Кёре в интервью BFM Business. Однако он считает, что экономика валютного блока все еще сильно зависит от денежно-кредитных стимулов - они добавляют не менее 0,5 процентного пункта к росту ВВП.



«Пока слишком рано объявлять победу, - сказал Б.Кёре. - Инфляция еще не достигла того уровня, которого нам хотелось бы».



Курс доллара в понедельник снизился на 0,2% к иене - до ¥106,58 за $1, ранее доллар поднимался в этой паре на 0,2%.



Евро в паре с японской валютой опустился на 0,3%, до ¥131,05.



Скандал в Японии, разгоревшийся вокруг продажи государственной земли по сниженной цене, уже привел к отставке главы налоговой службы Нобухисы Сагавы, при этом оппозиция также требует уволить министра финансов Таро Асо.

Министерство финансов Японии признало факт фальсификации документов, касающихся продажи государственной земли по сниженной цене, пишет газета Nikkei.



Информация о продаже земли компании Moritomo Gakuen, владеющей сетью образовательных учреждений в Японии, привлекла внимание политиков и общественности еще в феврале 2017 года, в результате чего японский парламент инициировал расследование.

Уже после начала расследования сотрудники Минфина фальсифицировали документы о сделках с государственной землей. В частности, из них было удалено имя жены премьер-министра Японии Синдзо Абэ - Акие.



Пара евро-доллар после 11.00 Киева попала под давление и к 14.00 протестировала сессионные минимумы чуть ниже $1,2300, но внутри торгового диапазона $1,2155 – 1,2555.



Пара ждет новых данных об ответных мерах, которые Европа может принять после введение США тарифов на импорт стали и алюминия, также на евро могут повлиять политические новости из Италии.



В понедельник календарь почти пуст, так что в центре внимания игроков будет встреча министров финансов ЕС. Кроме того, не будем забывать намеченное на эту неделю размещение казенных обязательств Казначейством США.

Уровни поддержки ожидаются на $1,2273, $1,2206 и $1,2165, а уровни сопротивления – на $1,2446, $1,2537 и $1,2557.



Вернувшись в прошлую неделю, констатируем, что восходящий тренд в паре евро-доллар был неожиданно прерван в четверг по итогам заседания ЕЦБ.



По первой реакции на решение ЕЦБ в 14.45 Киева пара подскочила на 50 пунктов, от $1,2380 до $1,2430, чуть позже, к началу пресс-конференции Драги, в 16.30, пара поднялась уже до $1,2443.



Рост евро в тот момент объяснялся просто – ЕЦБ убрал из своего заявления фразу о том, что объем количественного смягчения может быть увеличен в случае необходимости, что было расценено рынком как ужесточение риторики (логично в пользу евро). Однако при этом было сказано, что программа QE будет проводиться до сентября или дольше. Если потребуется, программа QE будет проводиться до тех пор, пока инфляция не выйдет на устойчивую траекторию роста.



И, самое главное, ЕЦБ сообщил, что после сворачивания программы QE ставки останутся на текущих уровнях еще долгое время.



Собственно, исключения этой фразы из контекста ждут рынки как сигнала к тому, что ЕЦБ станет близок к повышению ставок.



Но еще до заседания было понятно, что до изъятия этой фразы из риторики ЕЦБ еще далеко.

Накануне, 11-го, Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что ЕЦБ предполагает в своих прогнозах повышение ставки в середине 2019 года. Это еще очень нескоро.



Иначе говоря, ни в заявлении ЕЦБ, ни в последовавшей затем пресс-конференции Драги не было сказано ничего настолько значимого, что объясняло бы последующие движения пары евро-доллар.



Меж тем, показав сначала рост до $1,2443, пара евро-доллар неожиданно пошла вниз и к позднему вечеру 08-го провалилась до $1,23, то есть на 140 пунктов от максимума.



Столь массовые «сбросы» выглядели весьма странно, учитывая, что $1,2440 не являлся концептуально значимым уровнем.



Как утверждают адепты технического анализа, разогнавшись вверх, рост евро должен был продолжаться до верхней границы диапазона $1,22-1,2520.



