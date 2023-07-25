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Кабмін витратив 700 тис. грн
на годинники «в подарунок...

Кабмін витратив 700 тис. грн на годинники «в подарунок...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 07:54

швейцарский механизм, 3 года гарантии. А если кожа натуральная - так вообще топ-покупка за такие деньги. Что еще для счастья то нужно?
maksymzp88
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Модератори: Ірина_, Модератор

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