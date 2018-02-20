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Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд
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Додано: Чет 15 бер, 2018 12:14
Та що ви сперечаєтеся - незважаючи ні на що - монетизація проїзду - це найпростіша монетизація . Монетизувати треба абсолютно всі пільги - тоді буде якийсь толк . А 120 грн в місяць - з одного боку - небагато , а з іншого - прозора і зрозуміла система . Багатьом вигідна - які не їздять кожного дня ( а які це пільговики кожного дня їздять ? працюючі ? то їм і не треба пільг на проїзд ! )
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Puente
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Додано: Чет 15 бер, 2018 12:18
buratinyo написав:
Кернес, как лучший мэр Харькова и я предполагаю, что и всей Украины, об этом давно позаботился. Очень прозорливый человек, очень умный и дальновидный.
надеюсь это шутка такая
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Pegasmaster
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Додано: Чет 15 бер, 2018 12:39
Scotch написав:
В наших условиях,это будет по-сути отмена льготного проезда,только не сразу.Что такое 30 поездок?Это поездка туда-обратно,то есть 15 поездок,и это без пересадок!Нужно учитывать около 60 поездок,туда-обратно,всего 30.И это реформа?Это экономия на быдле.
розенко уже прокомментировал
"Никаких ограничений в "30 поездок в месяц" правительство вчера не утверждало. Это дезинформация, которая вчера активно крутилась в СМИ."
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Pegasmaster
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Додано: Чет 15 бер, 2018 12:59
Давно пора все монетизувати і хочеш їдь, хочеш пішки йди.
Кожен хто заходить в транспорт повинен платити.
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Rainbow
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Додано: Чет 15 бер, 2018 13:02
antikkristall написав: max_us_ua написав:
Как это было уже много раз и со всем подряд, наша власть принимает правильные решения с огромной задержкой. Причем - как обычно, повторяя то, что гораздо раньше сделали в РФ.
Начну с того, что я АТОшник, и живу в областном центре - чтобы никто не говорил, что я кому-то там завидую.
Льгота на транспорт с самого начала была несправедливостью - потому, что в стране процентов 30, а то и 40 живет в населенных пунктах, где местного транспорта нет. Междугородний, пригородный используется льготниками все же чуть менее регулярно. Потому скулеж (уж простите) насчет "забирают, отдайте, буду плакать" неуместен - жители более крупных населенных пунктов пользуются гораздо бОльшим набором общедоступных благ, потому давать им в нагрузку еще и транспорт - это усиление и так серьезного разрыва в уровне жизни, тех же услуг между крупными городами и селами либо поселками.
Взять нас, АТОшников: значительно более половины живут в селах. Транспортом пользуются только тогда, когда очень припечет зачем-то в райцентр поехать (сейчас, конечно, придется чаще, ибо образование объединенных территориальных общин этого требует). Потому попытка власти (не самой лучшей) хоть что-то поставить на свои места - несомненно, уместна, хоть и несвоевременна. Взять хотя бы то, как беспробудно глупо это выглядит - дать тем же АТОшникам льготы, но через два-три года после дембеля монетизировать. Но в том ключе, что это все-таки чуть более справедливо, - я, конечно, за. Не потому даже, что маршрутчики сейчас, видя меня одного на остановке, проезжают мимо, если запомнили мою рожу с последней поездки по удостоверению (я езжу нечасто, где-то в половине случаев плачу). Потому, что хоть что-то правильное надо делать. Хотя на фоне того, что намучено с пенсионной реформой (там стоимость допущенных ошибок поболее), возникает мысль, что власть деньги получает за то, что сеет хаос
Монетизировать льготы надо было давно и не только транспортные, подобная практика существует во многих нормальных странах - пенсионеры или люди, имеющие право на льготу,получают дополнительные деньги а платят везде по полной, но власть, причем не только нынешняя, вечно пытается изобрести велосипед, даже до северных соседей дошло что бесплатный проезд это глупость, которая создает кучу проблем. Единственное необходимое условие это индексация размера доплаты при повышении тарифов и все будет нормально.
Кстати,льготники которые никогда льготами на проезд не пользовались есть не только в селах, но и миллионниках, например те кто ездит на своем авто, правда, такие врядли станут ходить оформлять дополнительные бумаги, а вот прибавки к пенсии даже сотни гривен никто не откажется
так в том то и дело - если бы сделали прибавку, то все б были за. Но ведь сделают маразм со сдачей билетиков, а потом (может быть) получишь денежку.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
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RomanTik
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Додано: Чет 15 бер, 2018 13:17
RomanTik написав:
так в том то и дело - если бы сделали прибавку, то все б были за. Но ведь сделают маразм со сдачей билетиков, а потом (может быть) получишь денежку.
А где про сдачу билетов? Где то уже есть опубликован текст?
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otg
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Додано: Чет 15 бер, 2018 13:25
Насправді вже в багатьох містах є така практика - пільговикам давали такі собі "талончики" на проїзд - штук 10-20 на місяць . Замість грошей . Ще був варіант - часткова оплата - за гривню ... Але це чисто місцева влада таке вигадувала . Зараз буде скрізь - і це якость питихеньку врегулюється . Тим більше кількість грошей - конкретно визначатимуть місцеві органи влади .
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Puente
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