Но на этом странности не закончились.



В пятницу выходили данные Nonfarm Payrolls по рынку труда в США за февраль, прирост рабочих мест составил 313 тыс. против прогноза 205 тыс., плюс данные за предыдущий месяц были пересмотрены вверх с 200 тыс. до 239 тыс.



Данные очень хорошие, и вновь – по первой реакции логичный рост доллара, пара евро-доллар провалилась к $1,2272, а затем падение выкупили и пара вернулась выше $1,23.



Не исключено, что очень хорошие данные Nonfarm Payrolls по рынку труда в США за февраль вызвали рост аппетитов к риску, индекс Dow Jones закрыл пятницу ростом на 1,77%. Так что, в этом смысле ограниченность падения евро-доллара на данных вполне объяснима.



В понедельник в начале европейской сессии форекса евро поднимался к $1,2340, но вернулся к $1,23.



В итоге – рост евро остановился несколько ниже середины диапазона $1,22-1,252, в районе $1,2270-1,2350, в котором пара уже консолидировалась ранее несколько дней, 20-27 февраля.



Возможно, пару евро-доллар сбросили в четверг перед серией размещений нот/бондов Казначейства США на этой неделе (в понедельник размещается 3-летних нот на $28 млрд. и 10-летних нот на $21 млрд., во вторник – 30-летних нот на $30 млрд.).

Можно было бы предположить, что после окончания размещений рост пары евро-доллара возобновится.



Но все-таки «режет глаз» случившаяся радикальность, с которой был сломан локальный тренд на рост пары евро-доллар в четверг.



Строго говоря, если предположить, что рынок вдруг наконец оказался готовым инициировать отыгрывать ужесточение монетарной политики ФРС, начать среднесрочный тренд на рост доллара, то именно таким снижением продажами на объемах против рынка и должен стартовать такой тренд.



Полагаем, что в рамках коррекции от прошедшего в четверг падения евро-доллар может подняться еще вплоть до $1,2370, и там можно попробовать продать пару в расчете на то, что неожиданно появившиеся в четверг крупные продавцы вновь начнут игру на понижение на этой неделе. Не исключено, вечером 12-го была проведена репетиция этого роста перед дальнейшим «генеральным» снижением после продаж евро на локальном максимуме…Кто знает.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое достаточно сдержанной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 32,00/32,35 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное снижение бидов на 25,0 коп., на фоне двадцатикопеечной коррекции оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 12 марта ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в понедельник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,455/0,468 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 12 марта, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по понизившемуся с закрытия среды на 50,0 коп. спросу и потерявшему 45,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 12 марта по спросу и по предложению не изменились.



Несмотря на принятые на прошлой неделе превентивные меры, выразившиеся в постепенном «избавлении» от безналичного доллара, отложенное с 08-09 марта предложение обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки, сыграло свою роль «дамоклова» меча на торгах межбанка в дебюте новой недели, заставив регулятор появиться на рынке с гривневой интервенцией под вывеской валютного аукциона, а также с выкупом «лишнего» доллара по запросу наилучшего курса.



Кроме отложенного с четверка-пятницы прошлой недели давления предложения СКВ, «медвежье» настроение на валютном межбанке на старте новой недели определялось подготовкой игроков к намеченную на эту пятидневку размещению гривневых ОВГЗ, под которое аккумулировалась гривня.



Наличный рынок следовал в кильватере настроений «зеленого» безнала, руководствуясь при этом запросами клиентов и состоянием текущей ликвидности.



Интересно отметить, что доминирование клиентского «приноса» на рынке наличных отнюдь не привел к радикальным снижениям действующих цен. Полагаю, дилеры «неформального» наличного рынка остерегались чрезмерного дисконтирования действующих цен, поскольку возникали риски падения клиентского приноса.

Из-за этих ограничений на моменте во всех рынках крупных центров валютообменного бизнеса наблюдались «перекосы».



На ближайшей сессии валютного межбанке, судя по всему, сохранится доминирование «зеленых медведей», хотя курсовая потеря «американца» окажется более скромной, чем 12-го. Во всяком случае, мы рассчитываем на более решительное поведение регулятора на рынке при менее заметном лоббировании интересов «американца».



Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 25,89/25,92 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки очередного «послабления» на рынке гривневого ресурса и возобновление притока средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Тамошний гривневый «навес» стал «тяжелее», подскочив с уровня 39 203,5 млн. грн. к отметке 55 422,0 млн. грн., намекая на «теоретическую» вероятность терминации ревальвации нацвалюты по причине «монетарных» перемен.



Похоже, регулятор решил поставить рекорд по скорости анонсирования валютного аукциона. Как, впрочем, и по времени его проведения. Нынче объем мероприятия $100,0 млн., три конкурентные заявки надо успеть подать до 10.30 (!!!) Киева. Цель аукциона – выкуп НБУ «лишней» долларовой ликвидности с межбанка.



Заметим, что по состоянию на 10.14 «виртуальные» сделки на межбанке понизились до 25,88/25,92 UAH/USD.



К 10.34, наконец-то покинув виртуальную сферу, цена «американца» на межбанке приподнялась к 25,90/25,93 UAH/USD. «Чуть выросли, но поезд на аукцион уже ушел», - констатировал наш гуру.



Около 10.40 стали известны первые цифры результатов валютного аукциона: средневзвешенный курс составил 25,9233, цена отсечки 25,9300 UAH/USD.



Рынок отреагировал на первые результаты аукциона сужением спреда до 25,90/25,92 UAH/USD.



К 11.12 котировки доллара понизились до 25,89/25,91 UAH/USD.



По состоянию на 11.35 котировки доллара на межбанке повысились до 25,90/25,92 UAH/USD. На моменте рынок сбалансирован.



Дополуденное динамичное снижение «зеленых» цен на межбанке , остановленное очень ранним валютным аукционом, сопровождалось признаками стабильности на рынке гривневой ликвидности. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не покинули отметку 15,00/16,20% годовых. Налицо противоречие с заметным ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Меж тем стали известны все подробности состоявшегося валютного аукциона. Как и ожидалось, объем поданных заявок вырос, составив $114,8 млн., из которых регулятор удовлетворил $74,90 млн., средневзвешенный курс составил 25,9233, минимальный - 25,9000, максимальный (цена отсечки) - 25,9300 UAH/USD.



К 12.04 на торгах валютного межбанка без перемен: цена доллара замерла на уровне 25,90/25,92 UAH/USD, удерживаясь на месте балансом спроса и предложения.



Наконец на фоне консолидировавшихся на уровне 25,90/25,93 UAH/USD цен валютный межбанк около 13.00 Киева ушел на обеденный перерыв.



На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 13 марта с уровней: доллар – 25,80/26,10 UAH/USD, евро – 31,80/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу понизился на 35,0 коп., потеряв 40,0 коп. по предложению.



Евро по сравнению с открытием 12 марта по спросу и по предложению потерял по 40,0 коп.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 12 марта по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,2335, оп3устившись до $1,2328 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав до $1,2318 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

13 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,95/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение потеряли по 20,0 коп.); евро – 32,00/32,25 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 12 марта февраля спрос просел на 25,0 коп., предложение потеряло 30,0 коп.); рубль - 0,440/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 150 пунктов, предложение потеряло 80 пунктов).



На открытии торгов 13 марта в розничном сегменте на моменте наблюдалось низколиквидное преобладание «приноса».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,95/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение потеряли по 20,0 коп.); евро – 32,00/32,25 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 12 марта февраля спрос просел на 25,0 коп., предложение потеряло 30,0 коп.); рубль - 0,440/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 150 пунктов, предложение потеряло 80 пунктов).



На старте торгов 13 марта в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки шли с доминированием оферов.



К 11.50 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некоторых изменениях в действующих ценах (25,92-95/26,00-05 UAH/USD, евро - 31,95/32,05-10 UAH/EUR), сопровождаемых относительным равновесием покупок и продаж.



По состоянию на 11.57 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранившихся по сути здесь ценах открытия (25,95/26,05 UAH/USD, евро - 32,00/32,25 UAH/EUR, рубль 0,451/0,458 UAH/RUB). На моменте жесткое доминирование клиентского «приноса» завершилось, но покупки еще не стартовали. Вынужденная «полуденная пауза».



Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро не претерпели изменений, оставшись на уровнях открытия: 25,95/26,05 UAH/USD, евро - 32,00/32,25 UAH/EUR, рубль 0,440/0,460 UAH/RUB. Причин для перемен не было – на рынке равновесие покупок и продаж.

Обороты «ниже среднего».



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 12 марта по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,15/26,38 UAH/USD, евро – 32,20/32,60 UAH/EUR, рубль 0,453/0,462 UAH/RUB, Киев опт 26,15/26,25 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,15/26,25 UAH/USD, евро (опт) 32,35/32,45 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,35/32,45 UAH/EUR; Хмельницкий – 25,85/26,10 UAH/USD, евро – 31,65/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,445/0,460 RUB/USD, Одесса – опт 26,00/26,10 UAH/USD, розница – 25,95/26,15 UAH/USD; Запорожье – 25,95/26,05 UAH/USD; евро – 32,00/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,458 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Иена во вторник утром снижается по отношению к доллару на фоне развития политического скандала с продажей государственного земельного участка японскими чиновниками по заниженным ценам.Стоимость золота во вторник утром не демонстрирует единой динамики, инвесторы ожидают статистику по инфляции в США в феврале.Цены на золото в понедельник немного снизились, так как инвесторы ожидают данные индекса потребительских цен США во вторник для получения последней информации о темпах повышения процентных ставок Федеральной резервной системы.После торговли в диапазоне ¥106,35-106,97 на европейской сессии в понедельник пара доллар-иена консолидировалась на торгах в США.На закрытии сессии 12 марта пара доллар-иена торгуется на уровне ¥106,39, снижаясь на 0,26% от дневного максимума на ¥106,99 и показанного минимума ¥106,36.В то время как рынки ожидают перспективы встречи на высшем уровне между Северной Кореей и Соединенными Штатами, угроза торговле и опасения инвесторов, похоже, уменьшились, оказав давление на иену в этом месяце. Хотя и наблюдается некоторое давление на доллар из-за данных по заработной плате на прошлой неделе.Цена возвращается ниже средней дневной скользящей 21 SMA (¥106.75), и если быки вернутся обратно, цена должна пройти через уровень ¥107,20 и пробить верхний конец диапазона около уровня ¥108. Дальше, ¥110,85 является ключевым опережением, а ¥111,44/50 - двойной коррекцией Фибоначчи. Преодоление уровня ¥105,50 и далее ¥104,80 открывает возможность движения к ¥100,70/99,00.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,63% с 28,0672 UAH/USD до 25,9246 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 12 марта гривна overnight котировалась банками по 14,00/16,00% годовых (с 12.00 Киева - 15,00/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 12 марта, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, на счета экспортеров упала отложенная с 08-09 марта экспортная выручка. Согласно правилам валютного рынка, эта СКВ (в том числе и обязательная к продаже на межбанке часть выручки), может появиться на рынке лишь спустя сутки. Но и этого оказалось достаточно, чтобы пролонгировать откат долларовых цен.Во-вторых, на рынке не было покупателей в достаточном количестве. Правила приобретения СКВ на межбанке требуют заблаговременного внесения гривни. И меж тем, никому из импортеров не было «интересно» замораживать» гривневые активы на период с 04-го по 12-е марта.В-третьих, участники межбанка, испытывающие проблемы с гривневым ресурсом, 12-го продавали СКВ, небезосновательно опасаясь, что цена доллара 13-го будет еще ниже. Меж тем, гривня требовалась для участия в намеченном на вторник аукционе Минфина по размещению гривневых ОВГЗ.В-четвертых, «медвежий» тренд рынка безналичного доллара поддерживался такими же настроениями на наличном рынке.На проблемы с гривневой ликвидностью намекали понизившиеся с уровня 42 464,0 млн. грн. к отметке 39 203,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд подтвердило внутридневное подорожание ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo с уровня 14,00/16,00% к отметке 15,00/16,25% годовых.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 12 марта понизились на $85,9 млн., имея для этого следующие основания.Во-первых, как указано выше, на счета экспортеров пришли отложенные с 08-09 марта доллара, но на межбанке они не появились. Таковы правила. 12-го распродавали СКВ из собственных запасов.Во-вторых, в дебюте новой недели рынок редко радует игроков высокой ликвидностью («синдром понедельника»). Занятно, что ситуацию с оборотами не сумели спасти ни валютный аукцион, ни последующий неоднократный выход на рынок НБУ со скупкой СКВ по запросу наилучшего курса. Подобным манером регулятор пополнил свои «закрома» на $30,0 млн.В-третьих, сохраняющаяся высокая курсовая динамика (в среду доллар потерял 25,53 коп., нынче упал на 16,91 коп.) удерживала игроков от участия в торгах.Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению со средой, 07 марта, в понедельник, 12-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $303,5 млн. к отметке $208,3 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $269,9 млн. к $184,0 млн.О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в понедельник мы сообщили выше.Торги 12 марта на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)продемонстрировали схожую динамику, двигаясь в течение дня вниз по паре доллар-гривня.Наличный доллар терял в течение понедельника в цене реагируя на настроения клиентов, которые больше «сдавали» СКВ, под давлением «медвежьих» сводок с торгов валютного межбанка, где ни аукцион, ни повторные выходы регулятора со скупкой «лишнего» доллара, не смогли преломить тренд, лишь немного замедлив падение цен безналичного «американца».Курсовая динамика наличного доллара в течение понедельника по более значимым бидам, в целом была эквивалентна внутридневным потерям средневзвешенного курса «американца» на межбанке. При этом на протяжении понедельника менее значимые офера наличной пары доллар-гривня потеряли заметно больше.Полагаю, дилеры-«неформалы» наличного рынка опасались переусердствовать с дисконтированием позиции «спрос» из-за рисков потерять клиентский принос и, следовательно, нанести урони дневной ликвидности.Дилеры рынков всех вышеперечисленных населенных пунктов, за исключением Днепра, пошли на сохранение итогового «перекоса» в сторону клиентского «приноса», лишь бы не лишиться этого «приноса».В целом, за исключением столичного рынка наличных, итоговая ликвидность понедельника, повторила показатели предыдущей сессии. Киевские дилеры констатировали заметное падение оборотов 12 марта.В течение понедельника биды наличного «неформального» доллара понизились на 15,0 коп., офера потеряли 13,0-15,0 коп.По сравнению с закрытием среды, позиция «спрос» наличного «американца» понизилась на 5,0-25,0 коп., офера потеряли 22,0-25,0 коп.Основную часть внутридневных потерь наличный доллар 12-го понес до обеда, когда «медвежья» динамика на рынке «зеленого» безнала была особенно пугающей. После обеда участники рынка наличных «доигрывали матч», занимаясь «косметическими» изменениями в действующих ценах.Итак, в течение понедельника наличный доллар терял в цене, реагируя на коррекцию котировок безналичного «американца», которую не могли остановить ни валютный аукцион, ни повторные выходы на межбанк регулятора со скупкой «зеленых излишков» по запросу наилучшего курса у 20-тки уполномоченных банков. Заметим, что в результате этих действий НБУ, с рынка в его «закрома» ушло в общей сложности $89,30 млн., но доллар здесь все равно потерял по средневзвешенному курсу 16,91 коп.Возвращаясь к наличному рынку, заметим, что по сравнению с предыдущей сессией, итоговая ликвидность понедельничных торгов наличного рынка в целом сохранилась на «хорошем» уровне. Этим «наличка» обязана сдержанному дисконтированию позиции «спрос», позволившему сохранить приличный клиентский «принос», ценой итогового «перекоса» в этом направлении, сложившимся на большинстве рынков вышеперечисленных городов.Впрочем, по порядку.Торги 12 марта в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,00/26,10 UAH/USD, евро – 32,00/32,35 UAH/EUR, рубль – 0,455/0,468 UAH/RUB.Розничный рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях относительного и зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое сопровождалось низкими оборотами. Клиенты, напуганные падение курса доллара на межбанке, большей частью несли («сдавали») валюту, вынуждая «неформалов» днепровской розницы снижать действующие цены. Однако, в дополуденную часть сессии наши валютчики явно не успевали за рынком, их попытки выровнять спрос и предложение до полудня не давали результата.Около 12.28 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного оптового доллара понизились: 26,05/26,15 UAH/USD, евро - 32,15/32,50 UAH/EUR, рубль 0,455/0,468 UAH/RUB. Но, со слов наших дилеров, проведенная коррекция цен «американца» не спасла местный рынок от «перекоса» в сторону «приноса». Обороты «средние».После обеда на рынке Днепра, со слов местных дилеров, ситуация изменилась к лучшему. В частности, удалось выровнять рынок в баланс спрос/предложение, что, со слов местных дилеров, способствовало некоторому прогрессу на участке ликвидности.Последняя, заслужив по итогам дня «четверку с плюсом», повторила показатели предыдущей сессии.В течение понедельника биды и офера розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре потеряли по 15,0 коп.По сравнению с закрытием среды биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 23,0 коп., позиция «предложение» потеряла 22,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 26,00/26,10 UAH/USD.Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия торгов работали наличную пару доллар-гривня в неустойчивом равновесии покупок и продаж. Баланс пытались поддерживать динамичным снижением цены, однако, к полудню клиентские предложения «американца» сохранили свое доминирование.Лишь после обеда более решительно понизив менее значимые офера, «неформалам» днепровского опта удалось добиться равновесия покупок и продаж, благодаря которому итоговая ликвидность осталась на «хорошем» уровне, заслужив «твердую четверку» и повторив показатели предыдущей сессии.На протяжении 12 марта биды и офера оптового наличного «неформального» доллара «по-днепровски» потеряли по 15,0 коп.По сравнению с закрытием 07 марта биды наличного оптового доллара в Днепре упали на 23,0 коп., офера стали ниже на 22,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 12 марта уровнями 32,00/32,35 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника падение бидов на 25,00 коп. на фоне двадцатикопеечной потери оферов.По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 50,0 коп., офера стали ниже на 45,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 12 марта приходилось предельно внимательно заниматься дисконтированием бидов, пытаясь с одной стороны не потерять клиентский «принос», с другой, заставить потенциальных клиентов начать покупки падающей в цене «зелени», которая, кстати, во вторник может упасть еще более значительно.Натурально, в подобных условиях у наших валютчиков не было возможности уделять полноценное внимание к пребывавшей в состоянии разнонаправленной динамики паре евро-доллар на мировом валютном рынке. До 10.00 Киева пара поднималась в цене, а затем снижалась, заметно «нервничая» при этом.Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое достаточно сдержанной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 32,00/32,35 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное снижение бидов на 25,0 коп., на фоне двадцатикопеечной коррекции оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 12 марта ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем в понедельник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,455/0,468 UAH/RUB.По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 12 марта, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по понизившемуся с закрытия среды на 50,0 коп. спросу и потерявшему 45,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 12 марта по спросу и по предложению не изменились.Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 25,89/25,92 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки очередного «послабления» на рынке гривневого ресурса и возобновление притока средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Тамошний гривневый «навес» стал «тяжелее», подскочив с уровня 39 203,5 млн. грн. к отметке 55 422,0 млн. грн., намекая на «теоретическую» вероятность терминации ревальвации нацвалюты по причине «монетарных» перемен.Похоже, регулятор решил поставить рекорд по скорости анонсирования валютного аукциона. Как, впрочем, и по времени его проведения. Нынче объем мероприятия $100,0 млн., три конкурентные заявки надо успеть подать до 10.30 (!!!) Киева. Цель аукциона – выкуп НБУ «лишней» долларовой ликвидности с межбанка.Заметим, что по состоянию на 10.14 «виртуальные» сделки на межбанке понизились до 25,88/25,92 UAH/USD.К 10.34, наконец-то покинув виртуальную сферу, цена «американца» на межбанке приподнялась к 25,90/25,93 UAH/USD. «Чуть выросли, но поезд на аукцион уже ушел», - констатировал наш гуру.Около 10.40 стали известны первые цифры результатов валютного аукциона: средневзвешенный курс составил 25,9233, цена отсечки 25,9300 UAH/USD.Рынок отреагировал на первые результаты аукциона сужением спреда до 25,90/25,92 UAH/USD.К 11.12 котировки доллара понизились до 25,89/25,91 UAH/USD.По состоянию на 11.35 котировки доллара на межбанке повысились до 25,90/25,92 UAH/USD. На моменте рынок сбалансирован.Дополуденное динамичное снижение «зеленых» цен на межбанке , остановленное очень ранним валютным аукционом, сопровождалось признаками стабильности на рынке гривневой ликвидности. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не покинули отметку 15,00/16,20% годовых. Налицо противоречие с заметным ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Меж тем стали известны все подробности состоявшегося валютного аукциона. Как и ожидалось, объем поданных заявок вырос, составив $114,8 млн., из которых регулятор удовлетворил $74,90 млн., средневзвешенный курс составил 25,9233, минимальный - 25,9000, максимальный (цена отсечки) - 25,9300 UAH/USD.К 12.04 на торгах валютного межбанка без перемен: цена доллара замерла на уровне 25,90/25,92 UAH/USD, удерживаясь на месте балансом спроса и предложения.Наконец на фоне консолидировавшихся на уровне 25,90/25,93 UAH/USD цен валютный межбанк около 13.00 Киева ушел на обеденный перерыв.На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 13 марта с уровней: доллар – 25,80/26,10 UAH/USD, евро – 31,80/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу понизился на 35,0 коп., потеряв 40,0 коп. по предложению.Евро по сравнению с открытием 12 марта по спросу и по предложению потерял по 40,0 коп.Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 12 марта по спросу и по предложению не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,2335, оп3устившись до $1,2328 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав до $1,2318 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром13 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,95/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение потеряли по 20,0 коп.); евро – 32,00/32,25 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 12 марта февраля спрос просел на 25,0 коп., предложение потеряло 30,0 коп.); рубль - 0,440/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 150 пунктов, предложение потеряло 80 пунктов).На открытии торгов 13 марта в розничном сегменте на моменте наблюдалось низколиквидное преобладание «приноса».Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,95/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение потеряли по 20,0 коп.); евро – 32,00/32,25 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 12 марта февраля спрос просел на 25,0 коп., предложение потеряло 30,0 коп.); рубль - 0,440/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 150 пунктов, предложение потеряло 80 пунктов).На старте торгов 13 марта в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки шли с доминированием оферов.К 11.50 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некоторых изменениях в действующих ценах (25,92-95/26,00-05 UAH/USD, евро - 31,95/32,05-10 UAH/EUR), сопровождаемых относительным равновесием покупок и продаж.По состоянию на 11.57 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранившихся по сути здесь ценах открытия (25,95/26,05 UAH/USD, евро - 32,00/32,25 UAH/EUR, рубль 0,451/0,458 UAH/RUB). На моменте жесткое доминирование клиентского «приноса» завершилось, но покупки еще не стартовали. Вынужденная «полуденная пауза».Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро не претерпели изменений, оставшись на уровнях открытия: 25,95/26,05 UAH/USD, евро - 32,00/32,25 UAH/EUR, рубль 0,440/0,460 UAH/RUB. Причин для перемен не было – на рынке равновесие покупок и продаж.Обороты «ниже среднего».В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 12 марта по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,15/26,38 UAH/USD, евро – 32,20/32,60 UAH/EUR, рубль 0,453/0,462 UAH/RUB, Киев опт 26,15/26,25 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,15/26,25 UAH/USD, евро (опт) 32,35/32,45 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,35/32,45 UAH/EUR; Хмельницкий – 25,85/26,10 UAH/USD, евро – 31,65/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,445/0,460 RUB/USD, Одесса – опт 26,00/26,10 UAH/USD, розница – 25,95/26,15 UAH/USD; Запорожье – 25,95/26,05 UAH/USD; евро – 32,00/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,458 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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